Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

SLOVÁCKO

Luboš Pospíšil zahraje v klubu Mír

KDY: V pátek 24. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Klub Mír Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Předprodej 350 Kč, na místě 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Unikátní koncert legendy jménem Luboš Pospíšil, jenž v Uherském Hradišti vystoupí s tradičním hudebním doprovodem v podobě kapely 5P.

Víkendový tip Slováckého deníku. Koncert Luboše Pospíšila v klubu Mír v Uherském HradištiZdroj: archiv pořadatele

16. Kateřinský jarmark v Uherském Brodě KDY: V pátek 24. listopadu od 16 hodin, v sobotu 25. listopadu o 8 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Uherský Brod

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Kateřinský jarmark zahájí v pátek pop-rocková skupina akuStyk. V sobotu bude od rána na Masarykově náměstí probíhat Jarmark lidových řemesel. Od 9 hodin se návštěvníci můžou těšit na bohatý kulturní program. V 17 hodin se rozsvítí na náměstí vánoční strom. Nevšedním zážitkem bude Ohňová show – Fuerza del Fuego. Po oba dny bude na Masarykově náměstí probíhat prodej zabijačkových specialit. Víkendové tipy na 24. - 26. 11. 16. Kateřinský jarmark v Uherském BroděZdroj: archiv pořadatele

5. Slovácký superkošt slivovice

KDY: V sobotu 25. listopadu od 15 do 22 hodin

KDE: Galerie Slov. muzea Uherské Hradiště Otakarova 103

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Půlkulatý ročník se uskuteční v barokní budově galerie, která si letos připomíná 300 let od svého dokončení. K ochutnání bude výběr toho nejlepšího vypáleného a vybraného degustátory z celého Slovácka. O stylový hudební doprovod se postará cimbálová muzika Ohnica, chybět nebude ani něco na zub. Inspirativní atmosféru navodí také právě probíhající výstava Tomáš Měšťánek. Vstupné ve výši 200 Kč zahrnuje koštovku, katalog, Lihové noviny, samolepku koštu a samolepku Společnost přátel slivovice České republiky. Žetony k ochutnávce vzorků v ceně 15 Kč/1 vzorek budou k prodeji samostatně.

5. Slovácký košt slivovice; sobota 25. listopadu 2023Zdroj: Slovácké muzeum

14. ročník Přehlídky Slovácko v tradici KDY: v sobotu 25. listopadu

KDE: v historických prostorách Uherskohradišťské Reduty.

ZA KOLIK: Neuvedeno Jen jednou za rok mají možnost setkat se na jednom místě výrobci, které spojuje láska k řemeslu a poctivost při výrobě – držitelé certifikované značky Tradiční výrobek Slovácka. Od 9 do 16 hodin tam budou mít návštěvníci možnost setkat se s tvůrci kvalitních a originálních produktů s vazbou na slovácký region.

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Tomáš Měšťánek na obrazuZdroj: Galerie Slováckého muzea

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude KDY: Do 4. února 2024

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.

Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzea Zdroj: Deník/Pavel Bohun



KROMĚŘÍŽSKO

Festival zdraví v Kroměříži

KDY: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Kromě šperků či oblečení nabídnou prodejci nejrůznější léčivé přípravky, knihy, kosmetiku a další. Součástí budou i tradiční poradny alternativní a klasické medicíny. V neposlední řadě nebude chybět ani výklad karet, snů, frekvenční terapie, čtení z ruky nebo měření aury.

Festival zdraví na kroměřížském výstavišti.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

První adventní koncert – Radůza KDY: neděle v 18 hodin

KDE: Dům kultury Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné od 400 korun PROČ PŘIJÍT: Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících především z české tradice, zaujala česká zpěvačka Radůza i publikum v zahraničí, například Polsku a ve Francii. V Kroměříži představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. Zazní nejen písně z posledního alba Nebe je odemčené, ale i písničky z prvních desek. Radůza se zvládne doprovodit na několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví dojemné příběhy. Radůza Zdroj: se svolením Supraphonu



Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

Výstava Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové.Zdroj: Muzeum Kroměřížska_

VALAŠSKO

K Ježíškovi do Betléma půjdeme (výstava) KDY: od soboty 25. listopadu (vernisáž v 16 hodin)

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů

ZA KOLIK: 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstavu K Ježíškovi do Betléma půjdeme připravil Spolek valašských betlémářů ve spolupráci s Muzejním a galerijním centrem ve Valašském Meziříčí k oslavě 800. výročí betlémské tradice.

Výstava představuje především soudobou tvorbu na Valašsku a s přispěním regionálních muzeí přináší vhled i do daleké historie betlemářství v Čechách a na Moravě.

K vidění bude více než stovka beltémů z různých období ze dřeva, ale i z jiných materiálů. Vystavený soubor tak bude představovat největší výstavu betlémů v České republice. Výstava K Ježíškovi do Betléma půjdeme v Muzejním a galerijním centru ve Valašském MeziříčíZdroj: se svolením KZ Valmez_

Nedivoč (hosté: Štěpánka Šedá & Juhyň)

KDY: pátek 24. listopadu od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M klub

ZA KOLIK: na místě 300 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nedivoč je ostravská kapela muzikantů a kamarádů, která vznikla v září 2016. Základ jejich autorské tvorbě položil bývalý bubeník kapely Jiří Krhut. Svoje debutové album Vale pletichám kapela vydala v září 2018 a obsahuje pop, rock, ale i třeba šanson nebo balady. Barvitost desky doplňují svým hlasem hosté jako Marie Rottrová, František Segrado, Ester Kočičková nebo Ondřej Ruml.

Nejznámější skladba z alba – Fotky z výletu – zazněla v seriálu sKORO NA mizině (2020) a posluchači ji mohou pravidelně slyšet na vlnách Českého rozhlasu. Píseň Fotky z výletu se dočkala i neotřelého videoklipu režírovaného Vladimírem Skórkou, který klip pojal jako varování před nezdravou závislostí na selfíčkách.

V únoru 2022 kapela vydala své druhé album Svítá obsahující devět písní převážne z tvorby frontmana Sváti Tuleje. Nedivoč své písničky zpívají česky a někdy i slovensky. Hrají vesele, smutně, sladce i hořce, prostě příběhy, které všichni ze života znají. Jak sami říkají: „Nechceme si na nic hrát a do ničeho se stylizovat. Prostě tak, jak to z nás jde, tak to taky cítíme, a tak se nám to líbí.

Kapela Nedivoč z OstravyZdroj: se svolením KZ Valmez_

Dr. Beat – PKM KDY: sobota 25. listopadu, od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 100 Kč, v den akce a na místě 150 Kč. PROČ PŘIJÍT: Parta kroměřížských muzikantů v nové mezinárodní sestavě a s novým názvem. Původně parta muzikantů, hrajících pro radost sobě a pro pobavení svých kamarádů například u příležitosti narozenin, nebo jen tak v hospůdce či na zahrádce. Repertoár tvořily hlavně bigbítové a raně rockové skladby z 60. a 70. let, tak jak se v té době hrávaly na zábavách a takzvaných čajích. Na základě zájmu publika (a hlavně pamětníků těchto akcí) postupně přicházely i nabídky na veřejná vystoupení.Sestava: Karel Marcoň - basa, zpěv, Darragh Galligan - Kytara, zpěv, Vladimír Malý - Kytara, zpěv, Dr. Zdeněk Mojžíš - klávesy, Dale Williams - bicí. Kapela Dr. Beat z Kroměříže.Zdroj: Téčko Rožnov p. R._

Posezení s dechovkou

KDY: sobota 25. listopadu od 16 hodin

KDE: Valašská Bystřice, Společenský dům U Pernických

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Dechová hudba Bystřičanka z Valašské Bystřice zve v sobotu 25. listopadu do Společenského domu U Pernických na 6. ročník Posezení s dechovkou. Těšit se můžete na vystoupení Bystřičanky, Jistebničké 13 a Žádovjáků.

6. Posezení s dechovkou ve Valašské Bystřici - plakát.Zdroj: archiv pořadatelů_

Host na Soláni: Valérie Zawadská KDY: neděle 26. listopadu od 14 hodin

KDE: Soláň, Informační centrum Zvonice PROČ PŘIJÍT: Beseda z cyklu Host na Soláni v duchu nastávajícího adventního času se známou českou herečkou a daberkou Valerií Zawadskou. Plakát k besedě s herečkou a dabérkou Valérií Zawadskou v IC Zvonice na Soláni.Zdroj: IC Zvonice_

Kateřinský jarmark

KDY: sobota 25. listopadu od 8 hodin

KDE: Hovězí, centrum obce, kulturní dům

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená akce plná tradičních řemesel, lidových zvyků, hudby, dobrého jídla a pití a bohatým jarmarkem na návsi, přihlém okolí a v kulturním domě v Hovězí na Horním Vsacku. Tradičním zpestření bude soutěž jedlíků v pojídaní jitrnic.

Kateřinský jarmark v Hovězí - plakátZdroj: Obec Hovězí_

Kateřinský jarmark KDY: neděle 26. listopadu od 9 hodin

KDE: Velké Karlovice, u Karlovského muzea

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Kateřinský jarmark s bohatým občerstvením a s nabídkou vánočního jarmarečního zboží. V doprovodném programu se představí hudecká muzika Staré gatě, ženská pěvecká skupina Karlovjanky, dětský folklorní soubor Karlovjánek, dětský pěvecký sbor při ZŠ Velké Karlovice a gajdoš Petr Sovják. Kateřinský jarmark ve Velkých Karlovicích - plakát.Zdroj: IC Velké Karlovice_

ZLÍNSKO

Koncert Mňága a Žďorp

KDY: 24. listopadu od 20 hodin

KDE: Masters of Rock Café, Zlín

ZA KOLIK: 490 – 690 korun

PROČ PŘIJÍT: Kapela z Valašského Meziříčí působící na české hudební scéně od roku 1983 vznikala pod vedením zpěváka a kytaristy Petra Fialy. Trvalo osm let, než vyplula z Moravy nenápadná nahrávka „Made In Valmez" od skupiny s podivným názvem, jež v sobě mísila kouzelnou poetiku všednosti a zdravé lidskosti. Do povědomí se kapela zapsala hity jako Hodinový hotel, Písnička pro tebe nebo Klec v kleci. Od té doby uplynula řada let, během kterých kapela vydala 16 desek hořkosladkých songů nezaměnitelného rukopisu. Jako host vystoupí skupina Září.

Mňága a ŽďorpZdroj: Deník/Radek Strnad

Předvánoční čas v muzeu KDY: 25. listopadu 10 – 12 hodin, 13 – 17 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 69 korun základní vstupné, 45 korun snížené, 149 korun rodinné 4+2

PROČ PŘIJÍT: Rodinný program s předváděním tradičních řemesel a prodejem výrobků s vánoční tematikou. Vystoupí také Bartošův dětský soubor s vánočním pásmem (13.30 a 15.00).

Festival stavebnic a her

KDY: 25. - 26. listopadu 9 – 17 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Letošní 10. ročník bude oslavou tradičních českých hraček. Zejména těch, které se vyráběly v 70. a 80. letech minulého století v tehdejším Československu. Tyto hračky spojuje to, že bavily děti před téměř 50 lety a přitom se vyrábí dodnes, jen v modernějším provedení, barvách a kombinacích. Pro návštěvníky bude připravena speciální retro herna, kde si vyzkouší např. stavebnice Seva, Variant, Merkur, Cheva a mnoho dalších. „Festival se ve Zlíně koná už podesáté a zájem návštěvníku se rok od roku zvyšuje. Mám radost, že se této akce účastní přímo majitelé nebo prodejci, ti totiž dokážou o svých stavebnicích mluvit s návštěvníky nadšeně a s odborností. Stavebnice z nejrůznější materiálu podporují u dětí kreativitu, představivost a jemnou motoriku. I letos budou stavebnice rozšířené o nejrůznější deskové a logické hry. Festival stavebnic a her je jediná akce, kterou organizujeme, na které si můžou návštěvníci i nakoupit," uvedla Věra Stojar, organizátorka festivalu.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Milan Krčmář

Zlín Design market 2023 KDY: 25. - 26. listopadu 10 – 18 (neděle 16 hodin)

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Devátý ročník Zlín Design Marketu může být pro návštěvníky příležitostí, jak se seznámit s prací mladých českých tvůrců a případně pořídit i zajímavé vánoční dárky. Představí se zde originální, lokální i udržitelná tvorba. Při výběru prodejců zohledňují organizátoři použité materiály, původní originální autorský koncept i prezentaci značky. Letos dostali prostor ve větší míře také studenti a absolventi UTB. V nabídce letos opět nebudou chybět oděvy, módní doplňky, šperky, kosmetika nebo bytové dekorace z různých materiálů, ale třeba také knihy, umělecké předměty a nejrůznější dárky pro děti a dospělé.





Zlín Design Market. Ilustrační foto Zdroj: Deník/Jan Karásek

Vánoční trh a rozsvícení vánočního stromu

KDY: 24. listopadu 12 – 19 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční setkání před první adventní nedělí se bude konat v pátek 24. listopadu.

Od 12 do 19 hodin bude probíhat vánoční trh v okolí kina, ideální příležitost nakoupit dárky, adventní věnce, anebo se zahřát svařeným vínem. V 16 hodin se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí s fanfárami ZUŠ R. Firkušného. Poté zazní na radničním nádvoří poslechneme koledy v podání dětí z MŠ Napajedla a DDM Matýsek. Nebudou chybět vánoční vystoupení folklorních souborů Radovánek a Pozdní sběr.

Vánoční strom v Napajedlích.Zdroj: Deník/Jan Karásek