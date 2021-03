Jak funguje platforma Moje kino LIVE?

Jelikož jsou kinosály stále veřejnosti uzavřeny, kina promítají filmy on-line. Stačí si tak na webu svého biografu vybrat z programu daný film a koupit si na něj vstupenku on-line přes web. Poté vám na e-mail dorazí link (odkaz) na stream pomocí něhož film v daný čas spustíte. Více o projektu se dozvíte zde.

Zelená kniha | Moje kino LIVE

Kdy: čtvrtek 11. března od 20.30



Prostřednictvím platformy Moje Kino Live můžete ve čtvrtek 11. března od 20.30 hodin zhlédnout třemi Oscary ověnčený film Zelená kniha. Příběh, popisující skutečné přátelství dvou rozdílných a rozporuplných povah, vyzdvihují herecké výkony Viggo Mortensena a Mahershala Aliho. Zakoupením vstupenky podpoříte svá oblíbená kina.

Více o filmu zde.

Léto 85 | Moje kino LIVE

Kdy: pátek 12. března od 20.30

V tomto francouzském filmu v originálním znění s českými titulkami jde o francouzské pobřeží v Normandii v létě roku 1985. Z rádií a kazet znějí The Cure, Bananarama a Rod Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího, charismatického a tajemného Davida. Poznávání dospělého světa a života je intenzivní a naruší jej až nenadálé policejní vyšetřování… Režisér François Ozon (8 žen) zde dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let.

Více o filmu zde.

Složka 64 | Moje kino LIVE

Kdy: sobota 13. března od 20.30

Pokud se u filmu rádi bojíte a vyhledáváte snímky, které jsou mixem thrilleru, krimi i špetkou mysteriózna, pak bude dánský snímek Složka 64 režiséra Christoffera Boeho tím pravým ořechovým pro vaše oči i uši. Nechte se vtáhnout do tíživé a napínavé atmosféry dávného nevyřešeného případu, který se dostává do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu? Nechte se překvapit v sobotním večeru. Více o filmu zde.



Dánský snímek Složka 64Zdroj: z webu kina Metro 70

Disco | Moje kino LIVE

Kdy: neděle 14. března od 20.30

Do kina se ještě nějaký ten pátek nepodíváte, ale můžete využít on-line platformy Moje kino LIVE a v nedělním večeru si od 20.30 vychutnat snímek Disco. Ten popisuje příběh teenagerky Mirjam, která jde příkladem, ať už jako mistryně světa v disco freestyle tancích nebo jako chlouba moderně působícího evangelického hnutí Friheten. Pod ideální maskou ale prožívá Mirjam duchovní i fyzickou úzkost a hledá v období dospívání sebe sama. Film zobrazuje také fanatismus a bizarní formy spirituality v éře sociálních sítí. Více o filmu zde.

Snímek DiscoZdroj: z webu kina Metro 70

KULTURNÍ ON-LINE TIPY

Prostějovský den plný kultury

Kdy: pátek 12. března od 10 do 19 hodin

Kde: on-line zde

Pátek 12. března se ponese ve znamení kultury. Z prostějovské DUHY - kulturního klubu u hradeb, se bude živě streamovat kulturní program, který je určen malým i velkým. Vystoupí Míša Růžičková, Miroslav Zikmund společně s kapelou Novios a také Radim Schwab. Celá premiérová akce se uskuteční od 10 do 19 hodin. Stačí se jen připojit na jednu ze streamovacích platforem: YouTube nebo Facebook.



PROGRAM:

10.00 - 11.00 Cestujeme za zvířátky / pro děti

14.30 - 15.30 Písničky našeho mládí / zahraje kapela Novios společně s Miroslavem Zikmundem

18.00 - 19.00 Muzikálový sen / nejkrásnější hity z nejlepších muzikálů v podání Radima Schwaba a klavírním doprovodem Petra Ožana

Kultura žije aneb Z kulturáku do obýváku

Kdy: čtvrtek 11. března od 19 hodin

Kde: on-line zde

Nechte se vytrhnout ze současného kulturního vzduchoprázdna. Jsou tady koncerty "Z kulturáku do obýváku". Tentokrát se v cyklu živých přenosů ze vsetínského kulturáku představí mladé umělecké duo Kamila Polonyová & Daniel Jakubík. Těšit se můžete i na jejich novou tvorbu. Součástí streamu bude chat s umělci a také upozornění na vybranou dobročinnou sbírku.

Opět budete mít možnost přispět na konto sestřičce Martině ze Vsetínské nemocnice, která se po tragickém úmrtí manžela ocitla těsně před Vánocemi sama se čtyřmi malými dětmi. Každý, kdo by chtěl Martině, Elišce, Vojtíškovi, Martince a Ondráškovi pomoci, tak může učinit zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 1387907823/2700. Pro zahraniční platby: IBAN: CZ9627000000001387907823, SWIFT: BACXCZPP. Sledujte Facebookovou stránku Domu kultury Vsetín, kde budou koncerty přenášeny zdarma.

Jedinečný koncert vokálního tria Drei Engel

Kdy: do neděle 4. dubna

Kde: on-line zde

Chybí vám kultura a především živá vystoupení a koncerty? Nesmutněte a pusťte si přes kanál YouTube jedinečný záznam koncertu vokálního tria Drei Engel z rožnovského kostela Všech svatých Dámské pěvecké trio s cemballovým virtuosem je doslova spojením čtyř živlů v jeden harmonický prvek.

Jejich předností je nejen historicky poučená interpretace hudby, ale skutečné emoce a obrovská energie, kterými si získávají posluchače. V rámci rožnovského koncertu to bude především hluboký niterný prožitek i blažené rozjímání prostřednictvím výběru duchovní hudby J.S.Bacha, G.F.Händela, M.-A.Charpentiera, C. Monteverdiho, F. Mendelssohna-Barholdyho a dalších.

Daisy Mrázková - Haló, Jácíčku

Kdy: neděle 14. března od 15 do 20 hodin

Kde: on-line na webu Studia G

Za kolik: 100 Kč

V této divadelní adaptaci knihy Daisy Mrázkové zhlédnete poetický příběh zajíčka Jácíčka a jeho kamarádky Veverky, kteří vás zavedou do lesa plného obyčejných i neobyčejných věcí i bytostí. Hlavními motivy jsou ty nejobyčejnější, a přitom důležité věci: přátelství, odpovědnost za svá slova i činy, láska, radost ze hry i objevování. Pohádka v režii Miroslavy Georgievové je určena pro děti od 3 let. Více na webu Studia G.



Josef Kolář, Petr Prchal, Marek Eben: Kocourek Modroočko - živě z Divadla loutek

Kdy: neděle 14. března od 17 hodin

Kde: on-line na webu divadla

Za kolik: zdarma

Příhody kocourka Modroočka, které všichni tak dobře známe z knihy Josefa Koláře, s překrásnými ilustracemi Heleny Zmatlíkové, nyní v divadelní adaptaci Divadla loutek Ostrava. Na začátku je to roztomilé kotě, které si po vypuštění z mateřského pelíšku zvědavě a někdy trošku nemotorně osahává svět a hledá v něm své místo. Jak to bude s Modroočkem dál a co jej čeká v podání ostravských herců? Odkaz pro sledování přímého přenosu z Divadla loutek bude k dispozici 15 minut před začátkem představení na oficiálním webu Divadla loutek a nebo na facebookové události.

Masakr na Švédských šancích ožil v pražském Národním divadle

Kde: web Národního divadla Praha

Za kolik: 150 korun

Činohra Národního divadla uvedla 18. února na svém webu ve světové premiéře film režiséra Jiřího Havelky Očitý svědek, který pojednává o největším poválečném masakru našich dějin – hromadné popravě 267 karpatských Němců na Švédských šancích.

Film sestavený z autentických svědectví je pokusem o moderní příběhovou archeologii. Účinkují Saša Rašilov, David Prachař, František Němec, Igor Orozovič, Jiří Štěpnička, David Matásek, Vladimír Javorský, Vladislav Beneš, Ondřej Havelka, Anna Fialová, Jana Boušková a další. Vstupenku na představení on-line si můžete zakoupit na zde.

Hrad Buchlov - Ochránce východní hranice zemí Koruny české

Kde: on-line zde

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře.

Hrad je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo. Hrad Buchlov je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka, spolu s kaplí svaté Barbory tvoří oddechové a kulturní prostředí této oblasti. V rámci virtuální prohlídky uvidíte sekce: 1. nádvoří, Černá kuchyně, Sbírky a Renesance.

Hrad Buchlov.Zdroj: Hrad Buchlov

Zkrocení zlé ženy

Kdy: od pátku 12. března od 19 hodin

Štramberská divadelní přehlídka on-line přichází s druhým představením, tentokrát se můžete těšit na klasickou shakespearovskou komedie o postavení žen a mužů, které je ve společnosti aktuální také v současné době, Zkrocení zlé ženy v podání divadelního souboru Divadlo Pod věží Štramberk. Odkaz na on-line přenos bude zveřejněn v pátek 12. března v 19 hodin na webových stránkách města nebo na Facebooku města Štramberk a bude dostupný týden do dalšího představení. Záznam představení byl pořízen 13. července 2007 v Amfiteátru pod věží.

Nový díl divadelního podcastu

Kde: facebook Moravského divadla Olomouc

Je tu druhý díl divadelního podcastu Moravského divadla Olomouc nazvaný O-hlasy. Hostem Ivany Plíhalové byla tentokrát dlouholetá sólistka olomoucké opery a operety, držitelka Ceny Thálie, paní Ludmila Machytková, která v tomto týdnu slaví významné životní jubileum.

Přednáška Sedm perel astrologie

Kde: facebook Veděcké knihovny v Olomouci

Letos již podruhé publikoval americký úřad NASA jako prestižní snímek dne fotografii Petra Horálka s názvem Mars in Taurus. S fotografickým uměním Petra Horálka jste se mohli seznámit na přednášce Sedm perel astronomie, která proběhla on-line v únoru. Pokud jste živý přenos nestihli, můžete se na něj podívat ze záznamu.

ZÁBAVNÉ STEZKY A POBYT VENKU

Vydejte se k prameni Tatarka

Kde: v katastru města Slavičína

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí se zajímavostmi města Slavičína a území severně od něho. Má tři společná zastavení s cyklostezkou Po stopách Slovanů. Okruh začíná v Pivečkově lesoparku, plném dřevěných plastik zvířat a pohádkových bytostí, odtud vyjdete severozápadním směrem bukovým lesem až k sirnatému pramenu Tatarka.

Podzámecká zahrada v Kroměříži. Poznejte ji

Kde: Kroměříž

Nenáročná naučná stezka vedoucí od vchodu do zámku k Chotkově rybníku seznamuje na sedmi zastávkách s informačními tabulemi s oblastmi dendrologie, botaniky, fauny a historie Podzámecké zahrady. Bohatým využitím vodní složky, botanickou skladbou luk i porostů s romantickými stavbami i sochařskou výzdobou se zahrada řadí k předním evropským krajinářským parkům. Po roce 1945 byl vybudován Koutek živé přírody, který ocení především děti.

Podzámecká zahradaZdroj: Deník / Jakub Omelka

PRO DĚTI

Týden plný barev s Cipískem

Kdy: do neděle 14. března

Kde: doma i venku

Pojďte tvořit, sdílet, inspirovat se a obarvit svět kolem nás. Je tu další týden a s ním i zbrusu nová výzva prostějovského Mateřského centra Cipísek. Tentokrát cílí na barvy. Na každý den je pro vás a vaše děti připraven jeden barevný úkol. Celý list s úkoly si můžete stáhnout z multimédií facebookové skupiny Rodičovské inspirace a připnout doma třeba na ledničku. Ať žijí barvy a hravě do toho.

Mateřské centrum CipísekZdroj: archiv Mateřského centra Cipísek

Navrhněte kousek města podle vašich představ

Kde: facebook Muzea umění Olomouc

Představte si, že byste si mohli navrhnout kousek města přesně podle svých představ. Třeba jednu ulici. Jaká by byla? A právě to si mohou děti vyzkoušet pod vedením lektorky Terezie Čermákové v únorové lekci z cyklu #EDUnadrátě. Tentokrát je připraveno tvoření inspirované výstavou #OMěstěKrajiněUmění, která představuje urbanistické, architektonické a výtvarné dění v Olomouci v letech 1919 až 1989. Pracovní list najdete zde.

O své výsledky vašeho tvoření a hotová díla se můžete podělit na adrese cermakova@muo.cz.

VÝSTAVY

On-line výstava fotografií Camera Obscura

Kdy: do středy 31. března

Kde: on-line akce

Výstava fotografií s názvem Camera Obscura, kterou má na svědomí karvinský fotograf Anton Svrček, probíhá kvůli současné pandemické situaci na facebooku Regionální knihovny Karviná. Podívat se na fotografie vzniklé prostřednictvím takzvané dírkové komory můžete na tomto odkaze.

Výstava Myslím, tedy jsem

Kdy: do středy 28. dubna

Kde: on-line zde

Expozice Návštěvnického centra Nový Jičín hostí až do 28. dubna výstavu kreseb a veršů s názvem Myslím, tedy jsem Milana Farného a Marie Farné.

ZA SKLEM - Výstava prací žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

KDY: do středy 31. března

KDE: za 1. segmentem, v prostoru za ZUŠ pod červeným hřištěm ve Zlíně



V oknech ZUŠ na 1. segmentu ve Zlíně se na obdivovatele těší práce žáků výtvarného oboru, které vznikly během distanční výuky v zimních měsících. Mladí umělci tvořili originální koláže, ohňostroje, PF či neobvyklý a plastický OP - ART.

Z obrázků malých výtvarníků vzniklo i pexeso! Můžete si ho zahrát online na zde.

ZA SKLEM - Výstava prací žáků ZUŠ Zlín - Jižní Svahy.Zdroj: ZUŠ Zlín

Jaro v krajce – výstava, která má srdce

Kdy: do pátku 9. dubna

Kde: arkády zámku v Holešově

Pracovníci Městského kulturního střediska Holešov ve spolupráci s paní Martinou Stiborovou a hlavně pak s aranžérkou Lenkou Jagošovou vytvořili opravdu pozoruhodnou výstavu plnou jarních inspirací, něžnosti a nádherných dekorací. Při troše fantazie uvidíte v arkádách zámku několik samostatných, avšak prolínajících se "místností", které jsou obklopeny květinami, přírodními materiály, kraslicemi, ale také nábytkem, doplňky, příbory, soškami…to celé doplněné o jemné krajky, které výstavě dodávají kouzlo křehkosti.

Pokud vaše kroky povedou přes nádvoří zámku, chvíli se u arkád zastavte, nechte se ovát tímto jarním nádechem, načerpejte energii a užijte si tuto nádhernou výstavu, která opravdu má srdce.

Výstava Jaro v krajce v HolešověZdroj: Archiv města Holešov

SOUTĚŽ

Vyhrajte druhý díl knihy Šikmý kostel

Kdy: do středy 31. března

Kde: on-line na webu Vědecké knihovny v Olomouci

V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů pro vás Vědecká knihovna v Olomouci připravila soutěž o druhý díl oceňované knihy Šikmý kostel.

Stačí odpovědět na čtyři následující otázky:

- Osudy hlavních hrdinů Šikmého kostela jsou ovlivněny počáteční tragédií. Co se stalo?

- Kolik dílů bude mít celá série?

- Jaké časové období zachycuje 1. díl?

- I když boje první světové války utichly, na některých místech nové republiky přesto řinčely zbraně. O jaký konflikt, který popisuje autorka na konci 1. dílu, se jednalo?

Své odpovědi nám posílejte na e-mail vkol@vkol.cz, do předmětu uveďte "Soutěž", nebo do zpráv našeho FB profilu.

Ze správných odpovědí vylosujeme 1. dubna 2021 tři výherce. První z vylosovaných obdrží hlavní cenu, další dva balíček s překvapením.