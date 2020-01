Novoroční koncert ZUŠ Zlín - Jižní Svahy

KDY: 11. ledna od 17 hodin

KDE: kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Alžbětinská serenáda, Tichá noc, lidové písničky, … Nadané děti z Jižních Svahů svým zpěvem i instrumentální hudbou opět potěší posluchače. A jako každoročně pomohou, tentokrát charitativní sbírkou pro Zdravotního klauna. Zážitek to bude dojemný, duchovní a optimistický! Programem provede Martin Pášma.

Novoroční taneční odpoledne z cyklu “Naše muzika”

KDY: 12. ledna od 14 do 18 hodin

KDE: Otrokovická Beseda

ZA KOLIK: vstupné 130 Kč



Přijďte si užít taneční odpoledne s Vlčnovjankou. Slováckou krojovanou kapelu založil v roce 1977 Antonín Koníček z Vlčnova. V jejím čele stál až do roku 1989, kdy jej vystřídal Pavel Nevařil, trombonista Filharmonie Bohuslava Martinů. Repertoár kapely tvoří skladby známých autorů tohoto žánru, Vlčnovjanka ale nabízí svým posluchačům také skladby moderních aranží, kdy kapelník častěji prosazuje hudbu filmovou či muzikálovou, se sólovými projevy zpěváků i hudebníků. Kapela se tak řadí mezi přední dechové orchestry 21. století. Vlčnovjanka je častým hostem rozhlasových a televizních pořadů a za více než 40 let své existence odehrála tisíce vystoupení. Své umění předvedla také v Rakousku, Německu, Francii, Belgii, Holandsku, Polsku a na Slovensku.

„Běh tříkrálový" v Otrokovicích

KDY: 11. ledna od 10 do 12 hodin

KDE: v areálu Kynologického klubu (na psíčkárně) v Otrokovicích

ZA KOLIK: startovné pro dospělé je 100 korun, děti poběží zdarma





Po vánočních svátcích se uskuteční běžecký trailový závod. Závod „Běh tříkrálový“ motivuje sportovce i nesportovce, aby po Vánocích vyběhali nežádoucí kalorie. Už čtvrtým rokem pořádá tento závod sportovní spolek KESBUK. Akce je určená pro děti i dospělé. „Poběží se dva okruhy na vzdálenosti pět a deset kilometrů. Trasa vede po lesních cestách a pěšinách v lese za Moravou v oblasti Tresný mezi městem Otrokovice a obcí Žlutava,“ upřesnila Hana Večerková, členka pořádajícího spolku KESBUK.

20. DIS ples Staříčkův prvorepublikový ve Fryštáku

KDY: 11. ledna od 19.30 hodin

KDE: areál Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

ZA KOLIK: vstupné 100 Kč



Dům Ignáce Stuchlého ve Fryšták zve na 20. DIS ples Staříčkův prvorepublikový. K tanci a poslechu hraje skupina B.I.T. Občerstvení zajištěno.

30. Skautský ples v Brumově-Bylnici

KDY: 11. ledna od 20 hodin

KDE: v kulturním domě v Brumově-Bylnici

ZA KOLIK: vstupné 150 Kč



Tradiční ples skautů v kulturním domě v Brumově-Bylnici. K tanci a poslechu hraje skupina Eremy. Připravena je bohatá tombola. Těšit se můžete na kafebar, minisladký bar a koktejl bar.