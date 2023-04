Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Kapela Flamengo | Foto: se svolením klub Mír Uherské Hradiště

SLOVÁCKO

Dny Komenského – Bludiště světa Jana Nivnického

Kdy: pátek 31. března od 17 hodin

Kde: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Uherský Brod

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Jaké bylo dětství Jana Amose? Jeho život uvidí návštěvníci divadelní inscenace Bohumily Plesníkové v provedení žáků ZUŠ Alfréda Radoka, Františka Hlavice, Igora Stránského a Daniela Poledňáka.

Bludiště světa Jana NivnickéhoZdroj: se svolením pořadatele

49. košt vín ve Vlčnově

Kdy: sobota 1. dubna od 14 hodin

Kde: Dům sportu a kultury, Vlčnov

Za kolik: 150 Kč



Proč přijít: Tradiční výstava vín s ochutnávkou v Kulturním domě ve Vlčnově. Součástí akce je ochutnávka vín od různých vinařství z ČR i zahraničí. Vína od komerčních vinařství nebudou hodnocena komisí. Vína z produkce regionálních malovinařů hodnocena budou. Občerstvení zajištěno.

20. Derflanský košt slivovice, ostatních pálenek a likérů

Kdy: sobota 1. dubna od 15 hodin

Kde: Kulturní dům Sady, Uherské Hradiště

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: Součástí koštu je také ochutnávka domácích štrůdlů a klobásek. Od 20. hodiny zahraje kapela NA.EX. Organizátory akce jsou Derfla klub a ZO ČZS Sady-UH

Derflanský košt slivovice 2023Zdroj: se svolením pořadatele

Flamengo reunion session

Kdy: sobota 1. dubna od 20.30 hodin

Kde: Rockový klub Mír, Uherské Hradiště

Za kolik: 290 Kč předprodej/350 Kč na místě



Proč přijít: Na Apríla, v sobotu 1. dubna, zahraje v klubu Mír v Uherském Hradišti Flamengo Reunion Session - skupina, která se opírá o dvojici původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), aby oslavila vydání půl století od vydání kultovního alba Kuře v hodinkách. K tomu vydatně dopomůže také Jan Holeček (klávesy Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna, vokály). Svým fanouškům kapela slibuje, že na koncertě uslyší po více než 50 letech nejen pecky z Kuřete v hodinkách, ale také pár nových kousků.



Předprodej na www.mkuh.cz, v kině Hvězda a v klubu Mír.



Kapela navazuje na období let 1970 – 1972, kdy za mikrofonem zněl hlas Ivana Khunta a Vladimíra Mišíka. Flamengo Reunion Session v listopadu roku 2022 vydalo a pokřtilo svoje nové živé album Live. Právě tímto albem chtělo Flamengo vzdát holt své v pravdě kultovní desce Kuře v hodinkách, která spatřila světlo světa v roce 1972, tedy přesně 50 let před albem Live. Kapela při této příležitosti zahraje Kuře v hodinkách v celé své kráse. Kapela FlamengoZdroj: se svolením klub Mír Uherské Hradiště

Flamengo Reunion Session: Padesátileté Kuře v hradišťském klubu Mír

ZLÍNSKO

ZOO Zlín

Kdy: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

Kde: Zlín

Za kolik: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč přijít: Zlínská Zoo má nový přírůstek, lvici Kwale. Letos v červnu budou samici dva roky a přicestovala z francouzské zoo Planete Sauvage. První dny strávila v chovatelském zázemí. Právě v těchto dnech mají návštěvníci poprvé šanci uvidět novou lví krásku ve venkovním výběhu.

Zoo Zlín má novou lvici. Jmenuje se KwaleZdroj: se svolením Zoo Zlín

Stavebnictví- Therm, Veletrh Domov-Zahrada 2023

Kdy: 30. března – 1. dubna

Kde: Sportovní hala Datart Zlín

Za kolik: Zdarma



Proč přijít: Tradiční již 31. ročník veletrhu, na kterém vystavovatelé ve více jak 100 expozicích představí rozsáhlou nabídku nejžhavějších novinek, výrobků a služeb, energeticky nejúspornějších technologií z oborů stavebnictví, vytápění, vybavení domácností a inspirace pro zahradu, chalupáře a chataře.

Novinkou bude 1. ročník Zlín Design show 2023, na kterém kreativní designéři představí široký sortiment atraktivních, nápaditých a originálních výrobků.



Nebudou chybět poradenská centra programů Nová Zelená Úsporám, Kotlíkové dotace a Dešťovka, prezentace odborných škol Zlínského kraje a odborné přednášky.



Rozsáhlý sortiment veletrhu je určen pro nejširší laickou i odbornou veřejnost provádějící rekonstrukce, opravy či dovybavení bytů, domů, vytápění a zahrad, širokou veřejnost se zájmem o stavby domů, chat a chalup. Na své si přijdou zájemci o úspory energií, vlastníci bytových domů, pracovníci odborných firem, podnikatelé, kteří rekonstruují či vybavují kancelářské a obchodní prostory, zástupci měst a obcí, pracovníci státní správy a odborných institucí.

Veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM ve sportovní hale ve Zlíně. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Otevření Tržnice Pod Kaštany Zlín

Kdy: 1. dubna 8 až 14 hodin

Kde: Zlín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte ochutnat rozmanitou nabídku výrobků z farem od lokálních producentů, ale také na stánky a foodtrucky s dobrotami či kávou. Součástí bude zážitkový doprovodný program, který zároveň přiblíží nabídku tržiště. Na slavnostním otevření zazní fanfára v podání žesťové sekce v podání Filharmonie Bohuslava Martinů a těšit se můžete také na hudební vstupy buskerů. Zároveň se o vystoupení herecká, taneční i hudební postarají děti ze Základní umělecké školy Zlín. A nebude chybět ani street dance v podání skupiny Just Us.

Zahájení zkušebního provozu na Tržišti Pod Kaštany.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Ukliďme Česko

Kdy: 1. dubna

Kde: celá ČR

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky s cílem vyčistit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči. Prostě všichni, na koho si vzpomenete.

Útulkové jaro

Kdy: 1. dubna 14 až 18 hodin

Kde: Útulek pro zvířata Zlín-Vršava

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Návštěvníci se mohou těšit vedle již oblíbeného venčení čtyřnohých chlupáčů na bohatý kulturní program. Tuto akci již tradičně pořádá studentský projekt Němá tvář, který působí v rámci předmětu Projekty neziskových organizací pod záštitou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nebude chybět každoroční opékání u ohně, tvořivé a sportovní stanoviště pro děti, kulturní vložky a samozřejmě oblíbené venčení pejsků. Cílem akce je nejenom podpořit útulek, ale upozornit veřejnost na nezbytnost pomoci a podpory v dnešní problematické době, což prokazuje i samotný projekt, neboť výtěžek z celé akce půjde na podporu němých tváří v útulku. Akce Útulkové jaro se stala oblíbenou akcí mezi občany Zlína a letos opět přináší možnost strávit příjemné odpoledne v přírodě, podpořit dobrou věc a zároveň si užít zábavu s rodinou a přáteli.

Útulkové jaro na VršavěZdroj: Deník/Jan Karásek

Stand up comedy show s Adélou Elbel

Kkdy: 1. dubna od 19 hodin

Kde: Klub Kultury Napajedla

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Večer plný 100% nekorektního humoru pod taktovkou skvělé a nekompromisní Adély Elbel. Stand-up komička a moderátorka, kterou neformoval Marek Eben, ale spíš Slávek Boura. Zabývá se životem v popkulturním odkazu s přesahem do filozofie citátů moudrých lidí. Je nesmlouvavě kritická, ale díky své lásce k proseccu je taky někdy fajn. Miluje improvizaci a interakci s publikem. Dále vystoupí Libor Macháček a Radek Petráš.

Známá moderátorka Adéla Elbel.Zdroj: Deník/ Jiří Sláma

Zámecké Velikonoce ve Zlíně

Kdy: 2. dubna 14 až 18 hodin

Kde: zámek Zlín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po čtyřech letech je připraveno zábavné rodinné odpoledne s jarní atmosférou na zámku. Můžete se podívat na vystoupení dětských folklorních souborů (Valášek, Trnečka, Malá Vonica, Bartošův dětský folk. sbor, ZUŠ Morava), pletení tatarů, sázení velikonočního osení, naučnou velikonoční stezku v sadu Svobody. Pro kreativní ruce bude připraveny řemeslný mini jarmark tvořivé dílny. Děti se mohou svézt na stylovém kolotoči.

Velikonoce na zámkuZdroj: Deník/VLP Externista

KROMĚŘÍŽSKO

Myslivost a příroda

Kdy: sobota i neděle od 9 do 16 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 100 korun



Proč přijít: Oblíbená prodejní výstava, kde návštěvníci nakoupí vše potřebné pro pobyt v přírodě. K vidění budou i stovky vzácných trofejí a velká expozice zvěře. Představí se také sokolníci, dojde i na ukázku trubačů a řadu přednášek. Akci tradičně doplní soutěž o nejlepší zvěřinový guláš pod vedením šéfkuchaře Pavla Sapíka.

Expediční kamera 2023 v Kině Nadsklepí

Kdy: sobota 1. dubna od 19 hodin

Kde: Kino Nadsklepí

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v České republice. Tento projekt přináší nejlepší filmy sezony z celého světa i novinky z domácí produkce. Během večera letos nabídne hned osm filmů.

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

Kdy: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

Za kolik: základní vstupné 80 korun



Proč přijít: V osobité výtvarné řeči Alexeje Vojtáška hraje významnou roli meditace a citace, především však symbol a metafora. Ilustroval více než stovku knižních titulů, kromě malby se věnuje i kresbě, grafice, prostorovým objektům a monumentálním malířským dílům určeným do architektury. Díla Juraje Čutka pak oscilují mezi imaginárním a reálným světem. Autor hledá inspiraci v historii, hudbě, mytologii, ale i v cirkusovém umění. Známé jsou zejména jeho komorní figurální sochy ze dřeva s kovovými prvky ready-made, vyznačující se dynamickým ztvárněním.

VALAŠSKO

Fragile

Kdy: sobota 1. dubna od 16 hodin

Kde: Dům kultury Vsetín

Za kolik: od 240 Kč

Proč přijít: Populární slovenská vokální skupina Fragile se věnuje interpretaci známých světových rock-pop hitů v působivých a velmi zajímavých originálních a cappella aranžmá – tedy výhradně bez hudebních nástrojů.

Mezi novinky, které skupina prezentuje, patří hity od Miroslava Žbirky, Karla Gotta nebo Heleny Vondráčkové. Nechybí ani skladby světových interpretů – Leonarda Cohena, Pink, Eda Sheerana, Justina Timberlaka a dalších. Jako třešnička na dortu repertoáru skupiny Fragile zazní také Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského.

Skupinu vede dirigent a producent Braňo Kostka, dalšími členy jsou Soňa Norisová, Jana Golis, Svetlana Rymarenko, Lina Mayer, Anabela Mollová, Slavo Košecký, Peter Lacho, Martin Madej, Martin Klempár a Jožo Hečko. Vsetínský koncert je součástí Fragile CZ tour 2023.

Chrám i tvrz

Kdy: pátek 31. března od 9 hodin, sobota 1. dubna od 10 hodin

Kde: Dům kultury Vsetín

Za kolik: vstup volný



Proč přijít: První dubnová sobota bude ve velkém sále Domu kultury patřit sborovému zpěvu. Už po osmadvacáté se tady tradiční soutěžní přehlídka Chrám i tvrz, která si klade za cíl oslavovat český jazyk a podporovat setkávání dětí a mladých lidí prostřednictvím zpěvu a mluveného slova.



České písně v provedení malých zpěváků si mohou diváci poslechnout v sobotu 1. dubna od 10 hodin. Soutěž v recitaci, jež je součástí přehlídky, se koná v pátek 31. března od 9 hodin.



„Letošní ročník je opět věnován české řeči jak v mluveném, tak i pěveckém projevu. Název soutěže jsme si už v roce 1994 vypůjčili z knihy Pavla Eisnera, která je půvabným sborníkem esejů o naší mateřštině,“ přiblížila za pořadatele Eva Hennelová z Domu kultury Vsetín. Hlavní podmínkou účasti v soutěži je proto text či píseň českého autora.



Za sedmadvacet let prošly soutěží desítky mladých recitátorů a stovky mladých zpěváčků ze Zlínského kraje, ale také z kraje Olomouckého, Moravskoslezského nebo Jihomoravského.



Dvacátý osmý ročník soutěže Chrám i tvrz se ve Vsetíně uskuteční také díky podpoře Zlínského kraje. Soutěž bude hodnotit renomovaná porota v čele s Milanem Chromíkem, dlouholetým sbormistrem Ostravského dětského sboru.

Dům kultury ve Vsetíně hostí v sobotu 1. dubna od 10 hodin 28. ročník soutěže pěveckých sborů Chrám i tvrz.Zdroj: se svolením DK Vsetín

Audience

Kdy: sobota 1. dubna od 19 hodin

Kde: Hudební klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: s místenkou v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

Proč přijít: Jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla v podání Divadelní společnosti Garáš22 – Franty Baláše a Zdravee.

Hrdinou hry je zakázaný spisovatel Vaněk, který pracuje v pivovaru jako „přikulovač sudů“. Jeho nadřízený Sládek ho pozve do své kanceláře k rozhovoru. Jedná s ním přátelsky, spisovatel se však cítí nesvůj. Je vytržen ze svého prostředí, dělnickým zvykům (pití piva) přivyká jen s obtížemi, kromě toho neví, jestli na něj jeho nadřízený nechystá nějaký podraz. Sládek mu dá zvláštní návrh – přesvědčuje ho, aby sám na sebe psal hlášení tajné policii. Vaněk odmítne, přesto že mu Sládek za to nabízí „teplé místo ve skladu“. Ve hře jde mimo jiné o kritiku pokrytectví.

Jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla v podání Divadelní společnosti Garáš22 bude k vidění v rožnovském klubu Vrátnice v sobotu 1. dubna od 19 hodin.Zdroj: se svolením agentury Téčko Rožnov p. R.

Hrabal (křest sbírky) & Těsnohlídek ve Valmezu

Kdy: pátek 31. března od 19.15 hodin

Kde: galerie Prostor, Valašské Meziříčí

Za kolik: vstupné dobrovolné



Proč přijít: Ondřej Hrabal představí svou třetí básnickou sbírku nazvanou Přenašeči závěsů v undergroundové galerii Prostor ve Valašském Meziříčí (ulice Stříbrná). Na akci přednese své básně také Jan Těsnohlídek ml.

Ondřej Hrabal představí svou třetí básnickou sbírku Přenašeči závěsů v galerii Prostor ve Valašském Meziříčí v pátek 31. března 2023.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Buty

Kdy: pátek 31. března od 20 hodin

Kde: M klub, Valašské Meziříčí

Za kolik: na místě 420 Kč, v předprodeji 350 Kč

Proč přijít: Po dlouhé době vystoupí v klubu legendární ostravská kapela Buty, která se do paměti posluchačů zaryla nápaditými a vtipnými hity jako Krtek, František, Tata nebo Nad stádem koní. Stále populární kapela okolo zakládajících členů Radka Pastrňáka a Richarda Kroczeka, získala za sedmatřicet let svého působení mnoho ocenění od Českého Slavíka, přes Českého lva až po Anděly.

Legendární ostravská kapela Buty zahraje v pátek 31. března 2023 ve valašskomeziříčském M klubu.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Gaia Mesiah: Vln∞bytí Tour 2023

Kdy: sobota 1. dubna od 19 hodin

Kde: M klub, Valašské Meziříčí

Za kolik: 340 Kč



Proč přijít: Divoká rocková partička Gaia Mesiah vydává nové album VLN∞BYTÍ, které podpoří na jarním turné po České republice a Slovensku – mimo jiné také první dubnovou sobotu ve valašskomeziříčském M klubu.



Gaia Mesiah vznikla v roce 2000 a záhy si vysloužila pověst nespoutané a nadupané crossoverové kapely, jejíž největší předností jsou strhující koncertní show, vyznačující se stoprocentní sehraností a naprostým odevzdáním se publiku.

Charizmatickou frontwoman Marku Rybin, jejíž vokální technika včetně blackmetalového screamingu v Česku těžko hledá konkurenci, od začátku skvěle doplňovaly kytaristka Katka Morella a bubenice Misha, na basu pak tvrdil muziku Australan Josh Stewart.



Po stovkách úspěšných koncertů a studiových albech Ocean (2005) a Alpha Female (2007) se Gaia Mesiah na deset let odmlčela. Velkolepý comeback v původním složení korunovalo v roce 2019 album Excellent Mistake a návrat dravé koncertní čtveřice zdokumentovalo o rok později atypické živé album Refresh In Golden Hive Live.

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

Kdy: do 7. května

Kde: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetínská

Za kolik: na vernisáž je vstup volný

Proč přijít: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. Slavnostní vernisáž za účasti prezidenta salonu Jindřicha Štreita i předsedy poroty Garika Avanesiana se uskutečnila v neděli 12. března. Výstava je k vidění do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč



Proč přijít: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez dlouhých front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další.

Barbora Myslikovjanová – Před|tím (výstava)

Kdy: do 16. dubna

Kde: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala.

Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.