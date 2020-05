Sobotní nabídka filmů v kinech na Zlínsku

KDY: v sobotu 23. května 2020

KDE: Golden Apple Cinema Zlín

Golden Apple Cinema Zlín: Afrikou na Pionýru (12.45, 17.45), Bloodshot (21.00), Dolittle (10.15), Emma (11.30, 12.00), Frčíme (10.00, 13.15, 15.30), Gentlemani (20.55), Chlap na střídačku (18.00), Ježek Sonic (11.00, 15.00), Jumanji: Další level (16.15), Ledové království II (13.00, 15.15), Lov (19.00), Malá lež (18.45), Neviditelný (20.30), Tlapková patrola: Vždy ve střehu (10.30, 14.15), V síti (17.30, 20.15), V síti: Za školou (12.15, 18.15), Vlastníci (15.45), Volání divočiny (16.00), Vysoká dívka (20.45), Zapomenutý princ (10.05)

Malé kino Ateliéry Zlín: Gentlemani (19.30), Ježek Sonic (17.00)

Kino Svět Valašské Klobouky: Tlapková patrola (17.00), Malá lež (19.30)

Nedělní nabídka filmů v kinech na Zlínsku

KDY: v neděli 24. května 2020

KDE: Golden Apple



Golden Apple Cinema Zlín: Afrikou na Pionýru (12.45, 17.45), Bloodshot (21.00), Dolittle (10.15), Emma (11.30, 20.00), Frčíme (10.00, 13.15, 15.30), Gentlemani (20.55), Chlap na střídačku (18.00), Ježek Sonic (11.00, 15.00), Jumanji: Další level (16.15), Ledové království II (13.00, 15.15), Lov (19.00), Malá lež (18.45), Neviditelný (20.30), Tlapková patrola: Vždy ve střehu (10.30, 14.15), V síti (17.30, 20.15), V síti: Za školou (12.15, 18.15), Vlastníci (15.45), Volání divočiny (16.00), Vysoká dívka (20.45), Zapomenutý princ (10.05)

Malé kino Ateliéry Zlín: Gentlemani (19.30), Ježek Sonic (17.00)

Podzámecká zahrada je plná romantických zákoutí

KDY: denně 7-18 hodin

KDE: Podzámecká zahrada Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Podzámecká zahrada v Kroměříži je romantickým parkem stvořeným k procházkám, vnímání harmonické krásy, načerpání nových sil, občerstvení i oddechu v přírodě. Její scenérie překvapují sítí vodních kanálů a rybníků, množstvím romantických staveb a kompozic, zookoutkem a volně chovaným zvířectvem jako jsou pávi, labutě, kachny, veverky. Podzámecká zahrada (lidově Podzámka) je větší z „arcibiskupských zahrad“ v Kroměříži. Společně s menší Květnou zahradou a Arcibiskupským zámkem je od roku 1995 národní kulturní památkou a od roku 1998 je na listině světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Je také součástí Městské památkové rezervace Kroměříž. Přírodně-krajinářský park ve stylu anglických zahrad se nachází mezi zámkem a řekou Moravou.

Výlet se vzpomínkou na Charlottu G. Masarykovou

KDY: celoročně

KDE: Valašsko (okres Vsetín)

ZA KOLIK: zdarma





Mezi lokalitami, které rozhodně stojí za návštěvu, nesmějí chybět Beskydy. Pohoří, které vás nadchne svou až dojímající krásou, čistou přírodou a řadou zajímavých míst. Co byste řekli turistickému výšlapu se vzpomínkou na manželku prezidenta Masaryka – paní Charlottu Masarykovou?

Je takřka symbolické, že právě zde, ve Vsetínských Beskydech, v krajině, kterou miloval první prezident samostatného Československa Tomáš Garrigue Masaryk a jeho rodina, stojí od roku 1926 de facto jediný památník naší první „první dámy“ v České republice.

Mluvíme o obci Hutisko-Solanec, ve které se o realizaci a instalaci památníku zasloužil místní řídící učitel Cyril Mach se svými žáky ze školy v Zákopčí (to je místní část obce). Na zhotovení pomníku se pracovalo tři roky, slavnostní odhalení, které finančně podpořil i Tomáš Baťa, pak proběhlo v červenci 1926. Není to dílo nikterak okázalé, ale velmi důstojné. Jeho základem je mohutný pískovcový balvan, který dlouhá léta stál nad školou v Zákopčí. Pod reliéfem hlavy Charlotty G. Masarykové stojí dvojjazyčný nápis v českém a anglickém jazyce: Ženě trpitelce a všem jejím sestrám – To the suffering women and all her sister.

Vzpomínku na Charlottu Masarykovou spojíme s výletem do přírody Vsetínských Beskyd. Vyrazíme po zeleně značené turistické trase z obce Hutisko-Solanec, kam je možné přijet autem či autobusem, pro snazší orientaci uvádíme, že nejbližší město je Rožnov pod Radhoštěm. Z centra Hutiska-Solance jsou to k památníku necelé dva kilometry. Památník si prohlédněte a pokračujte údolím Hutiského potoka na hřeben Vsacké Tanečnice. Odtud pak směřujte východním směrem po červeně značené hřebenovce na Soláň. Celá trasa má délku 10 km.

Sice se při dlouhém stoupání pořádně zadýcháte, ale cílové místo rozhodně stojí za námahu. Na vlastní oči se přesvědčíte, proč je bájemi opředený vrch Soláň (861 m n. m.) považován za jednu z nejkrásnějších lokalit Valašska a proč se mu říká „valašský Olymp“. Je to místo, které je vyhledáváno řadou umělců. Z vrcholu Soláně je krásný výhled na masiv Radhoště i s Pustevnami, Smrkem, Kněhyní, Lysou horou. Najdete zde galerii dřevěných soch, probíhají zde malířská i sochařská sympozia, ve stylové Zvonici Soláň, která od roku 2006 slouží jako turistické informační centrum a galerie umění, jsou pořádány výstavy, hudební a folklorní akce prakticky celý rok.

Na Soláni nezapomeňte ochutnat některou z valašských specialit, s výhledem na okolní hory chutnají znamenitě. Zpět do Hutiska – Solance jeďte autobusem.

