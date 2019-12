Vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák ve Zlíně

KDY: 28. prosince 2019 od 16 hodin

KDE: kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč

Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín srdečně zve na Vánoční koncert v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Skladby:

Felix Mendelssohn Bartholdy - Žalm 42

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

Účinkují:

Denisa Míčová - soprán

Kateřina Oškerová - alt

Pavel Valenta - tenor

Martin Šujan - bas

spojené smíšené sbory Dvořák Zlín a SONET Vsetín

Symfonický orchestr Collegium Musicum

Dirigent: Josef Surovík

Vstupenky budou v prodeji na místě před koncertem.

Vánoční koncert ve Štípě

KDY: 29. prosince od 16 hodin

KDE: Poutní kostel Narození Panny Marie ve Štípě

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



Římskokatolická farnost Štípa Vás srdečně zve na vánoční koncert „V Betlémě se svítí". V pořadu vystoupí cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, která si k účinkování přizvala Dětský valašský soubor Malá Rusava, Dívčí pěvecký sbor Jaderničky a zpěváky z Valašského souboru písní a tanců Rusava. Během koncertu zazní koledy a vánoční písně, které k Valašsku neodmyslitelně patří. Vypravují o narození Božího syna, ale také o dávném způsobu života v našem kraji. Vždyť právě pastýřům anděl oznámil radostnou novinu… Prodej vstupenek bude na místě.

Pat a Mat: Kutilské trampoty

KDY: 29. prosince od 14.30 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: vstupné 110 Kč



A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domácího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci", kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Doma to raději nezkoušejte!

Animovaný / Rodinný. Režie: Marek Beneš. Scénář: Štěpán Gajdoš. Kamera: Jan Chvojka. Hudba: Zdeněk Zdeněk. Přístupné bez omezení.

BOEING BOEING aneb Tři letušky v Paříži - silvestrovské divadlo v Otrokovicích

KDY: 29. prosince od 19 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné podle místa 420, 390, 360 Kč



Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají… Alexander je úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie nic neříká. Svůj milostný život koordinuje s letovým řádem, který se zdá býti dokonalý. Vše se ale změní příchodem kamaráda ze školy – i perfektní navigační systém začíná mít trhliny. Kolotoč bláznivých situací se právě roztáčí… Hrají: Miroslav Šimůnek, Vojta Efler, Hana Gregorová, Barbora Mottlová, Irena Máchová, Eva Dohnalová. Režie: Hana Gregorová.