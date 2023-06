Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

ZLÍN ŽIJE: Velkolepý třídenní festival | Foto: Deník/Jan Karásek

KROMĚŘÍŽSKO

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program. V sobotu odpoledne navíc zónu oživí herna kreativních stavebnic pro nejmladší návštěvníky.

Relaxační zóna na Velkém náměstí v Kroměříži.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

Výstava Dotýkat se exponátů přikázáno!Zdroj: se svolením muzeum Kroměřížska

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života.

Obraz Babička v šálu.Zdroj: se svolením muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Lážo plážo fest

KDY:23. - 24 června

KDE: Štěrkáč Otrokovice

ZA KOLIK:799 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Do Otrokovic připlavou Rybičky 48, Škwor, Horkýže Slíže, Tomáš Klus, Trautenberk, Tata Bojs, ale také Royal Republic ze Švédska a řada dalších kapel. Předpověď počasí hlásí tropy, takže bude i parádní koupačka. Kromě hudby a zábavy budou také připraveny gastrospeciality – burgery, wafle, palačinky, langoše a spousty další foodtrucků.

Druhý ročník hudebního festivalu Lážo Plážo Fest hostila o uplynulé sobotě rekreační oblast Štěrkoviště.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Festival Zlín žije

KDY:23. - 25. června

KDE: Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tři červnové dny, čtyři zóny a stovky hudebníků, komunit, artistů, tanečníků a mnoho dalšího. To vše přinese festival Zlín žije, který vtrhne do zlínských ulic. Přijede například kapela Buty, AG Flek, Mňága a Žďorp, Majk Spirit, Lenka Dusilová, Circus Problem nebo zlínská rodačka Dasha. Od tvoření, přes sportovní aktivity až po harfový workshop – během festivalu se v parku Komenského představí barevná paleta zlínských komunit. Další program bude připravený na náměstí Míru, Pod Lípou, před Zámkem, prostě po celém Zlíně.

ZLÍN ŽIJE: Velkolepý třídenní festivalZdroj: Deník/Jan Karásek

Chovatelský den v hřebčíně

KDY:24. Června od 10 do 18 hodin

KDE: Tlumačov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky bude připravený bohatý program v podobě chovatelské ukázky plemen koní, předvedení koní v zápřežích, ukázka vysoké jezdecké španělské školy a další kousky. Chovatelský den Zemského hřebčince Tlumačov patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější chovatelské přehlídky na Moravě a ve Slezsku. V průběhu celého dne budou otevřené stáje návštěvníkům hřebčince. Pro děti budou připraveny atrakce, jízda na koni a tvořivé dílničky.

Tlumačovský hřebčínZdroj: Deník/Matej Slávik

Festival Luhovaný Vincent

KDY:22. – 25. června

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK:700 korun

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový festival, letos na téma Dovolená jako stav mysli. Ve své dramaturgii spojuje výběr toho nejlepšího ze současného performativního a tanečního divadla, výtvarných instalací ve veřejném prostoru. Vincent je dovolená plná hudby, filmu, literatury a letní pohody. Ve čtyřech nabitých dnech se na téma dovolené návštěvníci budou moci podívat hned z několika úhlů pohledu a procítit ho skrze umělecká ztvárnění v mnoha podobách, za hudebních, zvukových, divadelních či literárních doprovodů.

Lázeňské město LuhačoviceZdroj: Město Luhačovice

VALAŠSKO

41. Valašský špalíček

KDY: do soboty 24. června

KDE: Valašské Meziříčí, areál zámku Žerotínů

ZA KOLIK: od 590 Kč



PROČ PŘIJÍT: Folk blues beat festival Valašský špalíček patří ke stálicím moravské festivalové scény. 41. ročník valašskomeziříčského nabízí na několika pódiích v areálu zámku Žerotínů od 21. do 24. června 2023 posluchačům folku, blues a bigbítu bezmála třicítku účinkujících z Velké Británie, USA, Polska, Slovenska a samozřejmě i domácí interprety.

Ze zahraničních legend se představí například britský bubeník Clive Bunker, spoluzakladatel nezapomenutelné skupiny Jethro Tull, který do Valmezu přijíždí s doprovodem The Bonus Track Bandu italského kytaristy Rikiho Massiniho. Na Valašský špalíček míří i kytarista a zpěvák Dave Kelly.

Třídenní hudební program Špalíčku (od čtvrtka do soboty) dále mimo jiné nabízí Hanu a Petra Ulrychovi, Vlastu Redla s kapelou nebo Čechomor. Dále hrají třeba The Bluesmen, Pavol Hammel, klavírista, zpěvák a někdejší lídr skupiny Modus Ján Lehotský či nejstarší česká big beatová kapela Synkopy 61.



Své zastoupení bude mít tradičně také polská rocková a bluesová scéna – vystoupí Blues Time, GED, Onus Blues a trio legendy polské kytarové školy Grzegorze Kapołky. Také mezinárodní formace Blues Fighters.

Z programu 41. Valašského špalíčku lze dále jmenovat například mezinárodní kapelu britského bluesového klavíristy a zpěváka Steva Big Man Claytona, brněnský Band of Heysek ve spojení s britským Philem Shöenfeltem či dvě bluesová dua: česká dvojice Bužma & Ptaszek a slovenský tandem Marek Wolf & Erich Boboš Procházka.

A ani to ještě není zdaleka vše. Podrobný program lze nalézt na webu www.valasskyspalicek.cz.

Grafika 41. ročníku festivalu Valašský špalíček.Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí

1/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Band of Heysek a Phil Shöenfelt. 2/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Blues Fighters. 3/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Clive Bunker. 4/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Čechomor. 5/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Vlasta Redl. 6/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Dave Kelly. 7/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Grzegorz Kapołka. 8/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Kapela GED. 9/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Jan Lehotský. 10/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Hana a Petr Ulrychovi. 11/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Luboš Pospíšil. 12/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Jaroslav Hutka. 13/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Grafika 41. ročníku festivalu Valašský špalíček. 14/14 Zdroj: se svolením KZ Valašské Meziříčí Grafika 41. ročníku festivalu Valašský špalíček.

Rožnov mě baví

KDY: sobota 24. června od 10 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, městský park

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: Každého jistě baví město, ve kterém žije a tráví svůj čas. A aby vás Rožnov bavil ještě více bude městské park v sobotu 24. června po celý den plný koncertů, různých aktivit a výborného jídla a pití od místních podniků.

Na podiu se představí především místní, jak se na rožnovskou akci sluší a patří. Bude to například Cimbal Hell Band Jakuba Štrunce, Beskydský orchestr pod vedením Zdeňka Valy, Věra Faldýnová s kapelou Universe, pěvecký sbor Rosénka nebo Cimbal Classic rožnovského rodáka Dalibora Štrunce. A celé to zakončí legendární Ivan Mládek a jeho Banjo Band s nesmrtelnými hity a DJ´s Malalata, kteří dají balkánské dechovce úplně nový rozměr. K tomu bude po celý den připravena řada aktivit a her nejen pro děti od místních organizací. Zapojí se Středisko volného času, Městská policie, Rožnovští hasiči, Charita, FC Rožnov, Spolek rožnovských žen a mnoho dalších spolků a organizací, které si daly jediný úkol… Pobavit všechny příchozí.

Svatojánský večer

KDY: pátek 23. června od 21 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědina

ZA KOLIK: www.vmp.cz

PROČ PŘIJÍT: Komponovaný pořad o tajemné svatojánské noci se bude konat v areálu Valašské dědiny v rožnovském skanzenu. V programu se představí hudební uskupení čtyř osobitých muzikantek vystupujících pod zkratkou MDŽ (Muzikantky, Dámy, Ženy), které tvoří Lucie Redlová, Beata Bocek, Eva Ludvík Kudrnová a Alžběta Jamborová.

Dále vystoupí Soubor písní a tanců Javořina se svou cimbálovou muzikou, chybět nebudou ani členové Valašského sboru portášského. Pořadem diváky provede moderátor Marian Žárský.

V průběhu večera bude připravená ochutnávka čaje z devatera kvítí, samozřejmostí je také svatojánský oheň a chybět nebudou ani bájné bytosti či rej čarodějnic.



Svatojánský večer ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Archivní foto.Zdroj: se svolením Valašského muzea v přírodě

Kouzlo noci svatojánské

KDY: pátek 23. června od 16 hodin

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: ---

Šárka Laštovičková.Zdroj: se svolením Muzea regionu ValašskoPROČ PŘIJÍT: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí připravuje na pátek 23. června program, v němž bylinky a tradice doplní také zábavné aktivity pro (nejen) děti – bylinkové tvoření (16 – 18 hodin), kvízová stezka parkem (18 – 19.30 hodin) a zapálení svatojánského ohně (19.30 hodin).

„Zájemci si budou moci opéct špekáčky, musí si je ale donést i dalšími ingrediencemi s sebou,“ upozorňuje Jiří Koňařík z pořádajícího Muzea regionu Valašsko.

Od 16.30 do 17.30 hodin se uskuteční beseda s Šárkou Laštovičkovou, uznávanou odbornicí na harmonizaci těla prostřednictvím léčivých rostlin.

Slavnosti slunovratu

KDY: pátek 23. června od 19 hodin

KDE: Hvězdárna Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Program Slavností slunovratu na Hvězdárně Vsetín je kromě svatojánské tradice a zábavy pro celou rodinu zaměřený také na astronomii. Připravené budou tvůrčí dílničky, opékání špekáčků i zpívání písniček u táboráku. Pokud budou vhodné podmínky, uskuteční se pozorování oblohy hvězdárenskými dalekohledy. Zlatým hřebem programu je zapálení velké svatojánské vatry. „Občerstvení a vše na oheň bude zajištěno, jen špekáčky a další ingredience si doneste s sebou. Nezapomeňte ani na deku, ať se můžete v areálu hvězdárny pohodlně usadit a užít si příjemný večer,“ zve Jiří Koňařík z pořádajícího Muzea regionu Valašsko. V případě této akce platí, že bude při velmi nepříznivém počasí zrušena. „Dozvíte se to nejpozději hodinu před plánovaným začátkem na Facebooku Muzeum regionu Valašsko,“ upozornil Koňařík.



Slavnosti slunovratu v areálu Hvězdárny Vsetín. Archivní foto.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 24. června, od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další z celkem dvanácti farmářských trhů pořádaných od jara do podzimu na Dolním náměstí ve Vsetíně. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.

SLOVÁCKO

Slavné hity Jethro Tull – Clive Bunker

KDY: sobota 24. června od 20.30 hodin

KDE: klub Mír Uherské Hradiště

ZA KOLIK: předprodej 350 Kč, na místě 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Angličan Clive Bunker – bubeník slavných Jethro Tull – se speciálním bluesrockovým koncertním programem v doprovodu kapely fenomenálního italského kytaristy a zpěváka Riki Massiniho. Koncertní program autorské tvorby, bubenických sól, ale také vzpomenutí na dobu jeho působení v Jethro Tull. Clive Bunker působil v Jethro Tull v těch nejlepších letech, tedy od jejich počátku až do roku 1971, kdy po čtvrté řadové řadové desce „Aqualung“ kapelu opustil. Je podepsán pod největšími hity kapely.



Slavné hity Jethro Tull – Clive Bunker.Zdroj: se svolením Klubu Mír

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

KDY: sobota 24. června od 14 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Pozvánka na komentovanou prohlídku stálé expozice malíře Joži Uprky.Zdroj: se svolením Galerie Joži Uprky

Velká oslava 90 let fotbalu v Dolním Němčí

KDY: sobota 24. června

KDE: fotbalový stadion v Dolním Němčí

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od dopoledne fotbalové zápasy, od 15 hodin vystoupení Anety Janovské pro děti, od 18.30 hodin diskotéka v pěně, od 20 hodin vystoupení retro babek a Motýl bandu cz.



Pozvánka na oslavy 90 let fotbalu v Dolním Němčí.Zdroj: se svolením FK Dolní Němčí

150 let založení Sboru dobrovolných hasičů z Uherského Hradiště

KDY: neděle 25. června

KDE: Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Od 9.30 hodin slavnostní průvod od Hotelu Grand (hasiči z UH a okolí + Staroměstská kapela), od 10 hodin slavnostní mše svatá + žehnání nového hasičského praporu a stuh na prapor, od 11.30 hodin průvod na Mariánské náměstí, položení kytice za zesnulé členy SDH u sochy Sv. Floriána a od 12 hodin slavnostní valná hromada

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života. Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.



Na březích Nilu - plakát k výstavěZdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského