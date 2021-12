Vánoční cena města Zlína 2021

KDY: od pátku 26. listopadu 2021 do neděle 28. listopadu 2021

KDE: Lázně Zlín

Zveme vás na 57. ročník Vánoční ceny města Zlína, který pořádá Plavecký klub Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem, městem Zlín a Českým svazem plaveckých sportů. Koná se na 25m bazéně v Lázních Zlín.

Vánoční cena města Zlína 2021.Zdroj: Deník/repro

Jižní Súdán: Cestopisné vyprávění z misijních výprav Rostislava Staňka

KDY: v sobotu 27. listopadu od 18 hodin

KDE: 14/15 Baťův institut, sál A Zlín



V rámci pravidelného diskusního večera pořádaného Sborem Církve bratrské ve Zlíně se můžete těšit na promítání fotografií a vyprávění z cest po Jižním Súdánu.

Multitour s kapelou Shot C

KDY: v sobotu 27. listopadu od 20 hodin

KDE: Sklep 33ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

Brněnskou vokální skupinu si nelze splést s pěveckým sborem ani kostelní scholou. Do své show i provedení písní dávají (ne)vytříbený osobitý humor a specifické kouzlo každého z nich. Svým multipotenciálem dokážou přezpívat covery známých písní od rocku po country a také si napsat své vlastní originály. Celá show má velký spád a silnou energii. To vše Vám Shot-C přinesou v hudbě, kterou dělají pouze svými ústy bez použití jakýchkoliv nástrojů. A kolik těch šotků vlastně je? Celkem 6 - beatboxer, bas, baryton, baritenor, tenor a alt. Pojďte si poslechnout, co všechno lidský hlas dokáže a načerpejte trošku a cappella atmosféry.

Kroměřížsko

Frank Zappa Quartet

KDY: v sobotu 27. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Stará masna v Kroměříži

Přijďte si pro porci kvalitní muziky na koncert Frank Zappa Quartetu. Je to valašská kapela, která hraje muziku amerického kytaristy a rockera Franka Zappy, a to v přibližně originálních verzích a s maximálním nasazením.

Frank Zappa Quartet.Zdroj: Deník/repro

Sobotní dopoledne s kávou a korálkováním

KDY: v sobotu 27. listopadu od 9.30 hodin

KDE: Verlen v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč



Workshop s Malinou a jejími úžasnými korálky nebo spíše minerály a drahými kameny doplněné spousty kovových komponentů je ideální příležitost, jak si odpočinout u něčeho krásného a vytvořit tak třeba dárek pro někoho blízkého. Workshop je zdarma a cena jednoho náramku je 200 korun. Počet navlečených náramků je zcela na vás, počet míst je však omezen a je nutné se přihlásit přímo ve Verlen na Tovačovského ulici.

Jinové pohlazení v Kroměříži

KDY: v neděli 28. listopadu od 10 hodin

KDE: Samadhi v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 70 Kč

Jóga Samadhi zve na první adventní zastavení na lekci jinové jógy s vánoční aromaterapií. Jin jóga působí na pojivovou tkáň, a to tím způsobem, že se jednotlivé asany cvičí déle s uvolněným svalstvem, bez aplikace síly. Jin joga Vám nabízí klíč k lepší pohyblivosti a ke zdokonalení Vaší jógové praxe. Je to nenásilná a klidná forma jógy. Je vhodná ke zklidnění a pro aktivní sportovce, kde působí regeneračně na tělo. Dokáže také zpomalovat proces postupného omezování hybnosti. Nutná je rezervace na e-mailu info@jogakromeriz.cz.

Uherskohradišťsko

Vánoční show s Míšou Růžičkovou

KDY: v neděli 28. listopadu od 14.30 hodin

KDE: Kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 180 Kč



Už jen pár dnů a budeme zpívat koledy u Vánočního stromečku. Abyste si čas zkrátili, vyrazte do pohádkové zimní krajiny a můžete si vytvořit tu správnou předvánoční atmosféru třeba u písničky Vánoční. Zavítáte na královský zámek v písničce Začíná bál a Tanec princezen a pak postavíte Sněhuláky potkáme Trpaslíky a Sněhurku. Ke každým Vánocům patří také čert a anděl, o kterých toho zejména děti jistě hodně vědí, protože je znají z vyprávění a písniček, jako třeba Čertoviny a Andílek.

Vánoční show s Míšou Růžičkovou.Zdroj: Deník/repro

Miro Jaroš – rodinný koncert

KDY: v neděli 28. listopadu od 15 hodin

KDE: Klub kultury v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 300 Kč

Miro obléká žlutou košili, dává si červeného motýlka a učí děti dobré věci. Mýt si ruce, zoubky, umět poděkovat či uklízet si hračky. Pomáhají mu při tom písničky. A ty si nejraději zpívá s dětmi na koncertech.

Vystoupení Telegrafu

KDY: v neděli 28. listopadu od 16 hodin

KDE: náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Country, bluegrass a gospelová kapela, hrající akusticky a s především českými texty otevře svým koncertem nový předvánoční čas.

Valašsko

Josef Formánek- Cesty vnější a vnitřní

KDY: v neděli 28. listopadu od 18.30 hodin

KDE: Kavárna U Zvonu ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 300 Kč

Povídání spisovatele a cestovatele Josefa Formánka o cestách vnějších a vnitřních, o pralese, šamanech, pití i nepití, okamžiku rozhodnutí, víře a laskavosti. Těšit se můžete také na autorské čtení, promítání diapozitivů z cest i krátkých filmů. Přednášku obohatí svým vystoupením skvělý hudebník a umělec Patrik Kee.

Pokáč vystoupí ve Valašském Meziříčí

KDY: v sobotu 27. listopadu od 20 hodin

KDE: M-klub ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 350 Kč



Písničkář Pokáč vyráží na podzimní klubové turné! Autor hitů jako Mám doma kočku, V lese nebo Matfyzák na discu vezme kytaru, ukulele a zahraje vám nějaký starý fláky a možná i nějaký nový fláky.

Pokáč. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Koncert Melanie Scholtz

KDY: v neděli 28. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 170 Kč

Melanie Scholtz je jazzová zpěvačka a skladatelka. Narodila se v jihoafrickém Kapském městě, kde na univerzitě vystudovala operní zpěv. Žije nyní v East Village v New Yorku a zpívat jezdí po celé Evropě. Znalci ocení, že ji ke spolupráci zvaly a zvou špičky z oboru Wynton Marsalis, Bobby McFerrin, The Lincoln Jazz Orchestra, Hugh Masakela nebo Al Jarreau. V letech 2006-2013 byla jako pedagog součástí mentorského programu Artscape Youth Jazz.

UPOZORNĚNÍ: Za změnu programu neručíme. Pořádání akce bude závislé na aktuální epidemické situaci, sledujte web či sociální sítě pořadatelů.