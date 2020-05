Africké trhy ve Zlíně

KDY: v neděli 17. května od 10 do 16 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT (platforma) ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

14|15 BAŤŮV INSTITUT (platformu) ve Zlíně zaplní africké trhy. Konají se v neděli 17. května od 10 do 16 hodin. Těšte se na to nejlepší ovoce z afrických políček, zahrádek, sadů. Přímo od drobných farmářů, tak jak to má být. Bez chemie a konzervantů, všechno zaručeně přírodní. Přijďte si nakoupit čerstvé exotické ovoce, sušené exkluzivní ovoce, koření ze Zanzibaru nebo čokoládu a čerstvé kakaové boby.

Památník T. Bati ve Zlíně se otevírá koncertem

KDY: v pátek 15. května od 20 hodin

KDE: Památník T. Bati ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Novou sezónu Památníku Tomáše Bati zahájí večerní koncert. Uskuteční se v pátek 15. května od 20 hodin a vystoupí na něm akordeonista Vojtěch Szabó a zpěvačka Julie Vajdáková. Na místě v prostoru Památníku bude moci vystoupení sledovat 30 posluchačů. Účast je nutné rezervovat předem na e-mailu pamatnikbata@zlin.eu (rozhoduje pořadí). Vstup je zdarma. Od května do září je Památník T. Bati otevřený po celý týden kromě pondělí. Průvodci už nyní nabízí komentované prohlídky pro veřejnost.

Vydejte se do Kvasic na kole za živým obrem – ořešákem

KDY: celoročně

KDE: Kvasice na Kroměřížsku

ZA KOLIK: zdarma



Jarní měsíce jsou ideálním obdobím pro cyklistické vyjížďky. Ty mohou být nejen příležitostí k upevnění zdraví, ale ta současně mohou sloužit k poznávání zajímavých míst, která leží na cykloturistických trasách. Jedním z těchto míst jsou Kvasice, obec, jejíž historie sahá do 12. století.

Kvasice leží zhruba 10 kilometrů jižně od Kroměříže a zhruba stejnou vzdálenost urazíte od Otrokovic.

Rozkládají se na severovýchodním okraji pohoří Chřiby na pravém břehu řeky Moravy.

Pozornému turistovi zcela jistě neujde řada věží, které zdobí panorama obce. Patří trojici kostelů a zámku. Nejstarší kostel stojí na hřbitově, je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Je to gotická stavba, ze stavebních fragmentů se dá usuzovat původ někdy ve 12. století.

V centru obce stojící barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. V blízkosti řeky Moravy stojí třetí zdejší kostel, a sice funkcionalistický Husův sbor z 30. let 20. století. Přirozenou dominantou centra obce je zámek stojící na místě původního hradu, dnešní podoba zámku spadá do 19. století. Zámek je využíván pro potřeby sociálních služeb, veřejnosti je nepřístupný.

To ale neplatí pro zámecký park, který rozhodně stojí za alespoň krátkou návštěvu. Zámecký park by založen v roce 1790, stromy v něm rostoucí mají tedy stáří nejméně 230 let. Na jejich vzhledu a mohutnosti je to viditelné. Roste zde řada kapitálních stromů, zejména dubů, několik platanů, nejvíce známý je zcela jistě Kvasický ořešák, obrovitý strom (ořešák černý) s obvodem kmene 672 cm.

Ořešák se stal v roce 2017 Stromem roku v ČR a jako vítěz národního finále postoupil do evropské soutěže, kde se umístil na skvělém 9. místě.

Zámecký park leží na pravém břehu řeky Moravy, tedy pokud jedete po cyklostezce od Kroměříže, stačí k návštěvě parku u sportovního areálu přejít silnici. Při jízdě od Otrokovic přejděte most přes Moravu a park budete mít po levé ruce. Parkem prochází také modře značená turistická trasa vedoucí z Kroměříže do Velehradu. Při prohlídce parku buďte, prosím, ohleduplní a dbejte na zákaz jízdy na kole pěšinami v parku.

Pro plánování cyklistických výletů uvádíme přibližnou vzdálenost do Kvasic po cyklostezkách z vybraných měst:

Kroměříž – Kvasice = 11 km, Holešov – Kvasice = 25 km, Otrokovice – Kvasice = 9 km, Zlín – Kvasice = 20 km, Napajedla – Kvasice = 13 km, Uherské Hradiště – Kvasice = 24 km.

Zajděte si do kina do Zlína či Valašských Klobouků

KDY: sobota 16. května

KDE: Zlínsko



SOBOTA 16. KVĚTNA

