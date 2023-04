Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Automoto blešák. Ilustrační foto | Foto: Deník/Dominik Pohludka

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

Kdy: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

Kde: Zlín

Za kolik: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč: Zlínská Zoo má nový přírůstek, lvici Kwale. Letos v červnu budou samici dva roky a přicestovala z francouzské zoo Planete Sauvage. První dny strávila v chovatelském zázemí. Právě v těchto dnech mají návštěvníci poprvé šanci uvidět novou lví krásku ve venkovním výběhu.

Zlínská zoo již několik let zavádí řadu aktivních opatření týkajících se hospodaření s vodou. Na snímku lev konžský.Zdroj: se svolením ZOO Zlín

Velikonoční víkend ve Zlatém Jablku

Kdy: 8. - 9. dubna od 10 – 16 hodin

Kde: Zlaté jablko Zlín

Za kolik: Zdarma



Proč: Připraven je pestrý velikonoční program, zejména malí návštěvníci se mohou těšit na tvořivé dílničky, zavítat do hrací zóny se zvířátky nebo obdivovat řemeslnou zručnost u dobových stánků. V sobotu navíc atmosféru dokreslí cimbálová muzika Valašsko. Pořadatelé připravili zdobení vajíček několika výtvarnými technikami, pletení pomlázky, výrobu zajíčků ze slámy nebo ruční tisk velikonočních přání. Řemeslné stánky s tvořivými dílničkami budou otevřené vždy od 10 do 16 hodin. Všechny své výtvory si pak děti mohou s sebou odnést na památku domů.

Velikonoční atmosféru dokreslí jarní květinová výzdoba, obsluha stánků bude oděna do staročeských kostýmů.

Finále hokejové Chance Ligy VHK Robe Vsetín – PSG Berani Zlín

Kdy: 8. dubna od 17 hodin

Kde: Lapač Vsetín

Za kolik: 250 – 450 korun

Proč: Finále Chance ligy mezi Vsetínem a Zlínem se vrací v sobotu pátým zápasem na Lapač. Série odstartovala úvodními dvěma zápasy ve Vsetíně, kdy první zápas vyhráli domácí, druhý urvali Berani. Potom se týmy přesunuly do Zlína, kde byl na programu třetí a čtvrtý duel ve středu a ve čtvrtek.

Ilustrační fotoZdroj: pro Deník/Daniel Ostrčilík

VALAŠSKO

Velikonoční neděle ve Zvonici

Kdy: neděle 9. dubna od 13 hodin

Kde: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko



Proč přijít: Pokud si chcete zpestřit Velikonoční neděli, vyrazte na Soláň. Ve zdejší Zvonici se bude v tento sváteční den opět konat tradiční Velikonoční odpoledne. „Budete moci shlédnout nebo si i vyzkoušet zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek, zdobení perníčků či ochutnat některé z velikonočních dobrot. Pro děti bude připravený dobový kolotoč,“ pozvala Radka Turpišová z pořádajícího Sdružení pro rozvoj Soláně. Dodala, že sváteční atmosféru podpoří také Cimbálová muzika Soláň, která celé odpoledne doprovodí svým vystoupením. Program začíná ve 13 hodin, potrvá do 16 hodin.



Velikonoční neděle v Informačním centru Zvonice na Soláni - plakátZdroj: se svolením IC Zvonice Soláň

Velikonoce v Resortu Valachy

Kdy: pátek 7. dubna až pondělí 10. dubna

Kde: Resort Valachy, Velké Karlovice

Za kolik: viz níže

Proč přijít: Oslavte příchod jara v probouzející se přírodě Beskyd a poznejte tradice, které se na Valašsku předávají z generace na generaci. V Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích je pro ubytované i neubytované hosty připravený následující program: na Velký pátek se od 15 do 17 hodin koná Škola pečení velikonočních mazanců na hotelu Galik (nutná je rezervace minimálně den předem, program se koná pro skupinu minimálně 10 osob). Neubytovaní hosté 690 Kč (ubytovaní hosté v ceně pobytu).

O Bílé sobotě (8. dubna) se opět v hotelu Galik koná Kurz pečení pizzy. Začíná v 10 hodin (platí: rezervace min 1 den předem, kapacita omezena – 10 osob, cena 690 kč/osobu).

Úderem poledne v sobotu začíná pořad Velikonoční tradice na Valašsku ve Wellness hotelu Horal. Na programu je ukázka broušení skla s možností vyzkoušet si práci skláře, vyřezávání ze dřeva s karlovickým řezbářem Tomášem Dujkou, drátkování a malování vajíček s Pavlou Gáškovou, pletení tatarů s valašskými chlapci Mikušovými, zdobení velikonočních perníčků či výroba svíček. Celý den bude atmosféru zpříjemňovat dětský folklorní soubor Kyčera s dětskou cimbálovkou a ukázkou toho, jak si hrají a hrávaly děcka na valašských kotárech.

Na Velikonoční neděli naplánovali organizátoři Kurz pečení frgálů. Opět se uskuteční v hotelu Galik, začíná v 10 hodin (nutná rezervace min 1 den předem, cena 990 Kč/osobu). Stejný kurz, na stejném místě a za stejných podmínek se bude opakovat také v pondělí tentokrát od 13 hodin.

V neděli večer od 19 hodin bude k poslechu ve Valašské hospůdce Horal hrát cimbalistka Bronislava Dočkalová, o hodinu později usedne rovněž za cimbál také Anežka Tkáčová v restauraci Lanterna. V průběhu večera bude možné vyzkoušet si výrobu korbáčiků.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Karel Pech

Velikonoční šmigrustování

Kdy: neděle 9. dubna od 9 hodin

Kde: Karlovské muzeum, Velké Karlovice



Proč přijít: Velikonoční jarmark u Karlovského muzea nabídne ukázky zdobení kraslic, pletení tatarů či ukázky kovářského řemesla. Nebude chybět bohaté občerstvení i možnost nakoupit velikonoční zboží. V doprovodném kulturním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Karlovjanky a folklorní soubory Karlovjánek a Kyčera.



Velikonoční šmigrustování u Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích - plakát.Zdroj: se svolením IC Velké Karlovice

Death Grind Core Session vol. VIII

Kdy: sobota 8. dubna od 18 hodin

Kde: M klub, Valašské Meziříčí

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: 8. ročník nejtvrdší akce roku ve Valašském Meziříčí. Kapely Fleshless a V.A.R vyráží oslavit své 30. výročí na evropské turné, v rámci kterého se zastaví také v M-klubu jako hlavní hvězdy Death Grind Core Session. Na pódiu se představí také skupiny Mincing Fury & G.C.o.Q.D., Poisoned Mind a Kožis.

Death Grind Core Session v M klubu ve Valašském Meziříčí - bannerZdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

Kdy: do 28. června

Kde: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm



Proč přijít: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Výstava trvá od 4. 4. do 28. 6. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.



Ilustrace Erbenových pohádek od Artuše Scheinera.Zdroj: se svolením agentury Téčko Rožnov p. R.

32. Interfotoklub Vsetín

Kdy: do 7. května

Kde: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetín

Proč přijít: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. Výstava je k vidění do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

Ve vsetínské Galerii Stará radnice a také na Zámku Vsetín budou od neděle 12. března 2023 k vidění oceněné fotografie z aktuálního, již 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. Ukázkové foto: Mario SikoraZdroj: se svolením DK Vsetín/Mario Sikora

České korunovační klenoty na dosah

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč



Proč přijít: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.



Výstava České korunovační klenoty na dosah v Muzejním a galerijním centru v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.Zdroj: Deník/Michal Burda

Barbora Myslikovjanová – Před|tím

Kdy: do 16. dubna

Kde: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala. Na výstavě jsou k vidění obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.

Obraz Pieta od Barbory Myslikovjanové.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

SLOVÁCKO

Visací zámek a Zeměžluč

Kdy: pátek 7. dubna od 20.30 hodin

Kde: Klub Mír

Za kolik: 450 Kč



Proč přijít: 41 let v punku s Visacím zámkem.

Hostem koncertu je brněnská legenda Zeměžluč.



Víkendové tipy Slováckého deníku. Visací zámek v Klubu Mír.Zdroj: se svolením pořadatele

Ej, šlahačka moja

Kdy: neděle 9. dubna od 17 hodin

Kde: Kulturní dům Babice

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Folklorní soubor Kalina, Cimbálová muzika Olšavěnka, Pěvecký sbor Kalinka, Cimbálová muzika Tramín, Dětský folklorní soubor Kalinka. Od 19 hodin beseda u cimbálu.

Nejstarší řemeslo

Kdy: úterý 11. dubna od 19 hodin

Kde: Klub kultury

Za kolik: 420, 320, 380 Kč



Proč přijít: Tragikomedie o ženách, kterým nezbývá než dřít do roztrhání těla. Vtipné a přitom moudré podobenství o lidském životě, společnosti a o tom, co je víc, zda moderní strategie nebo obyčejná lidskost. I nejstarší zástupkyně "nejstaršího řemesla" potřebují vědět, co je to marketing, chtějí−li obstát v ekonomické konkurenci…



Víkendové tipy Slováckého deníku. Tragikomedie Nejstarší řemeslo.Zdroj: se svolením pořadatele

Jaroslav Dušek – Čtyři dohody

Kdy: středa 12. dubna od 19 hodin

Kde: Klub kultury

Za kolik: 590 Kč

Proč přijít: Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení – proto: nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky a dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky.

Víkendové tipy Slováckého deníku 7. - 12. dubna. Jaroslav Dušek - Čtyři dohody.Zdroj: se svolením pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Automoto blešák a Hobby sběratelská akce

Kdy: neděle od 8 do 15 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 70 korun



Proč přijít: Výstaviště bude v neděli patřit automobilovým nadšencům a milovníkům veteránů. K mání budou také náhradní díly na auta či zemědělskou techniku. Společně s blešákem se uskuteční i Hobby sběratelská akce, která je zaměřena na setkání sběratelů a to z více jak 200 oborů. Nebudou tak chybět mince, poštovní známky, bankovky, pohledy, zápalkové krabičky, odznaky, medaile a další. Pod přístřeškem u restaurace Na Rynku bude k poslechu hrát skupina Best of rock. Celou akci moderuje Petr Suchoň.



Auto moto blešák a setkání sběratelů na Výstavišti Kroměříž, 4. září 2022.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Jaro na zámku v Kroměříži

Kdy: víkendy a svátky od 9.30 do 16 hodin

Kde: Zámek Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 200 korun

Proč přijít: K vidění bude výstava lilií a dalších květin v Letním bytě arcibiskupa, jejímž autorem je přední český florista Slávek Rabušic a jeho tým ve spolupráci s aranžérkami z Podzámecké zahrady. Výstava je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační sály – květnice jara.

Zdroj: Zámek Kroměříž

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

Kdy: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

Za kolik: základní vstupné 80 korun

Proč přijít: V osobité výtvarné řeči Alexeje Vojtáška hraje významnou roli meditace a citace, především však symbol a metafora. Ilustroval více než stovku knižních titulů, kromě malby se věnuje i kresbě, grafice, prostorovým objektům a monumentálním malířským dílům určeným do architektury. Díla Juraje Čutka pak oscilují mezi imaginárním a reálným světem. Autor hledá inspiraci v historii, hudbě, mytologii, ale i v cirkusovém umění. Známé jsou zejména jeho komorní figurální sochy ze dřeva s kovovými prvky ready-made, vyznačující se dynamickým ztvárněním.



V Muzeu Kroměřížska vystavují svá díla slovenští uměl Juraj Čutek a Alexej Vojtášek.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka