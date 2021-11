Dýňobraní 2021 ve Zlíně

KDY: v sobotu 30. října od 15 do 18 hodin

KDE: park Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné na akci? Pouze jablíčko do jablečné spirály

Ve Zlíně se chystá tradiční rodinná akce Dýňobraní. Uskuteční se v sobotu 30. října od 15 do 18 hodin v parku Svobody před zlínským zámkem. Podzimně laděná akce je součástí projektu Živý Zlín a už posedmé ji připravuje spolek Inspirace Zlín. Pro rodiny s dětmi bude připraveno spoustu tematických aktivit - výtvarné dílničky, moštování jablíček, kolotoč, střelnice, strašidelné malování na obličej, pískohraní a mnoho dalších stanovišť. Tradičně se chystá se také soutěž ve dlabání dýní o pěkné ceny. Všichni soutěžící si za odměnu mohou svou dýni odnést domů. Před zámkem vyroste mini jarmark a nebudou chybět dýňové speciality. Celý program moderuje Pavel Vacek z Městského divadla Zlín a na pódiu se chystá také divadlo pro děti. A jaké je vstupné na akci? Pouze jablíčko do jablečné spirály, která je rok od roku větší. Vítány jsou zvláště děti ve strašidelných kostýmech. V případě deště se akce částečně přesune na nádvoří zámku.

Dýňobraní.Zdroj: Archiv pořadatelů

Halloween v Zoo Zlín

KDY: v sobotu 30. října od 13 hodin

KDE: ZOO Zlín

Poslední říjnový víkend bude ve zlínské zoo patřit oslavě starodávného keltského svátku Halloween. Areál zahrady už rozzářila velmi nápaditá výzdoba, ve které nechybí čarodějnice, kostlivci, obrovské pavučiny, netopýři nebo dýně. Hlavní program oslav zoo chystá na sobotu 30. října. Děti se mohou těšit na oblíbené dlabání dýňových „lampiček“ a komentovanou prohlídku s čarodějnicemi, pro starší bude připravena noční strašidelná stezka. V sobotu 30. října bude otevírací doba prodloužena do 20 hodin, pokladny budou k dispozici do 18 hodin. V neděli 31. října platí běžná otevírací doba do 17 hodin. Pro návštěvu zoo doporučuje zakoupit zvýhodněné on-line vstupenky.

Halloweenské dýně udělají radost i samotným zvířatům. Pracovníci zoo ve čtvrtek 28. října umístí do vybraných expozic zvířat plné nebo vydlabané dýně. „Třeba pro surikaty to bude hlavolam ukrývající odměnu, pro hyeny, lvy nebo tygry zábavná hračka a pro slony nebo medvědy sladká pochoutka. O zábavu rozhodně nebude nouze,“ s úsměvem přiblížila Romana Bujáčková, vedoucí marketingu. Přesný časový harmonogram „dýňových překvapení“ zoo zveřejnila na webových stránkách a sociálních sítí, k dispozici bude také v areálu zoo.

Sobotní program oslav Halloweenu od 13 hodin nabídne na nádvoří zámku dlabání dýní, v 15 hodin odstartuje u tropické haly první dětská komentovaná prohlídka s čarodějnicemi. Odvážní návštěvníci pak mohou od 18 hodin zavítat na strašidelnou noční stezku. „Od tropické haly po sezónní vstup připravíme 10 stanovišť, na kterých si můžete vyzkoušet svoji odvahu. A možná také zjistíte, že strach má někdy „velké oči,“ uvedla Romana Bujáčková. Cestu noční zoo usnadní louče a světelné směrové šipky, všechna stanoviště budou označena. Jak doplnila Romana Bujáčková, strašidelná noční procházka není určena pro malé děti.

K Halloweenu neodmyslitelně patří světýlka a lampiony, proto zoo v sobotu 30. října od 14 hodin nabídne u hlavního a sezónního vstupu k zakoupení celou lampionovou soupravu, tzn. lampion s motivem Halloweenu, držátko se žárovkou a baterkami. V neděli 31. října budou pro děti opět připraveny komentované prohlídky s čarodějnicemi. Začínají u tropické haly Yucatan v 13.00, 13.15 a 13.30 hodin. „S čarodějnicemi se děti nebudou ani chvilku nudit, navíc ochutnají i čarovný lektvar,“ doplnila Romana Bujáčková. Občerstvení po celý víkend zajistí čtyři restaurace, k dispozici bude také Chocolatérie, Kefa Bar a prodejny suvenýrů.

Zoo Zlín slaví Halloween.Zdroj: Romana Bujáčková

Velká zlínská drakiáda

KDY: v sobotu 30. října

KDE: fotbalové hřiště v Jaroslavicích

ZA KOLIK: startovné 70 Kč

Už tradiční akce bude i letos pořádána v Jaroslavicích na fotbalovém hřišti vedle restaurace u Baďurů. Soutěžit můžete ve třech kategoriích, o nejhezčího, nejzajímavějšího a nejvytrvalejšího draka. Draky bude hodnotit odborná porota. Kdo nebude chtít soutěžit, čeká na něj bohatý doprovodný program. Během celého odpoledne se můžete těšit na tvořivé dílničky, sportovní disciplíny, spoustu zajímavých vystoupení a další radovánky i malá překvapení pro celou rodinu.

Poznejte Lesní hřbitov ve Zlíně

KDY: v sobotu 30. října od 14 hodin

KDE: Lesní hřbitov ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma



Nenechte si ujít komentovanou prohlídku Lesního hřbitova s historikem Davidem Valůškem. Bude zaměřená na vznik tohoto unikátního místa a osobnosti, které stály u jeho zrodu. Sraz účastníků je u vchodu na Lesní hřbitov. Délka prohlídky cca 90 minut.

Kroměřížsko

Entomologická výstava na kroměřížském výstavišti

KDY: v sobotu 30. října od 8 do 13 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné základní 80 Kč

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy hmyzu, a to vše na entomologickém dnu a výstavě. Hala A se stane poslední říjnovou sobotu místem mezinárodního setkání profesionálních a amatérských sběratelů, badatelů a milovníků hmyzu. Na programu bude výměna, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb.

Na své si přijdou i milovníci hmyzích specialit. Příprava exotických delikates v podání světoznámého kuchaře Milana Václavíka slibuje nezapomenutelný gurmánský zážitek. Během akce proběhne slosování vstupenek a 10 šťastlivců si odnese poslední vydání hmyzí kuchařky. "Pro nejmenší návštěvníky máme připraveny lízátka s překvapením," lákají pořadatelé.

Entomologická výstava.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Den whisky Hulín

KDY: v sobotu 30. října od 16 hodin

KDE: Městské kulturní centrum Hulín

ZA KOLIK: vstupné je 250 Kč



Whisky je velmi zajímavý a populární nápoj. Hulín má svoji širokou základnu whiskomilců a naše degustace mají velmi kladné ohlasy. Rozhodli jsme se tedy proto uspořádat první ročník akce Den whisky Hulín.

Program akce Den whisky: 16 hodin - Otevření barů na sále: 1. Klub café bar - whisky s ambasodory K. Hordina, V. Rout, Z. Kortiš, M. Marešovský, 2. Bar GlenAllachie – Petr Křenek, 3. Bar Old Pulteney a Speyburn – Mirka Kverková, 4. Bar Ardbeg a Glemorangie – Jan Martinik, 5. Bar GoldCock – Karel Štěpánek, 6. Bar Cider Craft – Martin Kovář, České craft cidery, vyrobené z čerstvého jeblečného moštu: A. K. Cider, Tátův sad, Cider Talk, Cidre 99, Utopia, Bacha!, Ciderka Brno, Johanes cydr, 7. Doutníky – Lukáš Hanzl. Skvělé doutníky Perdomo z Nikaragui, kouření doutníků na vytápěné zahrádce.

17 hodin - První přednáška Zdeněk Kortiš, vzestupy, pády (a opět vzestupy) irské whiskey (Cena 200 Kč), přednáška jen pro registrované v prostoru pod podiem (Peklo). 17.30 hodin - studený raut - sál. 18 hodin - druhá přednáška Michal Marešovský, proč je blendovaná whisky důležitá. Přednáška jen pro registrované v prostoru pod podiem (Peklo). 18.30 hodin - pohodový jazz klavír - Jan Večeřa, klavírní bloky doplněné gramofonem. 19 hodin - třetí přednáška Václav Rout, investiční skotská whisky (cena 250 Kč), přednáška jen pro registrované v prostoru pod podiem (Peklo). 20 hodin - slavnostní uvedení do prodeje whisky GoldCock Hullein 1224, starosta Roman Hoza a Mirek Motyčka (R. Jelínek), sál - podium. 20.15 hodin - čtvrtá přednáška Kryštof Hordina, japonská whisky, řednáška jen pro registrované v prostoru pod podiem (Peklo).

Whisky. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Dušičkový pochod napoleonských vojsk

KDY: v sobotu 30. října od 16 hodin

KDE: Dřevohostice a Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: zdarma

Město Bystřice pod Hostýnem a Klub vojenské historie francouzského císařství z Bystřice pod Hostýnem zve na Dušičkový pochod napoleonských vojsk. Pochod se uskuteční 30. října 2021 po trase Dřevohostice - Bystřice pod Hostýnem, od 17 hodin pak půjde světelný průvod z Masarykova náměstí na hřbitov k uctění památky zemřelých.

Program: - od 12 hodin začíná pochod napoleonských vojáků od zámku v Dřevohosticích směrem do Bystřice pod Hostýnem. - mezi 16 a 17 hodinou na Masarykově náměstí možnost prohlídky uniforem a zbraní francouzské, rakouské a ruské armády. - od 17.30 hodin odchod světelného průvodu z Masarykova náměstí na hřbitov k uctění památky zemřelých. Poté následuje vzpomínkové setkání s napoleonskými vojáky u kaple sv. Vavřince v Zahájeném.

Uherskohradišťsko

Podzimní tvořivá dílna

KDY: v pátek 29. října od 10 do 15 hodin

KDE: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč



O podzimních prázdninách se uskuteční dílnička, kde si můžete všichni vyrobit kouzelného podzimního ježka. Připravena bude spousta přírodnin a jiný tvořivý materiál. "Pokud bude příznivé počasí, budeme pracovat venku před muzeem," lákají pořadatelé.

COCOTTE MINUTE v Uherském Hradišti

KDY: v sobotu 30. října od 20.30 hodin

KDE: Klub Mír v Uherském Hradišti

Do Uherského Hradiště opět po dlouhé době zavítá špička českého crossoveru COCOTTE MINUTE.

Kouzelné Slovácko

KDY: do 31. prosince 2021

KDE: galerie Patro (Centrální objekt I nemocnice)

ZA KOLIK: vstupné zdarma



V galerii Patro (Centrální objekt I nemocnice) vystavuje svůj cyklus fotografií pod názvem Kouzelné Slovácko talentovaný fotograf MgA. Jan Škrášek. „Každá z mých fotografií vypráví svůj vlastní příběh. Příběh o výpravě, zdolaných výzvách a naplněném cíli. Jsou zde zachycena místa charakteristická, nepřehlédnutelná a zapamatovatelná. Místa, jež jsou symbolem nádherné Slovácké krajiny,“ uvedl autor výstavy. Výstava je prodejní a je možné ji zhlédnout do konce roku 2021.

Vsetínsko

Koncert Blues Session v Zašové

KDY: v pátek 29. října od 19 hodin

KDE: kulturní dům v Zašové

ZA KOLIK: vstupné na místě 300 Kč

V pátek 29. října v 19 hodin rozezní sál Kulturního domu v Zašové koncert kapely Blues Session, která vznikla v 80. letech z čiré radosti z muziky kolem Petra Kalandry. Repertoár Blues Session tvoří z většiny písně, které hrávali s Petrem Kalandrou, tedy české verze např. Boba Dylana, J. J. Calea, Neila Younga, Toma Waitse, Bruce Springsteena, tradicionály a taky skladby Olina Nejezchleby, známé z koncertů a alb Etc. Převážně jde o převzaté pecky se zajímavými českými texty, jejichž autory jsou např. Zdeněk Rytíř nebo právě Petr Kalandra, kteří dokázali skvěle přebásnit folk bluesové standardy do česky zpívatelné podoby.

Halloweenské dílničky v Karolince

KDY: v pátek 29. října od 15 hodin

KDE: Karolinka

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Informační centrum Karolinka a Základní umělecká škola Karolinka pořádá pro děti a rodiče Halloweenské dílničky. Akce se uskuteční v pátek 29. října od 15 hodin u městského úřadu v Karolince. Zábavné odpoledne bude zakončeno rozsvícením vyřezaných dýní. Chybět nebude sladká odměna pro děti v maskách a kostýmech.

Dýně. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv