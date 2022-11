Adventní čas ve Zlíně letos lidem opět zpříjemní také Obchodní dům. Ve čtvrtek 24. listopadu v 18 hodin se na prostranství před Obchodním domem Zlín rozsvítí vánoční strom a opět se roztočí vyhlídkové kolo – každoroční oblíbená atrakce, ze které se naskýtá netradiční pohled na město včetně blízkého baťovského mrakodrapu. Letošní novinkou je u Obchodního domu mini vánoční trh s gastro stánky, které nabízí stylové občerstvení ve stylu street food – od punčů, svařáků, kávy a horké čokolády přes moravské speciality a valašské frgály až po langoše, bramboráky, grilovaná žebra, hot dog nebo řecký gyros a špízy. Stánky jsou otevřeny denně až do 23. prosince od 10 do 21 hodin.

Vánoční kolo u Obchodního domu ve Zlíně.Zdroj: Martina Žáčková

Předvánoční čas v muzeu

KDY: v sobotu 26. listopadu od 10 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín

ZA KOLIK: 59 korun, rodinné vstupné 129 korun

Program s tvořivými dílnami pro děti, vánočním jarmarkem, pečením tradičních vánočních oplatků či oblíbených perníčků naladí návštěvníky na přicházející advent. Po celý den bude také možnost nahlédnout pod šikovné ruce řemeslníků při předvádění výroby vizovického pečiva, betlémových figurek ze dřeva nebo vánočních ozdob z korálků, předení na kolovratu, pletení vlněných rukavic na formě či pletení dekorativních ozdob ze slámy.

Ke zpříjemnění předvánoční atmosféry přispěje Bartošův dětský soubor se svým vánočně laděným pásmem.

Posvícení

KDY: v sobotu 26. listopadu od 19 hodin

KDE: Dílna, Zlín

ZA KOLIK: divadlo 100 korun, koncert 250 korun, vstup na celý festival 300 korun

Milovníky hudby a divadla potěší čtvrtý ročník open air události, oslavy světla a chvály podzimu, který si posvítí na život ve městě a nabídne možnost k zastavení i setkání. Na programu bude výtvarné divadlo pro děti i dospělé, loutková inscenace o životě města Zlína v Baťově éře. Inscenace o každodenním životě, který je funkční, moderní, univerzální, modelový, rutinní a efektivní. Každý den, pořád dokola, dokud se nestane chyba. Hudební nadšence pak potěší trojice koncertů kapel Past, Laokoon a Zhasni.

Racek

KDY: v sobotu 26. listopadu 19 hodin

KDE: Volné divadlo, Zlín

ZA KOLIK: 200 korun

Přelomová hra evropského moderního dramatu z pera Antona Pavloviče Čechova diváka přenese do ruského léta 1895. Večerní jezero je živou kulisou pro hru mladého Konstantina. Jeho milovaná Nina vede před diváky monolog o duši i duších a soukolí událostí, které změní životy všech, se roztáčí. Racek je symbol neposkvrněné prostory, touhy vzlétnout a sedmera srdcí se sny a iluzemi o šťastném životě.

KROMĚŘÍŽSKO

Advent na zámku

KDY: v sobotu 26. listopadu od 9.30 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma



První adventní víkend zahájí komentované prohlídky svátečně vyzdobenými sály a prodej vánočních dekorací. K vidění bude betlém od známého řezbáře Jiřího Netíka z Brna a každý adventní víkend bude obohacen o doprovodný program. V sobotu budou od 10 do 16 hodin připraveny dílničky pro děti.

Advent na zámku.Zdroj: Deník/archiv

Bluesový podzimek - Catfish

KDY: v sobotu 26. listopadu od 19 hodin

KDE: New drive club, Holešov

V pořadí 23. ročník Bluesového podzimku vrcholí, sobotní program proto nabídne pořádný nářez v podání The Catfish. Jde o jednu z nejlepších bluesrockových skupin Britanie, což dosvědčují každoroční ocenění British Blues Award. Neméně zdatným hostem koncertu budou zlínští funk-rockeři Šufunky Gang, kteří se vrací po téměř desetileté odmlce zpět na českou rockovou scénu vydáním nového alba Zabít Jazz.

Ukulele Orchestra jako Brno

KDY: v neděli 27. listopadu od 18 hodin

KDE: Dům kultury, Kroměříž

ZA KOLIK: 350 korun

Ukulele Orchestra jako Brno je sdružení věkem i hudebními zkušenostmi pestré party hráčů a příznivců ukulele, původně havajského nástroje připomínajícího malou kytaru. Od svého vzniku na konci roku 2010 absolvovala kapela více než 500 veřejných vystoupení, od letních festivalů a vystoupení na náměstích přes klubové hraní nebo soukromé a firemní oslavy až po komornější akce v rámci divadelních představení. Kapela je zařazena do České knihy rekordů jako kapela s největším počtem hráčů na ukulele. Repertoár UOjB se postupně rozrůstá a obměňuje, v tuto chvíli ho aktivně tvoří více než 80 coververzí popových, rockových, zejména ale tanečních hitů různých světových interpretů.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Dva úplně nazí muži

KDY: v pátek 25. listopadu od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 400 korun

Úspěšný pařížský právník a věrný manžel se jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe. Co se mohlo stát? K tomu všemu se vzápětí domů vrací i právníkova žena Catherine. Podaří se za této konstelace ubránit jejich dvanáct let trvající manželství? A může se to povést, když Catherine objeví svého manžela a jeho kolegu nahé podruhé? Sébastien Thiéry byl původně hercem bez práce. Aby se jako herec uplatnil, začal psát – a stal se jedním z nejuváděnějších francouzských dramatiků. Ve svých hrách sice navazuje na tradice absurdního divadla, uplatňuje je ovšem v lehčích a výrazně komediálně laděných žánrech. Opakovaně se v nich vrací téma úspěšných lidí, kteří už nedovedou vnímat sebe samé. Nečekaná situace je však připraví o stereotyp a prověří až na dřeň.

Slovácko v tradici

KDY: v sobotu 26. listopadu od 9 do 16 hodin

KDE: Reduta, Uherské Hradiště



Blíží se čas Vánoc a přesně den před první adventní nedělí mají lidé příležitost příležitost setkat se opět s výrobci, jež spojuje láska k řemeslu, tradici a poctivost, se kterou k nim přistupují. Přehlídka Slovácko v tradici se koná v sobotu 26. listopadu v historických prostorách Reduty na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. A to už potřinácté. Nabídne jarmark s ukázkami řemesel, regionální speciality, folklorní program i předvánoční dílničky pro děti.

Vánoce vlastnoručně

KDY: v neděli 27. listopadu od 13 do 17 hodin

KDE: Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

První adventní neděli si všichni milovníci tvoření během dílniček vyrobí dekorace s vánoční tématikou. Inspiraci mohou děti hledat ve výstavě Dárkonoši. Od Ježíška po Santa Clause.

VALAŠSKO

Irokez - Decide - Newspeak

KDY: v sobotu 26. listopadu od 20 hodin

KDE: Beseda club, Vsetín



V sobotu rozezní Besedu trojice metalových kapel, které není nutno představovat pro místní metalové fanoušky. Domací thrash metalová kapela Irokez si pozvala k účinkování již legendární bandu z Valašska a to Brumovo-Bylnické Decide, kteří nabídnou svůj energický thrash-death set. A jako třešnička na dortu dorazí s moderním zvukem a pojetím metalcoru Valaškomeziříčská smečka Newspeak.

Muzikanti z Radhoště

KDY: Janíkova Stodola, Rožnov pod Radhoštěm

KDE: v sobotu 26. listopadu od 18 hodin

Na koncertě vystoupí bývalí i současní členové Radhoště v uskupeních Ensemble Flair, muzikanti z VUS Ondráš Brno, Jan Bradáč a přátelé swingu, Poľana Brno a samozřejmě domácí Radhošť. Koncert bude živě přenášet Český rozhlas Zlín.

Ležérně vleže

KDY: v sobotu 26. listopadu od 21 hodin

KDE: Bunkr klub, Vsetín

ZA KOLIK: 150 korun



Bunkr na koncert kapely Ležérně a vleže, která celých 26 let září na hudební scéně. Ležérně a vleže má své speciální publikum, které miluje jejich speciální tvorbu. V širokém povědomí obyvatel jejich existence určitě zakotvená není, přesto za těch 26 let přežila desítky hudebních kapel, které na zábavy lákaly tisíce fanoušků, a dávno zmizely v zapomnění.

Od adventu po fašanky

KDY: 26. listopadu 2022 – 26. února 2023

KDE: Zámek Vsetín

Na zámku Vsetín začíná v sobotu 26. listopadu výstava s názvem Od adventu po fašanky, která přibližuje prostřednictvím krásných fotografií Miroslava Pinďáka, Martina Trčky a Martina Křižky hlavní lidové zvyky dodržované na Valašsku během zimních měsíců. Navštívit ji můžete každý den kromě pondělí, vždy od 9 do 17 hodin.

Od adventu po fašanky.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Vůně zámeckého adventu

KDY: 26. listopadu – 17. prosince, 13 –16 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí



V sobotu 26. listopadu proběhne na zámku Lešná u Valašského Meziříčí první ze čtveřice oblíbených výtvarných dílen. Seriál letos nese název Vůně zámeckého adventu a návštěvníkům jako obvykle nabídne možnost vyrobit si vlastní vánoční ozdoby a dekorace. Dílny budou probíhat každou sobotu až do 17. prosince, vždy od 13 do 16 hodin. Program: 26. listopadu – výroba adventních věnců, 3. prosince – zdobení vánočních svící, 10. prosince – zdobení baněk z Irisy, 17. prosince – pečení tradičního vánočního pečiva. Kromě toho se dozvíte, jak vypadala tradiční štědrovečerní hostina zámeckých pánů a lidí v podzámčí. Společně nahlédneme i do historie vánočních zvyků a příběhů svatých spojených s adventním obdobím. To vše za doprovodu poklidných tónů klavíru v podání žákyň 9. třídy Základní školy v Lešné.

Vůně zámeckého adventu.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko