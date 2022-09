První zářijová sobota už pátým rokem po sobě bude patřit ukázkám tradičních řemesel, z nichž některá jsou dobře známá a jiná už téměř zapomenutá. V den 3. září 2022 tak bude v předhradí hradu Malenovice a v tamní hájence připravena řada stanovišť, kde budou moci velcí i malí návštěvníci pozorovat staré postupy v provedení zkušených řemeslníků. Bude příležitost poslouchat odborné výklady, přečíst si informační panely se zajímavostmi, na vlastní oči vidět původní originální předměty i archeologické nálezy. „Původním záměrem akce bylo předvést co nejvíce z aktivit pracovníků Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,“ říká Silvie Lečíková z obchodního oddělení muzea. „Zároveň jsme se chtěli co nejvíce držet tématu etnografické expozice Dřevo proutí sláma a představovat podomáckou výrobu předmětů, které bývaly součástí každé domácnosti ve zdejším kraji.“ Postupem času se přidávaly i další obory: tradičně velký zájem je třeba o ukázky včelařství, vloni přibylo hrnčířství.

Velkou pýchou akce je ukázka tavby železa v replice pece z 11. století, která je stále v rámci republiky ojedinělá a na přípravu nesmírně náročná. Díky spolupráci se Střední školou COPT Uherský Brod a Střední odbornou školou Luhačovice uvidí návštěvníci kromě zpracování získaného kovu i možnosti jeho zdobení rytím.

Nově se v programu objeví třeba výroba březové metly, dlabaných necek či šindelů. Lektorka muzea a jedna z autorek konceptu akce Adéla Šimová doplňuje: „Malí návštěvníci mohou znovu počítat s tím, že pro ně bude interaktivní sešit, jenž jim hravou formou představí jednotlivá řemesla a provede je po stanovištích, kde budou připraveny zajímavé aktivity, například mletí obilí na kamenném mlýnku.“

Za starými řemesly se návštěvníci mohou na malenovický hrad vypravit v sobotu od 10 do 18 hodin, konat se budou za každého počasí. Výlet lze doplnit návštěvou hradu samotného, kde budou probíhat klasické prohlídky v obvyklém režimu.

Stará řemesla na hradě Malenovice.Zdroj: Deník/repro

Latino party

KDY: v sobotu 3. září od 21 hodin

KDE: Star Hop Flip, Zlín

ZA KOLIK: 50 korun



Latin hip-hop, salsa, reggaeton - to jsou jen zlomky rytmů, které návštěvníci uslyší na Latino párty. Čeká je tak trochu jiný večer, který je vtáhne do rytmů latinské Ameriky.

Matýskovo kroužkobraní

KDY: v sobotu 3. září od 14 hodin

KDE: Park Na Kapli, Napajedla

ZA KOLIK: zdarma

Aktivní den plný workshopů, ukázek a zábavy čeká na všechny zvídavé děti. Akce je zároveň prezentací všem zájmových a sportovních kroužků. Děti se s nimi mohou seznámit a případně si i na jednom místě v jeden čas některý z nich vybrat.

KROMĚŘÍŽSKO

Auto moto blešák

KDY: v neděli 4. září od 8 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 50 korun



Burza, na které bude k mání vše, co se týká motorismu - náhradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předměty. V rámci této akce proběhne i „HOBBY sběratelská akce", která má na Kroměřížsku letitou tradici.

AUTO MOTO BLEŠÁK.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Tvoříme ze starého textilu

KDY: v sobotu 3. září od 9.30 hodin

KDE: Klubíčko, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

Zkušené švadleny zasvětí do tvoření ze starého textilu - šití textilních výrobků jako jsou pytlíky, tašky, utěrky. Poví o možnostech, jak nové věci nekupovat, ale lehce si je vyrobit ze snadno dostupného materiálu. Budou sdílet rady a typy jak šít, přešívat, tvořit, kde brát materiál a jak ho zužitkovat. V případě hezkého počasí bude workshop probíhat na zahradě souběžně s volnou výměnou věcí. Pokud máte starý textil, můžete ho donést s sebou.

Workshop je zdarma a koná se ve spolupráci se Spolkem Barbořice.

Podhostýnské září

KDY: v sobotu 3. září od 15 hodin

KDE: zámek, Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: 100 korun



Valašský soubor písní a tanců Rusava ve spolupráci s Městem Bystřice pod Hostýnem srdečně zvou na folklórní setkání Podhostýnské září.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Limonádový Joe

KDY: v sobotu 3. září od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

Příběh o kladném hrdinovi s přesnou muškou, zářivým úsměvem a krásným tenorem, do nějž se zamiluje okouzlující a nevinná dívka Winnifred i hříšná arizonská pěnice Tornádo Lou, Kolalokově lihuprosté limonádě, padouchovi Horáci Badmanovi zvaném Hogo Fogo a spletité historii rodiny s poznávacím znamením mateřského znaménka velikosti mexického dolaru dnes zná téměř každý, stejně jako mnoho slavných melodií, které zlidověly: Když v baru houstne dým, Whisky, to je moje gusto, Arizona a další. Atmosféra divokých přestřelek odvážných mužů s kolty proklatě nízko, neodolatelně svůdných žen, prošpikovaná chytlavými melodiemi čeká i na diváky ve Slováckém divadle, v režii Martiny Schlegelové.

Štístko a Poupěnka

KDY: v neděli 4. září od 16 hodin

KDE: Klub Kultury Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 300/250 korun



Fantastický svět pohádek ve zbrusu novém představení Bylo nebylo dětem nabídne oblíbené písničky jako A co dělá, Brontosaurus nebo Kazizub Auvajs. Nebudou chybět známé hity Jojojo, nenene, Letí, letí i Bláznivý den. Nebudou chybět ani pohádky s vlkem a princem.

Štístko a Poupěnka.Zdroj: Deník/repro

Derflanské hody

KDY: v sobotu 3. a v neděli 4. září

KDE: Sady, Uherské Hradiště

První víkend v září bude ve znamení tradičních derflanských hodů. K poslechu a tanci zahrají cimbálová muzika Litera a dechová hudba Blatnička. V sobotu hody zahájí ve 13.30 hodin slavnostním průvodem a zakončí nezbytnou hodovou zábavou od 20 hodin. V neděli se pak lidé mohou těšit na hodovou mši a od 14 hodin pak vození berana.

VALAŠSKO

Gerry Jablonski & The Electric Band

KDY: v neděli 4. září od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 korun



Skotská kapela patří k bluesrockovým skupinám, které si po prvních tónech zamilujete. V disko-grafii formace Gerry Jablonski a Electric Band lze najít čtyři oceněná alba, přičemž předposlední CD Trouble with the Blues zařadil Classic Rock Blues Magazine mezi nejlepší alba roku 2015. Není proto žádným překvapením, že skladby z tohoto alba našly cestu do vysílacího formátu Radia BBC. A stojí za zmínku, že kapela nahrává v Abbey Road Studiu, které proslavili Beatles.

Zažít Valmez Jinak

KDY: v sobotu 3. Září od 14 hodin

KDE: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Letošní Zažít Valmez jinak se bude konat v areálu hvězdárny. Jako vždy se mohou návštěvníci těšit na divadla, hudbu (tradiční Open mic pod taktovkou Lucie Redlové), lokální prodejce, workshopy, aktivity pro děti a mnoho dalšího.

Pohádkový les

KDY: v neděli 4. září od 14 hodin

KDE: Jurkovičkova rozhledna, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma



Okolí Jurkovičovy rozhledny láká na les plný pohádkových bytostí, fotokoutek, královský bál a další aktivity. Výstup na Jurkovičovu rozhlednu bude zdarma a pohádkový les se bude zamykat posledním vstupem v 16.30 hodin. Za velmi nepříznivého počasí se akce konat nebude.