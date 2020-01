Užijte si kreativní dílny

KDY: 4. ledna 2020 od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin

KDE: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč

Pro ty, kdo hledají zajímavý způsob, jak strávit s dětmi sobotu 4. ledna, může být řešením návštěva muzea. V krátkodobých výstavách Czech Made Western a Život ve věčné tmě připravilo oddělení muzejní pedagogiky pestrý program plný tvoření, poznávání a zábavy. Program s názvem Z jeskyní Evropy na Divoký západ provede účastníky časem i prostorem. Dozvědí se, jak se od pravěku do současnosti měnil vztah lidí ke koním a skotu, jak se z koně – služebníka stal kůň – společník člověka. Pokusíme se napodobit umění z pravěkých jeskyní nebo cejchování a kutí koní. Za zkoušku bude jistě stát pletení indiánských náramků nebo výroba vlastního papírového koníka. Hod lasem na krávu nebo projetí překážkové dráhy mohou být dalším z lákadel.

Tříkrálový festival 2020

KDY: v sobotu 4. ledna od 9 do 13 hodin

KDE: před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Tříkrálový festival, doprovodný program Tříkrálové sbírky ve Zlíně, opět roztančí největší zlínské sídliště. Na pódiu vystoupí B.P.T. ZLÍN, Cestující hudba, DoGa UH a dětský folklorní soubor Trnečka. Kromě nákupu farmářských zabíjačkových výrobků a teplých nápojů budete moci ochutnat i Tříkrálovou zabíjačkovou polévku, kterou i letos budou nalévat zlínské osobnosti z různých oborů činnosti. Ti, kteří mají možnost, mohou za ni vložit finanční příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky.

Kino Napajedla promítne Pat a Mat: Kutilské trampoty

KDY: 4. ledna 2020 od 15.30 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: vstupné 80 Kč



A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domácího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci", kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení. Doma to raději nezkoušejte! Česko, 2019, délka je 62 minut. Animovaný / Rodinný. Režie: Marek Beneš. Scénář: Štěpán Gajdoš. Kamera: Jan Chvojka. Hudba: Zdeněk Zdeněk. Přístupné bez omezení.