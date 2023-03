Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Olomoucká alternativní skupina Nylon Jail se v pátek 24. března 2023 na turné k nové desce zastaví v klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm. | Foto: se svolením Téčko, Rožnov pod Radhoštěm

VALAŠSKO

Sklářské kouzlení

Kdy: sobota 25. března, od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Za kolik: plné 90 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři) a 50 Kč (děti 6–15 let), rodinné 200 Kč, do 6 let zdarma



Proč přijít: Ukázky výroby a zdobení skla, řemeslný jarmark, tvořivé dílny, soutěže pro děti, hudební vystoupení i nejrůznější dobroty k jídlu a pití. To vše a mnohé další nabídne akce Sklářské kouzlení na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Program Muzea regionu Valašsko vzdává hold dlouhé sklářské tradici ve městě. Ta se tady dodnes drží i díky působení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské (SUPŠS) Valašské Meziříčí, která je také spolupořadatelem této akce.

„Ukážeme, jak se vyrábí, brousí a zdobí sklo, případně co zajímavého z něj lze vytvořit. Zájemci si budou moci některé techniky sami vyzkoušet, případně si na jarmarku zakoupit už hotové výrobky. Chybět nebude spousta dílniček a zábavy,“ nastínila kurátorka akce Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko.

V doprovodném programu bude od 13 hodin na prostranství za zámkem hrát kapela Bp. Ve 14 hodin předá ředitel ŠUŠS Jiří Pivovarčík dvěma významným osobnostem regionu – historičce umění Aleně Podzemné a sklářskému designérovi Ivanu Jakešovi – skleněné odlitky rukou vyrobené během nedávného Glass Sypozia.



Na 14.30 hodin je připraveno slavnostní zahájení výstavy prací studentů SUPŠS nazvané Za sklem. Pro děti se chystá designerská soutěž Navrhni vázičku. Chybět nebude ani spousta občerstvení.



„Program je opravdu nabitý a já doufám, že za námi dorazí co nejvíce lidí. Přijďte s námi vzdát hold sklářské tradici našeho města, dozvědět se blíže o tomto krásném řemeslu a podívat se, jakým směrem jde jeho současná generace,“ pozvala Valoušková.

Další podrobnosti na www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku.

43. Setkání divadel – Malé jevištní formy 2023

Kdy: pátek a sobota 24. a 25. března

Kde: M klub Valašské Meziříčí

Za kolik: jednodenní 200 Kč, dvoudenní 250 Kč

Proč přijít: Regionální kolo Celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův písek, Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov.

Program:

Pátek 24. března 2023

14.00 DIV-ocí Lenochodi - Klusem tam a Skokem zpátky (Kopřivnice)

15.20 MY? - Vteřina štěstí (Rožnov pod Radhoštěm)

17.15 Červiven - Kéž by… (Krnov)

18.45 Divadlo NDZŠ Tom A Jeff - Lež (Havířov)

doprovodný program:

21.00 DJ Myslivec – jako DJ Myslivec vystupuje Prokop Holoubek z kapely Midi Lidi. Prokop Holoubek je český hudebník, herec, ale také pořadatel koncertů (dříve hlavně na Flédě) a hudební manažer. Založil agenturu Bumbum Satori, podílel se na organizaci festivalu / klubové noci Itch My Ha Ha Ha či organizačním zabezpečení brněnského kulturního prostoru PRAHA / Fórum pro architekturu a média a sdružení 4AM

Sobota 25. března 2023

10.00 Divadelní soubor ZDIVIDLA ­- „Zahradní slavnosti“ Václava Havla (Ostrava)

10.45 Divadelní soubor ZDIVIDLA ­- Nacházení… (Ostrava)

13.30 Ženy ft. Uhřík - No představ si! (Nový Jičín)

14.10 Divadelní soubor ZDIVIDLA - Gudrun Ensslinová nebude mít pomník… (Ostrava)

16.30 LÁHOR/Soundsystem - „ZAPIŠTE SE PŘESNĚ“ aneb Radost ze života (Praha)

18.20 NJ feat. Uhřík - Ptáci (Nový Jičín)

doprovodný program:

21.00 Koně a Prase – eko-disco-punk z Valmezu a jeden z velkých objevů domácí alternativy posledních let. Trio Koňe a Prase se zformovalo v roce 2013, kdy Martin Janírek a Viktor Mikulášek založili hudební projekt pro vystupování na vernisážích. O dva roky později se k nim přidala klávesistka Lenka Halová a současná podoba Koňe a Prase byla na světě. Hravá atmosféra, dětské hudební nástroje, bendžo, saxofon, heligonka a k nim humorné texty o docela obyčejných věcech v životě, které je ale někdy dobré nahlédnout s odstupem. V roce 2018 si Koňe a Prase pozvali na své české turné Midi Lidi a pověst kapely řádně povyrostla. O dva roky později vydali debutové album Bramborové hity, které s nimi natáčeli „krajané“ David Schwager a Jan Boroš (Tichonov, Čáry života).

Nylon Jail + Hello Incognito

Kdy: pátek 24. března, 20.00

Kde: Hudební klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: předprodej 160 Kč, v den akce a na místě 200 Kč.

Proč přijít: Olomoucká alternativní skupina Nylon Jail se chystá vydat nové album. Kapela, která má za sebou desítky koncertů a dvě desky, si jej nadělí ke svému desátému výročí. Skladby pro novou desku kapela natáčela od konce roku 2021 ve studiu Jámor u Ondřeje Ježka. Na turné k novému albu se nyní zastaví i v Rožnově pod Radhoštěm. Autorem hudby a textů je kytarista Roman Vičík, kterého doplňuje extrovertní zpěvák s mimořádným rozsahem Jiřin Jirák. Balancování mezi songy nesenými v duchu elektro-country, emotivními baladami a psychedelickými motivy nyní doplňují jazzověji znějící basou, rytmus drží pevně ve svých rukách špičkový bubeník. Členové kapely jsou přitom známi i ze spolupráce s jinými hudebníky – basista Jakub Vejnar hraje například s Anetou Langerovou, Hudbou Praha a November 2nd, bubeník Roman Vícha zase spolupracoval s Lenkou Dusilovou, Janou Kirschner, Richardem Müllerem nebo Ivanem Králem. Tony Dlapa hraje v pražské hip-hopové skupině Prago Union. Jako host a support na pátečním večeru vystoupí písničkář Hello Incognito z Uherského Hradiště charakteristický melodickým, avšak syrovým projevem. V roce 2021 vydal své debutové album Greenhorn pod slovesko-francouzským labelem Z Tapes. Doprovodí se na kytaru.

Probíhající výstavy

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

Kdy: do 7. května

Kde: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetínská

Za kolik: na vernisáž je vstup volný

Proč přijít: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. Slavnostní vernisáž za účasti prezidenta salonu Jindřicha Štreita i předsedy poroty Garika Avanesiana se uskutenčila v neděli 12. března.

„Vážíme si toho, že i v tak proměnlivých a mnohdy náročných časech si lidé najdou čas, chuť i prostředky na to účastnit se mezinárodních fotografických soutěží,“ říká Zdeněk Holoubek, produkční Domu kultury a organizátor salonu.

V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. „Proběhnuvší 32. ročník soutěže měl výbornou úroveň. Sešlo se velké množství kvalitních fotografií a velmi dobře byly zastoupeny všechny fotografické oblasti,“ hodnotí prezident Interfotoklubu Jindřich Štreit.

Domácí i zahraniční autoři přihlašovali svá díla do soutěžních sekcí černobílá fotografie na volné téma, barevná fotografie na volné téma a do sekce pro fotokluby a fotoskupiny. „Věříme, že soutěž bude stále takto podporována a zachová si přízeň fotografů a fotoklubů i v následujících letech,“ dodává prezident soutěže.

Výstava je k vidění od 14. března do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

Kdy: do 23. dubna 2023

Kde: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: 130/90 Kč

Proč přijít: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.

Barbora Myslikovjanová – Před|tím (výstava)

Kdy: do 16. dubna

Kde: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Mnohaletým tématem Barbory Myslikovjanové je zejména dětství, dospívání a její vlastní já. Autorka se po 13 letech vrací do svého rodného kraje a města, kde se její umělecká tvorba v době studia na střední umělecké škole zásadně formovala.

Na výstavě tak můžeme vidět obrazy z roku 2012 až po současnost, které nesou své vlastní příběhy, ale zároveň nechávají prostor pro interpretaci každého diváka, který se nechá vtáhnout do jejich, mnohdy jen zdánlivě, potemnělé atmosféry.

Barbora Myslikovjanová (*1989) vystudovala Užitou malbu na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí a následně navázala studiem na Akademii výtvarných umění v Praze. Využívá různorodé výtvarné techniky, zejména malbu akrylem na plátno a papír, kterou případně dále kombinuje s akrylovými fixy, tužkou, tuší, pastelkami či olejovým pastelem.

SLOVÁCKO

Kouzelný karneval

Kdy: sobota 25. března od 15 hodin

Kde: Velký sál Domu kultury, uherský Brod

Za kolik: 110 Kč/dospělí 60 Kč/děti

Proč přijít: Taneční skupina Orianadance Zlín, kouzelník Jirka Hadaš a Maxipes Fík, dětská přehlídka oblečení salonu DáMa Uherský Brod. Vyhlášení nejlepší masky, vyhlášení nejkrásnějšího nakresleného obrázku, dětská tombola. Během akce se uskuteční výstava obrázků dětí z MŠ a Jesliček z Uherského Brodu.

Derflanská výstava vín

Kdy: sobota 25. března od 16 hodin

Kde: Kulturní dům Sady, Uherské Hradiště

Za kolik: 350 Kč

Proč přijít: Vína derflanských vinařů lze potkat na ostatních výstavách jen výjimečně. A tak je to možné si vynahradit a prochutnat je všechna během tohoto výstavního večera. Ze sklepů vyloví i své soukromé šampiony, od kterých třeba zbývá posledních 10 lahví. K takovým lahvím se často nepodaří dostat ani na soukromých degustacích s vinařem.

Každý náš vinař ručí svou ctí za vystavená vína a jejich úroveň a návštěvník se stanete jejich hodnotitelem. Hlasováním o nejoblíbenější víno se návštěvník zúčastní hlasování o výhru lahve, pro kterou hlasuje. Výběr derflanských vín obohatí vzorky z Boršic. Tato vína budou označena písmenem H - jako hosté. K večeru zahraje cimbálová muzika Kunovjan.

Košt slivovice

Kdy: sobota 25. března od 20 hodin

Kde: Sál Besedy, Nivnice

Za kolik: vstupné neuvedeno

Proč přijít: Ochutnávka vzorků slivovic, zajištěny vdolečky a další bohaté občerstvení včetně tomboly. Chybět nebude módní přehlídka Svatebního salonu Dáša. O hudební doprovod večera se postarají cimbálová muzika Lipina, dj. Trnka a kapela 3 Lo3



ZLÍNSKO

ZOO Zlín

Kdy: každý den od 8.30 do 16.00 hod., pavilony a expozice v areálu do 15.30, tropická hala Yucatan a Zátoka rejnoků do 16.00.

Kde: Zlín

Za kolik: děti 3-14 let 67 korun, senioři 87 korun, dospělí 107 korun

Proč přijít: Přijďte se podívat na nový pár tygrů ussurijských - čtyřletou tygřici Sambu a dvanáctiletého tygra Youriho.

Tygři ussurijští patří mezi nejvyhledávanější obyvatele zlínské zoo. V prostorném výběhu je uvidíte každý den, ať padají sněhové vločky nebo hřeje sluníčko. Dlouho jste ve výběhu mohli pozorovat devatenáctiletou tygřici Tanju a její čtyřletou dceru Sambu. V lednu letošního roku se vše změnilo, Sambě poprvé dělal doprovod tygří samec jménem Youri.

Dvanáctiletého samce zoo na konci roku 2022 získala z francouzské Zoo La Palmyra. V lednu Youriho a Sambu poprvé spojili nejprve ve vnitřním, později také ve venkovním výběhu. Vše proběhlo bez problémů, po několika společných dnech chovatelé pozorovali i páření. Čas ukáže, jak moc bylo úspěšné.

Do venkovního výběhu nyní tygři chodí ve střídavém režimu. Tygřici Sambu uvidíte pokaždé, ať už s její matkou Tanjou nebo ve společnosti samce Youriho.

Koncert Vltava

Kdy: 24.3. 19 až 21 hodin

Kde: Malá scéna Zlín

Za kolik: 470 – 490 korun

Proč přijít: Vltava je jednou z nejosobitějších českých hudebních skupin a současně oblíbenou stálicí klubových i festivalových pódií. Pestré skladby plné obrazů a nakažlivé hudební energie spolehlivě zasahují posluchače všech generací!

Koncert Kryštof

Kdy: 24.3. od 18 hodin

Kde: Kulturní dům Klobučan, Valašské Klobouky

Za kolik: vyprodáno

Proč přijít: Skupina se vrací po mnoha letech do klubů a sálů s odloženým turné k poslední desce Halywůd. Po velkých koncertech, stadionech, festivalech nebo Kryštofkempech zpět do prostor, kde před téměř třiceti lety začínali svoji cestu. Fanoušci si užijí intimní atmosféru s kapelou téměř na dosah, s osvědčenými hity i písněmi z poslední desky.

Koncert Traktor

Kdy: 25.3. od 19:30 hodin

Kde: Kulturní dům Klobučan, Valašské Klobouky

Za kolik: 590 korun



Proč přijít: Traktor se po úspěšném halovém tour a velkolepé oslavě dvaceti let vydá na jarních koncertech zpátky do klubů! V březnu 2023 navštíví patnáct sálů po celé republice. Rocková skupina Traktor před čtyřmi lety odstartovala jízdu svých velkých turné s albem Šachoffnice. Tento odvážný krok s rozsáhlou produkcí odměnili fanoušci zaplněnými halami. Následující deska Sedmá strana kostky provedla kapelu složitým obdobím ovlivněným restrikcemi, ale ani to jízdu Traktoru nezastavilo. Nakonec odehrála všechny koncerty s obří scénou, strhujícími efekty a písněmi z nejprodávanější desky své historie. Vrcholem tohoto období byl plný vítkovický stadion k oslavě dvaceti let.

Koncert Vypsaná fixa

Kdy: 25.3. 19 hodin

Kde: Masters Of Rock Café

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Pro Vypsanou fixu byl rok 2022 mimořádně plodný a úspěšný. Kapela v květnu vydala nové, v pořadí již desáté album Kusy radosti, které bylo pozitivně přijato kritikou i fanoušky. Oznámení „Vyprodáno!“ se následně neslo celou fixí koncertní sezonou. Týkalo se jak křtu v Ledárnách Braník v Praze, tak deseti zastávek Kusy radosti tour I. Vše vyvrcholilo koncem roku ve Velkém sále pražské Lucerny, kde se ten večer kromě návštěvníků zpotily i tamější stěny. Nyní se vydává na Kusy radosti tour 2.

Přednáška Baťovské stopy v krajině

Kdy: 25.3. od 17 hodin

Kde: Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Za kolik: 99 korun

Proč přijít: Jedná se o pokračování úspěšné únorové přednášky se zaměřením na neprůmyslové aktivity firmy Baťa (jako třeba filmová tvorba, vzdělávání, volný čas a mnohé další). Posluchači se budou moci inspirovat dalšími tipy na výlety či vycházky do míst v naší krajině, jež jsou přímo i nepřímo spojena s odkazem firmy, která nedělala jen boty. Tentokrát přednáška v podání průvodce a aktivního turisty Zdeňka Urbanovského zavede návštěvníky i na Slovensko.

Prime Orchestra: Film Sympho Show

Kdy: 26.3. 19 hodin

Kde: Kongresové centrum Zlínském

Za kolik: 790 – 1590 korun

Proč přijít: SHOW Vás zavede do fascinujícího světa kinematografie, s nímž se setkáte na velké LED obrazovce s filmovým formátem v doprovodu moderních technologií, vysoce kvalitního zvuku, dynamického světelného show a živých speciálních efektů. Tato skvělá hudební podívaná zahrnuje exkluzivní vlastní orchestrální verze soundtracků z nejslavnějších kultovních filmů: HARRY POTTER, STAR WARS, MATRIX, GLADIATOR, INTERSTELLAR, INCEPTION,PIRATES OF CARIBBEAN, ROCKY, MISSION IMPOSSIBLE, GHOSTBUSTERS a dalších.

PRIME ORCHESTRA je seskupením více než 40 charismatických hudebníků a zpěváků, orchestru, expresivní rockové kapely, mistra zvukových efektů - DJ a neuvěřitelně herecky nadaného dirigenta. Během dvouhodinového živého představení vytváří nepřekonatelnou atmosféru magických kouzel, zběsilé dynamiky a třpytivého filmového světa s využitím veškerého tvůrčího a technického arzenálu.

KROMĚŘÍŽSKO

Wohnout v Kroměříži

Kdy: pátek 24. března v 19 hodin

Kde: Divadelní sál Domu Kultury

Za kolik: od 450 korun

Proč přijít: Skupina Wohnout převlékla koncertní šňůru opět do akustického obleku a vyráží na unplugged tour během které zavítá také do Kroměříže. V tamním Domě kultury se představí v pátek 24. března. Kapela změnila aranže, přibrala na chvíli pátého člena, naučila se hrát na řadu nových nástrojů a láká na divadelní scénu.

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha

Kdy: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

Za kolik: základní vstupné 80 korun

Proč přijít: V osobité výtvarné řeči Alexeje Vojtáška hraje významnou roli meditace a citace, především však symbol a metafora. Ilustroval více než stovku knižních titulů, kromě malby se věnuje i kresbě, grafice, prostorovým objektům a monumentálním malířským dílům určeným do architektury. Díla Juraje Čutka pak oscilují mezi imaginárním a reálným světem. Autor hledá inspiraci v historii, hudbě, mytologii, ale i v cirkusovém umění. Známé jsou zejména jeho komorní figurální sochy ze dřeva s kovovými prvky ready-made, vyznačující se dynamickým ztvárněním.