Štramberský týden zdraví

Kdy: do 14. dubna

Kde: web města Štramberk

V letošním roce se uskuteční Štramberský týden zdraví, který bude zdarma a online přístupný přes odkaz na webových stránkách a facebooku města Štramberk. Nakonec jsou připraveny dokonce 4 tematické bloky a navrch Fit rodina a turistická procházka ve spolupráci se štramberským turistickým klubem. Do 10. dubna budou vysílány jednotlivé bloky a všechny budete moct zhlédnout až do středy 14. dubna, kdy proběhne také závěrečné ukončení celého týdne, včetně losování připravené soutěže.

Podařilo se poskládat program pestrý a zajímavý pro všechny věkové kategorie. Příspěvky připravili lékaři, fyzioterapeutky, odborníci ve svých profesích a máte se opravdu na co těšit. V rámci letošního online ročníku Štramberského týdne zdraví je připravena i soutěž pro všechny sledující. Pokud Vás něco v rámci připravovaného programu zaujme, budete se chtít na něco zeptat, ať už vystupujících nebo organizátorů, napadne Vás komentář či jen zašlete zpětnou vazbu, budete zařazeni do losování o tři krásné dárkové balíčky.

Příspěvky můžete zasílat na e-mail strambersky.den.zdravi@seznam.cz a to do 13. dubna do 18 hodin. Ve středu 14. dubna proběhne v rámci zakončení Štramberského týdne zdraví videolosování výherců. Pokud se soutěže zúčastníte, spolu s příspěvkem pošlete celé jméno a tel. číslo pro lepší komunikaci v případě výhry.

Ilustrační fotografieZdroj: archiv organizátorů

Zážitky z Portugalska

Kdy: čtvrtek 8. dubna od 17 hodin

Kde: on-line na Facebooku Europe District Kroměříž

On-line přednáška Vladimíra Dlaska, který se díky programu Erasmus+ mohl vydat na šestiměsíční studijní pobyt do Coimbry v Portugalsku a posléze na tříměsíční pracovní stáž na Velvyslanectví České republiky v Lisabonu. V rámci přednášky se s Vámi Vladimír podělí o mnoho zajímavých informací a zážitků z jeho času stráveného v Portugalsku a povypráví o turisticky zajímavých místech ze severu i jihu země, o mentalitě lidí a jejich způsobu života. Shrne rozdíly a podobnosti mezi Čechy a Portugalci a podělí se o své tipy, jak si nejlépe užít Portugalsko, nejen jako turista.

Návštěva PortugalskaZdroj: Knihovna Kroměřížska

Ateliér Bez Vedoucího a Anna Bochkova

Kdy: čtvrtek 8. dubna od 17 hodin

Kde: on-line na meet.jit.si

Otevřený call s umělkyní Annou Bochkovou a členy Ateliéru Bez Vedoucího. Call se zaměří na představení ruské umělkyně dlouhodobě žijící v Německu, její tvorby, ale i studentské tvorby.

Kyrgyzstán – V zemi nomádů a nebeských hor

Kdy: čtvrtek 8. dubna od 18 hodin

Kde: on-line na ZDE

Kyrgyzstán je země mnoha tváří. Je to pestrobarevná a rozmanitá mozaika, která se mění doslova každou chvíli před očima. Rozsáhlé stepi a polopouště kontrastují s jezery, a hlavně všudypřítomnými horami. Znatelně se změnily tváře lidí, které dávají najevo, že hranice Evropy jsou kdesi v nedohlednu. Jiné je i chování, způsob myšlení, jazyk, tradice a náboženství.

Proputujete část Kyrgyzského a Kungejského Alatau, navštívíte dvě největší jezera v zemi a cestu zakončíte v hlavním městě, kde nasajete atmosféru, vůně a chutě v rušném bazaru. Přijďte si poslechnout povídání o této zajímavé středoasijské zemi, ve které na sebe zajímavé situace a zážitky nenechají dlouho čekat.

Záznam přednášky bude k dispozici do 15. dubna. V závěru přímého přenosu bude možno klást dotazy prostřednictvím chatu. Vstupné je zdarma, nicméně pokud se vám prezentace bude líbit, můžete Zlínskou astronomickou společnost podpořit koupí online vstupenky a to na účet 255261990/0300, případně můžete k platbě použít QR kód, který naleznete na YouTube kanálu v pravém dolním rohu. Cena vstupenky je v tomto případě symbolických 50 korun.

Země nomádůZdroj: Amazon

Regionální a kulturní rozdíly mezi severní a jižní Čínou

Kdy: pátek 9. dubna od 15 hodin

Kde: on-line na Zoom

Studenti studující češtinu na Univerzitě Palackého pocházející z Číny si pro všechny zájemce o čínskou kulturu připravili zajímavou přednášku na téma Regionální a kulturní rozdíly mezi severní a jižní Čínou. Studenti budou mluvit česky a dozvíte se nejen o typických čínských městech na severu i jihu, ale i jazykových rozdílech, rozdílných stravovacích návycích a životních stylech. Pokud máte zájem o čínskou kulturu nebo byste se chtěli dozvědět něco nového o Číně, budeme mít příležitost 9. dubna od 15 hodin na Zoomu (meeting ID: 635 453 7575).

Ženy, které běhají s vlky a rozmlouvají s rostlinami

Kdy: pátek 9. dubna od 15 hodin

Ženy, které běhají s vlky a rozmlouvají je veřejné vysílání určené speciálně pro ženy a dívky. Bude se výtvarně věnovat tématům intuice a imaginace, spolupráce, vysílání a příjímání, léčení ženské duše. Lekce je inspirovaná sebezkušenostními semináři Soni Syřínkové - Smolkové a Renaty Valové Od Divošky ke Královně a knihou Clarissy Pinkoly Estés: Ženy, které běhaly s vlky. Na hodinu si prosím přichystejte kreslící potřeby, papíry A4 a A3, karimatku nebo si vytvořte relaxační prostor pro ležení v dosahu počítače, polštářek a deku. Pro odkaz stačí napsat na marketa.janeckova@zusopava.cz.

Konference Vzdělávání pro 21. století

Kdy: sobota 10. dubna od 9 hodin

Kde: on-line na ZDE

On-line konference je určená zejména pro rodiče a pedagogy a dozvíte se na ní především o systémech, přístupech a aspektech dnešní doby ve vzdělávání dětí.

Program: Téma Pozitivní dopady on-line výuky na formu vzdělávání – dobrá praxe ZŠ Střílky, Badatelsky orientovaná výuka, přednášku Centra vzdělávání UTB ve Zlíně, Rozhovor o potřebách nadaných dětí a vhodném přístupu k nim, Uplatnění absolventů ZŠ s Montessori programem a mnoho dalšího.

DIVADLO A HUDBA

Živé sólové loopování Filipa Najsera

Kdy: pátek 9. dubna od 18 hodin

Kde: on-line www.oko-opava.cz

Vyzbrojen různými hudebními nástroji i žánry míří multiinstrumentalista a hudební producent Filip Najser z opavského Artu až do Vašeho obýváku. Filip odehrál nespočet koncertů v klubech i na open-air festivalech v kapelách Totální Skrat či Naděje a mimo jiné i na turné s Michalem Hrůzou, na festivalu České hrady či ve vyprodaném Slezském divadle v Opavě. Jako hudební producent je pak podepsán například pod nahrávkami zpěvačky Lanie Khuc či kapel Kopyto nebo Reason to Wait.

Nyní se Filip vydává na sólovou dráhu a v pátek od 18 hodin odehraje svůj první set. A kdo neví, Looping je technika, kdy hudebník nahrává krátké zvukové stopy, které následně vrství přes sebe a vytváří tak skladbu.

Filip NajserZdroj: Klub Art

Leticia Moreno

Kdy: pátek 9. dubna od 19 hodin

Kde: on-line na www.jfo.cz

Milovníci klasické hudby si přijdou na své při poslechu nádherné Ravelovy suity Náhrobek Couperinův, ve které cituje jmenovaného barokního skladatele. Jiného barokního velikána, Vivaldiho, zase cituje Piazzola v proslulých Čtvero ročních dobách Buenos Aires, s nimiž se spolu se španělskou sólistkou Leticií Moreno přesuneme v rytmu tanga až do Jižní Ameriky!

A když už tu máme tango, nesmí chybět ani evropské tance. Rumunský dirigent Gabriel Bebeselea, pravidelný host Janáčkovy filharmonie Ostrava, proto koncert uvede Bartókovou klasikou ze své vlasti. Bližsší informace na www.jfo.cz.

Leticia MorenoZdroj: Archiv JFO

Slyšení

Kdy: pátek 9. dubna od 18.30

Kde: on-line na www.arenaostrava.cz

Umělecký šéf Arény Ivan Krejčí slaví půlkulatiny a vy můžete slavit s ním! Ke společné oslavě Aréna vybrala inscenaci, která mu před pěti lety vynesla pověstný vavřínový věnec neboli Cenu divadelní kritiky za Inscenaci roku. A nebylo to zdaleka jediné ocenění, které Slyšení Aréně a členům jejího uměleckého souboru vyneslo. Ceny divadelní kritiky 2015 vyneslo i našemu dramaturgovi Tomáši Vůjtkovi za Nejlepší poprvé uvedenou českou hru a Markovi Cisovskému za Mužský herecký výkon. Inscenace získala i hlavní cenu za nejlepší inscenaci na Festivalu divadel Moravy a Slezska, vyhrála anketu Divadelních novin o Inscenaci roku 2015 a velkou měrou přispěla k Ceně divadelní kritiky za Divadlo roku.

Obsahově strhující inscenace o Adolfu Eichmannovi, navenek slušném člověku, který si nikdy nepřiznal svou chybu, své zločiny. Pečlivě napsaná, precizně zrežírovaná, se silným akcentem na ironii a nadhled. Výborně všemi zahraná s excelentním Markem Cisovským v hlavní roli.

Dášeňka čili život štěněte

Kdy: neděle 11.dubna od 9 hodin

Kde: vstupenky ZDE

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko, a protože si lidé přáli mít psí holčičku, dali jí jméno Dášenka.

Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka objevíte nyní i na jevišti. On-line pohádka o malém nezbedném štěněti, plná hravosti, humoru, písniček i dojetí potěší diváky bez rozdílu věku. Pohádku budete moci sledovat v neděli kdykoli od 9 do 21 hodin.

Ronja, dcera loupežníka

Kdy: neděle 11. dubna od 17 hodin

Kde: on-line na www.dlo-ostrava.cz

Ronja a Birk jsou děti náčelníků dvou znepřátelených loupežnických rodů. Oni se však, i přes otcovské zákazy, kamarádit chtějí. Aby své přátelství obhájili, čeká je veliká zkouška. Musejí opustit domovy a naučit se žít v divokém lese plném nadpřirozených bytostí. Dokážou to, když budou držet při sobě. Pak snad i jejich paličatí tátové pochopí, že přátelství je jedna z nejcennějších věcí, jakou nám život nabízí.

VÝSTAVY

Na Jeseníky!

Kde: web Vlastivědného muzea v Šumperku

Vydejte se na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy.

Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky.

Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

Výstava s názvem Na Jeseníky!Zdroj: s dovolením Vlastivědného muzea v Šumperku

Výstava komiksů

Kdy: do 18. dubna

Kde: budova kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm

Výstava na vnějších plochách rožnovského kina představuje komiksy inspirující se příběhy legendárních Rychlých šípů. Tomáš Prokůpek připravil výběr z antologie komiksových poct Rychlým šípům, která vyšla v roce 2018 u příležitosti jejich 90. výročí. Nechybí autoři se vztahem k valašskému regionu. Kromě Tomáše Prokůpka pochází z Rožnova rovněž Jan Pomykač a z blízkého Valašského Meziříčí Jiří Palát a Michal Lamprecht. Výstava je plánována do neděle 18. dubna, v případě zahájení promítání kina bude z vitrín přesunuta do vestibulu.

Design z vaší kuchyně

Kdy: do 29. dubna

Kde: on-line ZDE

První virtuální výstava Design Kantýny ve spolupráci se Zlin Design Weekem je připravena pro všechny milovníky neotřelého designu. Na online výstavě Design z vaší kuchyně se můžete těšit na práce těch nejšikovnějších designérských pekařů a kuchařů z Design Kantýny, kteří se s vámi chtěli podělit o své kulinářské umění. Virtuální Kantýna je otevřena všem hladovým krkům a servíruje design po celé čtyři týdny. Tak se postav do řady, vem si tácek, podáváme design. Výstavu si můžeš vychutnat až do 29. dubna.

Berounští fotorici – sport

Kdy: do 28. června

Kde: Galerie Na Radnici v Rožnově pod Radhoštěm

Berounští fotorici je volné sdružení fotografů z Berouna a okolí, které vzniklo v roce 2001 okolo Jiřího Semráda. Za první členy se dají považovat Jiří Semrád a Jan Šroubek, k nim se posléze přidali Vít Vojtíšek a Vladimír Kasl. Ti také prvně spolu vystavili svá díla v Galerii U Radnice v Berouně v červnu 2002. Později se přidávali další milovníci fotografie nejen z Berounska. Dnes Berounští fotorici mají členy i z Prahy, Rožnova pod Radhoštěm, Ostrova u Karlových Varů a dalších míst. K jejím členům patří i taková legenda české fotografie, jako je František Dostál či ředitelka Czech Photo Veronika Souralová. Berounští fotorici mají dnes 22 aktivních členů, kteří se pravidelně každé dva měsíce scházejí na klubovém setkání.

První společnou výstavu měli Berounští fotorici v městské galerii v Berouně v Holandském domě v březnu 2004. Tato jarní výstava se již stala tradicí, a tak každý rok v tomto čase představují Berounští fotorici své fotografie na různých místech v Berouně a jeho okolí. Přestože se jedná o lidi různých profesí, zájmů a fotografického zaměření, zájem o fotografii je dostatečným spojujícím prvkem. Kromě každoroční společné výstavy se každý z fotografů zaměřuje na své individuální projekty a tak díla Berounských fotoriků byla vystavována na celé řadě výstav od Paříže, Bruselu, německého Goslaru, Archangelska v Rusku, Stěpanakertu v Náhorním Karabachu, Vinkovci v Chorvatsku, Prahy až po Loděnice, Hořovice, Křivoklát, Svitavy, Rožnov pod Radhoštěm, Želkovice, Truskavnu a další místa. Fotografie členů volného sdružení jsou také publikovány v nejrůznějších časopisech a knihách, jejich fotografie jsou využívány i k propagaci města Berouna a jeho okolí v publikacích vydávaných městem či pro výzdobu městských prostor. Rovněž někteří členové vydali své autorské knihy. Fotorici obdrželi řadu domácích i mezinárodních fotografických ocenění.

Zde Berounští fotorici představují své práce na téma sport. Na 77 fotografiích naleznete kolem 45 různých sportovních odvětví zachycených osobitým pohledem různých autorů. Celkem vystavuje 19 členů volného sdružení.

POBYT VENKU

Pomáháme pohybem

Kdy: do 18. dubna

Kde: více na www.oazlin.cz

Dubnová akce Pomáháme pohybem aneb 1. ročník Distančního sportování navazuje na březnovou výzvu – Pomáháme pohybem aneb Strava nejen pro puštíka. Chcete s námi nachodit další kilometry, které naši sponzoři opět promění ve sponzorský dar pro ZOO Zlín? Akce je určena úplně všem – studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti. Přidejte se i vy k benefičnímu závodu a zažijte tak super pocit nejen z pohybu, ale také z dosažení hlavního cíle, kterým jsou spokojená zvířátka.

Kampaň Pomáháme pohybem aneb Strava nejen pro puštíka spustila na pomoc zlínské zoo Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně. Zúčastnila se jí také studentka Veronika Čevelová.Zdroj: OA TB Zlín

MOJE KINO LIVE

Festival otrlého diváka: Mauzoleum

Kdy: čtvrtek 8. dubna od 20.30

Mohl to být hutný nadpřirozený horor ve stylu Lucia Fulciho či Daria Argenta, ale je to nechtěně mnohem zábavnější. Mauzoleum přináší mix satanistického slasheru a erotické telenovely s výrazně osmdesátkovým buketem, tlačenými hereckými výkony a kupou ambiciózních, i když viditelně laciných masek a efektů. Film byl restaurován ve spolupráci All Channel Films a American Genre Film Archive. Přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

MauzoleumZdroj: Moje kino Live

Palm Springs

Kdy: pátek 9. dubna od 20.30

Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti). Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany… Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

Cristin Milioti a Andy Samberg (Palm Springs)Zdroj: Hulu

Šarlatán

Kdy: sobota 10. dubna od 20.30

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým… Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

Z filmu ŠarlatánZdroj: Cinemart

Mistr

Kdy: neděle 11. dubna od 20.30

USA, začátek 50. let. Vojáci po návratu z fronty bojují se svými poválečnými traumaty a snaží se začlenit do běžného života. Jedním z nich je i Freddie Quell, který se marně pokouší notnými dávkami vlastnoručně namíchaného alkoholu ovládnout svoje běsy. S každým nervovým výbuchem se propadá stále níž a postupně se stává bezprizorním psancem. Shodou náhod se setkává s charismatickým Lancasterem Doddem, který je právě se svou oddanou ženou (Amy Adams) a skupinou svých věrných příznivců na cestě do New Yorku, kde hodlá světu představit své nové učení. Lancaster Dodd, svým okolím nazývaný Mistr, je Freddieho živelností fascinován a ujímá se jeho léčby podle vlastní teorie, která se má již brzy stát impozantní vírou. Mezi oběma muži vzniká velmi silné a neobyčejné pouto. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu ZDE.

Snímek MistrZdroj: Moje kino Live