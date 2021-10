Helena Vondráčková - Vzhůru k výškám

KDY: pátek 1. října od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: od 490 Kč

Legenda české populární hudby Helena Vondráčková vyjede na podzim na odložené česko-slovenské turné, které mělo původně začít na jaře, ale kvůli koronavirové krizi ho zpěvačka přeložila. Během své více než padesátileté kariéry nazpívala přes 1500 písní. Na koncertě zazní nejen osvědčené hity, ale také písně z posledního studiového CD Tvrdohlavá, které zpěvačka vydala loni. "Ani v této těžké době to nevzdávám a pevně věřím, že se budeme moci setkat na koncertech… Rozhodla jsem se celé turné pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S tebou mě baví svět, který zazní i na koncertě ve Zlíně," doplnila Helena Vondráčková.

Koncert Rock and Pop and ZUŠ!

KDY: pátek 1. října od 16 do 17.30 hodin

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

Základní umělecká škola Zlín-Jižní Svahy vás srdečně zve na koncert "Rock and pop and ZUŠ!", který se odehraje od 16 hodin u zámku v sadu Svobody. Čeká Vás příjemná (nejen) rocková hudba, divadelní představení Případ s dítětem, tanečnice u fontány… Zkrátka krásné a pohodové páteční odpoledne.

Oslavte 700 let Malenovic

KDY: sobota 2. října od 15 hodin

KDE: Malenovice

Místní čast Malenovice oslaví 700 let a vy u toho nesmíte chybět. Na akci v areálu firmy VLW pod malenovickým hradem bude hrát živá hudba, dozvíte se dosud neznámá fakta o historii Malenovic, nebude chybět zábava pro děti a výborné občerstvení. Drtivá většina vystupujících i přítomných gastronomických podniků je lokální. Na akci zahraje i legendární písničkář Pavel Dobeš a premiéru budou mít dosud nepublikované staré fotografie malenovských míst.

Hradišťan a Jiří Pavlica & Hana a Petr Ulrychovi, Javory Beat

KDY: sobota 2. října od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: vstupné: 490 Kč, 650 Kč, 750 Kč, 870 Kč



V sobotu 2. října vystoupí v Kongresovém centru Zlín na jednom pódiu Jiří Pavlica a Hana a Petr Ulrychovi se speciálním programem, ve kterém se představí nejen samostatně, ale také ve společné části, kde zazní nové písně i nová hudební aranžmá.

Den architektury v Památníku ve Zlíně

KDY: sobota 2. října od 16 do 18 hodin

KDE: infopoint Památníku T. Bati ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Na Den architektury je Památník T. Bati zpřístupněn od 10 do 17 hodin se vstupem zdarma. V rámci doprovodného programu je v Infopointu Památníku od 16 hodin připravena speciální přednáška s akcentem na jednu z klíčových osobností zlínské baťovské architektury Vladimíra Karfíka v podání vedoucího průvodce Petra Hampla. Od 17 hodin následuje projekce filmu L'esprit Le Corbusier.

Klobucký hospodářský trh

KDY: pátek 1. října od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK:

Zveme vás na Klobucký hospodářský trh. Čeká vás podzimní nabídka: ovoce a zelenina, květinové vazby, ovčí a uzenářské speciality, frgály, pečivo, vajíčka, med, koření, ovocná vína, horké vafle, pikantní topinky a řemeslné výrobky.

KROMĚŘÍŽSKO

Horkýže Slíže

KDY: v sobotu 2. října od 19 hodin

KDE: Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 450 Kč

Nenechte si ujít koncert skupiny HORKÝŽE SLÍŽE, který se uskuteční v sobotu 2. října 2021 od 19 hodin ve Sportovní hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Nestárnoucí Horkýže Slíže zahrají poprvé v Bystřici pod Hostýnem! O support se postarají kroměřížští divočáci Hanz's Fvckers. Vstupenky zakoupíte na pobočkách TicketPortal a v Městském informačním centru Bystřice pod Hostýnem. Cena vstupenky 450 Kč.

Všetulský jarmark 2021

KDY: sobota 2. října od 9 do 12 hodin

KDE: areál SVČ TYMY Holešov

Zveme vás na Všetulský jarmark do Holešova. Čeká vás prodej perníčků, medu, řemeslných výrobků, dřevěných hraček, ručních a pekařských výrobků, ochutnávky… Součástí jsou také tvůrčí dílny v budově TYMY, výtvarné a rukodělné dílny, dračí dílny, hrnčířský kruh či skákací hrad.

Den uniformovaných sborů v Kroměříži

KDY: sobota 2. října od 10 do 17 hodin

KDE: Letiště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Zveme vás na 7. ročník akce představující současnost i minulost našich ozbrojených složek a hasičů v průběhu 20. a 21. století. K vidění bude rozmanitá technika, která zahrnuje například historická letadla – dvouplošníky RAF, tanky a bojová vozidla pěchoty. Kromě ukázky techniky se návštěvníci akce mohou těšit i na dynamické ukázky a scénky. Kroměřížští dobrovolní hasiči, kteří letos slaví výročí 115 let založení sboru, na akci pokřtí nové vozidlo.

Výstava ovoce a zeleniny s farmářským trhem

KDY: sobota 2. října od 14 hodin

KDE: kulturní dům Loukov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Loukov zve všechny občany na Výstavu ovoce a zeleniny s farmářským trhem. Akce se koná 2. října 2021 ve 14 hodin v sále kulturního domu Loukov. Během celého odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení - dršťková polévka, kyselica, frgály, burčák, víno. Čeká na vás zahrádka očima dětí, ukázka moštování, drobná domácí zvířátka, aranžované květiny. Doprovodný program – navlékání korálků, dlabání dýní. Možnost zakoupení jablek, farmářských výrobků, pečiva, burčáku.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Sraz veteránů v KOVOZOO

KDY: neděle 3. října od 9 hodin

KDE: KOVOZOO Staré Město

Nevíte, kam o víkendu? Užijte si sraz a výstavu historických vozidel v KOVOZOO. Přijďte si užít krásný den ve společnosti historických vozidel a užít si retroatmosféru v KOVOZOO.

Program akce:

9 – 12 hodin - příjezd a registrace účastníků

12 – 14 hodin - výstava historických vozidel

14 – 15.30 hodin - vyhlášení a ocenění 10 nejzajímavějších či nejkrásnějších historických vozidel a motocyklů

17 hodin – konec akce

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

KDY: sobota 2. října od 9 do 12 hodin

KDE: Uherské Hradiště

ZA KOLIK: vstupné zdarma



"V sobotu 2. 10. 2021 se už poosmé sejdeme vyzbrojeni pytli na odpadky, reflexními vestami, tatrankami, dobrou náladou a s úsměvem na rtu a vydáme se uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v našem královském městě," lákají pořadatelé do Uherského Hradiště. Uklízet se bude v areálu bývalých kasáren, na břehu řeky Moravy a ve Smetanových sadech.

VALAŠSKO

Den architektury na Vsetíně

KDY: sobota 2. října od 14 hodin

KDE: start architektonické procházky z ulice Kobzáňova, Vsetín

ZA KOLIK: vstup zdarma

Zajímá vás architektura a také dílo významného architekta Ludvíka Hilgerta? Pak neváhejte ani minutu a zúčastněte se sobotní komentované procházky Vsetínem v doprovodu známých architektů - Jana Chlápka a Libora Sošťáka. Začíná se ve 14 hodin od nejznámější Hilgertovy vsetínské stavby – mateřské školy v ulici Kobzáňova. „Tuto kulturní památku si prohlédneme nejen zvenku, ale v duchu motta letošního ročníku festivalu ,Hurá dovnitř!´se budeme moci výjimečně podívat i do interiéru. Účastníci se během prohlídky dozví zajímavé informace z historie i osobní zkušenosti z rekonstrukce objektu, která proběhla v roce 2010,“ sdělil architekt Jan Chlápek. V plánu procházky je dále například prohlídka budovy banky na Dolním náměstí a další. Součástí akce bude také projekce filmu Kiruna – překrásný nový svět, která se uskuteční od 17 hodin na zámku Vsetín. Podrobnější informace záskáte na webu muzeumvalassko.cz.

Festival ptactva v Lešné a na Vsetíně

KDY: sobota 2. a neděle 3. října, v 8.45 Lešná (Lhotka nad Bečvou), v 8.30 Vsetín

KDE: sobota - sraz na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou, neděle - sraz u vchodu do Panské zahrady - Vsetín

ZA KOLIK: vstup volný



Pozorujete rádi ptáky? A v zimě jim společně s dětmi sypete krmení? Pak si nenechte ujít jedinečnou akci Festival ptactva, který se koná v sobotu a v neděli na Valašsku. "Festival ptactva je součástí mezinárodní kampaně BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Za jejich pozorováním se vydají lidé nejen v České republice, ale i v dalších zemích po celé Evropě," uvádí na webu Muzea regionu Valašsko.



Vaším průvodcem bude kurátor Zdeněk Tyller, který bude vyprávět o životě pozorovaných ptáků a vysvětlí, proč se vlastně ptáci kroužkují a také podá mnoho informací z ptačí biologie a ekologie, životních strategií ptáků či odchytu. Za trvalého silného deště se akce nekoná, aktuální informace získáte na telefonním čísle 775 284 222 (Zdeněk Tyller).



Sobota - sraz zájemců v 8.45 na na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou. Odtud půjdete příjemnou procházkou k Choryňským rybníkům



Neděle - sraz zájemců v 8.30 u vchodu do Panské zahrady ve Vsetíně



Božská flétna - mezinárodní hudební festival startuje v Rožnově

KDY: pátek 1. až neděle 3. října

KDE: Janíkova stodola, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Už jste dlouho nebyli na koncertě? Pak je ten správný čas na nějaký zajít. Jedinečný hudební zážitek si můžete vychutnat po celé tři dny, kdy se v Janíkově stodole ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově koná Mezinárodní hudební o Panově flétně. Slibuje skvělé interprety a vynikající hudební zážitek.

Rožnovský krpál a krpálek

KDY: sobota 2. října od 9 hodin

KDE: koliba Dolní paseky, Rožnov pod Radhoštěm



Sobotní den se od božího rána ponese ve znamení sportu, jelikož se koná tradiční dětský i dospělácký závod horských kol Rožnovský krpál a krpálek. Jedná se o již 21. ročník a zapojit se do něj můžou jak dospělí, tak děti.



Dětský závod se koná od 9.15, prezentace na závod (zápis) od 8.30 do 9.00. Hlavní závod se pak koná od 11 hodin. Trasy dětského závodu jsou následující: na 150, 300, 450 a 900 metrů. Hlavní závod se pak jede po trase dlouhé 25 kilometrů, kde převýšení je okolo 600 metrů. Přijďte si dát do těla a nebo podpořte svou účastí odvážné závodníky a závodnie a vytvořte jim parádní atmosféru. Více informací a kompletní propozice závodu najdete na webu roznovskabrazda.cz/roznovsky-krpal-2021/