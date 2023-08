Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Starý dobrý western na přehradě Bystřička na Vsetínsku. | Foto: Leona Brázdilová

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

ZLÍNSKO

Topolanka

KDY: 5. srpna od 15 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert dechové hudby na radničním nádvoří. Topolanka z Topolné u Napajedel mimo jiné účinkovala v několika televizních pořadech a často je zvána i do zahraničí. Repertoár kapely je žánrově velmi široký – od moravských lidových písniček přes dechovku až po moderní rytmické skladby a muzikálové melodie. Topolanka je na hudebním poli již 124 let.

Brazilská noc

KDY: 4. srpna od 19 hodin

KDE: Zlín, Café 204

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jazzový večer s brazilským hudebníkem Adriano Trindade.

Škoda meeting

KDY: 5. srpna od 16 hodin

KDE: Lukov – náměstí míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sraz starých automobilů Škoda proběhne na fotbalovém hřišti v Lukově, poté následuje tradiční zakončení společnou projížďkou s cílem na náměstí Míru ve Zlíně.

Škoda Meeting ZlínZdroj: se svolením Martina Hrabčíka

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: celé prázniny od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie Desítka – budova OD Zlín

ZA KOLIK: dospělí a dítě nad 12 let 50 korun, děti 3-12 let 70 korun, rodinné vstupné (2+2) 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V Galerii Desítka vás čeká expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Minecraft, Středověké podhradí, Starověký Jeruzalém či zimní městečko.

Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče.

V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rozvěž graffiti stěna.



250 tisíc kostiček lega čeká na děti v Obchodním domě ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem. Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

KROMĚŘÍŽSKO

Zahrada Věžky

KDY: od 4. do 6. srpna denně od 9 do 16 hodin

KDE: Věžky

ZA KOLIK: základní vstupné 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Milovníci přírody a zahrádkaření se opět mohou těšit na tradiční výstavu Zahrada Věžky. Výstava se koná pod širým nebem v přírodě, v parku s národní památkou platanem javorolistým. K dostání bude tradičně nespočet květin, zahradního náčiní a potřeb do domácnosti. Chybět nebudou ani stánky s dobrým jídlem či doprovodný program pro malé i velké.



Letní prodejní výstava Zahrada Věžky 2022 opět přilákala davy návštěvníků.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Hanácké léto na kolejích

KDY: sobota 5. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Železniční stanice Kroměříž

ZA KOLIK: základní jízdné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: O letních sobotách jsou opět, v pořadí už pátý rok po sobě, zavedeny pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropyní. Vlaky budou vedeny historickými motorovými vozy řady M131.1 "Hurvínek", M262.1 "Kredenc" nebo M286.1 "Krokodýl" a v případě dobrého počasí rovněž i vyhlídkovým vozem řady Bgdta. Otevřeno navíc bude také železniční muzeum v Kroměříži.

Veteránem nejen Kroměřížskem

KDY: pátek a sobota 4. a 5. srpna

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nejznámější veteránská akce v Kroměříži. Lidé budou mít unikátní možnost vidět vozidla do roku výroby 1945. Auta se v pátek po odpolední výstavě (začíná v 15:30) vydají na večerní spanilou jízdu městem, která odstartuje úderem 20. hodiny. V sobotu od osmi hodin ráno je pak možné přihlížet nejprve výstavě vozidel a následně od desáté hodiny také komentovanému startu vozidel do orientační jízdy.



Sraz veteránů, Kroměříž.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program.

V pátek nebude chybět kostýmovaná prohlídka „Tajemství staré Kroměříže“ a k poslechu zahraje kapela Swingband. Večer pak zpestří příchod ponocného. Ten navštíví relaxační zónu také v sobotu, a to po koncertu Feryho fóry a Daji. Další hudební zpestření čeká na návštěvníky v neděli, kdy zónu oživí koncert kapely Nebo co.

Relaxační zóna na Velkém náměstí je znovu v provozu.Zdroj: se svolením město Kroměříž

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

SLOVÁCKO

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel BohunPROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystavený je výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.



Návštěvníci mohou obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života.

Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

VALAŠSKO

Starý dobrý western

KDY: pátek až neděle 4. až 6. srpna

KDE: Bystřička – přehrada, Vsetínsko

ZA KOLIK: viz níže v textu



PROČ PŘIJÍT: První srpnový víkend je na přehradě Bystřička na Vsetínsku už tradičně vyhrazen hudebnímu festivalu Starý dobrý western. Třídenní přehlídka country, bluegrassové a také trampské a folkové muziky se letos v srdci Valašska uskuteční už po čtyřiadvacáté.



Ve dnech 4. až 6. srpna se divákům na třech scénách představí na tři desítky amatérských i profesionálních kapel z České republiky i Slovenska.

Mimo jiné vystoupí například Malina Brothers & Kateřina García, Jindra Kejak, Karel Kahovec a George & Beatovens, Hana Lounová, Milena Soukupová a Pony Express, Lokálka, John Denver Tribute, Pedal Steel Show či Spirituál kvartet.



Bohatý hudební program odstartuje v pátek 4. srpna ve 13 hodin na nejmladší festivalové scéně Kemp Ranč Bystřička, úderem 16. hodiny hudebně ožije také největší scéna festivalu v areálu Letního kina Bystřička. V sobotu se otevře také třetí festivalová scéna u Restaurace U Mokrošů.

Hudební část festivalového programu tradičně doplňuje program doprovodný – ani letos nebudou chybět například ukázky westernových dovedností a country tanců v podání několika tanečních skupin. Samozřejmostí je páteční countrybál pod širým nebem.



Permanentka v on-line předprodeji stojí 590 Kč, na místě v den konání festivalu pak 650 Kč. Pouze na místě lze zakoupit také vstupenku jen na páteční program za 400 Kč, na sobotní program za 500 Kč, nebo rodinnou vstupenku (pro dva rodiče a dvě děti do 18 let) za 1400 Kč. Držitelé průkazů ZTP mají na festival vstup zdarma. Totéž platí pro děti do 130 cm výšky.

Více informací naleznete na www.starydobrywestern.cz



23. ročník festivalu Starý dobrý western na přehradě Bystřička na Vsetínsku (5. - 7. srpna 2022) - zlínská kapela Podjezd vystupuje na scéně U MokrošůZdroj: Michal Bartoš_

Jánošíkov dukát

KDY: pátek až neděle 4. až 6. srpna

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 320 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rožnovský skanzen bude od pátku do neděle (4. až 6. srpna) hostit už 24. ročník jediného festivalu slovenské lidové kultury v České republice s názvem Jánošíkov dukát.

V Dřevěném městečku vystoupí sedmnáct folklorních souborů a skupin z České republiky, které se věnují slovenským lidovým písním, tancům a zvykům, i špičkové soubory a sólisté ze Slovenska. „Chybět nebudou slovenské krajanské folklorní soubory a lidové hudby z Maďarska, Srbska a Velké Británie. Soubory jiných národnostních menšin žijících v ČR budou letos zastupovat Rusíni a Ukrajinci,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel.

Festival nabídne řadu zábavných a soutěžních pořadů: stloukání másla, malou školu hry na pastýřské hudební nástroje anebo malou školu tanců z Hontu.

Detský dvor láká na dílničky pro děti, kde nechybějí dřevěné koloběžky ani chůdy. Na jarmarku lidových řemesel mohou zájemci nejen pozorovat mistry lidového řemesla při práci, ale třeba si i některou z činností sami vyzkoušet.

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 5. srpna od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další z celkem dvanácti farmářských trhů pořádaných od jara do podzimu na Dolním náměstí ve Vsetíně. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.





Cirk La Putyka / Boom vol. 2

KDY: pátek 4. srpna od 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Brillovka, nádvoří

ZA KOLIK: 490/390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Generace Z. Head down generace. Young blood. Jaké mají hodnoty a sny? Žijí opravdu izolovaně s mobilními telefony v rukou a sluchátky v uších? Prostřednictvím vrcholného cirkusu vám poví svůj příběh. Budou hrát o svobodě a o všem, co se nás dotýká a co máme společného. „Pojďte za(žít) ten neskutečný příval energie mladé generace, kterou spojily válka a cirkus,“ lákají protagonisté a pořadatelé.

Na jevišti se setkají umělci z Cirku La Putyka a kyjevské cirkusové a divadelní akademie. K vidění bude strhující párová akrobacie, cyr wheel, šály, kruhy, čínská tyč, žonglování a také klauni, break dance, street dance nebo současný tanec. „To vše za doprovodu uhrančivé živé elektronické hudby. Prostřednictvím cirkusového umění vám nabídnou svůj pohled na život, který se může stát inspirací pro nás všechny,“ píší pořadatelé.

Cirk La Putyka je divadelní společnost se sídlem v Praze, která se profesionálně věnuje žánru nového cirkusu. Tvoří ji více než stovka herců, tanečníků, akrobatů, hudebníků, produkčních, techniků, lékařů, maskérů a dalších profesionálů. Světová premiéra představení BOOM vol. 2 sklidila v srpnu 2022 nadšené ohlasy diváků i médií na Fringe festivalu v Edinburghu.

Vstupné prvních 6 řad 490 Kč, další řady 390 Kč. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve sportovní hale v Zubří.

Ta Hakuna

KDY: pátek 4. srpna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Fusion-soulová skupina z beskydských končin útočí na duši, hlavu i uši. Tvorba je postavena na spontánnosti kytarových motivů, často podobným soulu, blues, jazzu a současných vlivů doplněna texty, které jsou interní zpovědí zpěvačky s originálním hudebním výrazem.



Kapela Ta Hakuna.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Houpací pohádky (divadlo Damúza)

KDY: sobota 5. srpna od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Co všechno může vidět malé růžové velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co může zažít během jedné nečekané noční jízdy po obloze, vyhoupne-li se na rožek měsíce?

Možná se stane svědkem děsivé loupeže ukrutného Jollyho Jokera. Možná uslyší rolničku bledě modrého autíčka cililink, stojícího právě na startu velikého závodu… Možná. Kdo ví. Cesta po obloze je dlouhá a velblouďátko je přeci jen maličké a tuze unavené…

Divadelní představení Houpací pohádky na motivy stejnojmenné knihy Aloise Mikulky je určené dětem od 4 let a jejich rodičům. Délka představení: 45 minut, hrají: Johana Vavřínová, Dominik Linka. Vstupné volné a do klobouku

Divadelní představení Houpací pohádky Divadla Damúza - ilustrační foto.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Mr. Moustache

KDY: sobota 5. srpna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kořeny kapely Mr. Moustache sahají do období před 10 lety, kdy v Praze vznikly písně s anglickými texty v rámci agro-popového (punkového) projektu Lukyho Hruboně s názvem SHR.

Od původní tvorby SHR se songy lišily mimo podkladového jazyka příklonem k popovým melodiím, přičemž ovšem punkový punc zůstal v plné šíři zachován.

Po útlumu SHR se Luky dál věnoval skládání písní s anglickými texty do šuplíku. Paralelně vznikla s Aldou Linduškou a Ráďou Plesníkem ve Valašském Meziříčí formace hrající převzaté písně od muzikanty oblíbených interpretů.

Významným posunem byl příchod nového bubeníka Cida (Ondry Cedidly) a ochota Aldy, Rádi i Cida brodit se Lukyho šuplíkovým materiálem. Dalším důležitým momentem byla volba jména skupiny – Mr. Moustache – a nacvičení písní prvního koncepčně laděného alba Lost Planet.



Logo valašskomeziříčské kapely Mr. Moustache.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Výstava Karpatské roubenky v Muzeu regionu Valašsko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.



Muzeum regionu Valašsko vystaví na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nejzajímavější poklady uplynulých let, včetně vzácných mincí objevených v Ústí, Loučce a Fryštáku.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.

Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Čtení pod lavici

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.

Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.

Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.