Muzeum regionu Valašsko zve na tradiční Vítání ptačího zpěvu k Choryňským rybníkům a do Panské zahrady ve Vsetíně

Kam za sportem ve Zlínském kraji? Třeba na rallye do Slušovic

VALAŠSKO

Michal David & kapela Kvatro live

KDY: sobota 6. května od 20 hodin

KDE: Dům kultury Vsetín

ZA KOLIK: od 850 Kč

PROČ PŘIJÍT: Známý hitmaker Michal David míří na svém koncertním turné také na Vsetín. Přiveze i svou dlouholetou doprovodnou kapelu Kvatro. Živý koncert disko legendy nabídne známé hity. Zábavu slibuje nejen samotné vystoupení Michala Davida, ale také doprovodný program v režii DJ AŠI. Večer ve Velkém sále Domu kultury Vsetín se ponese v duchu diskotéky devadesátých let.

Budova Domu kultury bude otevřena od 18:30, koncert Michala Davida bude zahájen ve 20 hodin. Diskotéka potrvá až do 1 hodiny ráno.

Zpěvák a skladatel Michal David.Zdroj: se svolením DK Vsetín

Beskydský orchestr ve skanzenu

KDY: pondělí 8. května od 14 hodin

KDE: Dřevěné městečko, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Koncert u příležitosti státního svátku v Dřevěném městečku rožnovského skanzenu. Účinkuje Beskydský orchestr při Základní umělecké škole Rožnov pod Radhoštěm.



Koncert ke státnímu svátku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm obstará v pondělí 8. května 2023 Beskydský orchestr při ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm.Zdroj: se svolením VMP Rožnov p. R.

Valašská zahrada

KDY: od pátku 5. do pondělí 8. května, od 8 do 16 hodin

KDE: Sport Camp, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: plné 80 Kč, zvýhodněné (studenti, senioři) 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Od pátku do neděle můžete v areálu rožnovského Sport Campu navštívit jarní edici tradičních farmářských a zahradnických trhů Valašská zahrada, které každoročně vždy na jaře a na podzim pořádá realitní společnost Valašské nemovitosti.

Na trzích se prezentují zahradníci a zahradnické firmy z celé Moravy a Čech. Nabízejí květiny, okrasné dřeviny, sadbu, cibuloviny, hnojiva, ochranné prostředky i zahradní nářadí a techniku. Ke koupi jsou také výrobky zručných řemeslníků, kteří nabízejí vše do domu a zahrady.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: sobota a neděle 6. a 7. května od 9 hodin

KDE: Choryňské rybníky (sobota), Panská zahrada Vsetín (neděle)

ZA KOLIK: zdarma



PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko i letos připravilo tradiční výlet za poznáním ptáků žijících v našem regionu. V sobotu je pro zájemce připravená příjemná procházka, kterou spoustou zajímavostí a ukázek zpestří dvojice ornitologů Zdeněk Tyller a Václav Tomášek. Sraz účastníků je v 9 hodin na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou.

„Odtud se vydáme na procházku k Choryňským rybníkům, kde budeme naslouchat zpěvu ptáků žijících v této oblasti, některé z nich si ukážeme a povíme si zajímavosti o jejich biologii, životních strategiích a významu pro člověka,“ zvou organizátoři z Muzea regionu Valašsko.



Komu nevyhovuje termín 6. května, může na vyrazit o den později v neděli 7. května na Vítání ptačího zpěvu do Vsetína. V tomto případě je sraz zájemců v 9 hodin u vstupu do Panské zahrady ze strany od náměstí Svobody.



Procházka povede parkem a podél řeky Bečvy, společníkem a průvodcem zúčastněných bude opět ornitolog Muzea regionu Valašsko Zdeněk Tyller.

Pro oba dva dny platí, že v případě silně nepříznivého počasí se akce ruší. Ověřit konání je možné na telefonním čísle 775 284 222.

Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 – 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před I. světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Otevírací doba: pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

Ilustrace Erbenových pohádek od Artuše Scheinera.Zdroj: se svolením agentury Téčko Rožnov p. R.

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

KDY: do 7. května

KDE: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetín

PROČ PŘIJÍT: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. Výstava je k vidění do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

Karpatské roubenky

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Svět kostiček: CHEVA

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Expozičně-herní výstava připomíná téměř zapomenutý fenomén stavění modelů z ryze české stavebnice CHEVA®. K vidění je výběr z nabídky továrních setů, včetně prosincové novinky roku 2021 CHEVA 66 - Tahač. Ve druhé autor výstavy a sběratel Petr Šimr představuje světově unikátní, detailně propracované modely ze své vlastní ateliérové tvorby. K největším tahákům patří diorama vesnických staveb s architektonicky tradičními znaky napříč regiony České republiky nebo vybrané objekty zahraniční architektury. Za zmínku rovněž stojí ranč se stájemi a policejní transport koně v přívěsu z nejnovější tvorby autora. Součástí výstavy je i komfortně vybavená dětská herna. Další podrobnosti a zajímavosti o výstavě a exponátech na www.svetkosticek.cz.

Jan Nepomuk Polášek? Neznámý známý

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstava přibližuje životní osudy výjimečného pedagoga, sběratele lidových písní a hudebního skladatele Jana Nepomuka Poláška, který vešel do dějin jako „písničkový profesor“. V letošním roce si připomínáme 150. výročí jeho narození.

Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (16. dubna 1873) většinu svého soukromého a profesního života strávil ve Valašském Meziříčí, kde také 3. dubna 1956 zemřel. Jeho ostatky spočívají na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově.

Jan Nepomuk Polášek se řadí do popředí významných počinů svými sbírkami lidových písní. Nejprve s Leošem Janáčkem, coby svým učitelem a později s Arnoštem Kubešou, kolegou z meziříčského gymnázia, nasbíral Polášek za více jak půl století okolo 4 500 valašských a lašských písniček. Část z nich se podařilo vydat tiskem v několika publikacích a dodnes jsou cenným materiálem pro národopisné soubory a milovníky hudby vůbec.

Barbora Křivská – Čirá všednost

KDY: do 4. června

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Barbora Křivská (roz. Hölzelová) se narodila 5. července 1976. Studovala na pražské Výtvarné škole Václava Hollara a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala několik studijních pobytů ve Francii a Německu. Vedle volné tvorby se věnuje spolupráci s architekty (barevné řešení fasád, prosklená schodiště, niky), dále se zabývá designem skla, interiéru a ilustracemi. Samostatně vystavuje od roku 2000.

Autorka se s lehkostí pohybuje mezi plochou a prostorem, barvou a grafickou strukturou, sklářským uměním a textilem, kresbou a malbou. Volně pluje mezi disciplínami, nebo spíše ukazuje umělost jejich oddělování. Propojujícím prvkem většiny děl je výrazná barva, lehkost a neobvyklost barevných kombinací.

Barbora Křivská je technicky zdatná a zvládá pestrou škálu technologií. Nenechá se ale svazovat klasickými postupy a rámci – přirozeně přechází mezi technikami. V nedávné sérii rozměrných váz tak například oblékla jejich skleněná těla do pestrobarevných textilních futrálů a vytvořila tak materiálově neobvyklé, barevné a hravé objekty. Stejně tak některá její díla přecházejí z kresby do malby, textilních reliéfů a objektů.

Jan Saudek „88“

KDY: do 20. června

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava díla fotografa Jana Saudka věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii.

ZLÍNSKO

Majáles UTB

KDY: 5. května od 14 hodin

KDE: Park před Baťovou vilou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hudba různorodých žánrů, hvězdy české scény a bohatý doprovodný program. Takový bude již 11. ročník hudebního festivalu Majáles UTB. Návštěvníci se mohou těšit na Paulieho Garanda, bývalého studenta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), zpěvačku AIKO, Sofiana Medjmedje a další. Na loňský ročník zavítalo skoro 4000 účastníků. Kromě hudby nebude chybět tradiční soutěž Krále a královny Majálesu pro studenty UTB a hlavně na příjemně strávené odpoledne s výborným jídlem a pitím.

Majáles UTB 2022. Největší studentský hudební festival Zlínského kraje.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Screamers - Vzhůru za hvězdami!

KDY: 5. května od 19 hodin

KDE: Masters of rock Zlín

ZA KOLIK: 399 - 420 korun

PROČ PŘIJÍT: Hvězdy jako hvězdy září a mohou mít mnoho tváří! Legendární travesti – divadelní skupina SCREAMERS přiváží novou show, ve které sesbírali ten nejlepší hvězdný prach z popového nebe i stříbrného plátna. Čeká vás originální imitace, parodie, působivé taneční kreace, skeče i činoherní scénky, živý zpěv a stand-up interakce.

Travesti skupina ScreamersZdroj: Deník/Josef Rod

Sraz upravených sportovních aut BruMeet vol.1

KDY: 6.května od 10 hodin

KDE: náměstí Brumov-Bylnice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zahájení sezóny a zároveň první sraz upravených a sportovních aut, který se bude konat na náměstí v Brumově-Bylnici. Budou probíhat soutěže Show&Shine Top 5,, Top kola srazu, Nejhlasitější výfuk, Nejvíc ujetých kilometrů na sraz.

Zahájení rybářské sezony u klášterního rybníka

KDY: 6. května od 14 hodin

KDE: Zašová

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Malý rybník uprostřed klášterní zahrady skýtá klidné prostředí pro relaxaci i pro procházky. V sobotu ožije zahájením rybářské sezony., na návštěvníky čeká pohodové odpoledne, připraveny jsou aktivity i občerstvení pro děti i dospělé.

Vítání ptačího zpěvu v ZOO

KDY: 6. května od 6 hodin

KDE: ZOO Zlín

ZA KOLIK: 100 korun (nezahrnuje vstupné do ZOO)

PROČ PŘIJÍT: S hlavním zoologem Kamilem Čihákem zažijete netradiční návštěvu areálu zoo. Během tříhodinové procházky budete pozorovat volně žijící ptáky, naučíte se rozpoznat je i podle zpěvu. Na závěr pak na vás čeká ukázka kroužkování ptáků. Na akci je potřeba se předem přihlásit na email mikesova@zoozlin.eu, počet je limitován na maximálně 30 účastníků.

Zlín Design Week

KDY: 5.-7.5.

KDE: Zlín

ZA KOLIK: Většina festivalu je zdarma, vstupenky na placené části programu stojí od 350 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Zlin Design Week je festival, který propojuje mladé talenty s odborníky a firmami, vytváří prostor pro networking, vznik nových myšlenek i spoluprací. Tématem tohoto roku se stal princip univerzálního designu – Design pro všechny a tato myšlenka se bude prolínat celým festivalovým týdnem. Devátý ročník proběhne na několika místech Zlína. Součástí akce jsou odborná konference, výstavy, módní show, venkovní instalace, workshopy a mezinárodní soutěž pro designéry do 30 let Best in Design.

VIDEO: Krajské město žije designem. Začal tradiční Zlin Design Week

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Jaro

KDY: od pátku 5. května do pondělí 8. května, denně od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční výstavě nakoupí zahradníci a zahrádkáři vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé České republiky i ze zahraničí. Organizátoři si navíc znovu připravili originálně vyzdobené pavilony tisíci květinami, tentokrát na téma Podmořský svět v květech. Kromě tradičního sortimentu nabídne Výstaviště i hudební vystoupení a další doprovodný program.

VIDEO: Tisíce zahrádkářů i Podmořský svět. Tak vypadala jarní Floria

Klenoty ze SUPŠ sklářské v Kroměříži

KDY: denně od 9 do12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Od pátku je v Muzeu Kroměřížska k vidění výstava prací studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout práce ze všech tamních oborů. Vystaveny budou i starší práce absolventů školy, kteří obdrželi za svá díla řadu významných ocenění.

SLOVÁCKO

My sme kamarádi

KDY: pátek 5. května od 18 hodin

KDE: Společensko-kulturní centrum ve Starém Městě

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V pořadu se představí 3 skupinky Dolinečky a dvě cimbálové muziky CM Dolinečka a nová CM ZUŠ UH pobočka Staré Město. Hlavním motivem provázejícím celým pořadem je pozdrav. A proč zrovna ten? Právě pozdrav je vyjádřením přátelství a je nedílnou součástí života každého z nás. Ruku na srdce, kdo z nás v dětství neměl se svým kamarádem takový „svůj pozdrav“? A právě děti si se svými pozdravy s oblibou hrají a přidávají jim nové tvary i významy. Od jednoduchého pozdravu nejmenších dětí, až po složitější a propracovanější pozdravy starších, vyjádřené nejenom slovy, ale i gestem, tancem či hudbou.



Dolinečka. My sme kamarádiZdroj: se svolením pořadatele

Hodové odpoledne v Dolním Němčí

KDY: sobota 6. května 14 – 24 hodin

KDE: Dolní Němčí

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Hodové folklorní odpoledne v Muzeu Na Mlýně od 14 do 17 hodin. Od 17.30 zahraje a zazpívá v Hospůdce U Cmolů Jiří Bartas. Od 19.30 vystoupí Ondra Fibichr s kytarou v Pivnici na Mlýně. Od 20 hodin v Restauraci Rozkvět bude hrát kapela Nohow a ve stejný čas začne Devil music baru diskotéka.

Hody Dolní NěmčíZdroj: se svolením pořadatele

Za písničkou a milováním

KDY: pátek 5. května a sobota 6. května od 19 hodin

KDE: Klub kultury v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Premiérový pořad folklorního souboru Cifra a cimbálové muziky Ohnica