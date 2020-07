Konečně!!! fest to rozjede v Zádveřicích

KDY: v sobotu 18. července od 18 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Zádveřicích

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč v předprodeji, na místě 250 Kč

Přestože se tradiční a zavedený festival Rocková noc pod hvězdami letos na fotbalovém hřišti v Zádveřicích neuskuteční, skupina Fleret namísto ní zorganizovala nultý ročník Konečně!!! festu. Místo pěti kapel vystoupí pouze dvě – Pozdní sběr a Fleret, uzavírat festival bude DJ Franta Anders. Návštěvníci se mohou těšit na podomácku připravené občerstvení či širokou nabídku piv.

Zdroj: Deník/repro

Sportovní odpoledne pro děti v Otrokovicích

KDY: v sobotu 18. července od 17 hodin

KDE: hřiště u sokolovny v Otrokovicích

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V rámci Evropského týdne mobility se můžete zúčastnit Sportovního odpoledne pro děti s táborákem s TJ Jiskra Otrokovice na hřišti u Sokolovny. Občerstvení zajištěno.

Živý festival ve Žlutavě

KDY: v sobotu 18. července od 12 hodin

KDE: areál Dubník ve Žlutavě

ZA KOLIK: vstupné 250 Kč



Nenechte si ujít Živý festival ve Žlutavě. Těšit se můžete na: O5 a Radeček, Alžběta Kolečkářová, Leon, The Stokes, Výsledek, CrossBand, MERS, The Slobs, Petr Konečný, Inversion, Rightnow… Občerstvení zajištěno. Akce se koná za každého počasí.

První letní market Zlín

KDY: v sobotu 18. července od 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Prodejní výstava více než padesáti vybraných lokálních tvůrců. První letní market ve Zlíně - to je jedinečná přehlídka, kde kromě designu nebude chybět ani chutné občerstvení, voňavá káva, letní drinky nebo tvořivé workshopy.

Zdroj: Deník/repro

Anenská pouť v Jaroslavicích

KDY: od 17. do 19. července

KDE: Jaroslavice, místní část Zlína

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Ve zlínské místní části Jaroslavice se uskuteční tradiční Anenská pouť. Pouťové dění se odehraje na zastávce MHD Náves o víkendu 17. až 19. července. Od pátku do soboty v časech 15 - 24 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin budou na místě zábavní atrakce pro děti i stánky s občerstvením. Věřící poutníci se mohou setkat na mši svaté u kaple sv. Anny, a to v neděli od 10 hodin.

Zdroj: Deník/repro

Kulturně-benefiční večer MILOVANÉ MĚSTO

KDY: v neděli 19. července od 16 do 19 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Letní večerní vystoupení bude spojením jak duchovního, tak i kulturního zážitku. Program propojí vynikající hudbu a zároveň představí nový dárcovský program nadačního fondu Credo NAVZDORY. Tato událost je vhodná také pro rodiny s dětmi, pro které budou připraveny nejrůznější atrakce. Velkým lákadlem je recitál zpěvačky Dashy, který slibuje nevšední zážitek. Vystoupí jako Dasha & Quartet ve složení: Martin Kumžák – piano, Peter Binder – kytara a Tomáš Brožek – cajon. Zlínská rodačka Dasha hrála a zpívala v mnoha známých muzikálech. Je nositelkou Ceny Thálie za rok 2010 za roli Máří Magdaleny v muzikálu Jesus Christ Superstar. Vystupuje také se svou doprovodnou skupinou Pájky Pájk Martina Kumžáka a Moondance Orchestra.

Skvělé obsazení zajistí čeští a slovenští umělci. Modlitební část programu povede slovenská křesťanská kapela ESPÉ, která vychází ze společenství SP („Silné posolstvo") ze Sliače. Hlavním řečníkem večera bude Pavol Strežo, jeden z vedoucích společenství „Novej Evanjelizácie" (SNE). Dalším účinkujícím bude česká křesťanská kapela GedeON vycházející ze společenství Projekt ON z Valašských Klobouk.

Nová akce na Výstavišti Kroměříž: CHOVATEL farmářské trhy

KDY: v neděli 19. července od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné základní 40 Kč





Zveme vás na novou akci na Výstavišti Kroměříž: CHOVATEL farmářské trhy. Nakoupíte okrasné ptactvo, králíky, holuby, krmiva, vitamíny a další potřeby pro chovatele. Maximální hygienická a bezpečnostní důslednost je zajištěna. Akce proběhne každou třetí neděli v měsíci.