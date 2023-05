Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Zlínská zuška v letošním roce oslavila 90 let svého vzniku. | Foto: ZUŠ Zlín

ZLÍNSKO

Slavia motory. A zase se točí!

Kdy: 27. května, 11-16 hodin

Kde: Napajedla:

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Výstava historických motorů Slavia doplněná o historické veterány na nádvoří Nového Kláštera. Můžete si prohlédnout startování historických motorů, prohlédnout si veterány a další historickou techniku – třeba parní stříkačku od dobrovolných hasičů z Kvítkovic.

Ve stálé expozici Muzea Napajedla "Slavia, příběh továrny" se budou každou celou hodinu konat komentované prohlídky (začátek ve 12:00, 13:00, 14:00, 15:00). K vidění budou historické motory Slavia (včetně stabilních), parní motocykl, elektrický kočár, dřevěný autobus Tatra z 20. let, historické automobily (např. Tatra, Aero, Fiat, Simca, Škoda…) motocykly, závodní monopost Jawa Minor, šrotovník Slavia, hasičská parní stříkačka a další.

Zuškování u zámku

Kdy: 27. května, 10 - 19 hodin

Kde: Zámek Zlín

Za kolik: Zdarma



Proč přijít: 6. ročník Multižánrového festivalu uměleckých oborů – hudebního, výtvarného, tanečního, literárně dramatického. Představí se žáci i učitelé ze 3 veřejných zlínských základních uměleckých škol. Návštěvníci uvidí vystoupení kapel, bubenická show, současný tanec, lidový tanec, divadelní představení, výtvarné dílny, pohádky, orchestry nebo cimbálové muziky.



Pořádají veřejné základní umělecké školy: ZUŠ Zlín, ZUŠ Zlín – Jižní Svahy a ZUŠ Zlín – Malenovice. Akce je součástí celonárodního happeningu ZUŠ Open.

Hradní okruh

Kdy: 27. května, od 9 hodin

Kde: Brumov-Bylnice

Za kolik: startovné podle kategorií

Proč přijít: Oddíl Kolo-běžky a město Brumov-Bylnice pořádá 20. ročník závodu horských kol Hradní okruh. Start hlavního závodu bude na náměstí, cíl bude v areálu koupaliště.

Pro letošní ročník je připravena novou trasu ELITE, pojede se jeden okruh o délce 55 km. První část se pojede po stejně trase jako KLASIK, po průjezdu koupalištěm (cíl trasy KLASIK) bude změřen mezičas. Druhá část pak pokračuje přes kopec Březová a Hložec zpět kolem koupaliště, dál pak na Maděrovec, Holý vrch (horská prémie).

Z Holého vrchu pak nad Nedašovem, Návojnou a Brumovem přejedeme do údolí Bylničky, tady pak do Bylnice a do cíle na koupališti.Dětský závod předškoláků bude startovat už dopoledne v 9:00 hod, start i cíl budou na náměstí v Brumově.

V okolí Brumova-Bylnice se pojede závod horských kol Hradní okruh

Salon filmových klapek

Kdy: 26. - 29. květen

Kde: OC Zlaté jablko Zlín

Za kolik: Zdarma



Proč přijít: Ve zlínském obchodním a zábavním centru Zlaté jablko je k vidění výstava 126 filmových klapek od předních českých výtvarníků. Projekt spojující výtvarné a filmové umění s názvem Salon filmových klapek pravidelně ze svého výtěžku podporuje snímky začínajících filmařů.

Salon filmových klapekZdroj: Deník/Jan Karásek

ABBA Symphonic and more

Kdy: 26. května od 19 hodin

Kde: Kongresový sál Zlín

Za kolik: od 790 korun

Proč přijít: Hudba skupiny ABBA v symfonickém provedení. Velkolepá scénická show v podání orchestru, sboru, sólistů a dokonce i baletu. Pestrobarevná živá akce s využitím inovativních technologií a speciálních efektů vás přenese do bezstarostných sedmdesátých a osmdesátých let. Čeká na vás pohádková atmosféra této doby a samozřejmě mistrovská hudební díla, která navždy zůstala v našich srdcích. Základem show je legendární hudba skupiny ABBA se svými superhity, rovněž si však nelze představit hudbu 80. let bez písní Albano a Rominy Power, Modern Talking a dalších.

47. Výstava vín Napajedla

Kdy: 27. května od 9 hodin

Kde: Napajedla-Pálenice, Pod Zahrádkami

Za kolik: neuvedeno



Proč přijít: Tradiční košt vína v Napajedlích.





SLOVÁCKO

Když hmyz nejde spát

Kdy: pátek 26. května od 16.30 do 23 hodin

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Noční život hmyzu – takové je téma letošní muzejní noci, kterou připravuje Slovácké muzeum ve spolupráci s Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana, Základní uměleckou školou Uherské Hradiště a Městskými kiny Uherské Hradiště. Muzeum spolu s přilehlým parkem i Galerie Slováckého muzea nabídnou nespočet zážitků – komentovanou prohlídku výstavy Společenský život hmyzu s entomologem, speciální prohlídku ke 300 letům budovy galerie i aktuálním výstavám, tvořivé dílny i herní stanoviště. Těšit se můžete na letní kino i čtení kolegů z knihovny a také vystoupení dětí ze ZUŠ.

Kosecké písně

Kdy: neděle 28. května od 4.30 hodin ráno

Kde: Zámecký park Buchlovice

Za kolik: Zdarma



Proč přijít: V zámeckém parku si na konci května každoročně dávají dostaveníčko lidoví zpěváci a sekáči z různých koutů Moravy, Čech i Slovenska. Letos opět přijedou například mužáci až z dalekých Dolních Dunajovic. Pověstný je totiž brzký začátek Koseckých písní – účastníci se schází už od půl páté, aby na zámeckém nádvoří program poslední květnové neděle zahájili sborovým zapěním písně Pri trenčanskéj bráně. Pak už následuje volné zpívání mužáků i ženských sborů, naklepávání kos, cvičné kosení, vyhrávání cimbálové muziky Rubáš, snídaně v trávě, a nakonec vyvrcholení v podobě soutěže sekáčů i sekáček.

Při XXV. Koseckých písních v Buchlovicích soutěžili i sekáči i sekáčky trávyZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Jízda králů ve Vlčnově

Kdy: neděle 28. května 12 – 17 hodin

Kde: Vlčnov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jen jednou za život mají ve Vlčnově osmnáctiletí chlapci možnost projet coby „legrúti“ (odvedenci) obcí se svým králem, mladým chlapcem přestrojeným do ženského kroje. Pojďte spolu s nimi prožít ty jedinečné a neopakovatelné okamžiky, kdy se z chlapců stávají muži. Přijďte si užít víkend plný folkloru, zpěvu, tanců, barev, krojů. Uvidíte taneční vystoupení, ukázky tradičních řemesel, můžete si nakoupit v tradičním jarmarku, zhlédnout výstavu v Galerii na Měšťance.

Jízda králů 2022 ve Vlčnově. Král s růží v ústech.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Derflanské otevřené sklepy

Kdy: sobota 27. května od 14 hodin

Kde: Sady

Za kolik: Cena vzorku od 10 Kč / 0,5 dcl - Starovné bude upřesněno



Proč přijít: Víno je naší osobní vizitkou, a tak hrdě vytáhneme ze sklepa to nejlepší z ročníku, abyste si to mohli pěkně prochutnat. Přijďte si užívat výhledů a odplavit stresy skleničkou dobrého vína. Akci pořádáme za každého počasí. Pokud by se sluníčko schovalo, schováme i vás — podle možností, do sklepů, pod pergoly a připravené stany. Jednotliví vinaři jsou od sebe v rozmezí jednoho kilometru, takže je obejdete v klídku loudavou chůzí. Piknikové plochy budou připravené i s krásným výhledem ve Vinařství Medek, nad sklepy u Hronů a Bečica & Juračka.

Derflandské otevřené sklepyZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

KROMĚŘÍŽSKO

EKO planeta Kroměříž

Kdy: sobota od 9 do 18 hodin a neděle od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 100 korun

Proč přijít: První ročník ekologického veletrhu na Výstavišti v Kroměříži nabídne vše od výrobců biopotravin až po autorizované prodejce elektromobilů. Akce je zaměřena také na ukázku moderních technologií a služeb, které přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí. Hlavním cílem akce je podle pořadatelů ekologická výchova nové generace. Veletrh nabídne řadu přednášek, jízdu elektromobilem či třeba výměnu oblečení. Děti i dospělí návštěvníci se mohou těšit také na mobilní planetárium.

Kroměřížské farmářské trhy

Kdy: sobota 27. května od 9 do 13 hodin

Kde: Hanácké náměstí v Kroměříži

Za kolik: zdarma



Proč přijít: V pořadí druhé letošní farmářské trhy zaplní v sobotu 27. května Hanácké náměstí v Kroměříži. Kromě tradiční široké nabídky farmářských produktů a řemeslných výrobků nebude chybět ani tematický doprovodný program včetně programu pro nejmenší návštěvníky.

Farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži. 22. 4. 2023.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Max Švabinský a Antonín Marek Machourek. Učitel a žák

Kdy: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

Kde: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

Za kolik: základní vstupné 80 korun

Proč přijít: Dvě osobnosti, které svým dílem zanechaly trvalou stopu nejen v českém výtvarném umění. Z tvorby kroměřížského rodáka, malíře a grafika Maxe Švabinského (1873–1962) budou tentokrát představeny malby, kresby a grafické listy pocházející z velké části ze soukromé sbírky. V Kroměříži dosud nikdy nebyly vystaveny a návštěvník tak má jedinečnou příležitost vidět mimo jiné obraz Babička v šálu (1903), který do roku 2017 vlastnil sběratel ve Švédsku. Švabinského žák z pražské Akademie, malíř, grafik a tvůrce mozaik Antonín Marek Machourek (1913–1991) prožil většinu svého tvůrčího života převážně ve Francii a ve Španělsku. Výstava ukáže výběr z umělcova rozsáhlého díla, které je uloženo ve sbírkách Muzea Kroměřížska.

Výstava Učitel a žák v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

VALAŠSKO

Vsetínská noc

Kdy: pátek 26. května od 17 do 23 hodin

Kde: jedenáct zastavení ve Vsetíně



Proč přijít: Tradiční festival netradičních zážitků s názvem Vsetínská noc proběhne v pátek 26. května v ulicích Vsetína.

Účastníky čeká večerní putování městem s návštěvou známých i běžně nepřístupných míst a bohatým doprovodným programem. Až na pár výjimek je vstup zdarma.



Do 7. ročníku happeningu, který se koná v rámci celonárodního Festivalu muzejních nocí, se s hlavním organizátorem Muzeem regionu Valašsko zapojily místní školy, knihovna i radnice.

Pro účastníky je letos připraveno 11 zastávek, na kterých si užijí kulturní vystoupení, filmy, prohlídky, hry a další zábavu pro děti i dospělé.

Vsetínská noc Zdroj: Deník/Michal Burda



„Stejně jako v loňském roce se budou účastníci pohybovat mezi jednotlivými stanovišti po vlastní ose. Mapa, soutěžní kartička a programový leták budou k vyzvednutí v době konání akce v kině, knihovně, základní umělecké škole, na zámku a strojní průmyslovce. Již po získání tří razítek si můžete na kterémkoliv stanovišti vyzvednout malou odměnu,“ uvedla koordinátoka akce Olga Méhešová.

Další podrobnosti najdete na www.vsetinskanoc.cz a www.muzeumvalassko.cz



Meziříčská muzejní noc

Kdy: pátek 26. května od 19 do 24 hodin

Kde: park u zámku Kinských, Valašské Meziříčí

Proč přijít: Třináctý ročník Meziříčské muzejní noci nabízí večer plný zážitků. Instituce zapojené do organizace akce lákají k navštívení svými speciálními programy. „Pojďme společně hledat poklad nebo si zahalekat v Zámku Kinských, pozorovat hvězdy na Hvězdárně a nahlédnout do života nočního hmyzu v Kostele Nejsvětější trojice. Do krajiny umění plné melodií, tance či výtvarna se můžete pohroužit v ZUŠ Alfréda Radoka. Kino Valmez promítne pásmo krátkých filmů pro menší děti, teenagery i dospělé,“ zve koordinátorka noci Vlasta Červenková.

Tradičně bude možné nahlédnout do dílen v Moravské gobelínové manufaktuře a do sklářské huti i školní budovy místní SUPŠ sklářské. Dynamickou ukázku nasazení čs. parašutistů v Protektorátu Čechy a Morava i stezku odvahy nabídne T. J. Sokol. Noc plnou her budou moci prožít návštěvníci ve Vrtuli – světě her a poznání, zábavné aktivity i nahlédnutí do historie školy nabídne Gymnázium Františka Palackého a SVČ Domeček si připravil jedinečnou stezku plnou strašidel.

„Rodinný vědomostní víceboj si můžete vyzkoušet v Knihovně, interaktivní hru v ZUŠ B-Art a ochutnávku naslepo v bistru Jako Doma. Nezapomeňte navštívit expozici v Muzeu řeznictví a výstavu v Prostoru. Na ptačích křídlech s Miroslavem Urbanem v Ráji Sýrů můžeme cestovat dále nočním putováním a nebo jej zakončit v M-klubu na diskotéce ve světelném labyrintu,“ vypíchla zlomek chystaných akcí Červenková.

V Evangelickém kostele zahájí výstavu děl vytvořených v Domově se zvláštním režimem v Pržně, s tvorbou studentů Designu skla ze Zlína se příchozí seznámí v Galerii Sýpka.

Jako každý rok nebude chybět silniční vláček, který nočním putovatelům pomůže s přiblížením k daným institucím.

„Doprovodný program se bude odehrávat také na I. nádvoří zámku Žerotínů. Tradičně jej rozezní hudba napříč žánry. Nebude chybět ani divadelní představení,” doplnila Červenková. Pouliční představení plné ohně za doprovodu živé hudby nabídne Fire jam v podání bubeníků z Kubuku. Představí se také umělci a žongléři z regionu i celé republiky. Více informací společně s podrobným programem naleznete na mmn.kzvalmez.cz.

Alice Armstrong & The Bladderstones (NGA/PRT/London, UK/CZ)

Kdy: neděle 28. května od 19.30 hodin

Kde: Malá scéna za oponou, KZ Valašské Meziříčí

Za kolik: na místě 210 Kč, v předprodeji 180 Kč



Proč přijít: Alice Armstrong je blues-soulová zpěvačka s velkým hlasovým rozsahem, zálibou v palčivých vtipech a bezprecedentní láskou k čipsům a smaženým hranolkům. Jako zpěvačka i textařka se prosadila se skupinami Crossfire Blues Band a Stevie Wats Organ/Hammond Trio. Jejími vzory jsou Ella Fitzgerald, Etta James, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Peggy Lee a Dinah Washington. Na Britsh Blues Award 2021 byla Alice nominována ve dvou kategoriích Objev roku a Kapela roku se Stevie Watts Organ Triem.

Farmářské trhy Vsetín

Kdy: sobota 27. května, od 7 hodin

Kde: Dolní náměstí, Vsetín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Druhý trh letošní sezony farmářských trhů tradičně pořádaných na Dolním náměstí ve Vsetíně. Letos v průběhu jara, léta i podzimu sem budou moci Vsetíňané i návštěvníci města přijít nakupovat hned dvanáctkrát. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.

Májový koncert - Swingshower

Kdy: neděle 28. května od 15 hodin

Kde: Dolní náměstí Vsetín

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Koncert mladé swingové kapely ze Zlínska, která se věnujeme zejména interpretaci tanečního jazzu a swingu z období 20. - 40. let 20. století. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.

AF Band

Kdy: pátek 26. května od 20 hodin

Kde: Klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 Kč

Proč přijít: Známé rockové a popové hity v podání místní stálice.

Burza hudebních nosičů#3

Kdy: sobota 27. května od 10 do 16 hodin

Kde: Klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: 150 Kč



Proč přijít: Burzy desek se staly už pravidelnou položkou v programové nabídce rožnovského klubu Vrátnice. „Tentokrát na přání prodávajících, kteří k nám váží mnohdy dalekou cestu, jsme ji trochu prodloužili. Přijďte nakoupit či prodat vinylové LP, digitální CD, analogové kazety nebo třeba i noty,“ zvou pořadatelé. Kupující to mají zdarma, prodejce si musí rezervovat místo na emailové adrese vratnice@vratnice.com.

Den s pohádkou

Kdy: sobota 27. května od 16 hodin

Kde: Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

Za kolik: plné 90 Kč, snížené (student, senior) 70 Kč, děti (6–15 let) 50 Kč, do 6 let zdarma, rodinné 200 Kč.

Proč přijít: Muzeum regionu Valašsko připravuje na zámku Lešná u Valašského Meziříčí zábavné pohádkové odpoledne Den s pohádkou. Příchozí čeká program plný aktivit pro rodiny s dětmi, který zakončí ohňová a světelná show. Zájemci si také budou moci opéct špekáčky (pokud si je přinesou s sebou). Program: pohádková stezka parkem, zábavné aktivity pro děti, vystoupení žáků ZŠ Lešná s dětskými melodiemi, loutkový divadelní soubor Pimprlata, opékání špekáčků, ohňová a světelná show Histerky.

Slabikář řemesel a kácení máje ve skanzenu

Kdy: sobota 27. a neděle 28. května

Kde: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm



Proč přijít: Poslední májový víkend bude v rožnovském skanzenu ve znamení tvůrčího dětského tvoření a také tradičního kácení máje. V sobotu 27. května se v Dřevěném městečku koná pořad Slabikář řemesel, který malým i velkým nabídne příležitost vyzkoušet si řadu zapomenutých řemesel. Pro děti do 15 let je do areálu volný vstup.

„Děti si budou moci vyzkoušet rukodělné činnosti vycházející z tradičních řemesel. Poznají práci metláře, provazníka či kováře. Vyzkoušíme si modelování z hlíny, tesání do kamene a ze zbytků látek se naučíme vyrobit jednoduchou panenku. Zpestřením bude letos i batikování na plátno nebo vlastní tričko,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel muzea.

V doprovodném programu se v 10.30 a v 15 hodin představí loutkové Divadlo Já to jsem s představením Eliščiny pohádky. Od 13 hodin vystoupí folklorní soubor Ondrášek z Frýdku-Místku. Po celý den mohou děti navštívit dětský dvorek a věnovat se dětským hrám v areálu Dřevěného městečka.

Tradiční lidová slavnost Kácení máje se uskuteční v neděli 28. května od 14 hodin také v Dřevěném městečku. Letos se kácení ujme Soubor valašských písní a tanců Ovčák z Hovězí a děti z folklorního souboru Jaloveček. K tanci i poslechu bude hrát Cimbálová muzika Jiřího Nechanického.