Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Filharmonie Bohuslava Martinů, 11. základní škola v Malenovicích, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti a Nadace Korunka pořádají pod záštitou radní Zlínského kraje pro školství a kulturu Zuzany Fišerové komponovaný program pro Nadaci Korunka NA HRAD ZA KORUNK(o)U - DOBRÝMI ČINY PROTI ZLÝM ČASŮM.

Na nádvoří hradu a v hradní zbrojnici se představí:

smyčcové kvarteto Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením koncertního mistra FBM Pavla Mikesky

dětské pěvecké sbory 11. základní školy v Malenovicích

benefiční výstava výtvarných prací žáků Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště

žesťový soubor Filharmonie Bohuslava Martinů

Hrad Malenovice.Zdroj: Deník/repro

Táta Fest ve Zlíně

KDY: v neděli 19. června od 14.30 do 18 hodin

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Stejně jako je Den matek nebo dětí, tak i tátové si zaslouží svůj den, který je jen jejich, a oslavuje jejich lásku a oddanost ke svým manželkám, dětem a vlastně úplně celé rodině. Tento svátek je celosvětový a organizace Kamarád - Nenuda z.s. ho pořádá už podeváté. Rodinné odpoledne v sadu Svobody u zámku bude nabito spoustou her, soutěží, tvoření i zábavy pro všechny věkové skupiny. Děti budou svého nejúžasnějšího tátu malovat. I tento rok se bude vyhlašovat Táta roku 2022. Na zúčastněné tatínky čekají krásné ceny.

Den otců - Tata pride!

KDY: v neděli 19. června od 15 hodin

KDE: před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Jižní Svahy opět slaví Den otců. K poslechu zahraje dechová hudba Fryštácká Javořina, v 16.30 hodin bude žehnáno motorkám, kolům, koloběžkám a veteránům. V průběhu akce bude probíhat výstava fotografií J. Řezníčka, k vidění bude i přehlídka auto a moto veteránů a pro děti skákací hrad. Občerstvení zajištěno.

Den otců. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Auta, lodě, vlaky - pojď s námi taky!

KDY: v neděli 19. června od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, 39 Kč snížené, děti do 6 let zdarma

Vydejte se ve výstavě ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové na cesty do dalekých zemí, k moři i pod stromy do parku a přijďte si do muzea vytvořit krátkou animaci. Můžete zde i oslavit Den otců. Dílna je vhodná pro děti od 6 let. Ve 14 hodin hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou.

Auta. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/repro

Za dřevem

KDY: v sobotu 18. června od 9.30 hodin

KDE: Kvítek ve Zlíně

ZA KOLIK: dítě 200 korun, oba rodiče 350 korun

Co se skrývá za dřevem? Pojďte si hrát a objevovat sami sebe skrz práci se dřevem s lektorem Honzou Hlaváčem. Vydáte se na cestu za dřevem, abyste zahlédli, co se skrývá za dřevem, nebo ve dřevě. ""Dílna bude celodenní, zaměřená na práci se dřevem (můžete si vyrobit paličku či ozvučná dřívka), intu hry, hudební improvizace. Také si nemusíte vyrobit nic, jen přijít hrát hry s paličkami a být s námi na zahradě, pozorovat a něco se přiučit," zvou pořadatelé.

Brakbaret

KDY: v sobotu 18. června od 19 hodin

KDE: Bar do schodů ve Zlíně



Bar do schodů zve na slavnostní Brakbaretní koncert ku příležitosti nahrání dalších autorských skladeb kapely. Jedná se o 4 anglické písničky. Na koncertě budou mít návštěvníci příležitost je slyšet v jejich akustické podobě a také si domů pořídit jejich vylepšené verze. Krom těchto písniček uslyšíte samozřejmě i spoustu dalších věcí z repertoáru Brakbaretu.

KROMĚŘÍŽSKO

Carmina Burana

KDY: v pátek 17. června od 19 hodin

KDE: Podzámecká zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: 390 korun

Kantáta skladatele Carla Orffa na motivy středověkých básní a písní Carmina Burana se představí milovníkům klasiky v rámci projektu Hudba v zahradách a zámku 2022. V hlavních rolích účinkují Tereza Mátlová, Matúš Šimko, Roman Hoza pod vedením Františka Macka.

Youtubeři v Kroměříži

KDY: v sobotu 18. června od 10 hodin

KDE: kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: 290 korun



Nejznámější Minecraftová trojice míří do Kroměříže! Vysoký šprýmař Mattem, sympaťák Vitaa a jejich nerozlučný kamarád Dejzr se představí v unikátní hodinové show plné originálního humoru, spousty soutěží, výzev, kvízů, v rámci které si možná zahrajete i Minecraft v kině na velkém plátně. Po skončení hlavního programu následuje autogramiáda a setkání s youtubery.

Loutkové představení Perníkovka

KDY: v neděli 19. června od 15 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska v Kroměříži

ZA KOLIK: 120 korun

Loutkové představení Perníkovka malí diváci zhlédnou v podání kroměřížského spolku Říše loutek a budou si moci užít i následný tvořivý workshop na výrobu loutek. Předem je však nutná rezervace na telefonu 731 215 678 nebo na e-mailu edukace@muzeum-km.cz.

Army Fest v Kroměříži

KDY: v sobotu 18. června od 8 do 14 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: dospělí 60 korun

Výstaviště Kroměříž se v sobotu 18. června stane místem prodejní výstavy historického a moderního vojenství. Zá rázných tónů dobové hudby a při orosené sklence s bílou pěnou se pojďte společně přenést v čase do dob našeho mládí. Připomeneme si výstroj, výzbroj a ostatní technické vybavení. Na své si přijdou i příznivci a sběratelé historických i moderních militarií, insignií, chladných zbraní či map.

Kluby vojenské historie vám umožní nahlédnout pod pokličku vojenského řemesla průřezem staletími. Časově shrnuto - od pazourku až po drony. Návštěvníci se mohou těšit na dynamické a akustické ukázky vojenské techniky z dob po 2. světové válce. Centrum branných sportů ARMY Kroměříž představí pásovou i kolovou techniku. Nebude chybět bojové vozidlo pěchoty BVP1 ani obrněný transportér OT64. Dále pak TATRA 813, 148, UAZ 469, GAZ 69, PRAGA V3S a mnohé další. Gurmáni si přijdou na své. Kromě restaurace a fast foodu bude v provozu i vojenská kuchyně. Pro děti připravena střelba z kuše a luku.

Organizátoři to sice tají, ale připravte se na originální překvapení. Hned tak na něj nezapomenete. Osádky vojenských veteránů a návštěvníci v uniformách mají vstup zdarma.

Army Fest.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

VALAŠSKO

Pavel Helan

KDY: v neděli 19. června od 13.30 hodin

KDE: hospic Citadela ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Milovníci zábavné muziky jsou zváni na koncert českého písničkáře, zpěváka, kytaristy a pianisty, baviče a v neposlední řadě i finalisty soutěže Česko Slovensko má talent, jehož písně jsou plné optimismu a humoru.

Damúza – Řeka

KDY: v neděli 19. června od 10 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Divadelní představení pro děti od 2 let a jejich rodiče nebude vyprávět příběh o ničem jiném, než o řece. Až půjdeš k řece, zadívej se kolem sebe. Řeka je živel, řeka je mohutná síla, řeka je zdroj vody, řeka je domov tisíce živočichů. Pssst! Když nebudeš hlučet, uvidíš je. Támhle jsou! Rybky, kachny, čolci, užovky, raci, mloci, bobři, žáby. To koukáš co? Jen dávej pozor, ať se nezmáčíš!

Fujárek

KDY: v sobotu 18. června od 10 do 24 hodin a v neděli 19. června do 13 hodin

KDE: Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 150 korun

Festival pro velké i malé špunty i nešpunty. S divadlem, muzikou, filmem, workshopy, debatou a velkou divadelní bojovkou! Přes den víc pro děcka – večer víc pro dospěláky.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

58G – Live show

KDY: v sobotu 18. června od 20 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti



Užijte si jihlavské trio 58G, které servíruje ohlasy rapových subžánrů jako drill, grime nebo trap. Za debutové album 58 tape vol.1 dostali cenu Vinyla v kategorii Objev roku a byli nominováni na cenu Anděl za rapové album roku. Dne 1. června 2021 vydali pokračování 58 tapu. Skupinu tvoří TK27, Doktor601 a Humla.

Jiří Pospíchal a Vladimír Hollý

KDY: v neděli 19. června od 19 hodin

KDE: ZUŠ Uherské Hradiště

Houslový recitál Jiřího Pospíchala za klavírní spolupráce Vladimíra Hollého uvede koncertní sál ZUŠ Uherské Hradiště. Nutná je rezervace vstupenek na telefonním čísle 731 668 041, nebo na emailu betka.stulirova@zusuh.cz.

Rybáři

KDY: v neděli 19. června v 16 hodin

KDE: dvůr fary v Uherském Brodě

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Monodrama o rybáři, který u všeho byl, ale vlastně nebyl. Minimalistická inscenace v tradici vypravěčského divadla Daria Fo. Jeden herec, desítky postav, dva nezvyklé hudební nástroje. O následcích, které zanechaly biblické události na lidech, o kterých se v Bibli moc nepíše.

Mezinárodní dětský folklorní festival "Kunovské léto" 2022

KDY: od pátku 17. června do neděle 19. června

KDE: Uherské Hradiště a Kunovice



Program:

☀️ PÁTEK 17. června 2022 ☀️

10.30 | Roztančené náměstí, Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

profilová vystoupení dětských folklorních souborů, účastníků festivalu

15.00 | Sportovní zápolení folklorních souborů, fotbalové hřiště Kunovice

17.00 | Slavnostní přijetí hostů představiteli města, Panský dvůr Kunovice

19.30 | PUĽS! Hudebně-taneční show v podání Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova (SK), Areál Jízdy králů Kunovice

21.00 | Sejdeme se u muziky, Areál Jízdy králů Kunovice



☀️ Sobota 18. června 2022 ☀️

8.00–16.00 | Svatojánský tradiční jarmark s Národní přehlídkou dětského verbuňku, Masarykovo náměstí UH

9.00–10.00 | Roztančené náměstí, Masarykovo náměstí UH

12.00–16.00 | Gulášfest 2022 o nejlepší týmový guláš roku, Areál Jízdy králů Kunovice

13.00–18.00 | Tvůrčí dědinka aneb Zapomenutá řemesla našich babiček a dědečků řemeslné dílničky pro děti od jehly a nitě až po hrnčířský kruh, AJK Kunovice

15.00 | Maličkosti mění svět – festivalová přehlídka choreografií dětských folklorních souborů 29. ročníku, AJK Kunovice,

18.00–21.00 | Taneční škola pro veřejnost, AJK Kunovice

taneční etudy pro děcka i dospělé pod vedením zkušených tanečních lektorů Jana Kysučana a Dany Vyroubalové z VUS Ondráš Brno

21.30 | Tomáš Kočko & Orchestr, World Music s moravskými kořeny, dvojnásobní držitelé ceny Anděl, AJK Kunovice

23.00 | Svatojánské ponocování s mladou rockovou kapelou NO!SE a hudební skupinou In Process ZUŠ Uh. Hradiště, AJK Kunovice



☀️ Neděle 19. června 2022 ☀️

8.45–9.15 | Koncert duchovní písně a dětí festivalu, kostel sv. Petra a Pavla, Kunovice

9.30 | Mše svatá a slavnost Boží tělo, kostel sv. Petra a Pavla a ulice města

13.00–17.00 | Tvůrčí dědinka aneb Zapomenutá řemesla našich babiček a dědečků řemeslné dílničky pro děti od jehly a nitě až po hrnčířský kruh, AJK Kunovice

15.00 | Závěrečný galaprogram 2022 aneb To nejlepší na konec, AJK Kunovice



A na koho se můžete těšit?

Děti z Polska, Raszków - Zespół Tańca Ludowego "Swojacy"

Děti ze Slovenska, Borský Svätý Jur - DFS Juránek

Děti z Brna - DFS Javorníček

Děti z Vizovic - DFS Vizovjánek

Děti z Benešovska u Prahy - DSIF Sangíta

Děti z Bojkovic - DFS Světlovánek

Děti z Moravské Nové Vsi - DFS Jatelinka

Děti z Veselí nad Moravou - DFS Štěpnička

Děti ze Starého Města - DFS Dolinečka

Děti z Kunovic - DFS Věneček, DFS Malý Handrláček, DFS Děcka z Kunovic

Kunovské léto.Zdroj: Deník/archiv