Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Hasiči v Loukách oslaví 115. let a podpoří Středisko rané péče Educo | Foto: Hasiči Louky

ZLÍNSKO

650 let obce Všemina

KDY: 29. - 30. července od 15 hodin

KDE: Všemina

ZA KOLIK: 100 korun (vstupné se vybírá od 16 hodin) pro osoby starší 18 let

PROČ PŘIJÍT: Oslavy obce Všemina, na kterých se můžete těšit na dechovku, Mistřické frajárky, úžasné divadlo fyziky, Kouzelníka Hadaše, skákací hrad, letadlo s bonbóny, pískohraní, ukázky historické skupiny, taneční zábava skupiny Kosovci, útok malých hasičů, malování na obličej, ohňostroj a další.

115. výročí Sboru dobrovolných hasičů Zlín-Louky

KDY: 29. července od 13 hodin

KDE: Fotbalové hřiště Louky

ZA KOLIK: Zdarma, vstupné 115 korun se platí až na taneční zábavu od 21 hodin

PROČ PŘIJÍT: Hasičské odpoledne a Taneční zábava budou oslavou 115 let Sboru dobrovolných hasičů Zlín – Louky. Návštěvníci se mohou těšit na nabitý hasičský program, akci odstartují závody historických stříkaček. Nebude chybět taneční vystoupení v podání skupiny Beat Up či dětská diskotéka pro malé tanečníky. Akce bude mít i benefiční přesah, 30 korun ze vstupného poputuje na podporu činnosti Střediska rané péče EDUCO Zlín.



Hasiči v Loukách oslaví 115. let a podpoří Středisko rané péče EducoZdroj: Hasiči Louky

FC Zlín – AC Sparta Praha

KDY: 29. července od 15 hodin

KDE: Stadion Letná Zlín

ZA KOLIK: 150 – 250 korun

PROČ PŘIJÍT: První domácí utkání nové sezony a rovnou souboj s úřadujícím mistrem AC Sparta Praha.

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: celé prázniny od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie Desítka – budova OD Zlín

ZA KOLIK: dospělí a dítě nad 12 let 50 korun, děti 3-12 let 70 korun, rodinné vstupné (2+2) 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V Galerii Desítka vás čeká expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Minecraft, Středověké podhradí, Starověký Jeruzalém či zimní městečko.

Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče.

V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rozvěž graffiti stěna.



250 tisíc kostiček lega čeká na děti v Obchodním domě ve ZlíněZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Playmobil

KDY: 17. července do 30. července

KDE: Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: PLAYMOBIL je jedna z neoblíbenějších značek výrobků pro děti na světě. Výstava 3 SVĚTY PLAYMOBIL je jedinečnou akcí, která pobaví holky i kluky. Setkáte se hned se třemi světy, které jsou plné her a interaktivních prvků.

Výstava historických motocyklů

KDY: do 30. července (10-14 hodin)

KDE: kulturní centrum Vizovice

ZA KOLIK: 150 korun, snížené vstupné 75 korun, děti do 5 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava historických motocyklů české i zahraniční výroby z předválečného i poválečného období. Celkem zde návštěvníci budou moci prohlédnout bezmála padesátku motocyklů z let 1923-1986. Některé exponáty jsou po renovaci, některé v původním stavu. Zastoupeny budou legendární značky jako JAWA, ČZ, Praga, britský Ariel a AJS, německý NSU či italský výrobce Moto Guzzi, jejichž stroje jsou dnes ceněny sběrateli po celém světě. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat ikonické modely těchto značek, které se proslavily svou spolehlivostí, výkonností a jedinečným designem.

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem. Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

KROMĚŘÍŽSKO

Koncert skupiny Polygon

KDY: pátek 28. července

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstaviště si v pátek podmaní jedna z nejoblíbenějších zábavových kapel v regionu – Polygon, která během několika hodin nabídne desítky písní. Areál se návštěvníkům otevře v 15 hodin. Od 17 hodin vystoupí jako předkapela skupina Defakto. Od půl sedmé pak bude pódium patřit jen Polygonu.

Koncert mezinárodních dirigentských kurzů

KDY: neděle 30. července

KDE: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Závěrečný koncert festivalu Hudba v zahradách a zámku. Účinkuje Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Dirigují frekventanti kurzu. Akce se koná pod záštitou ministra kultury, Arcidiecéze olomoucké a hejtmana Zlínského kraje.

Festival židovské kultury

KDY: denně od 25. do 29. července

KDE: Holešov

ZA KOLIK: různé

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Festival židovské kultury Ha-Makom se v Holešově letos koná už po pětadvacáté. Tradiční multižánrová nabídka je opět sestavena ze zajímavých přednášek, koncertů, výstav, scének, prohlídek nebo filmotéky. Nechybí ani hebrejština, židovské pokrmy či oblíbená výuka židovských tanců. Podtitulem festivalu je letos "Kudy kam". Podrobný program včetně dalších informací je k dispozici na webových stránkách festivalu www.zidovskyfestival.cz

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program.

V pátek nebude chybět kostýmovaná prohlídka „Tajemství staré Kroměříže“ a k poslechu zahraje kapela Swingband. Večer pak zpestří příchod ponocného. Ten navštíví relaxační zónu také v sobotu, a to po koncertu Feryho fóry a Daji. Další hudební zpestření čeká na návštěvníky v neděli, kdy zónu oživí koncert kapely Nebo co.

Relaxační zóna na Velkém náměstí je znovu v provozu.Zdroj: se svolením město Kroměříž

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

SLOVÁCKO

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky s koncertem Ondřeje Jalůvky a Zuzany Lapčíkové

KDY: sobota 29. července od 14 hodin, koncert od 16 hodin

KDE: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek. Na prohlídku bude navazovat v prostorách galerie koncert Ondřeje Jalůvky, rodáka z Uherského Hradiště žijícího ve Francii s cimbalistkou, zpěvačkou a skladatelkou Zuzanou Lapčíkovou.

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině

KDY: Neděle 30. července

KDE: Velká Javořina

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na velkém pódiu se na Javořině v neděli představí od 9 do 16 hodin z česko moravské strany dechová Hudba Dolněmčanka, Mužský soubor Něčičáci z Kyjova, folklórní soubor Handrlák z Kunovic a známá skupina Rangers (Plavci). Ze slovenské strany Dechová hudba Zahorienka, folklórní soubor Máj z Pišťan, folklórní soubor Kasanka Moravské Lieskové. Na Malém pódiu vystoupí od 10 do 16. hodiny z česko moravské strany folkrocková kapela Venca´s group z Uherského Hradiště, Mix Band z Uherského Brodu a Lehká noha z Brna, slovenskou stranu reprezentují kapely Ivan Terry Country Band a populární kapela Borovienka.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel BohunPROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystavený je výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.



Návštěvníci mohou obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života.

Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

VALAŠSKO

Amfolkfest

KDY: sobota 29. července od 12 hodin

KDE: Pulčín na Hornolidečsku, zahrada Informačního centra

ZA KOLIK: 230 Kč

PROČ PŘIJÍT: V malé osadě Pulčín na Hornolidečsku se v sobotu 29. července uskuteční už 28. ročník hudebního festivalu Amfolkfest. Akce s přídomkem „malý festival na konci světa“ přivítá české i slovenské hudebníky napříč žánry jakou jsou folk, country, bluegrass, etno folk a místy se přiblíží až k rockovým melodiím.

V zahradě pulčínského Informačního centra vystoupí letos deset kapel a písničkářů. „Letošní novinkou je obnovení spolupráce se sdružením Porta, během dne se tak v rámci programu představí semifinalisté oblastních kol i celostátní Porty konané v Řevnicích,“ upozorňujde hlavní pořadatelka Amfolkfestu Eva Endy Rohlenová.

Jako hlavní host vystoupí kapela Epydemye. Dále se mohou návštěvníci festivalu zaposlouchat do tónů kapel Jasoň, Hmlisto ze Slovenska, domácí scénu zastoupí kapela Karpatrio, dále pak Spolektiv, Poslední šance Míry Ošance, Hlasy ve tmě, Milan Šťastný a For folk. Na závěr čeká všechny návštěvníky country bál ve společnosti kapely Country bazar. Více informací naleznete na www.amfolkfest.cz

Hrozenkobraní

KDY: sobota 29. července od 11 hodin

KDE: Nový Hrozenkov, Památník Antonína Strnadla

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Osmý ročník akce prezentující tradiční i netradiční řemesla, hudbu a jídlo se uskuteční v sobotu 29. července v areálu Památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově. Událost s názvem Hrozenkobraní aneb tvary, zvuky, chutě a vůně starého i nového Valašska bude probíhat od 11 do 17 hodin.

Tradičními valašskými písničkami akci otevře novohrozenkovská cimbálová muzika Rozinka. Hudební program vyvrcholí po 15. hodině koncertem MDŽ (Muzikantky – Dámy – Ženy), což je uskupení osobitých hudebnic Lucie Redlové, Beaty Bocek a Evy Ludvík Kudrnové.

„Hlavním řemeslným tématem letošního ročníku bude šperkařství a šperkařské techniky. O těch pojednává i současná výstava v informačním centru nazvaná Zlaté řemeslo, které bude během Hrozenkobraní volně přístupná,“ zvou za pořadatele Milada Fohlerová, Jana Krystyníková. Návštěvníci se dozvědí řadu zajímavostí o zlatnictví, mohou si najít vlastní český granát nebo si vyrobit originální náramek, náušnice či prstýnek.

Šperky vytvořené různými způsoby a z rozmanitých materiálů si budou moci lidé na Hrozenkobraní také zakoupit přímo od jejich výrobců – chybět nebudou ozdoby z drahých kovů, vzácných minerálů, dále z vlny, fima, korálků, dřeva, skla, plastu či paličkované z niti.

K vidění budou i další řemesla – metlářství, košíkářství, plstění ovčí vlny, paličkování, broušení štamprlí nebo kovorytectví, které předvedou studenti SŠ – COPT z Uherského Brodu, oboru technik-puškař.

Už tradičně bude připravená ochutnávka starých valašských receptů. Letos se mohou příchozí těšit na ušmuraný regiment, ovesné suchárky nebo kontrabáš. „O chuťové buňky návštěvníků se postarají také děvčata z Okoštuj s moderně pojatou gastronomií vycházející z tradiční stravy Valašska, prodejci ovčích sýrů a místní myslivci s vyhlášeným zvěřinovým gulášem,“ doplňují organizátorky.

Dechová hudba Zubřanka

KDY: neděle 30. července od 16.30 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, hudební altán

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Koncert Dechové hudby Zubřanka, která si v letošním roce připomíná už 115. výřočí svého založení. Zubřanka vznikla v roce 1908: v té době ji tvořilo dvanáct hudebníků ze Zubří a blízkého okolí, především ze Zašové. Ve 20. až 50. letech se ujímá taktovky rod Dořičáků – kapelníci Ludvík, Jaroslav a Jindřich. Tito kapelníci pozvedli kapelu na vysokou úroveň a počet hráčů dosahoval úctyhodného čísla čtyřicet tři.

V 60. letech převzal taktovku Ladislav Slovák a po něm Jaroslav Slovák. Kapela hrála skladby vážného i lidového typu od řady autorů (např. Ferdinand Škrobák, Jan Polách, Karel Vacek, Josef Poncar, Karel Valdauf a další).

Umělecký vedoucí a výborný aranžér Jindřich Dořičák starší upravil skladby kapele na míru a psal i skladby vlastní. Jeho práce výrazně ovlivnila kapely v širokém okolí, protože aranžoval spoustu skladeb i pro ně.

V nynější době tvoří kapelu 14 hudebníků ze Zubří a blízkého okolí. Od roku 2003 je kapelníkem klarinetista Jaroslav Mužík, který významně pozměnil repertoár dechovky a to skladbami z jižní Moravy, jižních Čech a samozřejmě i z Valašska. Kapela působí nejen v Zubří a okolí, ale hrála také v Maďarsku, Slovensku a Německu.

Dny řemesel a setkání kovářů

KDY: sobota a neděle 29. a 30. července od 9 do 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zve na 32. ročník programu věnovaného zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků pod názvem Dny řemesel. Tradičně se ve stejnou dobu ve skanzenu uskuteční také Setkání kovářů z České republiky.

V areálu Dřevěného městečka budou k vidění ukázky starých řemesel. Pracovníci skanzenu a další řemeslníci předvedou staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a výrobních materiálů – výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, práce kamenické, košíkářské, klempířské, bednářské, ruční výrobu cihel a další.

Mistři kováři a kovářky přijedou z celé České Republiky a Slovenska a budou kovat na patnácti výhních.

„Přivítáme také členy představenstva a regionální zástupce Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a podkovářů Čech, Moravy a Slezska. Oživením programu bude podkování koní ve fojtském dvoře a výroba podkov,“ lákají pořadatelé.

Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové stroje a lokomobila.

Ve stáncích bude prezentována výroba drobných předmětů, dřevěná a kovová bižuterie, výrobky z včelího vosku, keramické pečivo, perníčky, štípané holubičky a jiné.

„Předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet, u kovářů si mohou sami ukovat hřebík nebo vypálit logo Dne řemesel do dřevěné destičky,“ nabízí organizátoři.

Připravené budou také soutěže pro děti i s rodiči – řezání kulatiny, zatloukání hřebíků, stavění vatry, jízda s trakařem, jízda na koníčcích nebo skládání zmenšené dřevěnice či puzzle s historickými obrázky.

O posledním červencovém víkendu nebude ve skanzenu chybět ani hudební program. Mezi řemeslníky budou vyhrávat Heligonkáři z valašských kotárů a Kubalova muzika. V komorním amfitétru Dřevěného městečka se v sobotu 29. července od 15 hodin představí Folklorní soubor Šmykňa, o den později ve stejný čas a na stejném místě vystoupí kapela Mňága a Žďorp.

Dazed and Confused + Sóma

KDY: pátek 28. července od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dazed and Confused je mladá kapela s kořeny na Hornovsacku hrající alternativní blues-rock, která vznikla začátkem roku 2018. Její energická hudba mísí syrovost blues s prvky rocku, okořeněná říznými kytarovými riffy.

Žánr druhého účinkujícího – kapely Sóma – vychází z alternativního rocku s prvky grunge a blues. V jejích skladbách najdete tvrdé kytarové riffy i melancholii a ambient. Inspiraci čerpá z 90. let a kombinuje tento sentiment s moderním pojetím hudby.

Malý princ (divadlo)

KDY: neděle 30. července od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů – Letní scéna

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Divadlo jednoho herce Vítězslava Marčíka mladšího, který na starém kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém setkání s Malým princem.

Délka představení, které je určené pro dětské publikum od pěti let věku, je 50 minut. Scénář, režie, hraje: Vítězslav Marčík ml., loutky: Vítězslav Marčík ml. + Eva Marčíková, scéna: Vítězslav Marčík ml. + Věra Dytrychová. Vstupné volné a do klobouku.

Karpatské roubenky (výstava)

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského MeziříčíZA KOLIK: od 30 do 60 KčPROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Poklady východní Moravy (výstava)

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá (výstava)

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko. Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska.



Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny.



Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy (výstava)

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Čtení pod lavici (výstava)

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.



Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.