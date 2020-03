Mineral expo. Výstava minerálů, šperků a fosilií

KDY: v sobotu 29. února od 9 do 17 hodin

KDE: Hotel Moskva ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Nejen všichni příznivci kamenů a dekorací jsou zváni na prodejní výstavu minerálů, šperků a fosílií s bohatým programem pro celou rodinu. Rádi vás přivítají do prostor hotelu Moskva ve Zlíně, které doplní krásu přírodních skvostů z domova i dalekého zahraničí či unikátních autorských šperků, které expozice nabídne.

Vyrobte si tepané keltské šperky na kreativní dílně

KDY: v sobotu 29. února od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

ZA KOLIK: Vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč



Na výstavě Příběh železa můžete vyrábět Tepané keltské šperky. Díky inspiraci keltskou mytologií a horoskopem těchto vyhlášených kovotepců si děti zhotoví vlastní jednoduchou ozdobu. Ideální pro děti od 8 let.





Ples Zemského hřebčince Tlumačov

KDY: v sobotu 29. února od 20 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč



K tanci a poslechu hraje Soaré. Vstupné je 150 Kč. Pořadatelé slibují dobrou zábavu.