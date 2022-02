Centrem Slavičína se v pátek 28. ledna rozvoní lokální potraviny i zabijačka. Město totiž přímo u městského úřadu pořádá akci s názvem Okoštuj chutě Slavičína a jak název napovídá, půjde o záležitost týkající se chuťových buněk. Podílet se na ní budou potravináři působící na Slavičínsku a místní spolky. „Ženy z Diaklubu napečou buchty, kavárna Veronica nabídne horký mošt či sušenky nebo perníky, a také se budou prodávat zabijačkové produkty,“ upřesnila Marie Studeníková z pořádajícího Městského infocentra Slavičín.

Akce začíná v pátek 28. ledna v 11 hodin u radnice ve Slavičíně, kde budou připraveny vytopené velké stany. „Letos kvůli pandemické situaci nebude ani ples, proto jsme připravili venkovní alternativu, při které se lidé potkají, okoštují slivovici či mošt a bonusem je, že si nakoupí na nedělní oběd potraviny od místních výrobců,“ shrnul starosta města Tomáš Chmela.

K dostání však budou i dobroty pro mlsné jazýčky. Kromě klobás a paštik od rudimovského Masa z lúky najdete na stáncích také Slavidžem, medovník vyrobený ve Slavičíně a pivo z lokálního pivovaru. „Slavičín je kromě chytrých mozků také městěm dobrých potravin, jídla a pití,“ podotkl Chmela. Celou akci doprovodí živá hudba Cimbálové muziky Milana Mlčocha a starosta se pokusí o smažení škvarků.

Zabíjačka.Zdroj: Deník/repro

Večery proézie

KDY: v sobotu 29. ledna od 18.30 hodin

KDE: Velkokavárna Gulliver ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

V novém roce si Velkokavárna Gulliver připravila kulturní program pro náročnější diváky ve formě několikaměsíčního seriálu autorských čtení poezie a prózy pod názvem Večery proézie. V těchto vybraných večerech představí ve Velkokavárně Gulliver svoji tvorbu přední čeští a slovenští tvůrci. Jako první účinkující budou už v lednu hned dvě slovenské básnířky Mária Ferenčuhová a Dominika Moravčíková.

Večery proézie.Zdroj: Informační centrum Zlín

Malina Brothers

KDY: v neděli 30. ledna od 19 hodin

KDE: Zelenáčova šopa ve Zlíně



Malina Brothers udržují živý odkaz východočeské trampské a bluegrassové hudby, na které vyrůstali. Posluchači se mohou těšit na známé písně jako Stín staré řeky, A život běží dál nebo Rychlejší koně, kterým skupina vtiskla svou virtuózní interpretací nezaměnitelný zvuk. Kapela také zahraje několik skladeb z aktuálního alba Baroquegrass.

Francisco Goya: Caprichos – Rozmary

KDY: v sobotu 29. a v neděli 30. ledna od 10 do 18 hodin

KDE: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

V grafickém kabinetu představuje galerie slavný konvolut 80 grafických listů, který v letech 1793 až 1799 vytvořil španělský malíř Francisco Goya. Originální cyklus leptů obsahuje širokou škálu námětů, k nimž patřily noční můry, neřesti a výstřednosti. Je považován za jedno z jeho vrcholných děl se satirickým tónem, kritizujícím dobovou společnost. První vydání roku 1799 vyšlo v nákladu 270 výtisků. Jednu sadu Rozmarů vlastní zámek Hradec nad Moravicí. Zřejmě přímo ve Španělsku ji získal majitel tohoto zámku Felix Maria IV. kníže Lichnovský z Voštic (1814–1848) a je nyní zapůjčena pro zlínskou prezentaci.

Kroměřížsko

Šperkařský festival

KDY: v sobotu 29. ledna od 9 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, snížené vstupné 40 korun, děti do 150 cm zdarma



Návštěvníci se mohou těšit na unikátní prodejní výstavu šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů. Milovníci kreativní tvorby mají jedinečnou příležitost vidět a koupit handmade výrobky předních českých firem.

Šperkařský festival.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Nightwish revival

KDY: v sobotu 29. ledna od 20.30 hodin

KDE: Stará masna v Kroměříži

Vznikl první oficiální revival Nightwish v České Republice! Otcem myšlenky byl Lubomír Strakoš, který je na hudebním poli frýdecko-místeckého regionu znám jako pořadatel festivalů a klubových akcí v regionu.

Sugar: Někdo to rád horké

KDY: v neděli 30. ledna od 17 hodin

KDE: Městské kulturní centrum v Hulíně



Milovníci divadla ocení ochotnické představení Sugar: Někdo to rád horké! Jedná se o činoherní zpracovaní filmu Někdo to rád horké. Ochotnický soubor tvoří odchovanci hulínského dramaťáku a nadšení herci všech věkových kategorií z Hulína a nejbližšího okolí.

Valašsko

Dětské tvoření

KDY: v sobotu 29. ledna od 8 do 15 hodin

KDE: Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí

Dílnu pro malé i velké pod dohledem zkušených zahradnic si mohou užít všichni, kteří hledají program na zimní víkend. Chcete v dětech rozvíjet originalitu, zručnost a zahradnického ducha? "Přijďte za námi do Zahradního centra pod kloboukem," zvou pořadatelé.

Knižní bazárek

KDY: v neděli 30. ledna od 14 hodin

KDE: Zámek Vsetín



Přečetli jste zajímavou knihu a chcete se o ní podělit s ostatními? Sháníte tip na aktuální titul nebo můžete vy sami nějaký doporučit? V tom případě přijďte do zámku Vsetín na pravidelný Knižní bazárek. Knížky zde můžete vyměňovat, darovat nebo kupovat za velmi přijatelnou cenu. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením si sice nebudete moci pochutnat na tradiční fair-trade kávě nebo zabavit své ratolesti ve výtvarné dílně. Jako bonus si ale užijete prohlídku výstav v ceně akce.

Bazar knih.Zdroj: Deník/archiv

Evropská filmová inventura

KDY: v pátek 28. ledna od 17 hodin do soboty 29. ledna do 23.59 hodin

KDE: Kino Vatra Vsetín

Tradiční přehlídka nových evropských filmů představí filmovým fanouškům to nejlepší z dílen slavných evropských režisérů

Uherskohradišťsko

Animační neděle

KDY: v neděli 30. ledna od 14 hodin

KDE: kino v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: vstupné 200 Kč

Fanoušci animovaných filmů mohou proniknout do tohoto tajuplného světa. Znáte z televize Žížaláky nebo Chobotnice z II. patra? V průběhu dílny animace budete mít příležitost si vytvořit a rozpohybovat vlastní plastelínovou postavičku. Seznámíme se tedy s technikou plastelínové animace, vysvětlíme si základní principy animovaného filmu, vytvoříme si krátký příběh a rozpohybujeme vlastní vyrobené loutky.

Lenka Nová – Dopisy Tour

KDY: v pátek 28. ledna od 19 hodin

KDE: Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem. Pochází z Brna, kde začínala se zpěvem v místních rockových kapelách. Poté 12 let působila v kapele Laura a její tygři, s níž odehrála stovky koncertů a vydala několik alb. Od roku 2008 úzce spolupracuje s textařem Michalem Horáčkem. Natočila s ním alba Ohrožený druh, Český kalendář a v roce 2016 desku Čtyřicítka, kde je nejen interpretkou, ale také autorkou hudby. Od roku 2012 je na sólové dráze.

Michal Pášma: Krajina mých snů

KDY: do 28. února

KDE: Reduta v Uherském Hradišti



Michal Pášma je zlínský malíř, který svůj umělecký život dělí mezi výtvarné umění a profesí hudebníka. Stěžejní oblast výtvarného záběru, v níž se cítí nejlépe, je malba krajin a přírody. Nejedná se však o reálná místa, spíše jsou to krajiny - fantazie. Pestrá barevná škála z nich činí obrazy jako ze sna, kde nic neodpovídá realitě. Svůj prostor tak získává divákova fantazie.

Krajiny snů Michala Pášmy v Redutě.Zdroj: Miroslav Potyka