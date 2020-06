Kangoo jumps ve Zlíně. Neváhejte a přijďte vyzkoušet netradiční sport

KDY: v sobotu 20. června od 13.30 hodin

KDE: DDM Astra Zlín v ulici Osvoboditelů, v případě velkého zájmu se akce přesune do sportcentra Maty

ZA KOLIK: veřejná hodinová lekce stojí 150 kč, pro děti 75 Kč. Celoodpolední kurz stojí 2500 Kč



DDM Astra Zlín zve na pořádnou dávku Kangoo jumps. Neděli 21. června 2020 společně zasvětíte netradičnímu sportu, který vážně stojí za poznání. Ve spolupráci s Kangoo-Jumping.cz nabízí všem sporťákům i široké veřejnosti špičkový instruktorský kurz a také jednu poctivou Kangoo lekci pro děti i dospělé.

Časový interval pro kurz je od 13.30 do 18.30 hodin. Kurz zahrnuje teoretickou i praktickou část. Veřejná KANGOO lekce pro dospělé i děti se poté koná v čase od 17 do 18 hodin. Do veřejné lekce se může zapojit kdokoliv, kdo má zájem zkusit si lekci kangoo jumping. Místa je nutné rezervovat předem.Více informací a rezervace: kontakt: z.lisa@ddmastra.cz , tel.:725 099 174.

Zdroj: DDM Astra ve Zlíně

Testosteron. Divadelní komedie obnaženého mužství

KDY: v sobotu 20. června od 19.30 hodin

KDE: nádvoří za Městským divadlem Zlín

ZA KOLIK: vstupné 300 Kč



Svatební oslava. Ale … bez nevěsty. Jen samí muži. Pouze pánská jízda. Muži: hrdí, ješitní, pyšní, malicherní, alfa-samci, ale i labilnější a rozbitnější… Sedm různých mužů, sedm rozdílných pohledů na to, co dělá muže mužem. Být člověkem není vůbec jednoduché. A být ještě navíc mužem! Situační komedie plná jiskřivých situací a dialogů: o lásce, sexu, partnerském soužití, manželství, smrti, bez žen o ženách… Za co všechno v našem chování může přebytek nebo právě nedostatek testosteronu? Aha. Aha! A co nevěsta? Přijde?

Saturnin. Komedie svištící jako kobliha

KDY: v neděli 21. června od 17 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: vstupné podle místa 310, 290 a 220 Kč

Prvorepubliková elegance a hravost jazyka. Sluha s kamennou tváří vyvolává úsměv. Humorné scénky a slovní průpovídky sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, tety Kateřiny, Milouše, doktora Vlachem a slečny Barbory… Saturnin je zkrátka pojem. Ne náhodou zvítězila tato kniha před časem v anketě Kniha mého srdce.

Pro režiséra Jana Bártka ovšem Saturnin není jen sérií známých scének a líbivých slovních obratů. V zamyšlení doktora Vlacha o koblihách, jejich svištění vzduchem a skupinách lidí, kteří k této otázce přistupují různorodě, vidí vystihnutí přístupu k životu. Co tedy dělat se svými životy? Jen tak sedět, nebo se zvednout a taky už konečně začít nabízené pečivo metat na zkoprnělé maloměšťáky a lidi bez fantazie? Inscenace jako pocta humoru a půvabnému jazyku Zdeňka Jirotky. Pocta češtině.

Zdroj: Městské divadlo Zlín

Zahradní slavnost ve Valašských Kloboukách

KDY: v neděli 21. června od 16 hodin

KDE: zahrada ZUŠ Valašské Klobouky

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Užijte si vystoupení žáků základní umělecké školy. Za nepříznivého počasí se akce koná v kulturním domě Klobučan.

Charitativní běh pro zdraví v Holešově

KDY: v sobotu 20. června od 14 hodin

KDE: Holešov

ZA KOLIK: startovné je 100 Kč



Nikoliv hromadně, přesto společně. Jelikož se před dvěma měsíci málem přestal točit svět, nemohlo se uskutečnit mnoho krásných akcí. Jednou z nich byl charitativní běh, který měl být podporou pro těžce nemocného Matyáška Urbana z Holešova. Charitativní běh bude netradiční.

Za prvé bude charitativní běh zároveň pochodem, rádi bychom totiž i méně zdatným sportovcům dopřáli možnost zúčastnit se krásného projektu, možnost pomáhat. Za druhé abychom se nemuseli hromadit na startu, může si každý vyběhnout. Nezávisle na ostatních (v daném časovém rozmezí), tudíž se nikdo nemusí stresovat tím, že třeba běží pomalu nebo že neběží vůbec :-) I chůze se počítá. Důležité je absolvovat danou trasu. Na Želkově dostanou sportovci první část originální medaile a jakmile dorazí do cíle, obdrží tu druhou.

Za třetí abychom si to ještě více zpříjemnili, bude na náměstí E. Beneše hrát kapela Texas a chybět nebude ani občerstvení. Vybrané penízky poputují k Matyáškovi Urbanovi na fyzioterapeutické pomůcky.

Zdroj: Deník/repro