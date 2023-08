Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

KROMĚŘÍŽSKO

Dožínky Zlínského kraje

KDY: pátek a sobota od 9 do 16 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnost symbolicky zakončující žně. Zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje se na konci srpna sjedou do Kroměříže, kde se uskuteční krajské dožínky. Program odstartuje už v pátek odpoledne přednáškou v Muzeu Kroměřížska o vývoji a proměnách kroje. Následuje cimbálová muzika a koncert folklór-rockové kapely na Velkém náměstí. Hlavní program je v plánu v sobotu dopoledne, kdy v 9.30 městem projde Dožínkový průvod. Následovat budou hudební vystoupení. Velké náměstí pak po celý den zpestří Dožínkový jarmark, ukázky lidových řemesel či tradiční výstava zemědělské techniky.

Pocta vozům Škoda

KDY: pátek a sobota od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava desítek vozů z historie automobilky Škoda je k vidění v hale B na Výstavišti v Kroměříži. Expozice doplněna o bohatou květinovou výzdobu nabídne kupříkladu ikonické modely Popular, Tudor, Rapid, Octavie či kabriolet Felicie. Nechybí ale ani třeba vzácný závodní speciál hraběte Kolowrata z roku 1907.

Francouzské krásky – sraz vozidel Bugatti

KDY: pátek a sobota od 9 do 16 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Na Výstaviště Kroměříž se v sobotu 19. srpna sjedou elegantní vozy věhlasné francouzské značky. Stroje z dob, kdy bylo závodění nejen bitvou o čas, ale také přehlídkou elegance, najdou od 9 do 16 hodin své místo v prostorách Výstaviště. A doplní tak program další akce zvané Pocta vozům Škoda. Na mezinárodním srazu vozů světové značky nebude chybět například ani výstava historických sportovních vozidel Grand Prix.

Hanácké léto na kolejích

KDY: sobota 19. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Železniční stanice Kroměříž

ZA KOLIK: základní jízdné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: O letních sobotách jsou opět, v pořadí už pátý rok po sobě, zavedeny pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropyní. Vlaky budou vedeny historickými motorovými vozy řady M131.1 "Hurvínek", M262.1 "Kredenc" nebo M286.1 "Krokodýl" a v případě dobrého počasí rovněž i vyhlídkovým vozem řady Bgdta. Otevřeno navíc bude také železniční muzeum v Kroměříži.

Chovatelské trhy

KDY: neděle 20. srpna od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční chovatelské burze, která se koná pravidelně každou třetí neděli v měsíci budou k vidění i koupi papoušci, drůbež, holubi, králíci a jiná drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i tradiční široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

ZLÍNSKO

Vizovické trnkobraní

KDY: 18. - 19. srpna

KDE: Vizovice, areál likérky Rudolf Jelínek

ZA KOLIK: vstupenka za 1750 korun pro oba dny

PROČ PŘIJÍT: Festival Vizovické Trnkobraní je multižánrovou kulturní přehlídkou, která zahrnuje vystoupení české a slovenské hudební scény na dvou scénách, které doplňuje dětský koutek. Projekt je koncipován jako zábava pro celou rodinu. Letošní ročník bude již 54. v jeho historii. Součástí festivalu bude i oblíbená soutěž v pojídání švestkových knedlíků otevřená široké veřejnosti.

Barum Czech Rally Zlín

KDY: 18. - 20. srpna

KDE: Zlínský kraj

ZA KOLIK: od 680 korun

PROČ PŘIJÍT: 52. ročník populární automobilové soutěže, který se letos jede o týden dřívě než je obvyklé. Víkend plný akce, rychlosti a zábavy, okořeněný účastí nejrychlejších pilotů a především nočním ostrým průjezdem centrem města Zlína s neopakovatelnou atmosférou. Barumku každoročně sledují ve Zlínském kraji desetitisíce fanoušků, což zařazuje zlínskou rally do pozice jednoho z nejnavštěvovanějších sportovních podniků na území České republiky. Trať celého závodu měří 760 kilometrů a jako každoročně jej otevře páteční městská rychlostní zkouška v centru Zlína. Barumka obsahuje 13 rychlostních zkoušek v celkové délce 200,43 km na sedmi úsecích s asfaltovým povrchem. Slavnostní start se uskuteční od 16 hodin na náměstí před zlínskou radnicí, samotná rally odstartuje večerní diváckou Super RZ v ulicích Zlína. První vůz se objeví na trati úderem 21. hodiny, poté posádky odevzdají soutěžní vozy do uzavřeného parkoviště pod Obchodním domem ve Zlíně. První etapa startuje ze stejného místa v sobotu 19. srpna v 8 hodin, po patnáctiminutovém ranním servisu čeká na startovní pole porce tři rychlostních zkoušek v pořadí Slušovice (délka 12,73 km), Kateřinice (10,86 km) a Troják (25,64 km), které absolvují dvakrát a budou rozdělené půlhodinovým odpoledním servisem.

Bleší trhy – starým věcem nový život

KDY: 20. srpna od 8 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbené bleší trhy, na kterých najdete vše – od hrníčků, před obrazy až po šperky.

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem.

Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: celé prázniny od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie Desítka – budova OD Zlín

ZA KOLIK: dospělí a dítě nad 12 let 50 korun, děti 3-12 let 70 korun, rodinné vstupné (2+2) 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V Galerii Desítka vás čeká expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Minecraft, Středověké podhradí, Starověký Jeruzalém či zimní městečko.

Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče.

V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglú či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rovněž graffiti stěna.

SLOVÁCKO

Tři sestry v Buchlovicích

KDY: pátek 18. srpna od 18.30 hodin

KDE: Zámecký amfiteátr Buchlovice

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí předkapely Doctor P.P. a Brünnfield. Tři sestry jsou česká hudební skupina hrající původně punk. Později inklinovala k různým stylům hudby přes rock, punk rock, občas i metal až po hardcore. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen. Někdy se styl této kapely označuje také jako pubrock pro její texty s hospodskou tematikou.

Dožínky v Dolním Němčí

KDY: sobota 19. srpna od 14 hodin

KDE: Muzeum Na Mlýně v Dolním Němčí

ZA KOLIK: Vstupné 100 Kč, děti a krojovaní zdarma



PROČ PŘIJÍT: Bude se slavit výročí 100 let od prvních dožínek v obci. Odchod krojovaných a účastníků akce z areálu Agro Okluky bude ve 14.30 hodin. Přijetí u domu hospodáře Martina Matuše v 15.10 hodin. Průvod od hospodáře na fotbalový stadion v 15.40 hodin. Dožínkový program na stadionu v 16 hodin. Účinkují NK Dolněmčan, FS Oldněmčan, DH Dolněmčanka, DNK Dolněmčánek, ŽPS Kukulenka, CM Falešnica a jako host Slovácký krúžek Brno. Moderování se ujme David Vacke. Po skončení hlavního programu bude následovat zábava s DH Dolněmčanka a CM Falešnica. V neděli dopoledne se pak uskuteční děkovná dožínková mše svatá v kostele Filipa a Jakuba. Od 14 hodin na fotbalovém stadionu uspořádají přehlídku dechových hudeb.

Burza krojů a krojových součástí

KDY: sobota 19. srpna od 9 do 11 hodin

KDE: Kulturní dům Babice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Máte doma po stařence, dědečkovi, tetičce, strýčkovi nepotřebný kroj, jupku, nohavice, boty, mašle, baranice či jiné součásti kroje a nevíte co s nimi? Přineste je na burzu krojů a krojových součástí do Babic.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem

věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

VALAŠSKO

Tradiční sklářský jarmark

KDY: 19. srpna 10:00 – 20. srpna 2023

KDE: na Radničním náměstí v Karolince

PROČ PŘIJÍT: Uvidíte mobilní sklářskou pec, připraven je stánkový prodej a bohaté občerstvení.

Výstava gladiol

KDY: 18. až 20. srpna

KDE: Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

ZA KOLIK: základní 60 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti) a 40 Kč (děti 6–15 let, ZTP), do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na víkendové výstavě budou k vidění mečíky různých odrůd v širokém spektru barev a velikostí květů, které vypěstovaly členky Gladiol klub Ratiboř, Stanislav Novotný a další pěstitelé z okolí. Výstava proběhne v přízemí zámku a už teď můžeme říct, že to bude opravdová nádhera. V pátek od 15:00 do 16:00 zpestří výstavu hudební doprovod. V neděli od 16:30 hodin proběhne výprodej vystavovaných květů. V rámci jednoho vstupného si budete moci prohlédnout i výstavy 50 let CHKO Beskydy a Poklady východní Moravy.

Týden kultury na Valašsku

KDY: od čtvrtku 17. srpna do středy 23. srpna

KDE: Velké Karlovice u Spa hotelu Lanterna

ZA KOLIK: neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Devět představení v cirkusovém šapitó, k tomu denně živá muzika, stylová street food zóna s posezením i speciální sobotní program pro děti: to vše nabídne Týden kultury na Valašsku, 7. ročník charitativního festival, který začíná ve čtvrtek 17. srpna u Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích a potrvá tam do středy 23. srpna. Diváci se mohou těšit mj. na Chantal Poullain, Davida Prachaře, Lindu Rybovou, Petru Špalkovou, Igora Chmelu, Lucii Zedníčkovou nebo Michaelu Tomešovou, závěr bude opět patřit Jaroslavu Duškovi a jeho Čtyřem dohodám a Páté dohodě.



XVIII. Valašský salón - výstava umělců z Valašska

KDY: v sobotu 19. srpna 2023 v 15 hodin

KDE: v IC Zvonice Soláň

PROČ PŘIJÍT: Chcete poznat díla šikovných umělců? Slavnostní vernisáž se uskuteční v sobotu 19. srpna 2023 v 15 hodin v IC Zvonice Soláň, úvodní slovo pronese Dalibor Malina. Atmosféru vernisáže zpříjemní cimbálová muzika Valašský výběr. Výstava potrvá do 17. října 2023.

Kouzelná nitka

KDY: 19. srpen 2023, 9:00 - 18:00

KDE: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč, snížené vstupné 50 Kč, rodinné vstupné: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Den plný nejen ženské krásy a něžné práce s nití. Těšit se můžete na ukázky dodnes známých i zapomenutých tradičních ručních prací jako je předení na kolovratu, tkaní, háčkování, pletení, zpracování žinylky, ruční šití, síťování či vyšívání, drhání, ale také praní prádla na potoce. Při práci můžete vidět Nositele tradic, kteří předvedou své jedinečné řemeslo. Program je určen všem, kteří mají rádi tradice, zajímají se o způsob zpracování textilního vlákna od nitě až po zdobné výšivky a své vyžití zde najdou i děti.

