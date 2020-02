Strážcové štol - kreativní dílna pro všechny

KDY: v sobotu 15. února od 10 hodin

KDE: 2. podlaží budovy 15 (14|15 baťův institut ve Zlíně)

ZA KOLIK: vstupné 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč

Pojďte se podívat do hornické štoly, kde objevíte malé strážce železné rudy. U horníků se těšili náležité úctě, a proto si je předcházeli. Jak? To se dozvíte na dílně, kde si tohoto mužíčka vyrobíte. Vhodné pro děti od 4 let.

Maškarní ples v Jasenné

KDY: v sobotu 15. února od 20 hodin

KDE: sokolovna Jasenná

ZA KOLIK: vstupné na místě je 100 Kč



SRPDŠ při Základní škole Jasenná vás srdečně zve na Maškarní ples na téma CIRKUS. Těšit se můžete na fotokoutek, bohatou tombolu i vyhlášení nejlepší masky. Chybět nebude točené pivo. Vstupné na místě je 80 korun. Občerstvení je samozřejmě zajištěno.

Březnice – Ples, neples

KDY: 15. února od 20 hodin

KDE: sokolovna v Březnici

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

SRPŠ Březnice zve na ples do sokolovny. Těšte se na bohatou tombolu s hlavní cenou – pobytem v termálech na Slovensku. Večerem provází a hraje DJ Petr Uhřík a kapela Reflexy. Vstupné 150 Kč. Výtěžek bude použit pro děti v MŠ a ZŠ Březnice.

Máte rádi škvarky či jelítka? Přijďte na Valašskou zabíjačku

KDY: v sobotu 15. února od 9 hodin

KDE: parkoviště za Obchodním domem Zlín

ZA KOLIK: vstupné zdarma





Máte rádi škvarky, klobásky, jelítka, prejt se zelím, zabíjačkovou polévku…? Pak si nenechejte ujít další Valašskou zabíjačku Bistrotéky Valachy v sobotu 15. února na parkovišti za Obchodním domem Zlín. Koná se od 9 do 14 hodin (nebo do vyprodání). Všemožné zabíjačkové speciality pro vás připraví osoba z nejpovolanějších – valašský řezník Luděk Matyščák z Velkých Karlovic, jenž v roce 2017 vyhrál soutěž o nejlepší klobásu na Karlovském gastrofestivalu a v dalších dvou ročnících obsadil třetí příčku. Ochutnat nejen jeho klobásy, ale i další pochoutky je zaručený gurmánský zážitek.

Těšit se můžete i na valašské frgály, bavorské vdolečky, kvasový chléb a bagety od pekařů z Bistrotéky Valachy, utopence a další produkty z čestru a z řeznictví Kudlov. Atmosféru zpříjemní harmonikář. Další a pro letošní zimu již poslední Valašská zabíjačka Bistrotéky Valachy se uskuteční 14. března.

9. Lukovský zimní víceboj

KDY: 15. února od 9.30 hodin

KDE: hrad Lukov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přijďte si zasoutěžit (všechny věkové generace) v netradičních disciplínách a pobavit se na hrad Lukov. Jste srdečně zváni organizátorem akce – Spolek přátel hradu Lukova. K zakoupení budou také materiály o hradě, teplé nápoje, klobásky a mnoho dalšího. Na hradě bude hořet táborový oheň, máte také možnost opečení špekáčků a klobásek.

PROGRAM: