Stará řemesla na hradě Malenovice

KDY: v sobotu 5. září od 10 do 18 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč

Čekají vás ukázky tradičních rukodělných technik a experimentální tavby železa. Kovářství, kovorytectví, drátenictví, včelařství, pečení chleba, perníkářství, tkalcovství, výroba dřevěných vidlí, tvořivé dílny, občerstvení zajištěno.

Zdroj: Deník/repro

Wannado Festival 2020

KDY: v sobotu 5. září od 10 do 16 hodin

KDE: Stadion mládeže ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Wannado Festival Tour tvoří Národní program náborů do sportovních klubů. Je největší náborovou sportovní akcí v České republice snoubící zábavu a sport. Od roku 2011 přivedl k pohybu přes 20 tisíc dětí. Akce podporovaná sportovními osobnostmi, odborníky i silnými partnery se letos uskuteční ve třech městech po celé ČR. Do Zlína na Stadion mládeže zavítá Wannado Festival již po šesté. Přes pět tisíc návštěvníků si mohlo loni vyzkoušet přes 40 různých sportů u více než 45 klubů a setkat se například s triatlonistou Petrem Vabrouškem.

V průběhu celého dne na vás čekají různá exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiády, program s maskoty, možnost zdolat unikátní překážkovou dráhu Wannado Ninja Race, soutěže, Wannado bistro a další!

PROGRAM

exhibice sportovních oddílů, možnost vyzkoušet si jednotlivé sporty, konzultace s odborníky, trenéry, sportovními psychology, lékaři a fyzioterapeuty, autogramiády známých osobností, program s maskoty Wannado, překážková dráha Hello bank! Ninja Race, laserová biatlonová střelnice, hudba a zábava, doprovodný program a soutěže, sporty pro handicapované, a řada dalších zajímavých aktivit

Zdroj: Deník/repro

Pohádkový les

KDY: v sobotu 5. září od 14 do 18 hodin

KDE: Dětské centrum Burešov ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné70 Kč

Začátek benefiční akce proběhne ve 14 hodin a celý program potrvá do 18. hodiny. Děti si budou moci projít jednotlivá stanoviště, setkat se s pohádkovými bytostmi z Doubrav a Březůvek a ukázat svůj um v jednoduchých soutěžích a hrách. Na místě si návštěvníci mohou vyzkoušet malování na obličej, parádní skákací hrad nebo si zasoutěžit s házecími letadélky. Pro malé i velké návštěvníky bude nachystané občerstvení i hodnotné ceny.

Výtěžek z benefiční akce poputuje na podporu Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s., které poskytuje ranou péči rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve Zlínském kraji. EDUCO pomáhá těmto rodinám každý den nalézt neobjevené radosti, pojďte do toho s námi. Akce se koná za každého počasí.

Zdroj: Deník/repro

Vernisáž výstavy Jana Sytaře ve Zlíně

KDY: v sobotu 5. září od 17 do 20 hodin

KDE: Hvězdárna Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Jan Sytař (nar. 1976, Brno) studoval u Martina Mainera, Václava Stratila, Vladimíra Kokolii. Žák Oleho Nydahla. Jeho široké malířské rozpětí přesahuje jednoznačně určitelnou kategorii. Ve své malbě zkoumá vizuální projevy prostoru. Po divokých etapách punkového mapování energie a „komiksového“ symbolismu se jeho malba kultivovala a „prodloužila“. Umění chápe jako práci s krásou a vhledem a je pro něj důležitá motivace, která vede k jeho vytváření. Zrcadlení vědomí diváka v obraze považuje za zásadní moment. Ve Zlíně představí především své nejnovější práce. Jan Sytař na hvězdárně vystaví obrazy z poslední doby. Výstava bude přístupná do listopadu.

Hlavní pouť ve Štípě

KDY: v sobotu 5. září a v neděli 6. září

KDE: Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Římskokatolická farnost Štípa zve na hlavní pouť, která proběhne o víkendu 5. – 6. září 2020 na Mariánském náměstí ve Štípě.

PROGRAM



sobota 5. září

13.30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku

14.30 – 15.30 program pro děti a mládež

16.30 modlitba růžence

17.00 poutní mše svatá

neděle 6. září

7.00 mše svatá ve starém kostelíku

8.15, 9.30 mše svaté

11.00 slavnostní mše svatá, celebruje P. Gorazd Cetkovský. O.Carm

15.00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Zdroj: Deník/repro

Letní kino v Otrokovicích - Yesterday

KDY: v sobotu 5. září od 20.30 hodin

KDE: park u polikliniky v Otrokovicích

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Otrokovická BESEDA bude v rámci 60. ročníku Film Festu Zlín promítat v parku u polikliniky hudební film Yesterday. Na letní kino si mohou lidé zajít zcela zdarma.

Chovatelská přehlídka trofejí ve Vlachovicích

KDY: od soboty 5. září do pondělí 7. září

KDE: kulturní dům ve Vlachovicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Uvidíte výstavu trofejí z lovecké sezóny 2019/2020. Otevírací doba: sobota 5. září 9 - 18 hodin, neděle 6. září 9 - 18 hodin, pondělí 7. září 9 - 12 hodin.