Divadelní představení pro děti: Lotrando a Zubejda

KDY: 20. prosince 2019 od 16 hodin

KDE: Kino Elektra v Luhačovicích

ZA KOLIK: Vstupné děti do 2 let bez místa zdarma, do 15 let 90 Kč, ostatní 130 Kč

Nově připravovaná muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda je pohádka přepsaná podle filmové předlohy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře do divadelního scénáře. Díky jejich podpoře můžete očekávat v pohádce známé krásné písně, které pohádku provází. Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo. Také pomoci dětem ukázat správný směr, jak býti dobrým a slušným člověkem. Pohádku sehrají herci z Divadelního studia Artuš Praha.

Pro děti od 3 do 12 let. Délka představení je 65 minut.

V Lukově sehrají žáci i dospěláci živý betlém

KDY: 20. prosince 2019 od 17 hodin

KDE: prostranství před obecním úřadem v Lukově

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Představení přiblíží dobu adventu se známými i méně známými zvyky. Těšit se můžete také na koledy, vánoční písničky a drobné scénky. Na akci zve Základní škola Lukov.

Vánoční koncert Drietomanky

KDY: 21. prosince 2019 od 16 hodin

KDE: kulturní dům ve Spytihněvi

ZA KOLIK: Vstupné 100 Kč



Máte rádi dechovou hudbu? Pak si nenechte ujít vánoční koncert dechové hudby Drietomanka. Předprodej vstupenek je v kanceláři obecního úřadu v úřední dny.

Kino Napajedla promítne Pat a Mat: Kutilské trampoty

KDY: 21. prosince 2019 od 14 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: Vstupné 110 Kč



Je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domácího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci", kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Doma to raději nezkoušejte!

Česko, 2019, délka je 62 minut. Animovaný / Rodinný. Režie: Marek Beneš. Scénář: Štěpán Gajdoš. Kamera: Jan Chvojka. Hudba: Zdeněk Zdeněk. Přístupné bez omezení.