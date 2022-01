Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! Princezna je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.

Cestovatelská jednohubka

KDY: v sobotu 22. ledna od 18 hodin

KDE: Kino v Napajedlích

ZA KOLIK: vstupné 160 korun



Cestovatelská jednohubka je nový cyklus přednášek, který vás bude bavit po celý rok! Jako první zavítáme do Indonésie na želvy s Petrem Janem Juračkou, přírodovědcem, fotografem a cestovatelem. Na želvy! Sbalit si ranec a vyrazit na neobydlené ostrovy ležící v Celebeském moři zní možná jako skvělý nápad, přestože to lecjaký smrtelník udělat nemůže, neboť jej do tohoto zapovězeného území nikdo nepustí. Tahle přednáška bude úplně jiným příběhem.

Záhada smutné dívky

KDY: v sobotu 22. ledna od 14 hodin

KDE: Galerie výtvarného umění ve Zlíně

Trochu výtvarné umění, trochu divadlo, trochu tvorba. Přiveďte děti do galerie na sobotní divadelně-výtvarné dílny, které se konají každých 14 dní v sobotu. Od 14 hodin se rozběhne detektivní pátrání v galerii, určené především pro starší děti.

Do obrázku vetkané

KDY: v sobotu 22. ledna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč

Ozdobte si zeď stylově - přijďte si vyrobit tkaný obrázek v drátěném rámečku.

Dílna krásně propojuje témata dvou současných výstav - drátenické NOMÁDY EVROPY a tapiserie z kronikářské OD KOSMY PŘES DALIMILA. Určeno pro děti od 5 let i pro dospělé. Více informací na edukace@muzeum-zlin.cz nebo na tel. čísle 573 032 319-321.

Akce proběhne v 1. podlaží budovy 14.

Do obrázku vetkané.Zdroj: 14|15 BAŤŮV INSTITUT

KROMĚŘÍŽSKO

Výstava brouků a motýlů

KDY: v sobotu 22. ledna od 8 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, děti do 150 cm zdarma



Na programu bude výměna, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků, ostatních bezobratlých živočichů, rybiček a terarijních zvířat. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy hmyzu a to vše na entomologickém dnu a výstavě. Na své si přijdou i milovníci hmyzích specialit. Příprava exotických delikates v podání světoznámého kuchaře Milana Václavíka slibuje nezapomenutelný gurmánský zážitek.

Výstava brouků a motýlů.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Steel jazz

KDY: v neděli 23. ledna od 18 hodin

KDE: Klub Starý pivovar v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 150 korun

V komorním prostředí Klubu Starý pivovar čeká příjemný pohodový jazzový večer s kapelou Steel Jazz, kde jako host vystoupí zpěvačka Eva Emingerová. Kapelu Steel Jazz tvoří v současné době zkušení profesionálové a výborní muzikanti jako Vítězslav Vavrda, Josef Mazák, Milan Kašuba, Radim Hanousek, Zdeněk Kryštof – piano. Kapela vznikla v roce 1990, jako spolek amatérských jazzových muzikantů a postupem času se z ní stala profesionální formace. Milan Kašuba jako český jazzový kytarista a skladatel působí i jako hudební pedagog na JAMU Brno. Jedná se o dvojnásobného vítěze Kroměřížského jazzového festivalu. Společně s Vítězslavem Vavrdou byli také součástí uskupení Orchestru Gustava Broma.

Best of rock

KDY: v pátek 21. ledna od 20 hodin

KDE: Stará Masna v Kroměříži



Na své si přijdou milovníci nejznámějších hitů rockové historie. V té nejlepší kvalitě je představí kapela Best of Rosk. Zazní skladby takových hvězd jako jsou Queen, Kansas nebo Gary Moore.

Hobby setkání sběratelů

KDY: v neděli 23. ledna od 8 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 Kč

Akce je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Nebudou zde chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile atd. Na své si přijdou i milovníci starožitností, hraček, minerálů, pivních tácků a ostatních kuriozit. Abecedně shrnuto - na HOBBY burze najdete prakticky vše od aforismů až po žvýkačkové obaly.

Setkání sběratelů.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

VALAŠSKO

Vandráci Vagamundos

KDY: v neděli 23. ledna v 19 hodin

KDE: Vatra ve Vsetíně

ZA KOLIK: vstupné 350 korun

Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Dozvíte se také něco o přípravách nové, několikrát nuceně odložené cesty, na kterou se snad už konečně vydají v srpnu 2022.

Vandráci.Zdroj: Deník/archiv

Lucifer efekt

KDY: v pátek 21. ledna od 20 hodin

KDE: Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Premiéra nové sestavy domácí punkové kapely, ve které se Lenia vrátila k bicím a staré harcovníky Čárlího a Kečupa vystřídala mladá krev v osobě Míši Hanáčka, jehož poslední instancí byla pražská stonerová formace Baro Chandel. Lucifer efekt mající na kontě dvě desky a jedno EP, hrají melodický angažovaný punk, ve kterém se objevují rockerské vlivy, což je jen ku prospěchu věci. Precizní muzikantské výkony jsou u rožnovských kapel tohoto ranku už samozřejmostí. Spolu s nimi zahrají pražští Inspiratio, hardcore - punkový underground ve složení basa, bicí, kytara a dva ženské vokály. Třetí kapelou bude jedna z nejmladších domácích part Včera bylo pozdě.

Barbora Cabáková

KDY: v pátek 21. ledna od 8 do 18 hodin, v sobotu 22. ledna od 8 do 11.30 hodin

KDE: Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm



Mladá autorka Barbora Cabáková pochází z Hutiska-Solance. Ztvárňuje krajinu dle svého cítění a vnímání. Inspirací je jí často krajina z podhůří Beskyd nebo také útesy v Arbroath ve Skotsku. Ve výrazu se posunuje od realistického znázornění ke stylizaci. Technika je akryl nebo akryl s kombinací se sprejem.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Mucha

KDY: v sobotu 22. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti



Božská Mucha zavítá opět do Míru. Brněnské sdružení atraktivních a talentovaných lidí hrajicích cosi jako punk. Žádná velká věda, ale mnoho zábavy. Staré i nové hity v té nejlepší možné kvalitě. To vše nabídne sobotní večer v Míru.

Scandi 2022

KDY: do 25. ledna

KDE: Kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné od 70 do 120 korun

Přehlídka současného severského filmu ve svém 8. ročníku opět zavítá také do kina Hvězda. Dramaturgové kina sáhli po dánském historickém dramatu Margrete: Královna severu, které se točilo v Česku. V Biu Senior promítnou komediální drama Ocelové dámy o volbě mezi štěstím a konvencí. Své místo v programu najde i neobvyklá komedie Ninjababy, oceněná devíti cenami na filmových festivalech. Podobně úspěšné je i biografické sportovní drama Tygři o moderním fotbalovém průmyslu, kde všechno a každý má svou cenu. Velmi zábavná je metalová komedie Heavy Trip o neznámé finské kapele a brutálním metalovém festivalu. Koprodukční snímek Utéct vypráví prostřednictvím animace příběh mimořádné cesty dětského utečence z Afganistánu. Ve Zlatém fondu bude promítnut kultovní Vozka smrti.

Drahokamy + vystoupení žáků ZUŠ

KDY: v neděli 23. ledna v 15.45 hodin

KDE: Kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 220 korun, snížené vstupné 160 korun

Smaragdy reprezentující pařížský šarm, rubíny rychlost a modernitu New Yorku a bílé diamanty imperiální Petrohrad. Tři jiskřivé taneční obrazy na hudbu tří skladatelských velikánů – Faurého, Stravinského a Čajkovského. A zároveň tři taneční styly, které přispěly k tomu, že se George Balanchine, choreograf Drahokamů, stal legendou moderního baletu.

Okouzlující Balanchinův triptych byl inspirován jeho návštěvnou ve slavném klenotnictví Van Cleef & Arpels na Páté Avenue v New Yorku. Balet je poctou třem světovým metropolím a jejich tanečním školám, které měly zásadní význam pro Balanchinovu hvězdnou choreografickou kariéru.