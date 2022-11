Koncert komorního sboru Canticum Camerale a jeho hostů nabídne jak hudbu starou, tak i tu naprosto současnou, kterou pro tuto příležitost zkomponoval Miroslav Hromádka. Sbor Canticum Camerale se v něm ohlédne za 40 lety své existence, během nichž provedl mnohá díla známá i méně známá.

Canticum Camerale.Zdroj: Deník/archiv

Večery proézie – Vlastin

KDY: v sobotu 19. listopadu od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver, Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V tvorbě zlínského písničkáře vystupujícího pod jménem Vlastin se milostná témata střídají s těmi společenskými až společenskokritickými a mnohdy se dokonce prolínají. Pro všechny jeho písně je však typická naléhavost, a to jak v obsahové rovině, tak ve formálním zpracování i v projevu. Každé jeho vystoupení je proto intenzivním (nejen emocionálním) zážitkem.

Malá čarodějnice

KDY: v neděli 20. listopadu 16 hodin

KDE: Divadlo Scéna, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

Čarodějnici, o které se v této pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto se naší čarodějnici říká malá čarodějnice. A jen tak na okraj, když v utajení vyrazí na rej svých dospělých kolegyň, způsobí tím pěknou polízanici. Nejenom, že jí odhalí a za trest seberou létající koště, ke všemu se musí za jediný rok připravit na těžkou zkoušku. Ještě, že má mluvícího havrana a spoustu dobré nálady.

KROMĚŘÍŽSKO

O princezně, která ráčkovala

KDY: v neděli 20. listopadu od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury, Kroměříž

ZA KOLIK: 120 korun, děti 80 korun



Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své urozenosti. Je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království, ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.

Bluesová podzimní sobota

KDY: v sobotu 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Stará Masna, Kroměříž

Hudební skupina Blues Bazaar, složena ze šesti velmi zkušených muzikantů, hraje to nej z blues-rocku a má ve svém repertoáru skladby, které již pokryl prach zašlé slávy. Stěžejní repertoár tvoří známé hity britského bluesmana a rockera Erica Claptona, ale i jiných autorů anglosaské provenience. V hudebním vetešnictví kapely posluchači naleznou i věci ZZ Top, Sheryl Crow, Kenny Wayne Shepherda, Garyho Moora, BB Kinga nebo Deep Purple.

Karol a Kvído: Vánoční příběh

KDY: v neděli 20. listopadu od 14 hodin

KDE: Městské kulturní centrum, Hulín

ZA KOLIK: 280 korun



Nejkrásnější období v roce je tady. V kouzelném světě Karol a Kvída se slaví Vánoce. Příběh začíná den před Štědrým dnem, Kvído se těší na Vánoce a Karol mu společně s Naty a Lůcou ukazují, jak probíhají takové přípravy v našich rodinách. Kvído píše dopis Ježíškovi a věří, že mu Ježíšek donese to, co si nejvíce přeje. A jak to celé dopadne? Příběh je plný českých tradic a zvyků.

Karol a Kvído: Vánoční příběh.Zdroj: Deník/repro

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Její pastorkyňa

KDY: sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 500 korun

Právě hrou Její pastorkyňa zahájilo před tři čtvrtě stoletím Slovácké divadlo svou první sezónu. Na jeho repertoáru se toto realistické drama objevilo ještě čtyřikrát (v letech 1948, 1955, 1964 a 1985). Příběh o síle mateřské lásky, pýše a odpuštění v režii Michala Zetela a ve výpravě Evy Jiřikovské diváci zhlédnou v derniéře.

Její pastorkyňa.Zdroj: Marek Malůšek

Festival Žij tady a teď

KDY: v pátek 18. listopadu od 16 do 21 hodin

KDE: Avalon, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 400 korun přednáška, 1000 korun celý festival



Čtvrtý ročník festivalu inspiruje přednáškami na téma výchovy, mezilidských vztahů, rodiny, práce, fyzického i psychického zdraví a volného času. Festival je vyústěním mnohaleté činnosti centra Avalon v oblasti osobního rozvoje a zdravého životního stylu.

Sodoma Gomora

KDY: v sobotu 19. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Mír, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 400 korun

Listopadový večírek v klubu Mír se odehraje ve znamení horrorcorového uskupení Sodoma Gomora s peckami z nového alba Resuerekce. Dále se návštěvníci mohou těšit na akční show s Korn SK.

VALAŠSKO

O chytrém Honzovi a krásné Madlence

KDY: v sobotu 19. listopadu od 16 hodin

KDE: Kulturní zařízení, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 140 korun



Honza - snad nejtypičtější postava českých lidových i klasických pohádek. Líný Honza, hloupý Honza, Honza silák, Honza statečný hrdina, zkrátka co Honza, to jiná postava. A jaký je Honza v této pohádce? Na začátku příběhu se jeví jako mile uličnický, trochu lenivý nenasyta, postupně se však projevují i jiné jeho vlastnosti. Jako snad v každé pohádce o Honzovi i ten náš odchází do světa s typickým rancem máminých buchet. Tentokrát utíká před verbíři, kteří ho chtějí odvést do války. Nebyla by to pohádka, aby v ní nesehrál roli kouzelný předmět, který pohádkovému hrdinovi obvykle pomáhá v nesnázích.

Olivier Mas - One Man Swamp Boogie

KDY: v neděli 20. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Malá Scéna, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 250 korun

Multiinstrumentalista a zpěvák z jižní Francie po světovém turné s Jersey Julie, které v běhu jedenácti let obnášelo více než tisícovku koncertů, představuje poprvé v Česku svůj projekt, z němž zúročil hudební zkušenosti s blues, swingem, rockem, folkem, country, zkrátka s American Roots Music. Olivier zpívá, zároveň hraje na kytaru i bicí a zní to jako kapela jamující v klubu na Fren-chmen St. v New Orleans. V té autentické a velmi energické hudbě je občas opravdu slyšet několik instrumentalistů.

Iné kafe

KDY: v sobotu 19. listopadu od 21 hodin

KDE: Bunkr club, Vsetín

ZA KOLIK: 120 korun



Fanoušky dnes už legendární slovenské kapely Iné kafe potěší koncert české revivalové kapely, která v průběhu večera nabídne přehlídku napříč tvorbou kapely Iné kafe.

Kapela Iné kafe.Zdroj: Deník/archiv