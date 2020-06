XXXI: Automobilový slalom Zlín Otrokovice

KDY: 13. – 14. června

KDE: Barum pneumatiky Otrokovice

ZA KOLIK: startovné se pohybuje mezi 860 – 1600 korunami

I přes značné zpoždění se sezóna motosportu ve zlínském kraji dala do pohybu, a to přímo dvojzávodem o víkendu 13. – 14. června v prostorech Barum Czech Rally Zlín. Vedle profesionálních závodníků si budou moci slalom vyzkoušet i závodníci amatéři. Přihlásit do závodu se návštěvníci mohou přes internet i na místě.

Zdroj: Deník/repro

Testování reprezentace na dlouhé trati

KDY: sobota 13. června od 10 do 16 hodin

KDE: řeka Morava; úsek Otrokovice - Napajedla, Pahrbek

ZA KOLIK: vstupné zdarma



TJ Jiskra Otrokovice, oddíl veslování, bude 13. června od 10 do 16 hodin pořádat Testování reprezentace na dlouhé trati. Testování se zúčastní juniorští a seniorští reprezentanti České republiky. Tato akce bude také testem na Mistrovství České republiky, které se bude konat v příštím roce na stejné trati.

Interaktivní výstava Poznávej se

KDY: denně kromě pondělí do 6. září

KDE: zámek Holešov

ZA KOLIK: dospělí 140 Kč, snížené 90 Kč, rodinné 420 Kč, školní skupiny 50 Kč. Děti do 5 let (včetně) zdarma





Interaktivní výstava Poznávej se libereckého zábavně - naučného science centrem iQPARK začala 21. května a bude trvat do 6. září. Výstava je otevřená denně kromě pondělí vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V jejím provozu budou platit hygienická opatření daná nařízením vlády.

„Poznávej se je moderní výstava, která interaktivní formou představí, jak fungují lidské smysly a jak nás klamou. Kombinuje v sobě hru, zábavu i poučuje, zahrnuje čtyřicet sedm exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. K dispozici jsou proškolení lektoři,“ řekla kurátorka projektu Nikol Holubová z Městského muzea a galerie v Holešově.

Návštěvníci zapojí co největší množství smyslů a vyzkoušejí si například Braillovo písmo, 3D otisk těla, změří sílu stisku ruky nebo si posedí na hřebících jako fakír. Všechny exponáty doplňuje nápověda i vysvětlení, proč věci fungují, jak fungují. Dotýkat se exponátů proto bude přímo přikázáno.

Hlavní myšlenkou výstavy je podnítit zájem zejména mladé generace o technické obory a v duchu Komenského hesla „škola hrou“ je vtáhnout do světa přírodních věd, aktivovat hravost a tvořivost.

Zdroj: Deník/archiv

V kapli na hradě Lukov zvou nejen k meditaci za svitu svíček

KDY: pátek 12. června od 19hodin

KDE: Lukov, kaple sv. Jana Křtitele, Hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V kapli na hradě Lukově nedaleko Zlína pořadatelé zvou k meditaci za svitu svíček a následnému povídání o hvězdách a víře i pozorování noční oblohy dalekohledem. Program: 19 hodin - Přivítání poutníků v kapli, 21.30 - 23 hodin - Tichá meditace v kapli osvětlené svíčkami, 21.30 - 23 hodin -

S vírou ke hvězdám (povídání o víře a hvězdách s P. Janem Machem, lukovským farářem. Edukační sál v západním paláci. Po setmění pozorování hvězd dalekohledem (pouze za příznivého počasí).

Zdroj: Deník/repro

Vernisáž výstavy Báseň pro Lili

KDY: neděle 14. června od 17 hodin

KDE: Kavárna Továrna ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Báseň pro Lili je výstava olejomaleb Romany Štrynclové zachycující kočku Lili ze Zlínského útulku. Jeden z vystavených obrazů je předmětem aukce za vyvolávac cenu jedné koruny. Výtěžek bude na konci výstavy, 9. července, věnován právě Útulku ve Zlíně. Doprovodem vernisáže budou básně Aleny Vávrové. Na vernisáži budete moci si zakoupit propagační předměty útulku a i takto útulek podpořit (tašky, hrnečky, placky, náramky, přívěšky, pexesa).

Klobucký hospodářský trh ve Valašských Kloboukách

KDY: pátek 12. června od 8 do 15 hodin

KDE: tržnice před Starou radnicí ve Valašských Kloboukách

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Na stáncích bude k dostání široký výběr farmářských produktů, čerstvě pražené oříšky, jablečný cider, brynza, domácí pečivo, vajíčka, džemy, povidla a další. Nebudou chybět letní klobouky!

Zdroj: Deník/repro

Pořádná hudební akce: POLYGON a DNESKANE!

KDY: pátek 12. června od 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: předprodej 120 Kč/osoba, na místě 150 Kč/osoba



Léto začíná a blbá nálada končí… Pojďme to oslavit pořádnou hudební jízdou! Vystoupí nejlepší zábavová kapela široko daleko Polygon a skvělá rocková skupina z Kroměříže DneskaNe. Kluci z DneskaNe mají čerstvě novou desku a věřte nám, zní skvěle! Kapela se už nemůže dočkat, až vám to všechno zahraje. Po nich pódium ovládne Polygon. Tři hodiny plné desítek písní, které všichni známe. Bude to jistě parádní večer. Akce proběhne v areálu Výstaviště Kroměříž pod krytým přístřeškem, takže slunce ani déšť si na vás nepřijde. Harmonogram akce: 16 hodin - otevření areálu, 17.30 – 18.30 hodin - DneskaNe, 19 – 22 hodin - Polygon.

Zdroj: Deník/repro