Výstava modelové železnice

KDY: v sobotu 22. srpna a v neděli 23. srpna

KDE: Filmový uzel Zlín

ZA KOLIK: vstupné děti 50 Kč, dospělí 70 Kč

Do kouzelného světa vlakových modelů mohou proniknout ti, kteří si najdou cestu o víkendu 22. a 23. srpna nebo 29. a 30. srpna do Filmového uzlu. Na ploše větší jak 300 m2 představí svou modulovou železnici v měřítku H0 Klub železničních modelářů Slovácko. K vidění bude několik vlakových souprav prohánějících se krajinou plnou stromů, nádražních budov, semaforů, návěstidel či tunelů. Zajímavostí výstavy bude i použití vozidel všech trakcí, jak ČD, bývalé ČSD i jiných železničních správ.

Díky tomu uvidí návštěvník například jednotku Railjet vedle historického vlaku taženého parní lokomotivou.

Zdroj: Deník/repro

Užijte si biatlon pro rodiny s dětmi

KDY: v neděli 23. srpna od 13 hodin

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Biatlon je určen pro rodiny s dětmi i jednotlivce od 9 let a družstva – štafety po 4 osobách. Pořadatelem je Centrum koloběžek za podpory Živého Zlína. Závod obsahuje jízdu dle trasy a střelbu na cíl z laserového ukazovátka – tedy přesnost a rychlost. Půjčení koloběžek i závodění je ZDARMA. Přijďte si užít, jedinečné sportovně zábavné nedělní odpoledne! Jsou pro vás připraveny pěkné ceny a doprovodný program.

Registrovat se můžete na místě od 12 do 13 hodin nebo na tel. 777 104 920 denně od 13 do 18 hodin, kde získáte i informace.

Zdroj: Deník/repro

Dětský bazárek v Otrokovicích

KDY: v sobotu 22. srpna od 21 hodin

KDE: velký sál Otrokovické Besedy

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Oblíbená prodejní a výměnná akce pro rodiče a jejich ratolesti. Rezervace stolů osobně v TIC nebo na telefonním čísle 571 118 103. Poplatek za stůl 50 Kč na místě v den konání akce.

Výstava na louce

KDY: v pátek 21. srpna od 15 hodin

KDE: na chalupě u lesa ve Žlutavě

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vystavují spolky Valašský názor, Spolek přátel výtvarníků z Kroměřížska, Fotoklub Beseda a samozřejmě Rozumění. Hraje skupina Hogo fogo, lehké občerstvení zajištěno. Akce se koná jen za příznivého počasí.

Zdroj: Deník/repro

Moped rallye Tlumačov a závod Moto Veteránů

KDY: v sobotu 22. srpna

KDE: Tlumačov

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V sobotu 22. srpna 2020 uspořádá Moped team závod mopedů a premiérově i závod moto veteránů na okruhu v jádru obce Tlumačov. Přijďte si užít jedinečnou závodní podívanou s historickým duchem motocyklů minulého století. Věříme, že i mezi vámi se najdou motorkáři, kteří vytáhnou svého veterána a přijedou se poměřit v jízdě pravidelnosti. Během celého dne bude zajištěno bohaté občerstvení.

Přijďte na letní koncert na zahrádce CAFÉ Klášter v Napajedlích

KDY: v pátek 21. srpna od 20 hodin

KDE: Café Klášter v napajedlích



Rabbit slow - písničkář, který svým melancholickým hlasem vypráví příběhy o hledání lidské identity a domova. V jeho tvorbě se objevují témata mezilidských vztahů a klade si otázky nad problémy současného světa.