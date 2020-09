Zažijte středověký jarmark na vlastní kůži

KDY: v sobotu 19. září od 10 do 17 hodin

KDE: park u zlínského zámku

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Ve Zlíně se uskuteční pátý ročník rodinné zážitkové akce Žijeme středověkem! Program zaměřený na rekonstrukci dávných středověkých řemesel proběhne v sobotu 19. září od 10 do 17 hodin v parku u zlínského zámku. Zážitková středověká akce představí někdejší řemesla – bednáře, zpracování vlny, kováře, ranhojiče, pletení košíků, písařku, výrobu keramiky a mnoho dalších technik. Pro návštěvníky se chystají ochutnávky jídel podle středověkých receptur, šlechtické stany, ukázky soubojů, historické přednášky a další zážitkové středověké aktivity. Děti se mohou těšit na středověké hry, mletí mouky, pečení placek a výrobu svíček.

Zdroj: Deník/repro

Food Trucky na Čepkově

KDY: 19. a 20. září 11 až 19 hodin

KDE: Obchodní centrum Čepkov ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Máte rádi burgery? Nejen ty můžete ochutnat na historicky prvním Food truck srazu ve Zlíně aneb Srazu pomalovaných náklaďáčků plných jídla! Akce se uskuteční u Nákupního centra Čepkov Zlín. Na třináct autíček vám přiveze to nejlepší, co je na food truck scéně k dispozici. Těšit se můžete na ty nejlepší burgery, sladkosti, pastrami, voňavou kávu, domácí limonády, zmrzlinu a mnoho jiného. O zábavu na pódiu se postarají místní kapely. Na místě budou i stany s posezením pro vaše pohodlí a skákací hrad pro děti.

Zdroj: Deník/archiv

Mezinárodní noc pro netopýry ve Zlíně

KDY: v sobotu 19. září od 19 do 21 hodin

KDE: Bartošova čtvrť, konečná linky MHD č. 2

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Noční procházka podél řeky Dřevnice s povídáním o životě a ochraně netopýrů a prezentací moderní techniky používané při výzkumu, již si účastníci budou moci sami vyzkoušet. Následovat bude odchyt netopýrů do sítí a ukázka handicapovaných netopýrů ze záchranné stanice. Sraz na točně trolejbusu Dřevnická.

Zdroj: Deník/repro

Den hradu Lukova

KDY: v sobotu 19. září od 10 do 17 hodin

KDE: hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Obec Lukov a Spolek přátel hradu Lukova vás srdečně zvou na tradiční kulturní akci Den hradu Lukova s prezentací stavebně záchranných prací provedených v roce 2020.

Program:

10.30 Mše svatá v kapli svatého Jana Křtitele

11.30 Slavnostní představení 3. vydání Lukovských pověstí

Výstava "Hrad Lukov v proměnách času".

Výstava "Dobrá věc zvítězila" (památková obnova hradu od roku 1990 do dnešních dnů)

13.00 Komentovaná prohlídka hradu s předsedou spolku

15.00 Hudební vystoupení Musica Angelica (Lucie Fajkusová - harfa, Magdaléna Malaníková - zpěv)

Zdroj: Deník/repro

Den Zlínského kraje

KDY: v sobotu 19. září od 9 do 21.30 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Bohatý program pro návštěvníky všech generací nabídne Den Zlínského kraje, který se bude konat 19. září 2020 od 9 do 21.30 v sídle Zlínského kraje a také na platformě 14I15 BAŤOVA INSTITITU, na Parkovišti CREAM a na Vavrečkově ulici, tedy v blízkém okolí Baťova mrakodrapu. V 10 hodin přivítá návštěvníky hejtman Jiří Čunek, který akci oficiálně zahájí.

Na Vavrečkově ulici bude celý den probíhat výstava moderní zemědělské techniky a budou se zde konat projížďky v kočáru s koňmi ze Zemského hřebčince Tlumačov. Také svou techniku a své dovednosti představí hasiči, policisté, záchranáři i vojáci. Od 11 do 18 hodin najdou zájemci ve stánku JEDU NA DŘEŇ všechny informace o dárcovství kostní dřeně a mohou se i sami přihlásit do registru.

V Baťově mrakodrapu budou opět v pravidelných intervalech organizovány oblíbené projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou. K vidění budou také zajímavé výstavy. Na terase v 16. etáži mohou zájemci pozorovat Slunce díky asistenci hvězdářů ze Vsetína anebo si prohlédnout bronzový model Zlína a pokochat se krásným výhledem na okolí krajského města prostřednictvím dalekohledů.

Od 12:00 do 17:30 se uskuteční 1. ročník běhu do schodů v 21. budově. Předpokládá se účast až 500 závodníků z řad sportovců a členů IZS, ale i kolemjdoucí si budou moci vyzkoušet, jak je těžké zdolat 16 pater nejvyšší zlínské budovy.

Platforma 14I15 BAŤOVA INSTITUTU bude hostit stánky s nejlepšími potravinářskými produkty oceněnými např. Perlou Zlínska. Své umění zde předvedou i mistři lidových řemesel. Na pódiu se o pestrý program postará Dechový orchestr mladých a mažoretky, Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, cimbálová muzika, žáci ZUŠ, Avion Swing Band, soubor Ondráš a večer kapela Argema.

Šíři svých praktických a odborných dovedností budou na Parkovišti CREAM předvádět žáci středních škol. Děti se můžou vyřádit na dopravním hřišti BESIP a také v Jump parku VITASANA, který bude fungovat po celý den. Neodmyslitelnou součástí Dne Zlínského kraje je prodej vynikajících lahůdek i nápojů regionálních výrobců – přijďte je podpořit!

Kejklířský jarmark ve Zlíně

KDY: v pátek 18. a v sobotu 19. září od 8 do 18 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



I letos můžete navštívit tradiční Kejklířský jarmark na náměstí Míru. Těšit se můžete na tradiční řemeslné výrobky, kulturní program, dobré občerstvení a burčák.

PÁTEK 18. září: 16.00 Ferda Mravenec - Nezávislá divadelní scéna SEMTAMFÓR, 17.00 Chůdadlo - DELL ARTE, 18.00 FLERET A ZUZANA ŠULÁKOVÁ, 19.30 Chůdadlo - Noční cirkus, od 15 hodin Dílna s Mojí dílnou, žonglérský workshop.

SOBOTA 19. září: 10.00 Taneční hrátky s Orianadance, 14.00 Jirka Hadaš a Maxipes Fík, 15.00 KAČES, DYJÁK a SPOL., 16.00 Cirkus trochu jinak - Cvičme v rytme, 17.00 Jirka Hadaš, 18.00 CESTUJÍCÍ HUDBA, od 15 hodin Dílnička, žonglérský workshop, RC modely.

Zdroj: Deník/repro

Chovatel - farmářské trhy

KDY: v neděli 20. září od 6 do 10 hodin

KDE: výstaviště v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 40 Kč, děti do deseti let zdarma





Nová akce na Výstavišti Kroměříž: CHOVATEL farmářské trhy. Nakoupíte okrasné ptactvo, králíky, holuby, krmiva, vitamíny a další potřeby pro chovatele. Maximální hygienická a bezpečnostní důslednost.