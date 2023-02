KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už v 9 hodin se vydá na svou pochůzku částí města masopustní průvod, do kterého se může zapojit úplně každý. Tradiční maškary, mezi nimiž nebude chybět medvěd s medvědářem, kominík, četník či bába s nůší dorazí po desáté hodině na Hanácké náměstí. Kromě vystoupení kejklíře se návštěvníci mohou těšit na masopustní jarmark, bruslení v maskách či cimbálovou muziku.

Tradiční Masopustní jarmark v Kroměříži. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Kristýna Klusáková

Chovatelské trhy

KDY: neděle 19. února od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na oblíbené akci, která se koná tradičně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebude ani široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i občerstvení a řemeslné výrobky.

Chovatelské trhy na Výstavišti Kroměříž. Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Výstava Kamélie v Květné zahradě v Kroměříži

KDY: denně od 9 do 15 hodin

KDE: Květná zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Stejně jako v předešlých letech se únor v Květné zahradě nese v duchu kamélií, kterým je ve Velkém a Palmovém skleníku věnovaná celá výstava. Přístupná je denně v rámci vstupného do zahrady, víkendy jsou navíc ozvláštněny doprovodným programem, a také prohlídkami s odborným komentářem.

Výstava Kamélie ve skleníku Květné zahrady v Kroměříži. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Masopustní jarmark se zabijačkou v Hulíně

KDY: sobota 18. února od 10 do 13 hodin

KDE: náměstí v Hulíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční Taneček s medvědem, který se uskuteční na náměstí v Hulíně, zvu organizátoři. Zakončení masopustního průvodu je naplánováno na poledne, návštěvníkům zahraje k tanci a poslechu Cimbálová muzika Pavla Kordíka. Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na farmářské trhy, zabijačkové speciality, dílničky pro děti a teplé občerstvení.

ZOO Zlín - Prohlídky nového chovného zařízení pro slony

KDY: 18.2. v časech 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: 150 Kč/osoba (nutno uhradit předem, platba na místě není možná)

PROČ PŘIJÍT: Nový pavilon pro slony ve zlínské zoo patří k nejmodernějším zařízením na světě. Pavilon není v tuto chvíli přístupný pro veřejnost, ale díky speciálním prohlídkám s původcem máte jedinečnou příležitost nahlédnout dovnitř. Sloni (stejně jako jejich chovatelé) uvnitř mají k dispozici nejen obrovský prostor, ale mohou využívat i moderní postupy a technologie. Účastníci prohlídek se mohou těšit na prohlídku nové stavby a přilehlých výběhů, seznámení s prací chovatelů a představení celého konceptu Karibuni. Počet míst je omezen a je možné je zakoupit pouze online a eshopu zoo.

Sloni v zoologické zahradě Lešná. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Fašank Otrokovice

KDY: 18.2. 9 - 15 hodin

KDE: Otrokovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vše, co k masopustu patří, hodování a veselí, ale i zabijačkové speciality a muziku, si mohou v letošním roce naplno užít návštěvníci Otrokovického fašanku. Průvod bude vycházet v 9 hodin od hasičárny SDH Otrokovice a půjde po své tradiční trase centrem města, zejména tam, kde je zástavba rodinných domů. Od 10 hodin na náměstí vystoupí kapela Tady a Teď, poté děti z MŠ Pastelka a žáci ateliéru Zebra Zlín a program zakončí skupina Ripteto. Po celou dobu akce si budou moci návštěvníci pochutnat na zabijačkových specialitách.

Program masopustu v Otrokovicích 18.2.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Kecičky a písničky - Krajsko + Krajčo Babinská - 2876022

KDY: 18.2. 19 hodin

KDE: Masters of Rock

ZA KOLIK: 690-790 korun

PROČ PŘIJÍT: Známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská, její manžel Richard Krajčo a rodinný TALKSHOWRECITÁL o tom, “jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak”. Pokec, zábava, domácí pohoštění, akustická kytara, kopák, písně kapely Kryštof a možná i nějaké to překvapení.

Masopust Vizovice

KDY: 18.2. od 14 hodin

KDE: Vizovice

ZA KOLIK: Karneval pro děti 70 korun, Maškarní zábava 150 korun s maskou, 200 korun bez masky

PROČ PŘIJÍT: bohatý program pro děti i dospělé začíná ve 14 hodin masopustním průvodem z Masarykova náměstí za doprovodu CM Ocún. Od půl čtvrté je připraven v domě kultury karneval pro děti se soutěží o nejlepší masku. Na dospělé čeká na stejném místě maškarní zábava s půlnočním překvapením a živou hudbou v podání Music Band Sekec.

Masopust ve Vizovicích. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Mezinárodní den Aspergerova syndromu

KDY: 18.2. 10-12 hod

KDE: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník osvětové akce, pořádáné u příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE ASPERGEROVA SYNDROMU má za cíl upozornit širokou veřejnost na specifika Aspergerova syndromu, jedné z variant Poruch autistického spektra (PAS). Beseda s hostem o. s. Za sklem věnovaná specifikům života lidí na spektru autismu. V rámci doprovodného programu zazní ukázky z knihy Neříkej autista, to se nehodí Natálie Ficencové, mladé autorky na spektru autismu a hudební vystoupení žáků ZUŠ Otrokovice.

Doprovodný program nabídne ukázky edukačních pomůcek a odborné literatury, informační materiály o sociálních službách pro lidi na spektru autismu a jejich rodiny či kreativní koutek pro děti.

Mezinárodní den Aspergerova syndromu ve Zlíně.Zdroj: Krajská knihovna

Fašank v Komni s masopustní zábavou

KDY: sobota 18. února od 9. hodiny

KDE: katastr obce

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Fašankový průvod se skakúny, policajtem dechovkou a početným zástupem masek se vydá po dědině v 9 hodin ráno. Večer od 20 hodin pak pořádá místní Sbor dobrovolných hasičů zábavu, kde bude diskotéka i dechzová hudba Komňané. Vstupné je dobrovolné.

Fašank 2022 v Komni.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Koncert Pink Floyd forever

KDY: sobota 18. února od 20.30 hodin

KDE: klub Mír Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Ostravská kapela Pink Floyd Forever vznikla v roce 2014 jako pocta psychedelic, art a progresivní britské rockové skupině Pink Floyd. Více než tříhodinový program s dvacetiminutovou přestávkou uprostřed koncertu včetně video-projekce, uspokojí i ty nejnáročnější nadšence této kapely. Během koncertu se na zadní projekci promítají originální videa včetně českého překladu textů, takže pro mnoho posluchačů je to další zážitek.

Fašanková obchůzka městem

KDY: neděle 19. února od 13.30 hodin

KDE: město Uherský Brod a Muzeum J. A. Komenského

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Masopustní průvod souborů Olšava, Oldšava JAKUB a Olšavěnka se vydá ve 13.30 hodin od Domu kultury. Procesí projde historickou částí města. Před radnicí v 15.30 hod. přijmou fašančáry představitelé města. Uskuteční se tam též fašankové vystoupení souborů. K pochovávání basy dojde v 16 hodin v atriu Muzea J. A. Komenského - vstup je železnou branou.

Zdroj: Deník / Sladký Michal