Vánoční benefiční koncert na podporu Dne pro Zuzanku

KDY: v neděli 15. prosince od 16 hodin

KDE: Kongresové centrum ve Zlíně

ZA KOLIK: Vstupné 125 Kč

Na vánočním benefičním koncertu na podporu Dne pro Zuzanku vystoupí Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy v Kroměříži pod vedením sbormistra Jiřího Jablunky. Přijďte si s celou rodinou vychutnat nádhernou atmosféru tohoto koncertu v podání talentovaných dívek a naladit se do vánoční atmosféry. Zároveň tím přispět na dobrou věc – pomoci nemocným dětem. Tato charitativní akce je pořádána na podporu Dne pro Zuzanku a celý výtěžek z prodeje lístků bude věnován na Dětskou onkologii.

Závody dětí na jezdítkách v Galaxii ve Zlíně

KDY: v sobotu 14. prosince od 15 hodin

KDE: Zábavní park Galaxie ve Zlíně



Zábavní park Galaxie připravil pro děti v různých věkových kategoriích závody na všech možných jezdítkách.

Výstava panenek v háčkovaných šatech

KDY: 14. a 15. prosince 9–16 hodin

KDE: sál obecního domu v Březnici

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přijďte se podívat na výstavu panenek v historických háčkovaných šatech a současně na výstavu plstěných psů a koček. Vstupné je dobrovolné – výtěžek bude věnován SRPŠ Březnice. Součástí bude i výstava obrazů březnické rodačky, akademické malířky Marie Vořechové – Vejvodové, od jejíhož narození si připomínáme právě teď před Vánocemi kulatých 130 let.

Oblíbené taneční odpoledne z cyklu Naše muzika – Svárovanka

KDY: v neděli 15. prosince od 14 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: Vstupné 130 korun



Krojovaná dechová hudba SVÁROVANKA pochází ze srdce Moravského Slovácka, Strážnice. Její kořeny sahají do roku 1986, kdy z absolventů LŠU vzniká mládežnická dechová hudba, později nazvaná dle známé vinařské trati Strážnicka – „Svárové“. SVÁROVANKA hraje repertoár moravských i českých skladatelů, ale může se pochlubit i autory z vlastních řad.

Adventní jarmark v Březnici

KDY: v sobotu 14. prosince od 10 do 13 hodin

KDE: na parkovišti nad kostelem v Březnici

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Těšte se na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Březnice, stánky s vánoční tématikou, hudební vystoupení dechového tělesa, prodej zabijačkových dobrot, kyselice, bramboráky, langoše, palačinky, kávu, čaj, svařák, punč…

Burza drobného zvířectva a okrasného ptactva

KDY: v neděli 15. prosince od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Floria v Kroměříži

ZA KOLIK: Vstupné 40 Kč, děti do 10 let zdarma, držitelé ZTP a ZTP/P zdarma



K vidění i koupi budou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci a mnoho dalšího. Samozřejmostí je také široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele.