Přijďte si užít jarmark na hradě Malenovice

KDY: 7. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Hrad Malenovice

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Kde jinde si udělat tu pravou vánoční náladu, než na hradě Malenovice? Každoroční vánoční „jarmáček“ se tu koná už tuto sobotu 7. prosince. Hrad otevře svou bránu návštěvníkům v 10 hodin a otevřená bude až do 16 hodin.

Prodejní stánky s rukodělnými drobnostmi zaplní nejen zbrojnici, ale letos netradičně i některé místnosti hradu. Ve sklepeních totiž zůstávají i nadále vystaveny sochy a plastiky Otilie Demelové Šuterové.

Vystaven bude i řezbovaný betlém ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy a na hradě bude také příležitost koupit sobě i blízkým pod stromeček některou z muzejních publikací, z nichž mnohé jsou nyní za velmi zajímavé ceny. Pak už chybí jen horký punč nebo káva před hradem a nějaký ten sníh – a Vánoce mohou začít. Všichni jsou srdečně zváni, vstup je zdarma.









Koncert kapely Mirečkovi Sekerášé

KDY: 7. prosince 2019 od 20 hodin

KDE: kavárna 15kafe - kavárna se nachází v 15. budově - 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: Vstupné 100 Kč



Předvánoční koncert nezávislé pouliční náhodné ethnobeatové kapely převážně ze Zlína.

Adventní koncert duchovní hudby

KDY: 7. prosince 2019 od 17 hodin

KDE: kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Adventní koncert "poděkování" je pořádán od roku 2007. Hudbou v úvodu adventu chce zlínská Charita široké veřejnosti připomenout, že nastalý čas je dobou klidu, rozjímání a dobročinnosti, dobou radostného očekávání a duchovní přípravy na Vánoce. A také ohlédnutím se za končícím rokem a časem vyslovit poděkování. A to nejen dárcům a příznivcům, ale především zaměstnancům, dobrovolníkům a ostatním spolupracovníkům. Přijďte se tedy zaposlouchat do krásné hudby, zklidnit svoji mysl, zastavit se.

Užijte si Africké trhy

KDY: 8. prosince 2019 od 10 do 16 hodin

KDE: kavárna 15kafe - kavárna se nachází v 15. budově - 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně

ZA KOLIK: Vstupné zdarma





Do Zlína opět míří virunga – tentokrát s ještě širším sortimentem. Kromě ovoce z Afriky vám teď přiveze ty nejlepší kousky i z Asie.

Na co se můžete těšit?

čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas

svěží ovoce z Asie, jako je voňavá papája, exotické hadí ovoce nebo nádherně barevné dračí ovoce

sušené ovoce - co takhle dát si boží sušené mango nebo papáju

dálkami vonící koření ze Zanzibaru

extra kvalitní čokoládu, kávu a dokonce čerstvé kakaové boby

Na Hobby burze pořídíte hračky či obaly od žvýkaček

KDY: 8. prosince 2019 od 8 do 13 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: Vstupné 30 Kč, děti do 6 let zdarma



Akce je zaměřena na setkání sběratelů všech oborů. Nebudou zde chybět mince, papírová platidla, pohlednice, poštovní známky, starožitnosti, hračky, minerály, zápalkové etikety, fotografie, LP desky, pivní tácky, kuriozity a mnoho dalšího. Abecedně shrnuto – na své si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů.

Vánoční koncert dětem. Přijede i Petr Rychlý

KDY: 7. prosince 2019 od 19 hodin

KDE: Městský dům kultury Luhačovice - sál Rondo

ZA KOLIK: Vstupné 450 Kč



Korunka Luhačovice ve spolupráci s řetězcem lázeňských hotelů ROYAL SPA pořádají v sobotu dne 7. prosince 2019 v kulturním domě Elektra v Luhačovicích Vánoční koncert dětem. Učinkují Petr Rychlý, Jitka BOHO, Vašo Patejdl, Dáša Zázvúrková , Matyáš Hložek a skupina The Silver Spoons.

Výtěžek z večera poputuje seniorům, handicapovaným dětem nebo sociálně slabším rodinám ze Zlínského kraje.