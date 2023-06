Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí. | Foto: Kateřina Nosková

SLOVÁCKO

Sportovně-kulturní festival Slovácké léto

KDY: Od pátku 30. června do neděle 9. července

KDE: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kromě tradičních turnajů v beachvolejbale, pétanque nebo spikeballu hraném v písečné aréně se sportovci i fanoušci dočkají atraktivní novinky. O prvním festivalovém víkendu bude plocha na oblíbeném sportovišti zpevněná a přímo v centru Uherského Hradiště se tak odehrají turnaje ve street fotbalu a street florbalu. Oblíbenou a hojně navštěvovanou součástí festivalu jsou večerní koncerty předních českých a slovenských kapel.

30.6. ve 20. 30 – Tabák - Kabát revival + Rocksoar,

1.7. od 19.30 – Polemic + No Barriers

2.7. od 19.00 – Argema + Street 69

3.7. od 18.30 – Alkehol + Halogen

4.7. od 19.00 – Kapitán Demo + Nohow

5.7. od 20.30 – Mňága a Žďorp + Křídla

Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí.Zdroj: Kateřina Nosková

Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí.Zdroj: Kateřina Nosková

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Od pátku 30. června 17 hodin do 31. 12.

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.



Výstava rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu BojkovskaZdroj: Muzeum Bojkovska



Zdroj: Muzeum Bojkovska Zdroj: Muzeum Bojkovska

Dny lidí dobré vůle Velehrad 2023

KDY: V úterý 4. července a ve středu 5. července

KDE: Velehrad

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velehradské slavnosti letos připomenou 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana. V úterním doprovodném programu by nemělo chybět ruční přepisování bible, soutěž ve fotbalových dovednostech, mezinárodní setkání vozíčkářů, ani výstavy ve Stojanově gymnáziu. Vrcholem dne bude od 20 hodin na nádvoří před bazilikou koncertní Večer lidí dobré vůle, kde vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a další hudební interpreti. Ve středu 5. července bude Velehrad patřit národní pouti, přičemž dopoledne od 10.30 se na nádvoří před bazilikou uskuteční slavnostní poutní mše svatá.

Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě 5. července 2021.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.



Víkendové Tipy Slováckého deníku 23. – 25. červnaZdroj: se svolením organizátora

VALAŠSKO

Works (vernisáž)

KDY: sobota 1. července, 15 hodin

KDE: Vsetín, Kino Vatra

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Od 1. července do 3. září bude ve foyer Kina Vatra vystavena práce dvou současných vsetínských výtvarníků, kteří tvoří pod pseudonymy Laky a Mashart. Umělci představí nejen svou starší tvorbu, ale i díla a prostorové kompozice vytvořené přímo pro tuto příležitost.

Oba výtvarníci si prošli zkušeností s graffiti uměním, jehož vliv je v jejich aktuální volné tvorbě stále přítomný – například v podobě využívání techniky spreje, fixy a šablon v Lakyho malbě a v barevnosti a stylizaci v Mashartově digitální tvorbě.

„Moje tvorba má dvě polohy. Baví mě symbolické, minimalistické nebo abstraktní obrazy, kde je inspirací příroda, stromy, les a kde si s barvami můžu hrát a nesoustředit se tolik na výsledek. I když určitou představu mám od začátku, nechávám se překvapit, co z toho nakonec bude. Druhou rovinou je snaha o realistickou malbu, převážně portréty a ztvárnění přírodních motivů,“ přibližuje své umění Laky (*1986).

Jeho vrstevník Mashart přešel přes klasickou malbu štětcem a spreji k digitální tvorbě, která se soustředí víc na detaily příběhu zvoleného tématu. „Od toho se odvíjí i styl a barevnost finální verze tisku. Inspirací jsou hlavně komiksy, filmy, rap, urban culture, ale i svět zvířat, ve kterém vybírám různé druhy a stylizuji je do lidských podob a situací,“ popisuje svůj umělecký vývoj Mashart (*1986).

Vernisáž začníná v sobotu 1. července od 15 hodin v Kině Vatra za účasti obou autorů. Průvodní slovem ji doplní DJ a producent Petit Pigeon, který představí i vlastní hudební tvorbu.

Logo výstavy Works! ve vsetínském Kině Vatra. Výstava začíná v sobotu 1. července 2023Zdroj: se svolením organizátora

Pošťácká pohádka (Divadlo Maringotka)

KDY: neděle 2. července od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří Zámku Žerotínů – letní scéna

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: V rámci Kulturního léta se můžete těšit na dětské představení v podání Divadla Maringotka – Pošťácká pohádka. S pošťákem Josífkem se děti naučí psát správně adresu na dopis, poslat zamilované psaníčko Andulce a poznají, jak se před 100 lety doručovala pošta.

Vstupné volné a do klobouku. Pro děti od 3 let až neomezeně. Délka představení 45 minut.

Traktoriáda v Brankách

KDY: sobota 1. července od 9.30 hodin

KDE: Branky, areál motokrosové trati

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: První traktoriáda v areálu motokrosové trati v Brankácha na Moravě se uskuteční první červencovou sobotu. Hlavním bodem celodenního programu budou samozřejmě závody traktorů sériových značek i domácí výroby v několika kategoriích.

Připravená je atraktivní trať se dvěma brody i časovou a technickou částí. Soutěžit se bude v těchto kategoriích traktorů: sériové bez předního náhonu, sériové s předním náhonem, domácí výroba bez předního náhonu a domácí výroba s předním náhonem. Zvlášní pátou kategorií jsou sekačky, které budou startovat v hromadném závodu na pět kol.

Chybět nebude ani program doprovodný, který zahrnuje napřílad závody děti na odrážedlech, závody rodičů s dětmi na plastových Tatrách, atraktivní podívanou slibuje také klání v přetahování traktorů.

Zajištěné bude také občerstvení. První traktoriáda v Brankách začíná na tamní motorkrosové trati v sobotu 1. července v 9.30 hodin.

Plakát k 1. traktoriádě na motokrosové trati v Brankách v sobotu 1. července 2023Zdroj: se svolením organizátora

Festival dechových hudeb v Lidečku

KDY: neděle 2. července od 13.30 hodin

KDE: Lidečko, kulturní areál u Penzionu Čertovy skály

ZA KOLIK: 170 Kč (děti do 16 let zdarma, držitelé ZTP a děti 16 až 18 let: 120 Kč)



PROČ PŘIJÍT: Společenský klub Lidečko a obec Lidečko srdečně zvou na už 33. ročník festivalu dechových hudeb, který se uskuteční první červencovou neděli odpoledne v nadstřešeném kulturním areálu u Penzionu Čertovy skály.

Příchozí se mohou těšit na vystoupení kapel Kolárovičanka, Miklovci, Šarovec, Lidečanka a Šohajka. Po ukončení festivalu bude následovat taneční zábava s kapelou Lidečanka. Festivalem bude provázet Aneta Macháčová. Občerstvení je zajištěno.



Plakát 33. ročníku Festivalu dechových hudeb v Lidečku, který se koná v neděli 2. července 2023 u Penzionu Čertovy skályZdroj: se svolením organizátora

ZLÍNSKO

Karpaty Fest

KDY: 30. června – 2. července

KDE: Slavičín

ZA KOLIK: víkendová vstupenka 990 korun, děti do 15 let 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Karpaty Fest spojí v zámeckém parku ve Slavičíně do třech dnů hudbu, dětský den i gastrofestival. Park se na první červencový víkend promění na areál plný dobrého jídla, hudby, zábavy a taky napínavých soutěží. Rodinný hudební festival letos nabídne kapely Chinaski, Jelen, Tomáše Kluse, slovenskou Simu, Flerety i Sto Zvířat.

Den otevřených dveří na farmě Květomluva

KDY: 1. července od 10 hodin

KDE: Vlachovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ekofarma Květomluva v srdci Bílých Karpat se v sobotu otevře veřejnosti a nebude chybět pestrý program – farmářský trh, program pro děti, komentované prohlídky, živá hudba a další. Farma získala ocenění nejlepší ekofarma roku 2023.

Živé přístaviště

KDY: 1. července od 15 hodin

KDE: Přístaviště Otrokovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přivítejte začátek prázdnin v přístavišti na koncertech regionálních kapel. Od patnácti hodin zazní akustické předělávky starších rockových písní v podání kapely Project From, moderní i tradiční country s důrazem na vícehlasé vokály zahraje kapela Gympleři v 16:45 a na závěr je od 21:30 připraveno kino s českou komedií Přání k narozeninám.

Živé přístaviště OtrokoviceZdroj: se svolením organizátora

VI. Rocková slavnost piva

KDY: 1. července od 15 hodin

KDE: areál u fotbalového hřiště Zádveřice

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradičně v areálu vedle fotbalového hřiště v Zádveřicích se v sobotu uskuteční VI. Rocková slavnost piva. Zastřešené posezení pojme více než 300 osob, pro které v podvečer vystoupí kapela Sympl s produkcí zábavových písní od kapel Reflexy,Harlej,Divokej Bill,Walda gang,Premier,atd. Dále bude program pokračovat s revivaly světových skupin jako Metallica,Black Sabbath,Kiss a na závěr Iron Maiden.



Rocková slavnost piva v ZádveřicíchZdroj: se svolením organizátora

Výstava Lego Creator Exxpert

KDY: celé prázdniny

KDE: Informační centrum Vizovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava stavebnic LEGO a vlastní tvorby soukromého majitele Ludvíka Šimka vás vezme zpátky do dětství a ukáže, co všechno je možné z těchto barevných kostiček postavit! Součástí výstavy je i LEGO herní koutek.

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun



PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje.



Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem.

Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

Letní festival stavebnicZdroj: se svolením organizátora

KROMĚŘÍŽSKO

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program. V pátek navíc odstartuje akce Tajemství staré Kroměříže, tedy prohlídky města s průvodci v historických kostýmech. Večery v relaxační zóně pak zpestří svým příchodem ponocný.

Relaxační zóna na Velkém náměstí v Kroměříži.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Hard Rock Mini Festival

KDY: sobota 1. července

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 300 korun, děti do 150 cm v doprovodu dospělého zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nový hardrockový festival nabídne na začátku prázdnin Výstaviště v Kroměříži. Během odpoledne a večera se představí kapely jako Critical Acclaim, Free Fall, Saveyourself, Divá Bára, Hanz´s Fuckers či Dark Gambale.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno!Zdroj: se svolením Muzea Kroměřížska