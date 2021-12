Milovníci divadla se mohou těšit na nejmenšího pohádkového hrdinu na největším českém divadelním jevišti! Co je opravdu velké a co malé? Může být to nejmenší důležitější než to největší? Přijďte si užít pohádku plnou velkých maličkostí.

32. Štěpánský běh ve Zlíně

KDY: v neděli 26. prosince od 8.30 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Zlín-Příluky

ZA KOLIK: 150 korun



Tradiční Štěpánský běh nemine sportovce ani letos. Trať závodu tvoří 3,3 kilometrů dlouhý okruh, který se běží třikrát. Trať není zcela uzavřená. Běžci musí dodržovat pravidla silničního provozu. Součástí akce jsou dětské běhy, které budou po skončení závodu dospělých v 11.15 hodin v kategoriích do 6 let, do 10 let, do 15 let.

Štěpánský běh.Zdroj: Deník/archiv

Vánoční vydání

KDY: v pátek 24., v sobotu 25. a v neděli 26. prosince

KDE: u kinetického betléma v Napajedlích

Venkovní výstava z dílny Muzea Napajedla představuje zvětšené stránky ilustrovaného rodinného zpravodaje v meziválečném stylu. Seznámí vás s nejrůznějšími tipy pro zimní a vánoční čas, které jsou i dnes překvapivě aktuální. Najdete ji na prostranství před kinem Na kapli, poblíž kinetického betlému.

Kroměřížsko

Štěpánské rockování

KDY: v neděli 26. prosince od 20.30 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži



Na Štěpána není pána. A tak pro všechny milovníky tradic i pořádného bigbítu připravil klub Stará Masna štěpánskou zábavu snejen s písničkami Jiřího Schelingera.

Na Štěpána bez jazzu ani rána

KDY: v neděli 26. prosince od 20 hodin

KDE: Továrna bar v Kroměříži

ZA KOLIK: 200 korun

Naposledy v tomto roce zahraje proslulá místní jazzová kapela, jejichž originální a nejen jazzový repertoár vás provede celým hudebním světem. Koncerty Event Jazz mají vždy jedinečnou atmosféru a končí roztančeným parketem.

Jazz. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Kroměřížský betlém

KDY: do 9. ledna denně od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma



V podloubí před Muzeem Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži svítí více než 60 let starý mechanický betlém, který v pravidelných intervalech opakuje asi šestiminutový denní a noční cyklus. Mechanický betlém ze sbírek Muzea Kroměřížska byl vyroben roku 1959 a byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň. Celkem 3,5 m dlouhá a 1,5 m vysoká konstrukce vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa. Zařízení uvádí do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je celkem 40 figurek. Betlém je k vidění z exteriéru bez nutnosti zakoupení vstupenky do muzea.

Valašsko

Komentované prohlídky betléma

KDY: v neděli 26. prosince od 15 hodin

KDE: Sbor církve bratrské ve Vsetíně-Jasence

Sbor církve bratrské zve na patnáctiminutové komentované prohlídky stoletého dřevěného betléma, které budou probíhat mezi 15. a 17. hodinou. Můžete se těšit i na drobné občerstvení.

Nedělní maják

KDY: v neděli 26. prosince od 9.30 hodin

KDE: Zámek Vsetín



Od této neděle budou Majáky probíhat znovu na zámku. Můžete se těšit na pokračování Vánoční série od řečníka Dana Hurty. Kapacita sálu je dostatečná, takže již nebude nutné se předem registrovat.

Docuku – vánoční štěpánský koncert

KDY: v neděli 26. prosince od 20 hodin

KDE: Sokol ve Valašském Meziříčí

Koncert Docuku, jediné představení po zrušeném vánočním programu, nabídne průřez tvorbou a představí nový pilotní videoklip Čertisko k připravovanému CD.

Uherskohradišťsko

Boží hodování

KDY: v sobotu 25. prosince od 21 hodin

KDE: Club No.6, Uherské Hradiště

Sváteční sobota se v Clubu No.6 ponese v duchu hudebního božího hodování. Odložte bramborový salát, kapra i cukroví, vezměte přátele a přijďte si společně užít poslední dny roku 2021.

Štěpánské koledování u stodoly

KDY: v neděli 26. prosince od 14 hodin

KDE: Rochus v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Letos na Štěpána proběhne už devátý ročník tradičního setkání u dřevěné stodoly ve skanzenu Rochus. Po kachně s pěti tak jistě přijde vhod procházka na čerstvém prosincovém vzduchu. Na programu bude od 14 hodin koledování s hudeckou sestavou cimbálové muziky Burčáci. Panovat bude poklidná a přátelská atmosféra a výhled na zasněženou slováckou krajinu je pak už jen příjemný bonus.

Štěpánský pochod

KDY: v neděli 26. prosince od 9 hodin

KDE: Trnávky, Buchlovice



Všichni milovníci pobytu na čerstvém vzduchu se mohou připojit ke Štěpánskému pochodu a užít si zimní krajinu Buchlovských kopců. S sebou přibalte jen skvělou náladu, úsměv na tváři a něco na zahřátí.