Sobotní program kin na Zlínsku

KDY: v sobotu 30. května 2020

KDE: Golden Apple Cinema Zlín, Malé kino Ateliéry Zlín, kino v Napajedlích a kino Svět ve Valašských Kloboukách

Golden Apple Cinema Zlín:

#jsemtady (11.30, 18.50)

1917 (10.15)

Afrikou na Pionýru (17.00)

Bloodshot (21.00)

Emma (17.15)

Frčíme (10.00, 12.45, 15.30)

Gentlemani (19.30)

Chlap na střídačku (13.30, 18.30)

Ježek Sonic (11.00, 15.00)

Jumanji: Další level (16.15)

Ledové království II (13.00)

Lov (20.30)

Neviditelný (20.45)

Problémissky (18.00, 20.00)

Tlapková patrola: Vždy ve střehu (10.30, 12.15, 14.15)

V síti (17.30, 20.15)

V síti: Za školou (10.45, 15.15)

Vlastníci (15.05)

Volání divočiny (16.00)

Zdroj: Deník/repro

Malé kino Ateliéry Zlín:

Ledové království II (17.00)

Problémissky (19.30)

Kino Napajedla:

Frčíme (17.00)

Afrikou na pionýru (20.00)

Zdroj: Deník/repro

Kino Svět Valašské Klobouky:

Tlapková patrola: Vždy ve střehu (17.00)

Richard Jewell (19.30)

Zdroj: Deník/repro

Nedělní program kin na Zlínsku

KDY: v neděli 31. května 2020

KDE: Golden Apple Cinema Zlín, Malé kino Ateliéry Zlín a kino v Napajedlích



Golden Apple Cinema Zlín: #jsemtady (11.30, 18.50), 1917 (10.15), Afrikou na Pionýru (17.00), Bloodshot (21.00), Emma (17.15), Frčíme (10.00, 12.45, 15.30), Gentlemani (19.30), Chlap na střídačku (13.30, 18.30), Ježek Sonic (11.00, 15.00), Jumanji: Další level (16.15), Ledové království II (13.00), Lov (20.30), Neviditelný (20.45), Problémissky (18.00, 20.00), Tlapková patrola: Vždy ve střehu (10.30, 12.15, 14.15), V síti (17.30, 20.15), V síti: Za školou (10.45, 15.15), Vlastníci (15.05), Volání divočiny (16.00)

Malé kino Ateliéry Zlín: Ledové království II (17.00), Problémissky (19.30)

Kino Napajedla: Mosley (16.30), Afrikou na pionýru (19.00)

Autokino Zlín film festivalu

KDY: v pátek 29. května od 21.45 hodin

KDE: na parkovišti obchodního centra na Čepkově ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



Na parkovišti obchodního centra na Čepkově ve Zlíně se v pátek 29. května mohou od 21.45 hodin lidé těšit na speciální projekci českého filmu „Na střeše“ režiséra Jiřího Mádla, který v září do Zlína přijede odhalit svoji hvězdu na Chodníku slávy.

Zdroj: Deník/repro

Tip na výlet do přírody: Skály a paseky s příběhy

KDY: celoročně

KDE: Hornolidečsko



Tento výlet směřujeme na Hornolidečsko, kde východní část Vizovických vrchů leží na dotyku hned čtyř chráněných krajinných oblastí – Beskyd a Bílých Karpat na českém území, na nedalekém Slovensku je to pak CHKO Kysuce a Biele Karpaty. Malebná čistá příroda nabízí skalní bloky, lesy, paseky, zajímavou květenu, krásné výhledy.Dnešní tip na výlet ocení jak pěší turisté, tak milovníci jízdy na kole. Třináct kilometrů dlouhá trasa vede od Čertových skal na severním okraji obce Lidečko přes Lačnovské skály a obec Lačnov do Horní Lidče. Lidečko i Horní Lideč leží na železniční trati č. 280 spojující Hranice na Moravě s Brumovem-Bylnicí, respektive na silnici I/57 mezi Vsetínem a slovenskou hranicí. Jedná se tedy o lokalitu dobře dostupnou.ČERTOVY SKÁLY JSOU OPŘEDENY POVĚSTMI Velmi zajímavé místo, pověstmi opředené Čertovy skály, nás čeká hned na startu výletu. Mohutný skalní blok má délku 150 metrů a výšku až 25 metrů.

Zdroj: Archiv CCRVM, Z. Urbanovský

Jednu z pověstí o jejich vzniku nabízí naučná tabule na vstupu do skal. Z vrcholu skaliska se nabízí pěkný pohled na obec Lidečko rozloženou po obou březích říčky Senice. Podél Čertových skal stoupáme po modře značené turistické trase západním směrem. Po pěti kilometrech chůze (nebo jízdy na horském kole) stoupajícím lesním terénem se setkáme s dalšími skalními útvary, tentokrát to jsou Lačnovské skály. Jejich typickou vlastností je členitost povrchu, jsou v nich prohlubně, pukliny. To už jsme na žlutě značené trase a po zbytek cesty terén pozvolna klesá na severní okraj obce Lačnov. Zde je vybudováno Muzeum vypálených usedlostí Vařákovy paseky. Bylo postaveno jako připomínka osudové tragédie obyvatel Vařákových pasek, které byly 2. května 1945 na sklonku II. světové války německými vojsky vypáleny a šest obyvatel zaplatilo svými životy.NAUČNÉ TABULE SEZNAMUJÍ S OSUDY DNES UŽ ZANIKLÉ OSADY Od muzea klesáme po turistické trase otevřenou krajinou nabízející dechberoucí výhledy do údolí a na okolní kopce a kopečky. Za Lačnovskými rybníky vstoupíme do Horní Lidče, odkud jezdí vlaky či autobusy veřejné dopravy. Celá trasa výletu je vedena po Naučné stezce Vařákovy paseky. Naučné tabule, je jich celkem patnáct, seznamují nejen s osudy dnes už zaniklé osady, ale se zajímavostmi, který se na trase stezky nacházejí. Kromě naučných tabulí jsou na trase osazena odpočívadla. O stezku, která je ve velmi dobrém stavu, pečují Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, obce Lačnov, Lidečko a Horní Lideč.

Zdroj: Archiv CCRVM, Z. Urbanovský

Výlet na rozhlednu Zdenička

KDY: celoročně

KDE: rozhledna Zdenička v Těšánkách

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Nevíte, kam na výlet? Co třeba rozhledna Zdenička v Těšánkách u Zdounek. Je patnáctimetrová a leží na nejvyšším bodě areálu Gruntu Galatík (305 m. n. m.). Ze zastřešené plošiny se nabízí výhled na Chřiby, Hostýnské vrchy a Kroměříž.

Zdroj: Deník/archiv