HamBurger Fest 2020 představí v Lužkovicích klasiku i světové speciality od nejlepších burgrařů z Čech i Moravy

KDY: v sobotu 4. července od 12 hodin

KDE: fotbalové hřiště Lužkovice

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji je 120 Kč. Děti do 100 cm mají vstup zdarma

V sobotu 4. července se do Lužkovic sjedou foodtrucky z blízka i daleka, aby přivezli návštěvníkům HamBurger Festu skutečnou špičku na burgerové scéně. Hlavní roli zde sehrají burgery v různých variantách, ale ochutnat bude možné také cukrářské výrobky, pivní speciály nebo míchané nápoje. Po celý den bude připravený i bohatý doprovodný program pro malé i velké včetně soutěží o nejlepší hamburger a soutěže v pojídání burgerů.

Burgery na asijský způsob, vegetariánské nebo s trhaným masem – na to vše a mnohem víc se mohou těšit návštěvníci gastronomického festivalu HamBurger Fest 2020, který se první červencovou sobotu uskuteční v Lužkovicích. Přesně v poledne otevřou v areálu fotbalového hřiště své trucky ti nejlepší z nejlepších. „Až z Prahy dorazí se svým foodtruckem Mácova Kára, pro níž je typická latinsko americká kuchyně, BBQ and Smoke grill,“ uvádí za organizátory Lukáš Lauman a láká i na další atraktivní vystavovatele: „Burgery s nádechem kanadské národní kuchyně nabídne Annes Food Truck, Medy Chef Food truck z Chrudimi zase představí svoje legendární Mayo a vegetariánskou verzi burgerů zase připraví Mutant Food Truck, první a nejžádanější foodtruck z Ostravě.“

Jediným místním zástupcem bude zlínské Bistro na kolech s burgery s trhaným masem. Nejmenší návštěvníci, a nejen oni, si přijdou na své u Bubble Wafle, UniCorn lce Bike se škrábanou zmrzlinou nebo v Airstream Karavanu z Břeclavi s vyhlášenými donuty od Mlsné holky, skvělou kávou a výběrovým proseccem. „Pestrý sortiment alko i nealko nápojů a kávy nabídne i Bagstage bar se speciální chill out zónou určenou k odpočinku,“ dodává Lukáš Lauman a zve k ochutnávce pivních speciálů ve speciálním výčepním voze „Kromě American‘s Callin Beer od Podřevnického minipivovaru bude na čepu i novinka Březňák hořký 11%. O třetím pivu mohou rozhodnout sami fanoušci na sociálních sítích.“

HamBurger Fest 2020 začíná ve 12 hodin a potrvá až do pozdního večera. V průběhu dne mohou návštěvníci hlasovat pro nejlepší hamburger a podpořit také místní fotbalisty v soutěži v pojídání burgerů na čas, ve které se utkají s borci z FC Fastav Zlín. Na pódiu se s největšími hity českých, slovenských i zahraničních interpretů rocková kapela Křídla i známý moderátor a DJ Martin Hrdinka. Dětem bude k dispozici dětská zóna se skákacím hradem a řadou dalších aktivit. Programem provede Ondřej Albrecht.

Výstava drobného zvířectva

KDY: v sobotu 4. července od 13 do 20 hodin a v neděli 5. července od 8 do 18 hodin

KDE: ranč ve Žlutavě



Český svaz chovatelů zve na výstavu holubů a prodejných králíků, která se koná na ranči ve Žlutavě. Občerstvení zajištěno. Vstupné na akci je 40 korun.

Zdroj: Deník/archiv

ANDĚLSKÁ BYSTŘIČKA 2020

KDY: v sobotu 4. července od 17 do 23 hodin

KDE: areál letního kina Bystřička přehrada

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč, děti do 18 let 100 Kč, děti do 6 let zdarma



Čtvrtý ročník festivalu worldmusic s akcentem na Moravské účinkující, opět představuje okrajové žánry (folk, folklor, rock, šanson….), které postupně harmonicky propojí festivalové odpoledne a podvečer. Snahou je nabídnout alternativní festivalový program menšinových žánrů a strávení klidného, „andělského“ večera v open areálu s kvalitními účinkujícími, technikou i občerstvením. Termín konání byl cíleně zvolen v datum mimo sezónu velkých festivalů na začátku prázdnin, v termínu církevního svátku Cyrila a Metoděje.

Program:

17 – 18.00 / FCM RADEGAST - Free cimbal music z Frenštátu pod Radhoštěm společně s romskými zpěvačkami Kačovými = nevšední hudební folklórní zážitek…

18 – 19.00 / Kateřina Mrlinová & spol. – šansonový recitál vsetínské zpěvačky za doprovodu zkušených jazzových instumentalistů (piano, bass, saxofon). Zpěvačka vydala v roce 2019 své debutové album.

19 – 20.30 / PTAKUSTIK - vlastním jménem Tomáš Ptáček, není na hudební scéně žádným nováčkem. Přes surový punkrock se postupně dopracoval k definici vlastní hudební škatulky v rámci okrajového žánru akustického popíku, kde svou novou vlnu nazývá pokřiveným-power-pop-folkem, a velice hrdě se hlásí k jeho průkopnictví nejen na rodném Valašsku, ale i jinde v tuzemsku. Původně akustický, sólový projekt se postupem času rozrostl v plnohodnotnou, standardně několika-člennou kapelu, často doplňovanou klávesistou, Rožnovsko-Ostravský projekt Ptakustik má za sebou zatím jedno dlouhohrající album „Jednoduché písně o složitém životě“ (2017).

21 – 22.30 / DOCUKU a hosté – valašskomeziříčský folklorbeat, dvojnásobná nominace na Anděla 2004, 2013, vystoupí opět ve speciálním programu s novým členem na akordeon a hostující zpěvačkou Ivankou Kandračovou

V doprovodném programu vystoupí také Cimbálová Muzika CM.

V areálu bude k dispozici kvalitní občerstvení café Tucan, čajovna Labyrint nebo pro děti Pískohraní. Bližší info na fb Andělská Bystřička

V minulých letech na festivalu vystoupili například Držitelé Anděla Jitka Šuranská sólo i trio, Žamboši, Jarda Svoboda a přátelé člověka nebo např. Lucie Redlová, FS Jasénka, Honza Žamboch Sólo, Pavel Tabásek , Honza Hlucháň, Cirkus Láskohrad a další.

Zdroj: Deník/repro

Zlínské filmové léto: Užijte si film S chutí Toskánska

KDY: v sobotu 4. července od 21.30 hodin

KDE: zlínský zámek

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Promítat se bude komedie S CHUTÍ TOSKÁNSKA (IT, 2018, titulky). Občerstvení zajištěno. Pro vaše pohodlí s sebou vezměte deky. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

O čem film je? Arturo byl uznávaný michelinský šéfkuchař, dokud pro problémy s ovládáním hněvu neskončil ve vězení. Po propuštění musí dělat veřejně prospěšné práce, a tak učí vařit skupinku lidí s Aspergerovým syndromem. Ačkoli jejich způsob myšlení je mu vzdálený, v jednom ze svých studentů objeví kulinářského génia a rozhodne se mu pomoci vyhrát kuchařskou soutěž. Temperamentní kuchař a jeho znevýhodněný student tak vytvoří originální dvojici, pro kterou žádný sen není nesplnitelný.

Zdroj: Deník/repro

Večerní astronomické pozorování ve Fryštáku

KDY: v pátek 3. července od 21 hodin

KDE: Skalka - přírodní útvar, Ke Skalce, Fryšták



Nenechte si ujít večerní astronomické pozorování s populárně-odborným výkladem, které pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí…