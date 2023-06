Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

V zámeckých zahradách se konal 10. ročník festivalu Holešovská Regata. | Foto: Deník/Michal Burda

Kam za sportem? Na dostihy do Slušovic či triatlon do Otrokovic

SLOVÁCKO

Noc s Metodějem vybízí k cestování časem

KDY: pátek 16. června od 16.30 hodin

KDE: Výšina sv. Metoděje

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od 16.30 do 19 hodin nabídneme program pod taktovkou legionářů, kteří budou hledat nové členy. Ty podrobí výcviku – střelbě ze vzduchovky, útoku na bodáky a seznámí je se zbraněmi. V 19.20 hodin připomenutím historického významu Výšiny sv. Metoděje i ohlédnutím za minulými ročníky přivítá návštěvníky starosta města Stanislav Blaha. V těsném sledu Karel Hegner a Melody Gentlemen uvede pořad „V republice ČSR“, který příchozím představí vývoj (nejen) kultury v průběhu období 1918–1948 a potrvá do 22 hodin. Zazní mj. hity jako Život je jen náhoda, Slunečnice či Škoda lásky! Spolek Prvorepubliková móda provede světem módy třemi vstupy módních přehlídek s originální modely z 10., 20. a 30. let 20. století.

Výšina sv. Metoděje v Uherském HradištiZdroj: se svolením pořadatele

Výstava Na březích Nilu

KDY: od pátku 17. června 17 hodin do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.



Víkendové Tipy Slováckého deníku 16. – 18. červnaZdroj: se svolením pořadatele

Tři velikáni uherskohradišťského souměstí

30. Mezinárodní dětský festival Kunovské léto

KDY: sobota 17. června od 20.30 hodin

KDE: Areál Jízdy králů Kunovice

ZA KOLIK: 200 Kč, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Taneční soubor Hradišťan, JP Kapela (Jiří Pospíchal), RabiGabi a G., FS Kunovjan, CM Kunovjan, SPT Dolina, CM Bálešáci, Mužský sbor Staroměští mládenci. V případě deště se koná ve Sportovní hale Kunovice.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 16. – 18. června. Tři velikáni. Kunovské létoZdroj: se svolením pořadatele

VALAŠSKO

Šufunky Gang

KDY: pátek 16. června od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů (letní scéna)

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zlínská kapela Šufunky Gang vznikla v roce 1999 a už po několika měsících koncertování se stala v regionu malým pojmem. V průběhu dvou dalších let svým sofistikovaným stylem, technikou a dravostí kombinovanou s hravostí rozšířila okruh příznivců za hranice okresu, aby pak v roce 2002 natočila vlastním nákladem vydané debutové album.

Pět let se pak úspěšně pohybovala na české hudební scéně, sbírala úspěchy v celostátních soutěžích, natočila další dvě alba, dva videoklipy, objevovala se na pódiích vedle hvězd vyšší i nižší svítivosti a podívala se i do zahraničí.

Poté se po sympatické, energické a muzikantsky zdatné partě na téměř deset let slehla zem. Až doteď. Čtyři stateční z původní sestavy s novým bubeníkem za zády dokazují, že Šufunky Gang jsou více než provozuschopní a přestávají být jen pouhou připomínkou neodpustitelně nedoceněné české funky rockové skupiny z přelomu tisíciletí.

Naar orientální show

KDY: sobota 17. června od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál Kulturního zařízení

ZA KOLIK: na místě 300 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Orientální taneční show, na které se představí tanečnice z Polska, Maďarska, Ukrajiny a České republiky.

The Zac Schulze Gang (UK)

KDY: pátek 16. června od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert mladého a úderného bluesrockového tria z hrabství Kent. Kapela The Zac Schulze Gang vznikla v roce 2020 v Gillinghamu a hned zaútočila na hudební scénu se směsí blues, rocku a coververzí od 50. let do současnosti. Jejich tvorba čerpá z vlivu umělců jako Stevie Ray Vaughan, The Beatles, The Who, Dr. Feelgood, Rory Gallagher, Eagles, 10cc a mnoho dalších.

Baskytarista Ant specifikuje: „Říkáme, že hrajeme blues-rock-pop, protože je těžké se nás označit jedním slovem. Myslíme si, že jsme bluesová kapela, protože hrajeme hodně blues a veškerá naše hra má kořeny v blues – ale fanoušci blues by pravděpodobně řekli, že jsme víc rock než blues. Ve finále jde pouze o to, že je to dobrá hudba.“

Kapela hraje ve složení Zac Schulze - Lead Guitar, vocal, Anthony Greenwell - Bass Guitar, vocal, Ben Schulze - Drums, vocal.



Zac Schulze Gang (UK) bude prvním interpretem Vsetínského kulturního léta 2023.Zdroj: se svolením DK Vsetín

Slavnostní odhalení pamětní desky ThDr. Vladimíra Petřeka

KDY: neděle 18. června od 14 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědina

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní odhalení pamětní desky ThDr. Vladimíra Petřeka, pravoslavného kněze, aktivního člena protinacistického odboje a čestného občana města Rožnova pod Radhoštěm. Uskuteční se na Petřekově stráni, na palouku pod Hodslavskou stodolou.

ThDr. Vladimír Petřek působil v roce 1942 v pravoslavném chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze. Toho roku 5. září jej nacisté na Kobyliské střelnici popravili za to, že v pražském chrámu společně s dalšími duchovními poskytoval úkryt atentátníkům na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Vladimír Petřek zajišťoval spojení a denní péči o atentátníky. Po odhalení úkrytu parašutistů byli zatčeni všichni, kdo se podíleli na jejich skrývání. Vladimíra Petřeka nacisté nutili, aby se s parašutisty bránícími chrámovou kryptu pokoušel vyjednávat.

ZLÍNSKO

Filharmonie pod širým nebem

KDY: 16. června od 20 hodin

KDE: Platforma 14|15 Baťova Institutu, Zlín

ZA KOLIK: 300 korun

PROĆ PŘIJÍT: Další ročník charitativního koncertu "Filharmonie pod širým nebem", na kterém zazní Novosvětská symfonie od Antonína Dvořáka v podání Filharmonie Bohuslava Martinů vedené šéfdirigentem Robertem Kružíkem. Na pódiu vystoupí také mladý umělec Thom Artway. Charitativní koncert se koná na podporu Poradenského a krizového centraa Linky SOS Zlín.

Koncert Divokej Bill

KDY: 16. června od 18 hodin

KDE: Louka naproti Baťově vile, Zlín Platforma 14|15 Baťova Institutu, Zlín

ZA KOLIK: 699 korun (děti do 120 cm zdarma)

PROĆ PŘIJÍT: Divokej Bill oslaví čtvrtstoletí své existence 25 koncerty po České republice. “Bude to velký a divoký,“ vzkazuje kapela svým příznivcům. Přijďte si poslechnout hity jako Plakala, Takovej Pocit, Malování nebo Rozárka. Kromě venkovního turné, oslaví kapela 25 let na scéně také vydáním osmého studiového alba.

Hrad za Korunk(o)u

KDY: 17. června od 10 hodin

KDE: Hrad Malenovice Zlín

ZA KOLIK: 1 koruna

PROČ PŘIJÍT: Kulturní program na hradě, kdy výtěžek ze vstupného poputuje na charitativní projekty nadace Korunka, určené na podporu těch, kdo se v důsledku tragédie, nemoci či války ocitli v tíživé životní situaci. V den konání akce budou zpřístupněny expozice Zvířata na Zemi a člověk, Hostince našich pradědečků a Na hradě nebydleli jen rytíři a také výstava Ze života hmyzu. Na hradě vystoupí smyčcové kvarteto Filharmonie Bohuslava Martinů, dětské pěvecké sbory 11. základní školy ve Zlíně-Malenovicích, žesťový soubor ZUŠ Zlín, návštěvníci mohou shlédnout výstava výtvarných prací žáků Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště.



Hrad Malenovice. Zdroj: DENÍK/Filip Mach

Dostihy Slušovice

KDY: 17. června od 13 hodin

KDE: Slušovice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené dostihy pro všechny milovníky koní.

Dostihy na dráze SlušoviceZdroj: Zenon Kisza

Festival malých pivovarů

KDY: 17. června od 16 hodin

KDE: Nádvoří Nového kláštera Napajedla

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Osmý ročník Festivalu malých pivovarů se uskuteční v sobotu na nádvoří Nového Kláštera. Svá piva a pivní speciály představí regionální pivovary. U hudební kulisu se postarají kapely Hluchý Dovrat, Street crew nebo Metallica Revival Litovel. O titul nej pivovar bude bojovat devět soutěžících, nebudou chybět pivní soutěže a aktivity pro děti.

Festival malých pivovarů v NapajedlíchZdroj: Jarmila Kuncová

Panská služba

KDY: 18. června 10 – 16 hodin

KDE: Zámek Vizovice

ZA KOLIK: 220 korun dospělí, 180 korun mládež (18-25) a senioři, 70 korun děti (6-17)

PROČ PŘIJÍT: Po pětileté pauze se na scénu zámku Vizovice opět vrací tematické prohlídky zaměřené na život a povinnosti služebnictva – Panská služba, žádný med. Tentokrát podtitulek Takový obyčejný den naznačuje, že návštěvníci budou svědky běžných činností, které se na zámku v průběhu dne odehrávaly. Letošní prohlídky přenesou návštěvníky do 30. let 20. století a jsou speciální především tím, že se během nich budou návštěvníci setkávat s postavami, které takovou panskou službu ve Vizovicích opravdu vykonávaly.

Táta Festival

KDY: 18. června od 14.30

KDE: Park Komenského Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

Proč PŘIJÍT: Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu,. Park Komenského se promění ve velký Slackline se spoutu dalších výtvarných a pohybových aktivit. Děti stráví příjemný čas s rodiči a mohou speciálně tátům poděkovat za péči lásku kterou jim dávají.



Táta fest ve Zlíně, 19. 6. 2022Zdroj: Deník/Jan Karásek

Den otevřených dveří v TAJMAC-ZPS

KDY:v sobotu 17. 6. 2023 od 9 do 13 hodin

KDE: v areálu společnosti TAJMAC-ZPS ve Zlíně, Malenovicích

ZA KOLIK: Zdarma

Proč PŘIJÍT: Pro děti i dospělé je připraven bohatý program, pro děti také dárek a občerstvení zdrama.

Den otevřených dveří společnosti Tajmac-ZPSZdroj: DENÍK/Zuzana Rašková

KROMĚŘÍŽSKO

Holešovská Regata

KDY: pátek a sobota

KDE: Zámecká zahrada v Holešově

ZA KOLIK: jednodenní základní vstupné 690 korun (přímo na místě 800 korun)

PROČ PŘIJÍT: Už po jedenácté vpluje Regata v červnu do zámecké zahrady v Holešově a nabídne spoustu skvělé muziky i doprovodných aktivit pro celou rodinu. Na hlavním pódiu se během dvou dnů vystřídají přední kapely české i slovenské hudební scény. V pátek vystoupí například Michal Hrůza, slovenská kapela Peter Bič Project, čerstvá držitelka Ceny Anděl – zpěvačka Lenny, nebo energické trio El Chuppa. Sobota pak bude nabitá nejen hudbou, ale i doprovodným programem. Zazpívá Ewa Farna, kapela Jelen, Mig 21, This s Vojtou Kotkem, Adam Mišík, Sebastian, Street69 a kapela Bombarďák. Sobotní finále pak bude patřit legendární kapele Olympic a ohňostroji.

Festival Holešovská Regata.Zdroj: Deník/Michal Burda

Kroměřížské farmářské trhy

KDY: sobota 17. června od 9 do 13 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Třetí letošní farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži jsou v plánu na tuto sobotu 17. června. Kromě nabídky regionálních farmářských produktů a řemeslných výrobků nechybí ani doprovodný program.



Farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

TIK TOK Den

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: Kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Do Kroměříže zavítají v sobotu Tiktokeři Anet Vítková, Evžuu, The Alas a Kudrnatey. Pro návštěvníky kina Nadsklepí si připravili show plnou tance, soutěží a nejnovějších trendů. Součástí akce je také autogramiáda.

Chovatelské trhy

KDY: neděle 18. června od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.



Chovatelské trhy na kroměřížském Výstavišti.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka