Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Hudební festival Wifič ven! | Foto: Deník/Jan Karásek

ZLÍNSKO

Latino Party

KDY: 2. září od 20 hodin

KDE: Zlínský zámek

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Nádvoří zlínského zámku rozvlní rytmy salsy, reggaetonu, bachaty, merrengue, samby a nebude chybět ani kolumbijská cumbia. Latino open air party proběhne za každého počasí.

Latino partyZdroj: Deník/Vilém Maruš

PokéTour

KDY: 2. září od 10 hodin

KDE: Zlaté Jablko Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sraz fanoušků Pokémonů, na kterém si mohou měnit karty, soutěžit nebo hrát hry.

Sraz sběratelů karet Pokémonů.Zdroj: Deník/Daniela Řečínská

Roztančený parket

KDY: 2. září od 18 hodin

KDE: Park Komenského Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tancovat se bude v parku ze zadní části budovy Zlínského klubu 204 (bývalá knihovna). Zájemci si mohou vyzkoušet lekce tance pod vedením lektorů zlínských tanečních škol.

Dny Slovenské Kultury

KDY: 31. srpna – 2. září

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: Do lázeňského města dorazí už pojedenácté Dny slovenské kultury. Festival, který přinese bohatý program koncertů, divadla či filmových projekcí našich východních sousedů. V programu se představí například folklórní soubor Slovácký krúžek a Skaličané v Bratislavě, multižánrová kapela Huncúti, herec Martin Huba v divadelním představení Kontrabas a také loutkoherci s tradičním loutkovým divadlem „Loutky a bábky na kolonádě“.

Dny slovenské kultury v LuhačovicíchZdroj: archiv Lázně Luhačovice a. s.

Putování po starých sušírnách ovoce

KDY: 2. září od 10 hodin

KDE: Vlachovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obec Vlachovice s největším počtem funkčních sušíren ovoce v celé střední Evropě opět připravila jedinečné putování po roubených sušírnách, z nichž některé jsou i dvě století staré. Návštěvníci by neměli vynechat ani Bednářství Fryzelka se svou takřka stoletou rodinnou tradicí, ojedinělého řemesla, o kterém se dozví v muzeu bednářského rodu Fryzelkú.

Zajímavá prohlídka je připravena v bio Farmě Vrbětice, která se specializuje na chov masného skotu plemene aberdeen angus a ovcí plemena romney marsh, které jsou po celý rok chována na pastvinách pod širým nebem. Exkluzivitou farmy je profesionální praní potní ovčí vlny jehož ukázka bude k vidění.

Putování po sušírnách ve VlachovicíchZdroj: Jakub Viktora

SLOVÁCKO

Festival Wifič

Kdy: pátek 1. září od 15 hodin a sobota 2. září od 10 hodin

Kde: Areál Egoé Bílovice 519

Za kolik: Na každý den v předprodeji 450 Kč, na místě 600 Kč. Na oba dny v předprodeji 690 Kč, na místě 800 Kč.

Proč přijít: V programu najdete koncerty skupin Vltava, Para, Korben Dallas, Bert&Friends nebo Vladimira 518. Do dramaturgie hudební části totiž promlouvá jedno velké bílovické specifikum – řešíme i to, jak zajímaví lidé to jsou, když sejdou z podia. K Lucii Výborné si tak na rozhovor přisedne Vladimir 518, který je mimo jiné spoluautorem knih o architektuře a subkulturách, doplní je režisér Jan Hřebejk, zpravodaj ČT na Ukrajině Andreas Papadopulos a další. Čas bude i na povídání o historii s aktéry podcastu Přepište dějiny profesorem Michalem Stehlíkem a Martinem Gromanen. A když vznikne prostor, můžete na kus řeči sednout s baskytaristou kapely Korben Dallas Lukášem Filou.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. WiFičZdroj: archiv pořadatele

Výstava TRUN v Galerii Joži Uprky

Kdy: sobota 2. září od 15 hodin

Kde: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vernisáž unikátní výstavy uměleckých zvětšenin fotografií srbských krojů - TRUN od předního srbského fotografa Pavla Surového, slovenského původu. Výstavu, která měla velký úspěch v Paříži, Mariboru a v jiných místech uvede autor exponátů. Součástí vernisáže bude hudební vystoupení cimbálové muziky Višňa.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. Výstava TRUNZdroj: archiv pořadatele

Koncert Naty Harychové

Kdy: sobota 2. září od 19 hodin

Kde: Kulturní dům Květná ve Strání

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Nadějná rocková hvězda a inspirativní dívka. Lásku k rockové hudbě měla odmalička. Z hudební sféry v Česku nemůže uvést nikoho, kdo by ji nejvíc inspiroval, protože má pocit, že hudbu, kterou dělá, tady právě chybí. Snaží se vyplnit díru na trhu, která tady podle ní je.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. Naty HarycchováZdroj: archiv pořadatele

Koncert kapely Futurum na Míru

Kdy: sobota 2. září od 20.30 hodin

Kde: klub Mír Uherské Hradiště

Za kolik: 350 Kč - lze zakoupit pouze v Uherském Hradišti v Kafe uprostřed v Prostřední ulici a v klubu Mír nebo přímo na místě v den koncertu od 19.00

Proč přijít: Futurum založili v roce 1983 dva spoluhráči z brněnské skupiny Progres 2, kytarista Miloš Morávek a klávesista Roman Dragoun. Letos tedy kapela slaví 40 let od svého založení. Lídrem kapely je klávesista a zpěvák Roman Dragoun.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. FuturumZdroj: archiv pořadatele

Když Sever válčil s Jihem aneb americká občanská válka v Uherském Brodě

Kdy: sobota 2. září od 10 hodin tábor, od 15 hodin bitva

Kde: Louka nad Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: První zářijový víkend se v Uherském Brodě na louce za muzeem sejdou armády jižanských plantážníků a seveřanských průmyslníků, aby předvedli bitvu z doby americké občanské války. Po celý den bude pro veřejnost otevřen historický tábor, návštěvníci mohou zažít výcvik nováčků, poslat pohlednici z fronty a spoustu dalšího.

Po bitvě bude slavnostní nástup a povýšení důstojníka v poli.

Bitvě bude předcházet odborná přednáška o roli Čechů v americké občanské válce a hudební večer ve stylu old-time music.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 1. – 2. září. Bitva v Uherském BroděZdroj: archiv pořadatele

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum Bojkovska Bojkovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska potrvá od 30. června do 31. prosince 2023Zdroj: se svolením Muzea Bojkovska

Výstava Na březích Nilu

Kdy: Do 1. října

Kde: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

Za kolik: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

Proč přijít: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Víkendové Tipy Slováckého deníkuZdroj: archiv pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Auto moto blešák a hobby setkání sběratelů

KDY: neděle 3. září od 8 do 15 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Neděle 3. září bude patřit na Výstavišti v Kroměříži všem nadšencům Auto moto a krásných nablýskaných veteránů. Opět bude k mání vše, co se týká motorismu – náhradní díly, součástky, komponenty na zemědělskou techniku, ale i starožitnosti či vojenské a hasičské sběratelské předměty. Součástí akce bude klasicky i "HOBBY sběratelská akce", která má na kroměřížsku letitou tradici. Hobby akce je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Nebudou tak chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile a mnoho dalšího.

Auto moto blešák a setkání sběratelů na Výstavišti Kroměříž, 4. září 2022.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

760 slavíme všichni

KDY: sobota 2. září od 14 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vrchol oslav 760 let města Kroměříže je v plánu v sobotu 2. září na Velkém náměstí. Během kulturně nabitého odpoledne se představí kapely AG Flek, Paci Pac, Robbie Williams Revival Brno a večer zakončí písničkář Xindl X. Pořadatelé slibují také nabitý doprovodný program včetně například balonkového happeningu, atrakcí pro děti a bohatého občerstvení.

Kroměříž čekají oslavy výročí 760 let města.Zdroj: Město Kroměříž

Ahoj léto!

KDY: sobota 2. září od 9:30

KDE: parkoviště Spáčilova/přístaviště, Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce určená pro rodiny s dětmi a pro všechny, kteří se přijdou rádi rozloučit s prázdninami u vody. Program bude pro návštěvníky připraven v areálu parkoviště na Spáčilce v Kroměříži, kde nebude chybět občerstvení, tematický fotokoutek v námořnickém stylu a atrakce pro děti zdarma - k dispozici bude pro nejmenší návštěvníky skákací hrad a malý řetízkový kolotoč.

Odpoledne pak čeká návštěvníky od 13 do 15 hodin vystoupení hudebního souboru Musical Fever.

Po celou dobu trvání akce je možno zdarma v přístavišti Kroměřížské plavební využít projížďky na lodi.

Kroměříž čekají oslavy výročí 760 let města, součástí bude i akce Ahoj léto! v areálu přístaviště.Zdroj: se svolením pořadatele

Hanácké léto na kolejích

KDY: sobota 2. září od 9 do 17 hodin

KDE: Železniční stanice Kroměříž

ZA KOLIK: základní jízdné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Letos naposledy vyrazí v sobotu 2. září výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropyní, aby zakončily letošní sezonu Hanáckého léta na kolejích. Vlaky budou vedeny historickými motorovými vozy řady M131.1 "Hurvínek", M262.1 "Kredenc" nebo M286.1 "Krokodýl" a v případě dobrého počasí rovněž i vyhlídkovým vozem řady Bgdta. Otevřeno navíc bude také železniční muzeum v Kroměříži.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno! v Muzeu KroměřížskaZdroj: se svolením Muzea Kroměřížska

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

Zdroj: Muzeum Kroměřížka/ Deník / Jakub Omelka

VALAŠSKO

Ukončení prázdnin na Kapce

KDY: 2. září 2023 11:30 - 22:00

KDE: Kapka resort

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Připravili jsme pro vás den plný radosti a vzrušení, který spojí všechny prvky zábavy pro celou rodinu. Přijďte s námi strávit den plný radosti a pohody.

Těšit se můžete na Kamilu Polonyovou s kapelou, Kouzelníky Lukáš & Pavel Šeklin, dětské soutěže, příjezd IZS, Letní kino: Super Mario Bros. ve filmu, disco na ledě, Lujza Donuterie i skákací hrad

Rožnovské ohňování

KDY: 2. září 2023 19:00 - 22:00

KDE: areál Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: 10. ročník přehlídky ohňových skupin.

Rožnovské ohňováníZdroj: archiv pořadatele

Zašovské slavnosti a gastrofestival LoveFood

KDY: první sobotu v září, 2. 9.

KDE: Zašovská náves

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Prostě pohodový den s rodinou a přáteli. Kapely střídající se na podiu, náves plná dobrot od šesti šéfkuchařů vyhlášených restaurací, dezertů, kávy, piva a vína, programu pro děti a řemeslných stánků.

LoveFOOD – gastro část

Degustační menu jednotlivých kuchařů bude připraveno již od 11 hodin tak, abyste si mohli užít slavnostní sobotní oběd. A kdo Vám bude vařit a péct? Rožnovské pivní lázně, Shams bistro, Zebra, Jannie's co?fee house, Fresca restaurant, Grillfood, LUJZA coffee & wine. Nováčkem bude kuchyně z novojičínského restaurantu Graphic. I místní iCafé chystá dezerty, zmrzlinu a bude se starat o pitný režim. Určitě si vyberete z pestré a kvalitní nabídky. Po kladných ohlasech z minulých let Vám i letos bude menu servírováno na porcelánové talíře s klasickým příborem, připravte si proto prosím peníze na zálohy, které činí 50 Kč na každé, talíř i příbor. Gastronomický zážitek pak podtrhnou farmářské trhy, které nabídnou tradiční produkty a výrobky nejen od držitelů regionální známky Pravé Valašské.

PROGRAM SLAVNOSTÍ:

12.00 Zašovjanka

13.00 miniDIZO – dětský pěvecký sbor ZUŠ A. RADOKA

14.30 CIRCUS BROTHERS

16.00 Dareband

17.30 ZUŠ B-Art

18.00 T-Band

19.30 echo

21.00 BRASS AVENUE

PRO DĚTI:

Dětská stage v režii klaunů. Těšit se můžete na tanečky, karaoke a všechny možné skopičiny pro všechny děti od těch, co už umí chodit po ty, co už musí chodit i do práce:-)

Klub deskových her – hrací koutek nejen s deskovkama pro všechny věkové kategorie

Tvořivá dílnička

Malování na tvář

Pískohraní

Dětský kolotoč

Zašovské slavnosti a gastrofestival LoveFoodZdroj: archiv pořadatele

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Výstava Karpatské roubenky v Muzeu regionu Valašsko na Zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Poklady východní Moravy

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Muzeum regionu Valašsko vystavuje nejzajímavější poklady uplynulých let.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Jak se do lesa volá

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko.

Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska. Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny. Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.

Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Čtení pod lavici

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.

Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.

Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.