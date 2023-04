Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Kapela Vypsaná fixa. | Foto: se svolením KZ Valašské Meziříčí

VALAŠSKO

Vypsaná fiXa – Kusy radosti tour 2

KDY: pátek 14. dubna od 20 hodin

KDE: Kulturní zařízení Valašské Meziříčí, velký sál

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vypsaná fiXa vyráží na druhou část turné k nové desce Kusy radosti. Hostem koncertu bude Wóďa.

Nová deska vypsané fiXy nesoucí název Kusy radosti vznikla v rozervané době, kdy kapela nemohla živě vystupovat a navíc ji definitivně opustil basák Mejn. Zbytek kapely to naopak nevzdal a v průběhu roku 2022 několikrát navštívil studio SONO a tam v nové sestavě s baskytaristou Kryštofem nahrál dvanáct písní. Nahrávku produkovali rovným dílem osvědčení producenti Dušan Neuwerth a Ondřej Ježek. Kusy radosti jsou věnovány naději, bulteriérům a lidem na cestách.

Kapela Vypsaná fixa.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Sluha dvou pánů (2. repríza)

KDY: pátek 14. dubna od 19 hodin

KDE: Divadlo v Lidovém domě, Vsetín

ZA KOLIK: od 250 Kč



PROČ PŘIJÍT: Komedie z pera Carla Goldoniho v podání vsetínských divadelníků. Notoricky známá situační komedie z roku 1745 spadající do specifického žánru commedia dell'arte pojednává o tom, že sloužit dvěma pánům je velmi ošidné.

Hrají: Pavel Rejman, Marcel Hanzal/Petr Štíva, Mirka Kocůnová/Kateřina Mrlinová, Pavel Koňařík, Jiří Trezner/Pavel Čevela, Tomáš Koňařík, Míla Dümlerová, Kateřina Pruknerová, Dagmar Pavloušková, Ondřej Žilák a Jiří Buš

Úprava: Ivan Rajmont

Režie: Divadlo v Lidovém domě

Délka představení: 160 min. s přestávkou

Předprodej na www.dvld.cz nebo na pokladně v kině Vatra od 6. března 2023.

Skyline

KDY: sobota 15. dubna od 21 hodin

KDE: M klub, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 290 Kč, v předprodeji 260 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nejrozjetější česká elektronická kapela Skyline vznikla v roce 1997 v Praze. Od té doby odehrála téměř tisíc koncertů v ČR i v zahraničí, získala řadu cen a vydala osm řadových alb. Skyline jsou známí pro svou energickou koncertní show včele s dvěma vokalisty – MC Jacobem a zpěvačkou Nvtvlie. Dále současnou sestavu kapely tvoří kytarista Majkii B a zakládající členové Radek B (bicí) a Hiffi (programming, produkce).

Česká elektronická kapela Skyline.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Míša Růžičková – Jedeme na safari

KDY: sobota 15. dubna od 16 hodin

KDE: Kulturní zařízení Valašské Meziříčí, velký sál

ZA KOLIK: 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Písničková show pro nejmenší, v tomto případě na téma Safari. Představení je vhodné pro děti od 2 let. Děti do 12 měsíců, které ještě nechodí, mají vstup zdarma, každá další osoba i dítě musí mít platnou vstupenku. Během představení jsou děti zapojovány do písniček a zvány k tanci na pódiu, celou dobu mohou také tancovat před pódiem.

Délka představení je 50 – 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko.

Míša Růžičková zavítá to Valašského Meziříčí s písničkovou show pro děti nazvanou Jedeme na safari.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Jan Saudek „88“

KDY: sobota 15. dubna od 14 hodin

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní zahájení prodejní výstavy Jan Saudek 88. „Přijměte pozvání na vernisáž díla fotografa věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii,“ zve Radka Turpišová z IC Zvonice. Výstavu uvede Pavel Chmelík, hudební doprovod zajistí Markéta Vodičková a Filip Vítů. Výstava potrvá do 20. června 2023.

V galerii Informačního centra Zvonice na Soláni otevírají v sobotu 15. dubna 2023 prodejní výstavu Jan Saudek '88'Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Výstava trvá od 4. 4. do 28. 6. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

32. Interfotoklub Vsetín

KDY: do 7. května

KDE: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. Výstava je k vidění do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

České korunovační klenoty na dosah

KDY: do 23. dubna 2023

KDE: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 130/90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.

Barbora Myslikovjanová – Před|tím

KDY: do 16. dubna

KDE: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala. Na výstavě jsou k vidění obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.

SLOVÁCKO

Inscenace Kachničky

KDY: pátek 14. dubna od 19 hodin

KDE: Malá scéna Slováckého divadla, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Diváci se dočkají divadelní podoby někdejšího čtenářského hitu – mystifikací, v nichž autor skrytý pod pseudonymem Jiří Kachnička s nadhledem a bez servítků glosoval od poloviny 90. let minulého století společenské i politické události té doby. Divadelního ztvárnění se ujalo Sdružení starých pánů – Kachničky. Jeho scénář napsal dlouholetý šéfredaktor Slováckých novin, autor mnoha zveřejněných mystifikací, publicista a spisovatel Jiří Jilík. Spolu s ním se na dramatizaci této recese podílel jeho kamarád a dlouholetý ředitel Slováckého divadla Igor Stránský, jenž se také ujal režie.

Tichá vína Reduta 2023

KDY: sobota 15. dubna od 17 hodin

KDE: Reduta, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tichá vína Reduta jsou společenskou událostí. Ta se odehrává v barokních prostorách uherskohradišťské Reduty. Nezní tam tóny cimbálové muziky, ale živá vážná hudba. Návštěvníci se mohou těšit na degustaci té nejvyšší společenské úrovně. Tomu odpovídá také dress code. Atmosféra se podobá spíše návštěvě divadla nebo plesu. Dalším důležitým specifikem je pak bezprostřednost prezentace. Povětšinou jsou účastni přímo majitelé, jejich someliéři nebo vinohradníci, kteří o svém vínu vypoví opravdu ten nejautentičtější příběh.

Tipy Slováckého deníku 14. - 16. dubnaZdroj: se svolením pořadatele

Mezinárodní výstava koček

KDY: sobota 15. a neděle 16. dubna od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Nový Světlov, Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: O titul Best Of Best se utká 150 mňoukajících modelek a modelů. K vidění bude mimo známá plemena také raritní bombajaská kočka nebo selkirk rex.

Tipy Slováckého deníku 14. - 16. dubnaZdroj: se svolením pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy

KDY: neděle 16. dubna od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i široká nabídka občerstvení či řemeslných výrobků.

Chovatelská burza v areálu Výstaviště Kroměříž, neděle 21. listopadu 2021Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Obušku z pytle ven!

KDY: neděle 16. dubna od 15.30 hodin

KDE: Dům kultury v Kroměříži

ZA KOLIK: 180 korun (děti 120 korun)

PROČ PŘIJÍT: Veselé představení plné písniček a komických situací Obušku z pytle ven bude k vidění v Kroměříži. Výpravnou muzikálovou adaptaci známé filmové pohádky s Ladislavem Peškem v hlavní roli předvedou v divadelním sále Domu kultury herci Divadelní společnosti Julie Jurištové.

Jaro na zámku v Kroměříži

KDY: víkendy a svátky od 9.30 do 16 hodin

KDE: Zámek Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 200 korun

PROČ PŘIJÍT: K vidění bude výstava lilií a dalších květin v Letním bytě arcibiskupa, jejímž autorem je přední český florista Slávek Rabušic a jeho tým ve spolupráci s aranžérkami z Podzámecké zahrady. Výstava je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační sály – květnice jara.

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

KDY: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V osobité výtvarné řeči Alexeje Vojtáška hraje významnou roli meditace a citace, především však symbol a metafora. Ilustroval více než stovku knižních titulů, kromě malby se věnuje i kresbě, grafice, prostorovým objektům a monumentálním malířským dílům určeným do architektury. Díla Juraje Čutka pak oscilují mezi imaginárním a reálným světem. Autor hledá inspiraci v historii, hudbě, mytologii, ale i v cirkusovém umění. Známé jsou zejména jeho komorní figurální sochy ze dřeva s kovovými prvky ready-made, vyznačující se dynamickým ztvárněním.

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

KDY: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

KDE: Zlín

ZA KOLIK: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč: Zlínská Zoo má nový přírůstek, lvici Kwale. Letos v červnu budou samici dva roky a přicestovala z francouzské zoo Planete Sauvage. První dny strávila v chovatelském zázemí. Právě v těchto dnech mají návštěvníci poprvé šanci uvidět novou lví krásku ve venkovním výběhu.

Koncert Adam Ďurica

KDY: 14. dubna 20 hodin

KDE: Masters of Rock Café, Zlín

ZA KOLIK: 490 korun

Proč: Neľutujem, Mandolína, Zatancuj si so mnou alebo Naše hriechy. To všechno jsou názvy hitů, které složil a nazpíval jeden z nejúspěšnějších slovenských umělců posledních let Adam Ďurica. Trojnásobný vítěz OTO (Týtý) vyráží na české turné se svojí kapelou, jako host vystoupí Michal Kindl.

Zlínská lesní hodinovka

KDY: 15. dubna v 10 hodin

KDE: Zlín Lesní čtvrť „Altán U Spáleného Dubu“

ZA KOLIK: 150 – 250 korun

Proč: Už 41. ročník závodu, který se jako jediná hodinovka v České republice, běží v lese. Jeden kilometr dlouhý okruh po pěšině, kdy okruh je značen fáborky. Každých deset metrů je označeno tabulkou ležící na zemi. Běžci běží kilometrový okruh 60 minut od startovního výstřelu. Konec závodu bude označen opět výstřelem a pořadateli okolo trati. Závodní trať se v průběhu let postupně přemisťovala, v roce 1995 změnila svou původní podobu škvárové trasy a přesunula se do lesa na Vršavě, v roce 2006 se trať opět přemístila, tentokrát na Lesní čtvrť ve Zlíně.

pozvánka na Zlínskou lesní hodinovku 2023, na sobotu 15. dubna 2023Zdroj: Milan Mikšík

Výstava Robert Vano – Memories

KDY: od 15. dubna

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: 130 korun (senioři 90 korun)

Proč: Výstava 230 rámovaných originálních fotografií světově uznávaného fotografa, který právě slaví 75. narozeniny