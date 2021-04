Plánujete kam na túru v okolí Zlína? Zkuste Štákovy paseky, tip našeho čtenáře Milana Rábka. Výlet je nenáročný, vhodný pro rodiny s dětmi. Trasa je následující: zastávka MHD Burešov – Pod Štákovým vrškem – Přílucký rybník – Přílucká kaplička (vyhlídka) – myslivecká chata – Štákovy Paseky – Burešov (vyhlídka) – MHD.

Cestou budete odměněni krásnými výhledy do kraje na vyhlídkových místech nad Štákovými pasekami u Přílucké kapličky a na louce pod lesem nad Burešovem. Trasu a další fotografie najdete na webu Zlínského deníku v rubrice Čtenář reportér ZDE.

Galerie ve výlohách

Kdy: do 1. května

Kde: Zlín



Základní umělecká škola Morava spouští nový projekt „Galerie za výlohou". Partneři této neobvyklé výstavy jsou provozovatelé a majitelé restaurací a prodejen v centru Zlína. Cílem tohoto projektu je představit díla žáků vytvořených převážně za dobu distanční výuky. To, co dříve nebylo problémem, dnes problém je. Obvyklou výstavu nelze bohužel kvůli epidemiologické situaci uspořádat, a proto vznikla myšlenka veřejné výstavy nazvané „Galerie za výlohou". Od čtvrtka 8. dubna budou ve výlohách vybraných prodejen a restaurací v centru Zlína vystaveny díla žáků ZUŠ Morava. Více informací najdete ZDE.

Ape Food Tour - italské trhy ve Zlíně

Kdy: do 24. dubna, 9 - 20 hodin

Kde: náměstí Míru ve Zlíně

Za kolik: zdarma

Italské trhy Ape Food Tour jsou zpět. Návštěvníkům zprostředkovávají svět Itálie prostřednictvím typické italské gastronomie a přehlídky historických trojkolových vozů „Ape Piaggio 50". Na trhu se můžete seznámit s produkty italské gastronomie typické pro jednotlivé regiony Itálie, jako např. olivy, olivový olej, typické sýry a uzeniny pro jednotlivé regiony, těstoviny, nakládanou zeleninu v oleji a sladkosti typické pro Sicílii.

Trojkolé auto Ape Piaggio vzniklo v poválečném období a brzy se stalo symbolem italského designu po celém světě. Itálie je proslavená a oblíbená nejen díky Ape Piaggio, ale také díky gastronomii. Během akce Ape Food Tour se tyto dvě jedinečné oblasti spojí a představí se veřejnosti.

Italské trhy ve Zlíně.Zdroj: Informační centrum Zlín

KROMĚŘÍŽSKO

Kroměřížské farmářské trhy

Kdy: sobota 24. dubna od 9 do 13 hodin

Kde: Hanácké náměstí, Kroměříž

Přijďte nakoupit na letošní první Kroměřížské farmářské trhy v sobotu mezi 9. a 13. hodinou. Prodejci tentokrát přivezou oblíbený Cidre 99 a lahodný jablečný ocet z Roštína, vynikající donuty Lujza a svoje skvělé pečivo nabídne i Pekárna Třebětice. Na kávě si pochutnáte u Kroměřížské pražírny, Herbalena vás ohromí svými sirupy a marmeládami, pikantnosti najdete u Davídkova koření. Tu máš kytku připraví neotřelé kytice, kterými vyžehlíte nejeden průšvih, ten správný náboj přidá Chilli Holešov a to zdaleka není všechno. Poprvé se na trzích můžete zapojit i do rostlinné štafety. V případě, že máte nějaké pěstitelské přebytky, čili napěstované malé rostlinky, odnože, řízky, rostliny větší, menší, starší či přerostlé a chcete je poslat dále, přijďte s nimi. Naopak pokud zatoužíte po rostlince, kterou třeba ještě nemáte, prostě si ji odnesete. Kromě toho si můžeme vyměnit i pěstitelské zkušenosti.

Farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži.Zdroj: Deník/Lukáš Pařenica

Z Pavího dvora až do pohádkových zahrad Kroměříže

Kde: Kroměříž, detaily trasy dostupné ZDE

Kroměříž byla na konci minulého století vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Vydejte se ji poznat a prohlédnout anebo si jen znovu připomenout známá místa. Krátká, příjemná trasa je určená pro všechny děti, rodiče, seniory i pejsky. Lze libovolně zkrátit podle kondice každého člena výpravy a výlet je možno absolvovat s kočárkem i na kole. Možná nevíte, že Miloš Forman na zdejším zámku točil oscarový film Amadeus, Miloslav Šmídmajer pohádku Peklo s princeznou. Ve městě a Podzámecké zahradě byly také točeny scény Četnických humoresek.

V roce 2017 se na Kroměřížském zámku natáčel film Marie Terezie. Máte tedy jedinečnou možnost navštívit místa, kudy kráčela nejen historie, ale i slavní herci. Krátká trasa vás provede historickým centrem kolem zámku z jedné zahrady až do té druhé – slavnější. Úkoly na trase mohou plnit děti od 3 let, s tajenkou si poradí školáci.

Jaro v Květné zahradě v Kroměříži.Zdroj: Jitka Šefčíková

Květiny za sklem představují všechny barvy světa

Kdy: do 25. dubna

Kde: arkády holešovského zámku



Už počtvrté se v arkádách holešovského zámku změnilo „obsazení“ a galerie za sklem hostí další výstavu. "V současné době v ní kraluje výstava květin, které prošly rukama holešovských zahrádkářů. Suché vazby se střídají s pestrobarevnými jarními květy, avantgardními prvky a zajímavými propojeními floristiky s módním odvětvím. Aranžérské umění prostřednictvím svých soutěžních prací představují žáci, studenti a členky zahrádkářských spolků z Holešova i okolí. Výstava je vzhledem k životnosti květin krátkodobá, potrvá pouze do 25. dubna," láká do Holešova Hana Helsnerová.

Květiny za sklem.Zdroj: Jakub Omelka

VALAŠSKO

Vydejte se naučnou stezkou T. G. Masaryka

Kde: Valašské Meziříčí



Naučná stezka T. G. Masaryka vede z náměstí ve Valašském Meziříčí kolem zámku Žerotínů a pokračuje podél Rožnovské Bečvy k soutoku Bečev. Je možné odtud pokračovat po červené turistické značce přes obec Poličná do sedla pod Píškovou. Zde se napojí na žlutou značku a přes hřeben na Bražisky se kolem skalního útvaru Jarcovská kula a přes obec Jarcová vrací zpět do Valašského Meziříčí.

Zámek Žerotínů.Zdroj: Deník/archiv

SLOVÁCKO

Vydejte se za pramenem léčivé vody

Kde: Buchlovice

Příjemná procházka čeká na všechny, kteří se vydají kolem oblíbených lázní Leopoldov na potoce Smraďavka. Příjemná procházka čeká všechny, kteří se vydají kolem oblíbených lázní Leopoldov na potoce Smraďavka. Z historických památek zde můžete zhlédnout malý lovecký zámeček v barokním slohu, budovu lázní a kapli svatého kříže, která se nachází přímo nad pramenem léčivé sirovodíkové vody, podle níž získala Smraďavka své pojmenování.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

OLOMOUCKO

Selské a zahradnické trhy

Kdy: od pátku 23. dubna do neděle 25. dubna

Kde: Flora Olomouc

Selské trhy na olomoucké Floře odstartují tento pátek a poté se budou konat každých 14 dní v pátek od 11 do 17 hodin. Trhy nabídnou balkonové květiny, pečivo, mléčné výrobky, uzeniny a další dobroty od českých producentů. Místo Jarní výstavy Flora pak chystá výstaviště venkovní Zahradnické trhy. Na ty první se můžete těšit už v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Připraven bude široký sortiment zeleninových přísad, balkonových květin, bylinek, školkařských výpěstků a zahradnických pomůcek a potřeb. Letos se můžete těšit i na jednu novinku. Každý měsíc se trhy ponesou v duchu nějakého tématu. Duben bude věnovaný pečivu a květen hlávkovému salátu. Vstup na obě akce je zdarma.

Selské trhy za pavilonem A na olomouckém výstavišti FloraZdroj: Deník / Jiří Kopáč

Závod MČR Ecce Homo 2021 sledujte on-line z pohodlí domova

Kdy: víkend 24. a 25. dubna

Kde: on-line

Necelá stovka jezdců pojede o víkendu závod Mistrovství ČR Ecce Homo. Z moderních vozů jde například o Lukáše Vojáčka se Subaru Impreza WRX STi nebo o Jaroslava Práška s Chevronem B 21/23 ze skupiny historických vozů.

Závodit budou jezdci z několika zemí, nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie, Francie nebo Švýcarska. Z nejrychlejších českých jezdců se můžete těšit na Miloše Beneše (Osella FA30), českou legendu v závodech do vrchu. Ten se na startovní čáru postaví s číslem 1. Nebude chybět ani domácí Václav Janík (Norma M20FC), který má ve Šternberku velkou fanouškovskou základnu.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude držitel traťového rekordu na trati Ecce Homo a několikanásobný vítěz zdejší trati, jeden ze dvou největších rivalů, Ital Christian Merli.

O parádní podívanou nepřijdete, i když je závod vyhlášen bez diváků. Vše můžete sledovat on-line na facebooku ve skupině Ecce Homo Šternberk, dále na stránce AMK Ecce Homo Šternberk i na instagramu ecce_homo_sternberk. Stáhnout si můžete také aplikace Sportity, kde budou kompletní informace o tomto závodu. Pořadatelé žádají všechny fanoušky a diváky, aby nechodili k trati a sledovali dění okolo závodu z domu.

Ecce Homo ve ŠternberkuZdroj: Deník / Jan Pořízek

Opera Fidelio v podaní herců z Moravského divadla Olomouc

Kdy: sobota 24. dubna od 19.30

Kde: on-line



Po téměř třiceti letech se na olomoucké jeviště vrátí jediná dokončená opera Ludwiga van Beethovena Fidelio. Než se však hlediště znovu otevře veřejnosti, uvede Moravské divadlo tuto inscenaci na televizní obrazovce. Na příběh odvážné Leonory, která se pouští do boje se zlem, aby zachránila svého neprávem vězněného manžela Florestana, se můžete podívat v sobotu v 19.30 hodin na TV Noe.

Výstava Neomezení

Kdy: do 16. května

Šantovka výstavou Neomezení reaguje na aktuální situaci, kdy veškeré prostory jako muzea, kavárny, umělecké galerie, kde standardně výstavy uměleckých děl probíhají, jsou zavřené, zatímco prostory obchodního centra jsou pro realizaci výstav stále k dispozici. Akce má za cíl povzbudit kulturní život v Olomouci a nabízí umělcům možnost prezentace svých děl v této nelehké době.

Opava v Olomouci

Kdy: do 30. května

Kde: ulice Olomouce, mapa dostupná zde



Procházka výstavami XY je společný projekt olomouckých nezávislých galerií, která letos v Olomouci proběhne již po šesté. Událost se soustředí na propojení široké olomoucké veřejnosti s místními galeriemi a uměleckou scénou vybraného města. V minulosti byli prezentováni umělci z Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Zlína nebo Bratislavy. V letošním roce, kdy je nutné brát na zřetel bezpečnostní opatření, a kolektivní průvod tak nahradí individuální procházky po vlastní ose, město oživí umění spjaté s Opavou. Všechny výstavy budou instalovány ve veřejném prostoru Olomouce tak, aby je bylo možné navštívit i v omezených podmínkách (vitríny, výlohy obchodů, obrazovky, reklamní CLV plochy). Pro jednoduchou orientaci můžete využít přehlednou mapu všech galerií a výstavních míst a můžete si podle ní sestavit svou vlastní trasu procházky.

Od želvy a delfínů až do Botanické zahrady

Kde: Olomouc, trasa dostupná zde

Projděte se jedním z nejkrásnějších měst naší země a užijte si od všeho trošku. Na krátké trase si prohlédnete nejznámější památky – orloj, krásné kašny a kostely, ale také hradby, parky a botanickou zahradu. Procházku zvládne každý. Nemusíte chodit ani do kostelů ani do Prachárny a tajenku vyluštíte za pochodu. Vyprávění a doplňkové úkoly jsou pro děti od 3 let, s doplňovačkou budou muset pomoci starší sourozenci nebo rodiče.

PROSTĚJOVSKO

Ukliďme Česko - Ukliďme Hloučelu

Kdy: sobota 24. dubna od 8.30

Kde: individuální sraz U Abrahámka (Biokoridor Hloučela) - od 8.30-10.00, nebo od 8.30 - 9.00 u penzionu Stella (ulice Olomoucká), u hřbitova v Krasicích

Není vám lhostejné životní prostředí a okolí Hloučely, kam třeba chodíváte na pravidelné procházky? Pak se v sobotu dopoledne vydejte na individuální úklid břehů Hloučely - od ulice Kostelecké po ulici Tichou a také jižní části města. Rukavice a pytle si můžete vyzvednout během dopoledne od 8.30 na třech místech: Občerstvení U Abrahámka, u penzionu Stella (ulice Olomoucká) nebo u hřbitova v Krasicích. Nasbírané pytle pak necháte na určených místech a po ukončení akce budou svezeny. Akci spolupořádá Ekocentrum Iris ČSOP, Okrašlovací spolek města Prostějova a Statutární město Prostějov.

Ukliďme Česko - jarní úklid v Biokoridoru Hloučela 6.4. 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Ptačí stezkou

Kdy: do konce května

Kde: Určice



Interaktivní stezka pro velké i malé milovníky přírody povede po nové polní cestě na Hájovém k lipám a podél lesa k myslivecké chatě v Určicích. Na stromech jsou umístěny obrázky ptáčků, které najdeme v naší přírodě. Chceš se dozvědět, jak ptáček zpívá nebo kde žije? Stačí ti chytrý telefon nebo tablet se čtečkou QR kódů. Pomocí čtečky si poslechni, jak ptáček zpívá nebo čím se živí. Kód umístěný přímo na obrázku ti ukáže, jaký mají ptáčci hlas. Kód umístěný po slovem informace ti otevře stránky se zajímavostmi ze života konkrétního ptáčka. Čtečku QR kódů si můžeš stáhnout prostřednictvím Google Play ve svém chytrém zařízení, stačí do okénka s lupou zadat QR KÓD, nainstalovat a můžeš objevovat svět ptactva.

Červenka obecná.Zdroj: Dana Křenková

Ukliďme Určice

Kdy: Od pátku 23. dubna do pátku 7. května

Kde: Určice

Současná epidemiologická situace nepřeje pořádání akcí. Proto pořádá obecní úřad v Určicích akci Ukliďme Česko - Ukliďme Určice, trochu netradičně po dobu čtrnácti dnů tak, aby se účastníci nepotkávali na trasách. Úklid bude zahájen v pátek 23. dubna a potrvá do 7. května. Cílem je opět uklidit obec a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. V obecní knihovně si můžete vyzvednout pytle na odpadky a rukavice. Další informace naleznete na webových stránkách obce

PŘEROVSKO A HRANICKO

Galerie v ulicích města

Kde: Hranice

Pouliční výstava na výlepových plochách ve městě. Na třech výlepových plochách na Masarykově náměstí jsou k vidění fotografie Venduly Peterkové ze spolku Prožij Česko, který má sídlo v Hustopečích nad Bečvou. Na dalších jedenácti výlepových plochách rozmístěných po městě přichází hranické muzeum s výstavou Hranice v proměnách času. Některé z fotografií zapůjčil historik Jiří Nebeský, některé sběratel a hranický patriot Milan Králik. Některé z fotografií ještě nikdy nebyly publikované.

Výlepové plochy v Hranicích ožily. Zdroj: Kateřina Macháňová, MKZ Hranice

Zábavně poučný kvíz nejen ke Dni země

Kde: v jarním arboretu Střední lesnické školy Hranice

Kdy: do neděle 25. dubna v otevírací době arboreta od 10 do 17 hodin

Začátek trasy je u hlavního vchodu (naproti nádraží). Pokud se zapojíte do slosování, odpovědi s tajenkou čekáme do středy 28. dubna do 10 hodin. Slosování o drobné ceny proběhne v 10.30 hodin. Více informací na www.slshranice.cz, Facebooku a instagramu školy.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Kolem začarované Bílé Opavy

Kde: z Karlovy Studánka, trasa dostupná zde

Výlet je určen spíše pro starší děti a zdatnější turisty. Naučná stezka Bílá Opava totiž prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy, která je právem označována jako nejkrásnější horská bystřina Jeseníků. Pokud ovšem výlet zvládnete, odmění vás pohádkovým pohledem na několik vodopádů, četné kaskády a peřeje, skalní útvary a romantická zákoutí smrkového pralesa. A pokud vám budou na výletu chybět výhledy, pak si vyrazte na Petrovy kameny. Doplňovačka a doplňkové úkoly budou spíše okrajovou záležitostí vzhledem k obtížnosti terénu.

Stanoviště Horské služby u chaty Ovčárna v JeseníkáchZdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Jízdní kola v čase

Kdy: do 30. dubna

Kde: Postřelmov

Výstava sběratele Jana Hlavatého vás okouzlí slavnou érou velocipédů a bicyklů ve výloze minigalerie Na Verandě. Seznámíte se s vývojem cyklistiky od roku 1835 až do roku 1937. Výstava je vzhledem k delším dnům nejlépe viditelná ráno od 8 do 10 hodin a osvětlená po setmění od 17 do 20 hodin. Spatřit ji můžete až do 30. dubna.

Na Jeseníky!

Kde: dostupné on-line zde

Vydejte se s námi na cestu za historií turistiky v Jeseníkách od jejích počátků do roku 1945. Poznáte tak první průkopníky turismu v Jeseníkách, rozmach turistického ruchu ve 2. polovině 19. století a jeho vliv na podobu krajiny Jeseníků nebo se seznámíte s dobrými dušemi hor, které se na horských chatách neúnavně staraly o unavené poutníky. Putování se v tehdejších dobách neobešlo bez mapy a obvykle ani kapesního průvodce. Právě vydávání těchto tiskovin je věnována část výstavy. Po jejím zhlédnutí tak budete třeba vědět, kdo a kdy zhotovil první turistickou mapu Jeseníků nebo kdo byli autoři oblíbených a opakovaně vydávaných průvodců. A některé z popisovaných nezbytných společníků turistových si také budete moci prohlédnout – společně s dalšími doklady vývoje turistiky. Zatím můžete tuto výstavu vidět jen on-line, ale snad již brzy budete moci podniknout výpravu k nám do muzea a vše si prohlédnout v pěkném prostředí Rytířského sálu Šumperského muzea.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora

Kdy: do 25. dubna

Kde: nádvoří hradu Štramberk

Putovní výstava Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora představuje vítězné fotografie návštěvníků Beskyd. Momentky, příběhy, postřehy, tipy ze zajímavých míst a výletů mají poukázat i na jiná zajímavá místa v Beskydech, než je Lysá hora a podpořit aktivní trávení volného času. Část výstavy je umístěna na dolním nádvoří hradu Štramberk a bude k vidění do neděle 25. dubna.

Frenštát pod Radhoštěm a okolí v pátek 19. března 2021 ráno, v pozadí Beskydy.Zdroj: Jiří Baran

KINO ON-LINE

Corpus Christi| Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 22. dubna od 20.30 hodin

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu? Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde

Film Corpus ChristiZdroj: Zdroj: z webu mojekinolive.cz

Až vyjde měsíc | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 23. dubna od 20.30



Příběh roztomile svérázné komedie Až vyjde měsíc se odehrává v 60. letech 20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let. Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si, že o světě dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného městečka vzhůru nohama. Pod vedením místního šerifa zahajují obyvatelé rozsáhlé pátrání po dvojici malých uprchlíků. Kromě rodičů mladé dívky, se po jejich stopách vydávají i místní skautský vedoucí s celým oddílem nadšených skautů, sociální pracovnice a další výstřední dobrovolníci. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde

Šarlatán | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 24. dubna od 20.30

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde

Film ŠarlatánZdroj: Zdroj: z webu mojekinolive.cz

Westwood: Punk, Icon, Activist | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 25. dubna od 20.30



Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem a manažerem skupiny Sex Pistols Malcolmem McLarenem stála u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwoodová už 40 let britskou módu a stojí za celou řadou těch nejvýraznějších modelů naší doby. Film mísí archivní záběry, překrásně rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory s fascinující sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové. Provede nás tak jejím životem od doby, kdy vyrůstala v poválečném Derbyshiru, až na přehlídková mola v Paříži a Miláně. Tato důvěrná a pronikavá pocta jedné z největších ikon naší doby sleduje Westwoodovou a boj o záchranu integrity její značky, jejích zásad a jejího odkazu v byznysu poháněném konzumem, ziskem a globální expanzí. Odkaz a přístupové údaje ke streamu projekce jsou uvedeny na PDF vstupence, kterou najdete v příloze emailu po dokončení nákupu zde