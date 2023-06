Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Farmářské trhy ve Vsetíně. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda

Kam za sportem? Vrcholí především fotbalové soutěže - o postup a záchranu

Valašsko

Lovecké slavnosti

KDY: sobota 10. června od 13 hodin

KDE: zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné 90 Kč, snížené 70 Kč (senioři, studenti) a 50 Kč (děti 6–15 let), rodinné 200 Kč, do 6 let zdarma.

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Lovecké slavnosti se uskuteční v sobotu 10. června od 13 do 17 hodin na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Oblíbená akce pořádaná Muzeem regionu Valašsko láká na ukázky sokolnictví, myslivecké kynologie, loveckých trofejí či preparátů.

Chybět nebude spousta zábavných aktivit pro děti, vystoupení trubačů, vyjíždka hraběcí družiny na koních či výborné zvěřinové speciality od členů místního mysliveckého spolku i další občerstvení. To své si u nás najdou zástupci všech generací.

Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 10. června od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pořadí třetí z letošních farmářských trhů pořádaných na Dolním náměstí ve Vsetíně. Letos v průběhu jara, léta i podzimu sem budou moci Vsetíňané i návštěvníci města přijít nakupovat hned dvanáctkrát. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.

Farmářské trhyZdroj: Karel Pech

Melanie Scholtz Quartet (JAR/UK/NOR/CZ)

KDY: sobota 10. června od 19.30 hodin

KDE: Malá scéna za oponou, KZ Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 210 Kč, v předprodeji 180 Kč

PROČ PŘIJÍT: Melanie Scholtz pochází z hudební rodiny, od pěti let se učila na piano, od 16 let soukromě studovala zpěv. Školní studia zpěvu (College of Music na Univerzitě Kapského Města) zahájila v roce 1997, absolvovala v roce 2000 v oboru Operní a jazzový zpěv.

V roce 2002 Melanie vyhrála cenu Best Jazz Vocalist v kategorii tradičního jazzu. Její hlas se stal i hlasem oficiálním: např. v roce 2003 zpívala na Prezidentském golfovém turnaji, který pořádal bývalý prezident JAR Nelson Mandela.

V letech 2004 a 2005 byla Melanie lektorkou jazzového zpěvu na domovské univerzitě v Kapském Městě a aktivně podporovala dílny a workshopy mladých či začínajících jazzmanů.

V roce 2006 vydala své debutové album s názvem Zillion Miles, kde se představila také v roli autorky. V roce 2009 nahrála druhé CD s norským trumpetistou a producentem Olem Jornem Myklebustem.

Vystupovala ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku, Švédsku a Rakousku, spolupracovala s mnoha hudebníky různých občanství i národností. Kromě spolupráce s celou jihoafrickou jazzovou špičkou je třeba jmenovat norskou kapelu Inkala, belgického pianistu Jacka van Polla a tři jazzové veličiny, Al Jarreau, Bobby McFerrin a Joe McBride.

Melanie Scholtz.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

Princezna Čokoláda (Dobře naladěné divadlo)

KDY: neděle 11. června od 10 hodin

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Půvabná, výchovná pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu. Bolí jí z toho bříško, zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější než kdykoliv jindy. Hrají: Markéta Javorková a Josef Kovář. Pohádka určená po děti od tří let, délka představení 50 minut. Vstupné volné a do klobouku.

Slavnostní zahájení letní sezóny na zámku Žerotínů

KDY: neděle 11. června od 16 hodin

KDE: zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní zahájení letního provozu zámecké expozice na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Na úvod vystoupí skupina scénického šermu Allegros ze Štramberka s divadelním představením Zkrocení neposlušné ženy. Poté bude následovat komentovaná prohlídka, na které průvodce představí nové exponáty a další zajímavosti ze zámku Žerotínů.

Slavnostní zahájení letního provozu zámecké expozice na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí připadá na neděli 11. června 2023. Ilustrační foto.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

U:FEST 2023

KDY: pátek 9. června od 17 hodin, sobota 10. června od 16 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Brillovka (nádvoří, sál, terasa)

ZA KOLIK: viz níže

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový U:FEST podruhé obohatí festivalovou scénu v Rožnově pod Radhoštěm. Tématicky pokračuje ve vymezené lince, tedy ve zkoumání zprostředkování kultury a umění v době vysoké technologické digitalizace a AI.

U:FEST zajímá, jak se tento silně progresivní trend promítá do současného života a ovlivňuje již tradiční umělecké formáty.Návštěvníky opět čeká několik dramaturgických linek a doprovodné aktivity.

V pátek v 17 hodin festival otevře diskuze Online život má pravidla ve velkém sále rožnovské Brillovky. O dvě hodiny později se otevře Blackout Stage na terase. Vystoupí DJ Orbith, DJ Steffano, Duo Rivit, Rado Van Bee

V sobotu od 16 hodin se rozjede několik scén, na kterých mimo jiné vystoupí například Fagelle, Khoiba, DVA, Něco něco, DJ Forest & Grunik a mnozí další.

Vstupné: základní vstupné 390 Kč (od 11. 4. – 9. 6.), vstupné v den akce a na místě 490 Kč. Speciální vstupné pouze na místě: studentská sleva, ZTP a ZTP/P 300 Kč, vstupné pouze na 9. 6. páteční party (Blackout Friday U:FEST edition) 200 Kč. Festivalová vstupenka platí i na páteční program. Děti do 15 let mají festival zdarma.

Zlínsko

Oslavy 110 let hasičů

KDY: 10. června od 9.30

KDE: Hasičská zbrojnice Štípa

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sbor dobrovolných hasičů Štípa slaví významné výročí 110 let. Dopoledne oslavy začnou mší svatou v kostele Narození Panny Marie, od 14 hodin bude pokračovat bohatý program pro veřejnost s ukázkou požárního útoku mladých hasičů, práce psovodů, zásahu historickou parní stříkačnou, vyprošťování z automobilu nebo přehlídkou historických zásahových vozidel. K poslechu zahraje oblíbená Štípská smršť a Fera a Milan.

Zdroj: se svolením pořadatele

Burger festival

KDY: 9. - 11. června

KDE: OC Čepkov Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený gastrofestival opět ve Zlíně. Ty nejlepší burgrárny, hranolkárny, zmrzlináři přímo v centru města.

Zlínský Burger street festival. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jakub Omelka



Luštěniny

KDY: 10. června od 14 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již šestý ročník luštění a šifer. Ti, kteří si vyzkoušeli své závity na rozehřívací šifře už možná ví, že tématem letošního ročníku bude Emil Zátopek. Motivem sice bude slavný zlínský atlet, ale pot na čele budou mít účastníci z rébusů. Nicméně se mohou těšit na příjemně strávené sobotní odpoledne.

Den otevřených dveří v dopravním podniku

KDY: 10. června od 9 hodin

KDE: Areál DSZO Zlín – Podvesná

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční ukázka areálu a vozidel MHD, jízdy historických aut, ukázka techniky IZS a městské policie. Z domácích vozidel budou k vidění : trolejbus 9 Tr s vlečkou Jelcz PO-1E, trolejbus 14 Tr a autobusy ŠM 11 a Š 706 RTO s vlečkou Karosa B 40. Z Technického muzea v Brně budou zapůjčena vozidla: trolejbus Škoda T 11, autobus Ikarus 280 a autobus Karosa B 732.20.

Historická vozidla MHD na zvláštní lince od vozovny na Podvesné XVII po třídě 2. května, Dlouhé, třídě Tomáše Bati až na točnu Antonínova budou jezdit v půlhodinovém intervalu. Autobus z vozovny k sídlu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v Přílucké ulici, kde bude probíhat rovněž den otevřených dveří, bude jezdit jednou za hodinu. Obě linky budou pro cestující bezplatné.

Den otevřených dveří v Dopravním podniku Zlín-OtrokoviceZdroj: Deník/Viktor Chrást

Festival Šumivého vína

KDY: 10. června od 11 hodin

KDE: Naproti Baťově vily

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pro všechny milovníky šumivých vín. Přichystané budou „bublinky“ z celé Evropy i stánky s dobrotami. Nebude chybět dětská zábavní zóna, tombola ani hudební program. Pro tatínky nebo nemilovníky bublinek budou zrzavý mok nebo koktejly a děti se zabaví třeba v dětském parku na elektrokoloběžkách, fotbalových trenažérech, skákacím hradě, mohou si nechat pomalovat obličej nebo si vyrobit vlastní odznak. O hudební doprovod se postará Eliška Lajdová a kapela na Bílo, přijedou Hazafele a nebo dětský sbor Radovánek.

Festival Šumivého vínaZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Slavnosti Pivovaru Malenovice

KDY: 10. června od 13 hodin

KDE: Malenovice

ZA KOLIK: předprodej 120 korun, na místě 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Prohlídka pivovaru, ochutnávka piv, hudební vystoupení i atrakce pro děti.

Slavnosti Pivovaru MalenoviceZdroj: Deník/Jan Karásek

Blízko nebe – koncert na střeše

KDY: 10. června od 18 hodin

KDE: 14/15 Baťův Institut

ZA KOLIK: 259 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert dua Musica Angellica s komentovaným výhledem na zlínskou architekturu.

Kroměřížsko

Festival kávy a čaje

KDY: sobota od 9 do 18 hodin, neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý červnový víkend se Výstaviště Kroměříž stane centrem setkání všech milovníků kávy a čaje. Profesionálové představí návštěvníkům nejmodernější technologie výroby teplých a studených kávových, čajových, mléčných a čokoládových nápojů. Návštěvníci se dozví pravidla správné přípravy kávy a čaje včetně postupů při zpracování kávového zrna a listů čajovníku. V neposlední řadě si pak návštěvníci budou moci nakoupit některé z nepřeberného množství káv a čajů. Připravena bude také nabídka nepřeberného množství dobrot. To vše za doprovodu podmanivých tónů, které návštěvníky přenesou v čase až do čarovného Orientu, Dálného východu či tropické Amazonie.

Den dětí na Rajnochovické lesní železnici

KDY: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovická lesní železnice

ZA KOLIK: základní vstupné 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Také v červnu se Rajnochovická lesní železnice otevře návštěvníkům. Jako už tradičně nabídne poježdění vláčkem taženým malými lokomotivami. Kromě toho si pořadatelé připravili také stezku poznání, fotokoutek, malování na obličej a bohaté občerstvení pro malé i velké.

Podzimní poježdění na unikátní Rajnochovické lesní železnici opět přilákalo stovky lidí, 17.-18. 10. 2021Zdroj: Dominik Pohludka

Den tance

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už po osmnácté se 10. června uskuteční na Velkém náměstí oblíbená přehlídka tanečních klubů, kroužků a souborů města Kroměříže a nejbližšího okolí v kolektivním předtančení moderních, orientálních tanců, párová vystoupení ve standardních a latinskoamerických tancích. Zhlédnout mohou návštěvníci nejlepší páry v republice, ale i začínající tančící děti, juniory a mládež.

Na Velkém náměstí v Kroměříž se v sobotu 4. června konala akce s názvem Den tance Kroměříž 2011.Zdroj: DENÍK/Jana Rohanová

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

Slovácko

Týká se to také Tebe

KDY: čtvrtek 8. června – sobota 10. června

KDE: Reduta Uherské Hradiště

Víkendové Tipy Slováckého deníku 9. – 11. června. TSTTTZdroj: se svolením pořadatele

Výstava kaktusů

Na prodejní výstavu Spolku pěstitelů kaktusů CARNEGIA se těšte ve dnech 8. - 10. června od 8.00 do 18.00 ve Felixově sále Jezuitské koleje.

Výstava kaktusů a sukulentů - pichlavá nádhera ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

EKO-výchova pro děti

Pátečního rána 9. června nádvoří Reduty zaplní děti mateřských škol v rámci eko-výchovného programu PŘIJĎ A TŘIĎ. Zábavných her a skákacích atrakcí si v čase mezi 12.00 a 15.00 užijí děti z družin a dveře jsou otevřeny též veřejnosti bez předchozí rezervace.

Vernisáž TSTTT s předáváním cen

Krásné, z bronzu odlité ceny z dílny akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače se do rukou vítězů 45. ročníku mezinárodní fotografické soutěže TSTTT dostanou již v sobotu 10. června, kdy bude od 17.00 v prostorách uherskohradišťské Reduty výstava slavnostně zahájena.

650. výročí první zmínky o obci Zlámanec

KDY: sobota 10. června

KDE: Zlámanec

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od 10.30 hodin mše svatá u sportovního areálu. Od 13.30 do 18 hodin program na fotbalovém hřišti – duo Vojta a Láďa, vystoupení zlámanských dětí, zlámanská spartakiáda, fotbalové utkání. Od 13 do 20 hodin výstava k historii obce v MŠ. Od 20 hodin program v Kulturním domě - taneční zábava se skupinou Panorama band. Ve 22.30 hodin ohňová show.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 9. – 11. června. 650 let ZlámanceZdroj: se svolením pořadatele

Bílokarpatské slavnosti

KDY: pátek 9. června – neděle 11. června

KDE: Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek od 15 hodin vystoupí kapely Není němý, Hadramašmátrá, Scaelet Rose, Jasno. Od 20.30 hodin Honza Grebík. Od 22 hodin Reflexy. V sobotu od 9 do 12 hodin vystoupí na Masarykově náměstí dětské folklorní soubory. Od 13 do 17 hodin tam pak vystoupí FS Danaj, Vsacan, Olšava, Jakub, Kopa. Od 21.45 do 22.45 CM Olšava a sólisté. V neděli od 14.30 Beseda s Idou Rapaičovou. Od 16.30 v Domě kultury Loutková pohádka pro děti Broučci. Od 17.30 Divadelní spolek Pod Lampú Bánov – Sněhurka a trpaslík.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 9. – 11. června. Bílokarpatské slavnostiZdroj: se svolením pořadatele

30. výročí vzniku ZŠ Kunovice, U Pálenice

KDY: sobota 10. června

KDE: ZŠ Kunovice, U Pálenice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od 9 do 12 hodin ukázky výuky, ukázky výukových technik, hry, divadlo, experimentování, prodej předmětů s logem školy. Od 14.30 do 20 hodin Happening - sportovní aktivity pro děti i pro jejich rodiče a prarodiče, vystoupení všech tříd školy, prodej předmětů s logem školy, diskotéka.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 9. – 11. června. ZŠ Kunovice U PáleniceZdroj: se svolením pořadatele