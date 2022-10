Unikátní světelná a filmová show na věži zlínské teplárny se uskuteční u příležitosti 120. zlínské topné sezóny a jako dárek Zlínu k 700. výročí první zmínky o městě. První promítání zahájí v 19 hodin, pak se bude opakovat každých 10 minut. Poslední projekce odstartuje ve 21.30 hodin.

Sepultura ve Zlíně

KDY: v sobotu 22. října od 19 hodin

KDE: Masters of Rock Café, Zlín

ZA KOLIK: 790 korun



Brazilský kmen nestárne a stále je plný energie a nápadů. Speciálními hosty, kteří budou Sepulturu na celém turné doprovázet, zůstávají impozantní thrash metalisté Sacred Reich (USA) a legendární metaloví drtiči Crowbar (USA).

Koncert kapely Sepultura.Zdroj: Deník/archiv

Albion

KDY: v sobotu 22. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: od 270 do 360 korun

Městské divadlo Zlín nabídne premiéru představení Albion. To se odehrává ve zpustlé zahradě na anglickém venkově. V domě, jenž býval domovem. Jedna žena hledá semínka naděje.

Kapely Gaia a Jitunk kampeny chystají překvapení. Užijte si je v Otrokovicích

KDY: v sobotu 22. října od 19.30 hodin

KDE: v Otrokovicích na Baťově v Music clubu u Bubáka



Jedinečná akce čeká příznivce dobré muziky v sobotu 22. října od 19.30 hodin v Otrokovicích na Baťově v Music clubu u Bubáka. Na místním pódiu vystoupí regionální kapely GAIA a Jitunk kampeny. Kromě nejlepších songů obou kapel uslyšíte také neopakovatelnou fúzi těchto skupin. Otrokovicko-zlínská kapela GAIA existuje od roku 1992 a od roku 2020 hraje v novém šestičlenném obsazení. Zatím poslední album Druhá múza vyšlo na konci roku 2020 a obsahuje pouze autorské písničky kapely. Písně jsou pojímány velmi pestře, žánrově rozprostřené od folku až k hard rocku.

Zpěvačka Bára a zpívající bubeník Libor vytvářejí zajímavý protiklad se specifickou barevností vokálních partů. Stopáže skladeb jsou spíše delší a nezapřou art rockové kořeny. Texty se zabývají vztahy mezi partnery, emocemi nebo třeba osudovými křižovatkami, na které se občas dostává každý z nás. Hlavním atributem je pohodová muzika, ze které je cítit radost z hraní a vlastní tvorby. Hudební seskupení Jitunk kampeny hraje pouze své vlastní autorské písně, jejichž hravé texty jakoby tančily mezi notami a tóny. Jejich tvorba se pohybuje napříč hudebními styly disco, folk, rock či blues, a proto si sami vymysleli název svého hudebního projevu – Avalanche folk. Autory většiny textů jsou Jitunk a Vladimír III., proto texty obsahují jak prvky ženské, tak mužské a jsou inspirovány jejich životy. Kapela příští rok oslaví 20 let své existence.

Kapely Gaia a Jitunk kampeny chystají překvapení.Zdroj: Archiv kapely GAIA

KROMĚŘÍŽSKO

Slavnostní noc Loudonů

KDY: v sobotu 22. října od 17 hodin

KDE: zámek, Bystřice pod Hostýnem



Víkendovou zábavu pro všechny kategorie přinese historická zážitková a naučná hra, která je postavena na historii zámku a jeho významných majitelích. Tuto akci pořádá již osmým rokem Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s turistickým oddílem TOM Pawnee. Celá hra je situována do prostor bystřického zámku, kde jsou připraveny stanoviště s různými úkoly. Díky nim mohou návštěvníci hravou formou poznat historii zámku a nahlédnout do každodenního života šlechty. Dobrodružné historické putování má své kouzlo i díky tomu, že při něm ožívají jednotlivé historické osobnosti, se kterými se návštěvníci mohou na stanovištích potkat. Letos si budou moci vyzkoušet tradiční hry, zatancovat si nebo třeba ochutnat zajímavé pokrmy a nápoje. Zároveň má každý ročník jiné téma, které je červenou nití celého putování. Letos je téma zaměřeno na volný čas a slavnosti.

Divadelní přehlídka

KDY: v pátek 21., v sobotu 22. a v neděli 23. října od 15.30 hodin

KDE: Kino Svět, Holešov

ZA KOLIK: permanentka 250 korun, jednotlivé vstupné 100 korun

Třídenní divadelní přehlídka nabídne čtyři představení ochotnických spolků z regionu. V pátek od 19 hodin nabídne komorní revue, Když Zuzana není sama doma, Divadlo 6. května Holešov, v sobotu od 16 hodin si diváci užijí komedii s názvem Milá matko Divadelního spolku Kroměříž a 19 hodin ji pak vystřídá komedie Paní plukovníková Pohnutého divadla Loukov. Na neděli je pak od 15 hodin připravena Nezbedná pohádka v podání SPOLU, což je spolek ochotníků Lukoveček.

Divadlo. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Spolu do přírody

KDY: v neděli 23. října od 13 hodin

KDE: Ranč Kostelany

ZA KOLIK: zdarma



Na společnou vedenou procházku pro rodiny s dětmi se mohou vydat příznivci pohybu venku. Centrum Klubíčko připravuje i turistického průvodce a účastníci vycházek se mohou podílet tak, že zkušebně projdou některé z tras. Nedělní procházka se bude konat v okolí Kostelan směrem na Kudlovickou dolinu a zpět. A to s možnou zastávkou na Budačině. Délka trasy je asi 6 kilometrů s lehkou náročností.

VALAŠSKO

Arta Jekabsone Quartet

KDY: v neděli 23. října od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 190 korun

Jazzová zpěvačka, skladatelka a aranžérka Arta Jekabsone pochází z Pobaltí, konkrétně z Lotyšska, ale už mnoho let žije v New Yorku. Skvěle se umístila v několika pěveckých soutěžích. Kromě jazzu se věnuje i interpretaci lotyšských lidových písní a hraje i na housle. Jejími hudebními vzory jsou Ella Fitzerald, Nina Simone nebo Bobby McFerrin a Chick Corea. Na svém prvním vystoupení ve Valmezu zazpívá plnokrevný moderní jazz za doprovodu skvělé kapely.

Husa na provázku - Cirkus Abrafrk

KDY: v neděli 23. října od 17 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

Am ham chlam Kaba baba Saba baba Samba hip čip lip Čiki kiki luki kuki Čuch šuch Sdugr pugr Puf uf Prrr. I tak se může jmenovat postava divadelní hry pro děti. Tedy pokud je jejím autorem jistý pan Daniil Charms z Petrohradu. Světoznámý surrealista a taškář s krajně vyvinutým smyslem pro nesmysl. Už jste někdy v divadle zažili potopu? Krasojezdec Roberto Mario Koblihin, krotitelka Matylda Derdiedas, fakír Charindronáta Pirongrocháta Čepíngrombóm bom cháta a další jí čelí právě teď. A kolem krouží uprchlá žraločice Pípchen. Unikátní představení slavné Husy na provázku je v režii umělecké šéfky Anny Davidové a ve scéně, kostýmech a s loutkami Františka Petráka, významného českého výtvarníka a ilustrátora knih pro děti.

Arakain: 40 let Tour

KDY: v sobotu 22. října od 20 hodin

KDE: M-klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 250 až 450 korun



Legendární Arakain letos slaví 40 let na hudební scéně. Na jaře absolvovali turné převážně v Čechách. Druhou koncertní část proto věnují více oblasti moravských regionů. Fanoušci ve Valmezu se můžou těšit na dvouhodinový průřez bohatým repertoárem. Chybět nebudou ani ledkové stěny a videa s archivními záběry.

Arakain.Zdroj: Deník/archiv

Velké Karlovice budou hostit Běhej Valachy, závodit může celá rodina

KDY: v sobotu 22. října

KDE: Velké Karlovice

Sobota 22. října bude v beskydských Velkých Karlovicích patřit běžcům. V údolí Léskové, u hotelu Galik, se uskuteční tradiční závod Běhej Valachy, který je zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu DATART Valachy tour. Pořadatelé opět připravili trasy nejen pro dospělé, ale také pro děti.

Zájemci se mohou stále ještě registrovat na www.valachytour.cz. Přihlášení bude možné i v den závodu přímo na místě.

Hotel Galik, u nějž se závod koná, je obklopen terény jako stvořenými pro běhy různé náročnosti, ale nabízí i zázemí pro občerstvení, odpočinek či převlečení. „Pro zdatnější běžce jsme připravili hlavní trasu 12 km s převýšením 350 metrů po ostrých beskydských trailech. Pro ostatní máme lehčí trať 7 km s převýšením 100 metrů. Kdo se při běhu rád kochá, ten se má opravdu na co těšit: na trase se střídají lesní pasáže s výhledy do krajiny, která je právě teď na podzim opravdu nádherná a hraje všemi barvami. Samozřejmě máme opět připravené i závody pro děti v sedmi věkových kategorií na vzdálenosti od 100 metrů až 1,8 km,“ láká hlavní organizátor Bohuslav Komín z pořádajícího Resortu Valachy. Vyhlášena bude i oblíbená horská KILPI prémie pro závodníky na dlouhé trase: odměna pro 33., 99. a 133. běžce na nejvyšším místě trasy Pod Vysokou. Na závěr pak vedle vítězů Běhej Valachy budou vyhlášeni i celkoví vítězové letošního seriálu.

Pro sportovce i jejich doprovod bude vedle občerstvení u hotelu Galik připravena i chill out zóna titulárního partnera DATART s odpočinkovými lehátky, skákacím hradem, soutěží Staň se mladým elektrospecialistou a fotokoutkem, dále také stánky partnerů a zábavný dětský program se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, dětskou elektronikou GoGEN Maxipes Fík nebo sportovní značkou Kilpi. Atraktivním zpestřením bude živé vysílání ze závodu, a to i na velkoplošné obrazovce u hotelu Galik.

Běhej Valachy.Zdroj: Martina Žáčková

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Divadelní pátky: České nebe

KDY: v pátek 21. října od 19 hodin

KDE: MKZ Vésky, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 korun

Vrcholná klasika z repertoáru divadla Járy Cimrmana zachycuje dobu první světové války. Děj se odehrává na nebi, kde velikáni českého národa - Praotec Čech, sv. Václav, Jan Hus, Havlíček-Borovský, Komenský, Radecký, Tyrš a Babička - sledují události a strachují se o osud lidu.

Kecy a politika: Bohumil Pečinka a Petros Michopulos

KDY: v pátek 21. října od 19.30 hodin

KDE: Kino Hvězda, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 250 korun



Kecy a politika je podcast komentátora Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose, muže, který se čtvrtstoletí zabývá marketingem a politikou. Současná politika pohledem dvou rozdílných osobností, které se nebojí říct své názory. Nekorektní podcast, v němž se věci zasazují do kontextu a přísně se tu oddělují prázdné kecy od skutečné politiky.

Tropical Island: Party pro děti

KDY: v neděli 23. října od 15 hodin

KDE: Klub kultury, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 120 korun dítě, 60 korun dospělí

Děti i jejich rodiče mohou zažít příjemně nabité odpoledne s jedinečným programem. Celý kulturák bude tentokrát patřit hravým duším a bude vyzdoben do detailu propracovanými dekoracemi z tropického ostrova. Celý disko program budou doprovázet pohádkové postavičky v životních velikostech - Mimoň, Lev Alex, Král Jelimán. Děti se můžou těšit na spoustu dekorací, palmy, bublinová děla, nafukovací lehátka, popcorn, nafukovací balonky a občerstvení. Bude to pořádná divočina.