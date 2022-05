Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair trade a odpovědné spotřeby. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst České republiky pořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Na akci se nic neprodává.

Co s sebou? Dobrotu vyrobenou za použití fairtradových surovin v kombinaci s lokálními nebo bio surovinami. Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nebo stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky nebo sýrem od místního farmáře. Nezapomeňte deku, hrníčky, talířky, lžičky, nože a ubrousky.

Co když bude pršet? V případě deště proběhne férová snídaně v altánu (park Komenského).

Místní organizátor a kontaktní osoba: Eliška Sobotková 604 297 454

Milované město

KDY: v neděli 15. května od 15 do 19 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Odpolední akce pro rodiny na náměstí Míru ve Zlíně se zaměří na atrakce pro děti, soutěže, hudební program, stánky a mnoho dalšího. Projekt Milované město se snaží vytvořit v centru Zlína atmosféru přijetí, ve které mohou lidé strávit hezké odpoledne s rodinou a přáteli. Vystoupí kapely Way to go, Timothy a další. Program bude obsahovat promluvy na téma 5 jazyků lásky, pro děti jsou připraveny nafukovací hrady, elektrovozítka či balónkový klaun.

Milované město.Zdroj: Deník/repro

Supersprint triatlon Zlín 2022

KDY: v sobotu 14. května a v neděli 15. května

KDE: Stadion mládeže ve Zlíně

Super Sprint Triatlon Zlín 2022 je městský triatlonový závod v centru Zlína.

V sobotu 14. května proběhne první část závodu v rámci českého poháru a mistrovství republiky věkových kategorií. Zároveň se uskuteční závod nejmenších triatlonistů ve věku 8-11 let i závod pro širokou veřejnost, do kterého se přímo na místě může přihlásit kdokoliv, kdo si chce triatlon (s krátkými vzdálenostmi) vyzkoušet.

V neděli 15. května se pak uskuteční finálové jízdy Supersprintu, následovat bude závod štafet.

Trio Lumae

KDY: v sobotu 14. května od 20 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pro všechny, kteří sdílí stejnou životní vášeň jako flétnistky z Tria Lumae, je jako stvořený koncert s názvem Poezie flétny. Programem posluchače provedou sladké tóny hudby skladatelů J. S. Bacha, A. Dornella, A. Willaerta a dalších, ale také podmanivé verše slavných básníků.

Nejstarší řemeslo

KDY: v neděli 15. května od 19 hodin

KDE: Malá scéna ve Zlíně

Komedii s hořkou příchutí o dámách lehčích mravů divákům přinese Malá Scéna. Hra je studií křehkosti lidské duše, nevyzpytatelnosti osudu, lásky, přátelství a v neposlední řadě i úvahou nad úlohou lidskosti v komerčním světe byznysu.

KROMĚŘÍŽSKO

Showdance aneb Kroměřížské hvězdy tančí

KDY: v pátek 13. května od 20 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 250 korun



Přehlídka nejlepších tanečních párů a formací ve standardních a latinskoamerických tancích potěší všechny milovníky pohybu po parketu. Originální taneční show se bude odvíjet na motivy známých melodií. V programu vystoupí několikanásobní mistři České republiky, vícemistři a finalisté ČR v tanečním sportu.

Showdance aneb Kroměřížské hvězdy tančí.Zdroj: Deník/archiv

Chovatelské trhy v Kroměříži

KDY: v neděli 15. května od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

Na akci nakoupíte okrasné ptactvo, drůbež, králíky, holuby a jiná drobná zvířata. Samozřejmostí je i široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Akce se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci. Otevřeno od 6 do 10 hodin.

Výstava Krysáci

KDY: v sobotu 14. a v neděli 15. května od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, rodinné vstupné 230 korun



Návštěvníci se mohou těšit na loutky známých postaviček Hodana, Huberta, Edy, Ludvíčka a dalších kamarádů z vizovického smetiště zasazené do trojrozměrných scén. Jejich společná dobrodružství připomenou jak samotné loutky, tak známé pohádkové výjevy a vtipné miniaturní rekvizity.

3R

KDY: v sobotu 14. května od 9 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 80 korun

Výstava, jaká dosud v Muzeu Kroměřížska nebyla. Zapomeňte na klasické retrospektivy. Tři mimořádně nadaní bratři, aktuálně působící v Praze, spolu s Kroměřížanem Martinem Štípalou, pro něhož jde o kurátorskou premiéru, Vás provedou hned třemi uměleckými světy: malbou, sochařstvím i hudbou. Aleš Růžička, držitel 1. Ceny Václava Chada na IV. Zlínském salonu mladých, je pravověrný vyznavač malby. Svými obrazy nechává nahlédnout do přírodních zátiší i svého osobního života. To Štěpán Růžička je sochařem, ale za svůj si vybral originální sochařský materiál – kůži. Jeho sochy tak k divákům promlouvají i dalším smyslem. Kolekce objektů, v nichž se vedle vizuálního potěšení snoubí i vůně kůže a dřeva, bude mít svoji premiéru právě v Muzeu Kroměřížska. Třetí z bratrů, Mikoláš Růžička, působící v kapelách Republic of Two nebo Piano, Vás pak prostřednictvím hudební instalace vyzve na chvilku užít si výstavu i poslechem.

Při otevření hospodářského dvora v Rymicích se představí Petra Burianová

KDY: v sobotu 14. května

KDE: Rymice

Zrekonstruovaný hospodářský dvůr v Rymicích, který je součástí Muzea v přírodě Rymice, se návštěvníkům poprvé otevře v sobotu 14. května. Těšit se mohou na bohatý kulturní program. Vystoupí folklorní soubory Ječmínek a Malá Rusava, cimbálová muzika Bukovinka a děti z MŠ a ZŠ Rymice.

„Jsme velmi potěšeni, že účast přislíbila vítězka populárního televizního pořadu Peče celá země Petra Burianová, přítomna bude i známá folkloristka Bronislava Millá Bečáková. Děti si budou moci nazdobit perníčky, objevit a prozkoumat bohatství hanáckého kroje a vyzkoušet si řadu dalších aktivit,“ nastínila Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska, jež Muzeum v přírodě Rymice spravuje. Zájemci mohou rovněž nahlédnout do archeologického depozitáře, který v hospodářském dvoře nově vznikl spolu s etnografickým depozitářem, pokladnou s prodejem suvenýrů, konzervátorskými dílnami a novou expozicí Od kvásku ke klásku. „Expozice je zaměřena na tradiční postupy spojené s výrobou chleba, což byla pro lidi od nepaměti nejdůležitější potravina,“ připomněl etnolog Petr Hlavačka.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Májový večer s kapelou Plachý a Nesmělý

KDY: v sobotu 14. května od 20 hodin

KDE: Bar7 v Uherském Hradišti



Už v sobotu 14. května se můžete těšit na kapelu Plachý a Nesmělý. Jejich hostem bude zpěvačka a kytaristka Lenka Růžičková, která zahraje písně nejen Lenky Filipové.

Smejko a Tanculienka

KDY: v neděli 15. května od 16 hodin

KDE: Kino Hvězda v Uherském Brodě

Smejko a Tanculienka k vám po roku a půl konečně přichází s novým představením Tancuj, tancuj!, ve kterém zazní ty nejnovější a nejznámější hity. Zažijeme společně Krásny deň, budeme honit Muchu, nerozhodných Smejka a Tanculienku rozsoudí až Kameň, papier, nožnice a kdyby pršelo, zachrání nás Kukino. Pak si napečeme Palacinky, navštívíme zemi pohádek s písničkami Išlo vajce na vandrovku a Líška a havran. Cestu do pravěku nám zpříjemní Hu alile. Dosť si zaskáčeme na trampolíně, ale hlavně se bude tančit s hity Mobil, Bez plastu, Doma, Máme tu leto a především Tancuj, tancuj!

Smejko a Tanculienka.Zdroj: Deník/repro

Slunce svítí pro všechny

KDY: v sobotu 14. května od 16 hodin

KDE: Hvězdárna v Uherském Brodě



Hvězdárna zve všechny ke společenskému popovídání s dětmi a jejich rodiči z Ukrajiny. Pro návštěvníky bude připraveno posezení u ohně s možností opékání špekáčků a pozorování Slunce, Měsíce a noční oblohy.

VALAŠSKO

Hrdý Budžes

KDY: v sobotu 14. května od 19 hodin

KDE: Dům kultury Vsetín

Herecký koncert Báry Hrzánové v dramatizaci úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hra Hrdý Budžes se v Česku těší velké oblibě již bezmála dvacet let. Dramatizace románu Ireny Douskové měla premiéru v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami 7. listopadu 2002. Od té doby se Hrdý Budžes stal doslova fenoménem, k čemuž bezesporu přispělo herecké mistrovství Barbory Hrzánové. Ta za mimořádný ženský jevištní výkon v roli Helenky Součkové dostala v roce 2003 Cenu Thálie. Divadelní hra přináší tragikomický vhled do období normalizace očima osmiletého dítěte. Na pozadí prostředí školy se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí. Kromě Barbory Hrzánové ve hře účinkují Jarmila Vlčková a Libor Jeník.

Hrdý budžes.Zdroj: Deník/repro

Listování: A jak se vám líbím teď?

KDY: v sobotu 14. května od 18.30 hodin

KDE: Městská knihovna ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 70 korun



Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu. Tori je úspěšnou influencerkou. Její autobiografie se vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, navíc patří mezi oblíbené motivační řečníky. A to je jí teprve něco málo přes třicet! Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje motivujícími posty a nabádá je, aby „žily takový život, jaký chtějí“, Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. S mužem, o němž básnila na konci své knihy, už půl roku nic neměla. Vypadá to, že všichni kolem se vdávají a žení, mají děti a říkají, jak je svět úžasný. Ale Tori jim na to nemíní skočit. A tak bojuje! Tohle bude živé, humorné a peprné.

Svět dětí

KDY: v neděli 15. května do 18 hodin

KDE: Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 20 korun

Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a prostorová tvorba uvidíte výstupy nejnovějšího u ateliérů, kterým je animace. Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce.