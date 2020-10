Poslední pohřeb na židovském hřbitově v Brumově se konal v roce 1931

KDY: celoročně

KDE: Brumov-Bylnice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Židovský hřbitov v Brumově se nachází severně od města v polích nalevo od silnice vedoucí na Valašské Klobouky, jinak také řečeno za městem v trati zvané Židáky. Je nepravidelného půdorysu, na mírném kopci obráceném k jihu.První písemná zmínka o hřbitovu pochází už z roku 1758, poslední pohřeb se tam konal v roce 1931. Komplexní oprava poničeného hřbitova z dob druhé světové války proběhla v roce 1985. Přibližně padesát náhrobků z žuly, pískovce i mramoru bylo postaveno na původní místa a hřbitov byl oplocen. Pamětní deska, která byla odhalená v roce 1993, nese jména židovských občanů umučených v koncentračních táborech. Památka dokumentující historii brumovské židovské menšiny je zanesena v seznamu národních kulturních památek.

O historii židovské obce v Brumově se zachovalo příliš málo zpráv. S určitostí se však ví, že v polovině 18. století byla brumovská židovská obec nejstarší a dlouho jediná na Valašsku. Měla modlitebnu, rituální lázeň či hřbitov. Svoje domy měli Židé roztroušeny mezi ostatním obyvatelstvem a o souvislé židovské čtvrti nelze hovořit. Domovní zástavbou se Židé přizpůsobovali okolí a místním podmínkám (dřevěná roubená stavení). V období největšího rozkvětu obce lze počítat asi s 60-80 židovskými obyvateli, to je 10-15 rodin a domů.

Zdroj: Deník/repro

S dětmi si můžete prohlédnout třeba sluneční hodiny ve Žlutavě

KDY: celoročně

KDE: horní zastávka (točna autobusu) mezi kostelem a hasičskou zbrojnicí, Žlutava

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Přijďte se podívat na unikátní horizontální sluneční hodiny, které jsou azimutálního typu. Čas se na nich určuje z azimutu slunce, a to až s minutovou přesností. Umístěny jsou na horní ploše pískovcového balvanu z místního kamenolomu. Kámen má zhruba tvar krychle o hraně asi 1,3 metru. Podmínkou je, aby byly osvětleny sluncem. I když bude jasná obloha, může na hodiny padat stín blízké borovice (po poledni kolem 15. hodiny). V odpoledních hodinách zhruba od podzimní do jarní rovnodennosti na hodiny padá stín okolních budov. Proto je celoročně nejvhodnější přijít se podívat na hodiny dopoledne.

Zdroj: Archiv OÚ Žlutava

Čertův kámen. Skála byla součástí opevnění tvrze či hradu

KDY: celoročně

KDE: v blízkosti obce Ludkovice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Skála byla součástí opevnění tvrze či hradu, který byl postaven ve 13. století a zanikl na počátku 14. století. Na východní stěně jsou zachovány vysekané čtvercové otvory pro usazení trámců dřevěné hradby. Na horní plošině jsou patrné záseky pro spodní věnec srubové stavby, patrně se jednalo o věž. Čertův kámen má podobu protáhlého skalního útvaru o délce 16 metrů, příčné šířce až 13 metrů. Největší výška je 10,5 m.

Zdroj: Deník/repro

Kroměřížsko

Rozhledna Zdenička nabízí krásný výhled nejen na Chřiby

KDY: celoročně

KDE: Těšánky (místní část Zdounek)

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Výlet na patnáctimetrovou dřevěnou rozhlednu Zdeničku nabízí krásný výhled na Chřiby, Hostýnské vrchy a Kroměříž. Leží v nejvyšším bodě rekreačního a jezdeckého areálu Gruntu Galatík v malé vesničce Těšánky u Zdounek. Rozhledna je za příznivého počasí volně přístupná. Rozhledna Zdenička byla otevřena 17. března 2012. Své jméno získala po mamince jednatele firmy Grunt Galatík paní Zdeňce Galatíkové, která s velkým zájmem stavbu rozhledny sledovala, ale zemřela před jejím dokončením. Rozhledna Zdenička se nachází na návrší obklopena pastvinami a vysázenými ovocnými sady. Sady s pastvinami se nachází nedaleko rekreačního dvora v obci Těšánky - Grunt Galatík.

Zdroj: Jarmila Kuncová

Roštínská kaple. Vytéká z ní silný pramen čisté pitné vody

KDY: celoročně

KDE: Roštín

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Roštínská kaple je drobná sakrální stavba s madonou Pannou Marií z roku 1907, u které vytéká silný pramen čisté pitné vody. Najdete ji asi 1,5 km jiho-východně od Roštína za bývalým panským dvorem Kamínka na zelené turistické značce. Pramen je velmi chutný, sladký. Výtok je uzavřen vodovodním kohoutkem.

Zdroj: Deník/repro

Barokní hřbitov ve Střílkách

KDY: celoročně

KDE: Střílky

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Hřbitov ve Střílkách je svou originální architekturou a sochařskou výzdobou perlou stavitelského a sochařského umění z doby baroka. Je to vzácné umělecké dílo, jedinečné nejen na celé Moravě, ale i v celé České republice. Na slovo vzatí znalci a dějepisci umění, například Dr. Zdeněk Wirth v " Uměleckých pokladech Čech ", svazek 1. a Dr. Karel Svoboda, mluví o tomto hřbitově jako o zcela výjimečném výtvarném památníku v oblasti středoevropského umění. Hřbitov je řešen jako velkorysý umělecký celek. Jeho plocha zaujímá cca 2000 m2, je čtvercový, nároží čtverce jsou však vykrojeny a nahrazeny oblouky klenutými dovnitř. Celý prostor hřbitova byl vytvořen násypem na svahu blízko kostela a je značně vyvýšen nad své okolí. Hřbitov je obehnán mohutnou zdí z pískovcových kvádrů, která je vpředu asi 3 metry, na bocích a vzadu až 10 metrů vysoká. Na zdi je vkusně zdobená balustráda s podstavci pro sošky a sousoší, které vroubí celý jeho obvod. Tato uzavřená plocha je podložena zdivem ve formě veliké pánve, hlína je protkána sítí odvodňovacích stok, takže mrtvá těla zde brzy zetlí.

Zdroj: Deník/archiv

Valašsko

Projděte s dětmi Kulíškovou stezkou

KDY: kdykoliv

KDE: začátek od Hotelu Pod Javorem u sjezdovky Horal, Velké Karlovice

ZA KOLIK: zdarma



Rádi trávíte volný čas v přírodě? Vezměte celou rodinu a užijte si Kulíškovu naučnou stezku u Velkých Karlovic, která je ideální pro rodiny s dětmi. Trasu tvoří celkem 10 zastavení s interaktivními prvky. Navíc při procházce bude děti provázet Kulíšek – vzácný druh sovy hnízdící právě ve Velkých Karlovicích. Je nejmenší sovou žijící u nás, velkou asi jako špaček. Stezka se line údolím Dynčák a její celková délka je 2,5 kilometru. Terén je mírně kopcovitý.

Zdroj: Iveta Macík Šimková

Podzimní procházka Zámeckým parkem Lešná

KDY: denně od 9 do 17 hodin

KDE: Zámecký park Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Pokud jste si oblíbili klidné a příjemné procházky, kdy se navíc můžete kochat krásně vzrostlými stromy a udržovanou zahradou, pak vyrazte do Zámeckého parku v Lešné u Valašského Meziříčí. Ten je navíc kompozičně i dendrologicky nejvýznamnějším parkem v okrese a rozkládá se na rozloze sedmi hektarů. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. Užijte si o víkendu krásnou podzimní procházku.

Zdroj: Deník / Jan Karásek

Podzimní večery s knihami

KDY: kdykoliv

KDE: doma

ZA KOLIK: zdarma



Na akční odpoledne s pouštěním draků či sběrem kaštanů to vzhledem k intenzivnímu dešti opravdu nevypadá. Než promoknout na kost a prochladnout, bude lepší se v těchto dnech odpoledne uchýlit pod deku nebo do křesla a otevřít svou milovanou knihu. Začtěte se do oblíbené detektivky, románu, povídky či básnické sbírky anebo s dětmi objevujte svět nekonečných možností v pohádkách.

Zdroj: Deník/repro

Uherskohradišťsko

Rozhledna Floriánka

KDY: celoročně

KDE: Polešovice

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Polešovice lákají k návštěvě zánovní rozhledny Floriánka tyčící se nad obcí v lesoparku Skalka. Výletníky čeká asi kilometrové stoupání. Od posledního domu nejprve k vodojemu a odtud výhledovou loukou nad vinicemi k polní cestě končící na parkovišti pod rozhlednou. Rozhledna je volně přístupná, dosahuje výše 22 metrů, vede na ni 80 schodů.

Zdroj: Deník/repro

Rozhledna Modrá (Židoviny)

KDY: celoročně

KDE: Modrá u Velehradu

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

Čeká vás kruhový výhled ze zastřešeného ochozu ve výšce 9 metrů (Chřiby, Bílé Karpaty, Hostýnské vrchy, Pálava, Uherské Hradiště). Tato vyhlídková stavba se nachází vlevo od silnice na konci obce Modrá ve směru na osadu Bunč (Zdounky). Z návsi v Modré je to rovný kilometr po dobrém asfaltu. Nejprve se jede po rovině, za hospodou pak následuje prudké čtyřsetmetrové stoupání až k rozhledně. Při pobytu v této lokalitě si nenechte ujít návštěvu nedalekého Velehradu nebo zajímavě řešený archeoskanzen.

Zdroj: Deník/archiv

Vydejte se pěšky na výlet po Slovácku

KDY: celoročně

KDE: Uherskohradišťsko

ZA KOLIK: vstupné se neplatí



Milovníci pěších výletů a dalekých rozhledů se z Bojkovic vydají po modře značené turistické trase buď na sever kolem vyhlídky Vranovy Žleby a dále přes Přečkovice do Luhačovic, nebo na jih, přes Krhov do Žítkové. V Krhově lze vystoupat na rozhlednu Na Skalce s krásnými výhledy na Chřiby a Bílé Karpaty, v Žítkové si můžete dopřát prohlídku Muzea poslední žítkovské bohyně (doporučujeme objednat předem, v nynější situaci ale bude zřejmě zavřené). Obě trasy jsou dlouhé cca 10 kilometrů.

Zdroj: Deník/repro